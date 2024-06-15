Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.90

Этот портрет сделан по макету Вадима Окладникова уже после его ухода. Портрет выполнен замечательным коллективом журнала ВДВ.
Информация со страницы "Герои СВО":
Звание: Младший сержант
Воинская должность: Командир гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты
Дата рождения: 14.05.1994
Дата смерти: 06.04.2024
Заключил контракт с Минобороны РФ в январе 2024 года.
Достойно нес службу, защищая интересы страны и мирного населения.
https://xn----dtbbip9adlm.xn--p1ai/geroi/zhukov-vladimir-ser...
Информации в открытых источниках очень мало.
В Калужской области пройдут похороны участника СВОВ село Горки Перемышльского района пришла похоронка на командира гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты, младшего сержанта Владимира Жукова. Он погиб в ходе спецоперации.
Как сообщили в администрации Перемышльского района, Владимир родился и вырос в Горках. Закончил Горскую среднюю школу, затем Перемышльский техникум эксплуатации транспорта. На фронт ушел добровольцем, заключив в январе этого года контракт с Минобороны:
«Выражаем соболезнования семье Владимира. Скорбим вместе с вами. Вечная память герою!»
https://kaluga24.tv/news/057465
Короткое сообщение в калужском отделении МК:
https://www.mkkaluga.ru/social/2024/04/22/v-kaluzhskoy-oblas...
Новости Калуги и области:
https://znamkaluga.ru/2024/04/21/22-aprelya-kaluzhane-prosty...
Администрации "Перемышльский район":
https://m.ok.ru/group/54021070454919/topic/156544828082311
В Перемышльском районе простились с участником СВО
23.04.2024, 16:45
22 апреля в деревне Горки Перемышльского района в последний путь проводили воина Владимира Жукова, погибшего в зоне специальной военной операции.Автор фото: Виктория Андропова
Церемония прощания началась у здания администрации деревни Горки, а похоронили Владимира на кладбище села Перемышль. Сотни людей пришли проводить воина в последний путь. В памяти односельчан он навсегда останется героем.
Владимир Жуков родился 14 мая 1994 года в деревне Горки, там же окончил школу, обзавёлся семьёй. Он работал механизатором в сельскохозяйственном предприятии ООО «Калужская Нива». Односельчане и коллеги отзываются о нём, как о человеке положительном, ответственном и доброжелательном. Владимир не мог равнодушно наблюдать за тем, что происходит в зоне СВО, и в январе он подписал контракт с Минобороны РФ. Примером для подражания стал его отец Сергей Жуков, который осенью прошлого года также ушёл по контракту на СВО. Командир гранатомётного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты младший сержант Владимир Жуков погиб 6 апреля 2024 года, защищая интересы Родины.
Автор новости: Виктория АНДРОПОВА
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-peremyshlskom-rayon...
И это все, что смогла найти...Тоже портрет выполнен администрацией журнала ВДВ по шаблону Вадима Окладникова по просьбе родных.
Информация со страницы "Герои СВО":
Звание: Младший Сержант
Воинская должность: Стрелок, помошник гранатаменчика
Регион: Тульская область
Населенный пункт: Новомосковск
Дата рождения: 01.10.1996
Дата смерти: 05.12.2023Младший Сержант, Аничкин Артём, проходил службу в 283 мотострелковом полку, 2 мотострелковая рота,1 мотострелковый батальон,участвовал в боевых действиях ЛНР, Кременской район. Во время службы был командиром третьего отделения, первого взвода,был присвоен к трём наградами, 1 посмертно “Орден Мужества” Погиб при выполнении боевой задачи 05.12.2023Слова сослуживцев:
Парень был с характером, но умный и добрый, всегда приходил на помощь, никогда не бросал товарищей был на первом месте при выполнении боевых задач, службу нес как командир отделения без нареканий, одним словом Молодец и пример для новобранцев!!!https://герои-сво.рф/geroi/anichkin-artem/
Видимо не сразу сообщили семье о гибели, поскольку его сестра Анастьисия кинула просьбу о помощи, чтоб найти брата
https://vk.com/wall-7382076_3911
Под ником Чайковский театр Драмы и комедии была предоставлена информация с текстом от портала "Герои СВО"
https://m.ok.ru/profile/586293273710/statuses/15715260174270...
