Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.90

Этот портрет сделан по макету Вадима Окладникова уже после его ухода. Портрет выполнен замечательным коллективом журнала ВДВ.

Информация со страницы "Герои СВО":

Звание: Младший сержант

Воинская должность: Командир гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты

Дата рождения: 14.05.1994

Дата смерти: 06.04.2024

Заключил контракт с Минобороны РФ в январе 2024 года.

Достойно нес службу, защищая интересы страны и мирного населения.

https://xn----dtbbip9adlm.xn--p1ai/geroi/zhukov-vladimir-ser...

Информации в открытых источниках очень мало.

В Калужской области пройдут похороны участника СВО В село Горки Перемышльского района пришла похоронка на командира гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты, младшего сержанта Владимира Жукова. Он погиб в ходе спецоперации.

Как сообщили в администрации Перемышльского района, Владимир родился и вырос в Горках. Закончил Горскую среднюю школу, затем Перемышльский техникум эксплуатации транспорта. На фронт ушел добровольцем, заключив в январе этого года контракт с Минобороны:

«Выражаем соболезнования семье Владимира. Скорбим вместе с вами. Вечная память герою!»

https://kaluga24.tv/news/057465

Короткое сообщение в калужском отделении МК:

https://www.mkkaluga.ru/social/2024/04/22/v-kaluzhskoy-oblas...

Новости Калуги и области:

https://znamkaluga.ru/2024/04/21/22-aprelya-kaluzhane-prosty...

Администрации "Перемышльский район":

https://m.ok.ru/group/54021070454919/topic/156544828082311

В Перемышльском районе простились с участником СВО

23.04.2024, 16:45

22 апреля в деревне Горки Перемышльского района в последний путь проводили воина Владимира Жукова, погибшего в зоне специальной военной операции. Автор фото: Виктория Андропова

Церемония прощания началась у здания администрации деревни Горки, а похоронили Владимира на кладбище села Перемышль. Сотни людей пришли проводить воина в последний путь. В памяти односельчан он навсегда останется героем.

Владимир Жуков родился 14 мая 1994 года в деревне Горки, там же окончил школу, обзавёлся семьёй. Он работал механизатором в сельскохозяйственном предприятии ООО «Калужская Нива». Односельчане и коллеги отзываются о нём, как о человеке положительном, ответственном и доброжелательном. Владимир не мог равнодушно наблюдать за тем, что происходит в зоне СВО, и в январе он подписал контракт с Минобороны РФ. Примером для подражания стал его отец Сергей Жуков, который осенью прошлого года также ушёл по контракту на СВО. Командир гранатомётного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты младший сержант Владимир Жуков погиб 6 апреля 2024 года, защищая интересы Родины.

Автор новости: Виктория АНДРОПОВА

https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-peremyshlskom-rayon...

И это все, что смогла найти... Тоже портрет выполнен администрацией журнала ВДВ по шаблону Вадима Окладникова по просьбе родных.

Информация со страницы "Герои СВО":

Звание: Младший Сержант

Воинская должность: Стрелок, помошник гранатаменчика

Регион: Тульская область

Населенный пункт: Новомосковск

Дата рождения: 01.10.1996

Дата смерти: 05.12.2023 Младший Сержант, Аничкин Артём, проходил службу в 283 мотострелковом полку, 2 мотострелковая рота,1 мотострелковый батальон,участвовал в боевых действиях ЛНР, Кременской район. Во время службы был командиром третьего отделения, первого взвода,был присвоен к трём наградами, 1 посмертно “Орден Мужества” Погиб при выполнении боевой задачи 05.12.2023 Слова сослуживцев:

Парень был с характером, но умный и добрый, всегда приходил на помощь, никогда не бросал товарищей был на первом месте при выполнении боевых задач, службу нес как командир отделения без нареканий, одним словом Молодец и пример для новобранцев!!! https://герои-сво.рф/geroi/anichkin-artem/

Видимо не сразу сообщили семье о гибели, поскольку его сестра Анастьисия кинула просьбу о помощи, чтоб найти брата

https://vk.com/wall-7382076_3911

Под ником Чайковский театр Драмы и комедии была предоставлена информация с текстом от портала "Герои СВО"

https://m.ok.ru/profile/586293273710/statuses/15715260174270...

И это все, что удалось отыскать. И последняя работа на сегодня от коллектива журнала ВДА портрет по Шаблону Вадима Героя Артемьева Дмитрия.

Читинец Дмитрий Артемьев погиб в спецоперации, его представили к Ордену Мужества

Анастасия Забелина

4 мая 2022 ефрейтор Дмитрий Артемьев. фото опубликовал Александр Сапожников

Житель Читы, ефрейтор Дмитрий Артемьев погиб во время специальной операции на Украине. Об этом 4 мая в своих соцсетях рассказал руководитель администрации города Александр Сапожников.

По его данным, читинец служил по контракту в десантно-штурмовой бригаде в должности командира БМП, наводчика-оператора. Его подразделение попало под шквальный миномётный огонь.

«Оказавшись в сложной ситуации, забайкалец не растерялся и до последнего оказывал помощь своим боевым товарищам. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Дмитрий Артемьев представлен к Ордену Мужества. К сожалению, посмертно», – написал Александр Сапожников.

Сити-менеджер выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он заявил, что Дмитрий Артемьев отдал свою жизнь ради мира и обеспечения безопасности страны.

https://zabnews.ru/lenta/27637-chitinets_dmitriy_artemyev_po...

Тоже самое и в блоге Чита.ру:

https://www.chita.ru/text/society/2022/05/04/71304944/

Официальный портал Забайкальского края от 5 мая:

Уроженец города Сретенск Дмитрий Артемьев представлен к Ордену мужества посмертно Митинг, памяти ефрейтора Дмитрия Артемьева, погибшего во время специальной операции на Украине, состоялся четвёртого мая в Сретенской средней школе №1. Дмитрий Артемьев служил по контракту в десантно-штурмовой бригаде в должности заместителя командира БМП, оператора наводчика. Его подразделение попало под шквальный миномётный огонь. Ефрейтор Артемьев до последнего вздоха оказывал помощь своим боевым товарищам. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Дмитрий Артемьев представлен к Ордену Мужества посмертно.

Дмитрий Артемьев жил в городе Сретенск, после окончания Сретенской средней школы и службы в армии остался служить по контракту.

Искренние соболезнования родным и близким. Гордимся, помним, скорбим… https://sretensk.75.ru/novosti/273918

Портал "Памяти павших в СВО. Новороссия - земля героев":

https://vk.com/wall-157274059_510654

Сайт "Новости Читы":

https://primamedia.ru/news/1281625/

СМИ МК Читы:

https://www.mkchita.ru/social/2022/05/04/efreytor-iz-zabayka...

Больше никаких подробностей не найдено.

Дополнительные материалы: Этот Герой был у нас в: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58, но вышел материал, который, думается, добавить не лишне.

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