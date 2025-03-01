Территория Героев...(163)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Старший лейтенант Киселёв Андрей Командир инженерно-технического взвода старший лейтенант Андрей Киселев с первых дней специальной военной операции выполняет боевые задачи по инженерной разведке, минированию и разминированию местности, проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях противника и инженерному обеспечению подразделений.

Василий, вместе с подчиненными неоднократно выполнял задачи, требующие быстрого принятия решений, в условиях активного применения противником артиллерии, минометов, fpv-дронов, а также в районах действия вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Всего за время участия в спецоперации Киселев установил и разминировал более 1100 взрывоопасных предметов, выполнил более 200 задач по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях и оборудованию минных полей на подступах к оборонительным рубежам ВС РФ.

Профессионализм и храбрость старшего лейтенанта Андрея Киселева неоднократно приводили к потерям противника в живой силе и технике, что способствовало успешному выполнению российскими подразделениями боевых задач.

https://t.me/rabotaembrat/9487

Гвардии ефрейтор Кокуев Андрей Стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового взвода гвардии ефрейтор Андрей Кокуев в составе группы российских военнослужащих направился на штурм опорного пункта противника, расположенного в лесном массиве.

Зная, что подступы к опорнику простреливаются вражескими пулеметчиками, Кокуев, рискуя собственной жизнью, выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета, неся с собой запас взрывчатых веществ.

Используя условия местности, Андрей подобрался на минимально возможное расстояние и забросил заранее подготовленный подрывной заряд к амбразуре огневой точки боевиков.

В результате подрыва пулеметный расчет противника и расположенный там боекомплект были уничтожены. Кокуев первым ворвался в образовавшуюся брешь в оборонительных рубежах врага, захватил в плен застигнутого врасплох боевика и, закрепившись на позиции, шквальным огнем прикрыл основную группу российских штурмовиков, которые, проникнув на опорный пункт, приступили к его зачистке.

После того как опорник перешел под контроль ВС РФ, враг предпринял несколько попыток выбить российские войска с занимаемых рубежей.

Во время отражения очередной контратаки противника Кокуев был ранен сбросом с беспилотника. Несмотря на полученное ранение, Андрей, самостоятельно оказав себе первую помощь, продолжил выполнение задачи. Растеряв атакующий потенциал, противник отошел вглубь подконтрольных ему территорий.

Благодаря доблести и отваге, проявленным гвардии ефрейтором Андреем Кокуевым, российским войскам удалось закрепиться на новых рубежах и создать условия для развития наступления.

https://t.me/rabotaembrat/9454

Ефрейтор Алдошин Павел Ефрейтор Павел Алдошин, действуя в составе подразделения российских мотострелков, выполнял задачу по удержанию обороны на одном из важных участков линии боевого соприкосновения.

В ходе воздушной разведки, применив беспилотный летательный аппарат, Павел обнаружил перемещение группы вооруженных украинских боевиков в направлении позиций российских войск.

Быстро сориентировавшись в обстановке, Павел передал координаты вражеских диверсантов командованию, после чего приступил к корректировке огня российских минометчиков.

Накрытые минометными ударами боевики понесли тяжелые потери. Оставшиеся в живых диверсанты отступили в глубь подконтрольных противнику территорий, бросив раненых и убитых.

Благодаря смелости и решительности ефрейтора Павла Алдошина готовящаяся противником диверсия была сорвана.

https://t.me/rabotaembrat/9438

Младший сержант Данилов Эдуард Действуя в составе мотострелкового батальона радиотелефонист младший сержант Эдуард Данилов обеспечивал бесперебойную связь внутри своего подразделения, а также с вышестоящим командованием.

Неоднократно с риском для жизни Эдуард проводил необходимый ремонт и техническое обслуживание средств связи на укрепленных позициях подразделения, расположенных на линии боевого соприкосновения.

В один из дней противник предпринял попытку наступления в зоне ответственности батальона, связь в котором обеспечивал младший сержант Данилов, в результате чего позиции российских войск были обстреляны артиллерией и атакованы fpv-дронами.

В ходе обстрела и сбросов боеприпасов с воздуха были повреждены проводные линии связи.

