Прорыв Борисова. Проблем с МС-21 больше нет

Несколько лет назад США наложили запрет на поставку в Россию композитов на основе углеродного волокна. По замыслу американцев, это должно было привести к серьёзным трудностям при серийном производстве отечественного лайнера МС-21.

Вне всяких сомнений, Вашингтон преследовал сугубо свои экономические интересы. МС-21 по ряду характеристик превосходит Boeing 737. Соответственно, после выхода отечественного самолёта в серию, американская корпорация потеряет, как минимум, российский рынок. Более того, экспертные мнения сходятся в том, что МС-21 может занять долю в 7-10% на мировом рынке. А это серьёзный удар как по Boeing, так и по Airbus.

Здесь же нужно помнить о том, что Boeing вчистую проигрывает конкуренцию Airbus. Если новая модель «европейца» neo по характеристикам сопоставима с МС-21, то «американец» 737 Max имеет огромные проблемы с выходом не рынок.

Соответственно, США, в лучших традициях «свободного и честного» рынка наложили санкции на экспорта Россию композитов для чёрного крыла МС-21, которое является визитной карточкой лайнера. Произошло это в 2018 году.

К счастью, Юрий Борисов уже тогда занимал пост вице-премьера. Несмотря на то, что при предыдущем правительстве Борисов не отвечал за промышленность, он не побоялся взять инициативу в свои руки.

В ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане начались работы по запуску серийного производства отечественных композитов. Безусловно, определённые компетенции наша промышленность уже имела. Однако это полдела. Куда важнее — наладить серийное производство комплектующих.

За два года дочерняя компания “Росатома” UMATEX под непосредственным кураторством Борисова сумела решить поставленную задачу.

В феврале Борисов посетил данное предприятие. Было констатировано следующее: производству чёрного крыла для МС-21 на базе отечественных компонентов больше ничего не угрожает.

Более того, наработки UMATEX будут использованы не только в авиапроме, но и в судостроение. Также, что очень важно, углеродные композиты в скором времени начнут поставляться на экспорт. То есть, это будет экспорт высокотехнологичной промышленной продукции. Тот несырьевой ненефтегазовый экспорт, о необходимости увеличения которого так любят заявлять в верхах.

Я прекрасно помню, как три года назад либеральные комментаторы буквально захлебывались от восторга, крича на каждом углу о неспособности России сделать что-либо без иностранных деталей и международной поддержке. Ровно то же самое, к слову, было и с Северным потоком-2.

Но, как видим, когда за дело берутся государственники, а не системные либералы, результат превосходит ожидание.

Теперь несколько слов насчёт Борисова. Я очень хорошо помню тот скепсис, с которым либеральные и оппозиционные СМИ комментировали его назначение на должность вице-премьера. Общий посыл был следующий: Борисов является военным человеком и, соответственно, ни в экономике, ни в промышленности ничего не понимает.

За прошедшие несколько лет Юрий Борисов доказал ровным счетом обратное. Как только вице-премьер получил реальную возможность влиять на государственную политику, мы увидели скорейшую реализацию большого количества важных проектов. Это и закон об обратном акцизе на переработку этана и СУГ, и импортозамещение в госзакупках, и внедрение отечественного ПО. И, как было описано в данном материале, импортозамещение углеродных композитов, являющихся важнейшей часть высокотехнологичной промышленности.

Константин Двинский

https://zen.yandex.ru/media/dvinsky