И это все, что удалось отыскать.И последняя работа на сегодня от коллектива журнала ВДА портрет по Шаблону Вадима Героя Артемьева Дмитрия.
Читинец Дмитрий Артемьев погиб в спецоперации, его представили к Ордену Мужества
Анастасия Забелина
4 мая 2022ефрейтор Дмитрий Артемьев. фото опубликовал Александр Сапожников
Житель Читы, ефрейтор Дмитрий Артемьев погиб во время специальной операции на Украине. Об этом 4 мая в своих соцсетях рассказал руководитель администрации города Александр Сапожников.
По его данным, читинец служил по контракту в десантно-штурмовой бригаде в должности командира БМП, наводчика-оператора. Его подразделение попало под шквальный миномётный огонь.
«Оказавшись в сложной ситуации, забайкалец не растерялся и до последнего оказывал помощь своим боевым товарищам. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Дмитрий Артемьев представлен к Ордену Мужества. К сожалению, посмертно», – написал Александр Сапожников.
Сити-менеджер выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он заявил, что Дмитрий Артемьев отдал свою жизнь ради мира и обеспечения безопасности страны.
https://zabnews.ru/lenta/27637-chitinets_dmitriy_artemyev_po...
Тоже самое и в блоге Чита.ру:
https://www.chita.ru/text/society/2022/05/04/71304944/
Официальный портал Забайкальского края от 5 мая:
Уроженец города Сретенск Дмитрий Артемьев представлен к Ордену мужества посмертноМитинг, памяти ефрейтора Дмитрия Артемьева, погибшего во время специальной операции на Украине, состоялся четвёртого мая в Сретенской средней школе №1.Дмитрий Артемьев служил по контракту в десантно-штурмовой бригаде в должности заместителя командира БМП, оператора наводчика. Его подразделение попало под шквальный миномётный огонь. Ефрейтор Артемьев до последнего вздоха оказывал помощь своим боевым товарищам. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Дмитрий Артемьев представлен к Ордену Мужества посмертно.
Дмитрий Артемьев жил в городе Сретенск, после окончания Сретенской средней школы и службы в армии остался служить по контракту.
Искренние соболезнования родным и близким. Гордимся, помним, скорбим…
https://sretensk.75.ru/novosti/273918
Портал "Памяти павших в СВО. Новороссия - земля героев":
https://vk.com/wall-157274059_510654
Сайт "Новости Читы":
https://primamedia.ru/news/1281625/
СМИ МК Читы:
https://www.mkchita.ru/social/2022/05/04/efreytor-iz-zabayka...
Больше никаких подробностей не найдено.
Дополнительные материалы:Этот Герой был у нас в: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58, но вышел материал, который, думается, добавить не лишне.
«Успел мой сынок принести пользу Родине»: застенчивый программист уехал на СВО и помог ЧВК «Вагнер» взять Бахмут
Жители Донбасса помогли бойцу ЧВК «Вагнер» поддерживать диетуФото: [из личного архива Елены Тюфяковой]
Илья Тюфяков из Ижевска до спецоперации даже не служил в армии. Парня не взяли в войска по состоянию здоровья — у него был псориаз. Однако с началом СВО мужчина сделал свой выбор: Илья стал искать варианты, чтобы отправиться на фронт, и наконец добился своего.
С детства Илья рос в патриотичной среде: папа у него был военнослужащим. Отец 27 лет отслужил в армии, а мама Елена Александровна больше 30 лет отработала акушеркой в роддоме.
Необаятельный мальчик
Наш герой родился 30 сентября 1995 года в городе Ижевске Удмуртской республики. Мальчик оказался особенным. Педагоги стали жаловаться на проблемы с поведением, а сам Илья всегда был замкнутым, нелюдимым и никогда не жаловался проблемы в коллективе.