Понимая, что отсутствие связи в бою лишит командование возможности оперативно координировать силы, Эдуард, несмотря продолжающиеся атаки дронов, выдвинулся по маршруту прокладки линий связи и, обнаружив повреждения, восстановил целостность проводов.

Как только связь была восстановлена, на основании переданных координат был нанесен артиллерийский удар по позициям вражеских орудий. Лишившись поддержки артиллерии, противник отступил.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Эдуарда Данилова позволили российским военнослужащим удержать свои позиции, уничтожив при этом артиллерийские установки врага.

https://t.me/rabotaembrat/9482

Лейтенант Завьялов Дмитрий Закрепившись на опорных пунктах, отбитых российскими штурмовиками у противника, лейтенант Дмитрий Завьялов организовал оборону новых рубежей с учетом условий местности силами вверенной ему мотострелковой роты.

Несмотря на периодические обстрелы кассетными боеприпасами благодаря надежно выстроенной офицером обороне мотострелкам удалось надежно закрепиться на заданной точке и не допустить прорыва противника к позициям.

Во время попытки украинских боевиков контратаковать, Дмитрий Завьялов, действуя на самом опасном направлении, вел бой с врагом и руководил подчиненными.

Рота нанесла противнику существенный урон, уничтожив большую часть наступающих пехотинцев, в результате чего удалось сорвать контрнаступление боевиков и заставить остатки сил врага отступить.

https://t.me/rabotaembrat/9463

Военнослужащий Мешечкин Александр Командиром гранатомётного отделения Александр Мешечкин.

За отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач на территории проведения СВО, военнослужащий из Усть-Джегуты Александр Мешечкин награждён Георгиевским крестом lV степени.

В зону боевых действий Александр отправился добровольцем в марте 2023 года вслед за родным братом, который был мобилизован в сентябре 2022 года. Братья с честью и достоинствам защищают Родину. Александр является командиром гранатомётного отделения.

https://t.me/specnazAlpha/33480

Лейтенант Сысоев Анатолий Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Анатолия Сысоева выполнял задачу по штурму опорного пункта противника вблизи одного из населенных пунктов.

Воспользовавшись для вылазки в нейтральную зону сложными погодными условиями с плохой видимостью, группа пехоты выгодно расположилась на позициях. Дождавшись наступления сильного тумана, лейтенант Сысоев дал команду своему взводу перейти в атаку.

Благодаря грамотно выстроенной Анатолием системе ведения огня с учетом условий местности бойцам взвода в ходе перестрелки удалось подавить долговременные огневые точки врага с пулеметными расчетами. Противник, несмотря на ожесточенное сопротивление, потеряв большую часть боевиков убитыми, отступил.

Храбрость и самоотверженность, проявленные лейтенантом Анатолием Сысоевым и его подчиненными, позволили выбить врага с важного рубежа его обороны, состав предпосылки для дальнейшего наступления российских войск и освобождения близлежащего поселка.

https://t.me/rabotaembrat/9455

Сержант Аверьков Александр Командир ремонтного отделения сержант Александр Аверьков в ходе специальной военной операции выполнял задачи по восстановлению и ремонту вооружения, военной и специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

В составе ремонтной группы Александр неоднократно выдвигался в район ведения интенсивных боевых действий для эвакуации поврежденной техники, зачастую действуя под огнем вражеской артиллерии.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям сержанта Александра Аверькова было с поля боя эвакуировано 12 единиц техники и отремонтировано более 70 образцов вооружения в полевых условиях.

https://t.me/rabotaembrat/9456

Младший сержант Морозов Валерий В ходе освобождения одного из населенных пунктов экипаж танка под командованием младшего сержанта Валерия Морозова оказывал огневую поддержку штурмовым отрядам ВС РФ.

Находясь на выгодной позиции, танкисты прицельным огнем прямой наводной подавили минометный расчет противника, сдерживающий наступление российских штурмовиков. После того, как вражеские минометчики были уничтожены, российские штурмовики, стремительно преодолев открытый и простреливаемый участок местности, ворвались на вражеский опорный пункт и, выбив оттуда украинских боевиков, закрепились на нем, чем создали условия для развития наступления и освобождения поселка.