«Сын был как-то в стороне и в садике, и в школе. Когда в очередной раз нас вызвали в школу и учителя пожаловались, что мой сын якобы испортил ростки в кабинете биологии, вдруг выяснилось, что его там просто не было. Илья оказался изгоем — его отсоединяли, отсаживали. Директор пытался нас выгнать: вроде как мы ходим не по месту жительства», — вздыхает Елена Александровна.
Илья обожал историю и военно-патриотическое движение. Отец прививал любовь к армии. Мама и папа хотели отдать сына в кадетскую школу, но с неважными оценками этого сделать не получилось. Около пяти лет своей жизни Илья посвятил плаванию. Кроме того, он любил собирать конструкторы — склеивал машинки, а еще ходил на робототехнику до тех пор, пока не умер преподаватель.
«Илья тяжело сходился с людьми. Но когда он прикипел к одному педагогу, то к другому уже не пошел. Позже он стал замечательно разбираться в компьютерах, даже собирал их на продажу. С любой техникой был на «ты», в том числе с автомобилями», — отмечает женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Родители как могли старались разнообразить жизнь сына. Они одними из первых в окружении отправили мальчика в Крым в пионерский лагерь. Разрешали школьнику тащить домой животных. Так у Тюфяковых дома в разное время жили кошка, попугай, крысы и хомяки.
«Буквально перед отъездом на СВО он взял с улицы малюсенького котенка, кормил прямо из соски. Кот остался семье на память», — рассказывает наша собеседница.Фото: [из личного архива Елены Тюфяковой]
Переубедить невозможно
Друзей в школе у Ильи было очень мало, больше товарищей у него появилось уже позже, когда подросток пошел учиться в техникум. После девятого класса Илья поступил в техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза на юриста соцобеспечения. Но парень не захотел работать по специальности.
В итоге Тюфяков таксовал. А в свободное время занимался компьютерами. Маму всегда поражало, как быстро сын щелкает пальцами по клавиатуре, не глядя. Еще Илье была интересна астрономия — он хотел купить себе телескоп и изучать звезды.
Тюфяков успел сложиться как семьянин. Он женился и стал папой, сейчас сыну Ильи пять лет. По словам родных, мальчик похож на отца и лицом, и характером.
«Илья дубль два», — смеется Елена Александровна.
Молодой родитель заявил, что он будет воспитывать наследника по своему методу, не как его воспитывали. Но долго заниматься воспитанием не пришлось: началась спецоперация, и Илья стал подумывать о том, чтобы поехать на фронт.
Интересно, что, как говорится, ничего не предвещало. Мужчина не обсуждал с родными новости об Украине, а просто однажды заявил, что собирается вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Он предварительно созвонился с представителями компании и все разузнал.
«Он меня начал атаковать этими ссылками о работе ЧВК «Вагнер», он говорил, что это частная компания, в которой хорошее обеспечение и дисциплина. Я до последнего просила хорошо подумать, но 4 октября сын уехал в пункт сбора — переубедить Илью было невозможно», — признается мать бойца.Фото: [из личного архива Елены Тюфяковой]
Нашел призвание
Илья имел категорию С в водительских правах и надеялся устроиться водителем, но благодаря его знаниям компьютеров мужчину определили в связисты. После обучения Тюфякова направили на передовую.
Уже 12 октября боец выехал на место службы. Там уже созваниваться с родными было почти невозможно. Он набрал с украинского телефона и едва дозвонился — мама скидывала подозрительный номер, пока Илья не написал, что это сын звонит.
«Илья сказал, что все нормально, он живет в домике, и ему помогают местные жители. Соседи приносили еду, и сын ел большее ее, чем ту, которую выдавали. Он был привередлив в пище, и мясо не признавал. Люди давали книжки, Илья говорил, что за время службы прочитал больше, чем за всю свою жизнь», — улыбается женщина.
Поддерживать связь помогала и одна неравнодушная женщина. Зная, что солдатам звонить домой нельзя — а Тюфяков был ответственным и законопослушным бойцом — она передавала матери новости. Именно эта женщина сказала, что Илью перевели, и он стал жить в землянке.
«Не знаю, чем именно занимался мой сын. Видимо, ему дали компьютер. Звоня с передовой, он говорил, что надо купить материнскую плату за 100 тысяч рублей, но я без него отказалась от такой покупки. Я все ждала сына домой. Он планировал вернуться в феврале, потом сказал, что в связи с обстановкой приедет не раньше марта. Затем стал говорить про конец мая», — делится переживаниями мать бойца.
Илья погиб 18 марта 2023 года. Он помогал штурмовикам недалеко от Бахмута. Его наградили шестью орденами и медалями. У Тюфякова оказались орден Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, который вручили еще при жизни. Кроме того, у бойца были и четыре внутренние награды — два черных креста, золотой крест «За отвагу и мужество» и крест «За кровь и храбрость».«Сын подруги ездил два раза в составе ЧВК в Донбасс. Когда я скинула фотографии наград, он поразился: просто так такие кресты не дают. Видимо, успел мой сынок принести пользу Родине», — размышляет Елена.
https://mosregtoday.ru/news/soc/uspel-moj-synok-prinesti-pol...
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.7. (44)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.78
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.87
В Светлоярской средней школе № 1 состоялось торжественное открытие «Парты героя».Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, имеющем непосредственное отношение к школе и являющимся Героем нашего времени.Таким человеком стал выпускник школы Чуприн Константин Валерьевич, родившийся 13 сентября 1995 года в р.п. Светлый Яр.В 2022 году ефрейтор Чуприн К.В. добровольцем отправился в зону специальной военной операции, служил достойно. В результате обстрела танковой базы 24 марта 2023 года Константин Валерьевич погиб. Посмертно награжден орденом Мужества.На мероприятии школьники увидели, как рос и воспитывался Герой. Видео из семейного архива и памятную фотокнигу о сыне отец Константина, Валерий Николаевич, подарил центральной библиотеке и школе.На фото отец Константина и Костина учительница
егоМы должны гордиться и помнить вечно имена настоящих Героев, которые жили среди нас. Это очень мощный ресурс для формирования в наших детях осознанного отношения к духовным ценностям и отечественной истории.Низкий поклон родителям Константина Чуприна. Вечная память Герою!
https://dzen.ru/b/ZikBxhhQpEn3RYkX
Этот материал мне переслала Татьяна Соломахина.
В Музее Боевой Славы "Звезда"школы№5 г.о.Чапаевск Самарской области Открыли уголок, посвященный Герою СВО Королькову Виктору. Презентация музея учителем истории Уткиной Е.В.:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.64
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.65
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.81
Светлана Токарева прислала информацию о сыне:
7 мая в сельском поселении " Булыкское" в стенах родной школы состоялось знаменательное событие.
Открытие первого мемориального стенда погибшим при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине, нашим выпускникам школы Иванову Николаю Олеговичу, Токареву Николаю Николаевичу, Брикову Михаилу Сергеевичу, Бальчугову Виктору Геннадьевичу
В мероприятии приняли участие заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по вопросам территориального развития- председатель Комитета территориального развития Юрий Цыремпилович Ширабдоржиев, заместитель председателя Общественной палаты, заместитель руководителя по общественным проектам и патриотической работе филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по Республике Бурятия Денис Геннадьевич Леонов, Глава МО "Джидинский район" Валерий Павлович Шагжитаров, Глава СП "Булыкское" Ирина Ивановна Кулюшина, ветераны спецоперации, члены семей погибших защитников, социальные координаторы филиала фонда в Джидинском районе Наталья Брикова и Цыцыкма Дашижапова.
Для школы, всех жителей села и района наши войны являются гордостью, примером отваги, мужества и героизма. Вечная память Героям
https://vk.com/im?sel=785685223&w=wall-203453829_329%2Fb398767e1fbaeabe64
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.78
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.87
И на сегодня все! По ссылке все темы этого раздела:
Подборка тем с портретами художника Вадима Окладникова
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