В ходе штурма танковый экипаж младшего сержанта Валерия Морозова вел огонь по прибывающему подкреплению противника, нанося ему значительный урон, не давая усилить боевиков, оборонявших опорник.

https://t.me/rabotaembrat/9457

Ефрейтор Шевелёв Артур Ефрейтор Артур Шевелев в составе штурмовой группы ВС РФ выполнял задачи по взятию опорного пункта противника, находящегося в окрестностях одного из населенных пунктов.

В ходе штурма Артур вел поражение живой силы и долговременных огневых точек врага сбросами боеприпасов с квадрокоптера.

Совершив несколько вылетов, ефрейтор Шевелев уничтожил часть обороняющихся боевиков, а также поразил пулеметный расчет, сдерживающий наступление российских штурмовиков.

После того, как вражеские пулеметчики были ликвидированы, штурмовая группа стремительным броском, преодолев опасный участок местности, проникла в опорный пункт и, зачистив его, закрепились там.

Смелые и решительные действия ефрейтора Артура Шевелева позволили российским военнослужащим овладеть опорным пунктом и создать условия для дальнейшего наступления.

https://t.me/rabotaembrat/9478

Младший лейтенант Картавцев Роман Танковый взвод под командованием младшего лейтенанта Романа Картавцева вел наступательные действия, поддерживая российских штурмовиков, освобождающих один из населенных пунктов.

На пути наступления российских войск был вскрыт тщательно замаскированный вражеский опорный пункт. Завязался бой.

В ходе штурма Роман, лично действуя в составе экипажа танка, уничтожил две вражеские огневые точки с пулеметным и гранатометным расчетом, группу боевиков, а также обрушил часть фортификационных сооружений, создав условия для проникновения штурмовых групп в опорный пункт.

В результате скоротечного боя противник, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступил.

Смелость и профессионализм младшего лейтенанта Романа Картавцева способствовали взятию опорного пункта и созданию условий для дальнейшего наступления российских войск и последующего освобождения поселка.

https://t.me/rabotaembrat/9479

Рядовой Жагаляк Иван Неся службу на наблюдательном посту, рядовой Иван Жагаляк заметил движущийся в направлении позиции ВС РФ вражеский дрон.

Быстро сориентировавшись в сложной ситуации, Иван прицельным огнем из гладкоствольного оружия, поразил вражеский коптер, который потеряв управление, упал, не долетев до рубежей обороны российских подразделений, после чего сдетонировал.

Мужество и решительность рядового Ивана Жагаляка не позволили противнику поразить объекты ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/9486

Старший матрос Кондратьев Денис Старший матрос Денис Кондратьев выполнял задачу по обороне позиций ВС РФ на важном тактическом направлении.

В ночное время, когда Денис находился на наблюдательном посту, противник предпринял попытку поразить объекты российских подразделений, применив для этого fpv-дроны.

Заметив приближение вражеских коптеров, Денис немедленно доложил командованию об атаке, после чего открыл огонь по БПЛА.

Метким огнем из стрелкового оружия Кондратьев уничтожил два дрона-камикадзе, которые, потеряв управление, упали на подлете к наблюдательному посту и сдетонировали, не нанеся повреждений личному составу и фортификационным сооружениям.

Смелость и отвага, проявленные старшим матросом Денисом Кондратьевым, позволили не допустить атаки на позиции ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/9474

Прапорщик Дилимарский Артур Мотострелковая рота, в составе которой действовал фельдшер мотострелковой роты прапорщик Артур Дилимарский, выполняла задачу по обороне одного из опорных пунктов, отбитых у противника в ходе успешного наступления российских войск.

Враг, стремясь вернуть утраченные позиции, неоднократно атаковал рубежи, удерживаемые мотострелками.

Находясь на опорном пункте, прапорщик Дилимарский, действуя в условиях, сопряженных с риском для жизни, оперативно оказывал первую медицинскую помощь раненым российским бойцам, лично участвовал в оперативной транспортировке пострадавших в безопасную зону для дальнейшей эвакуации в полевой госпиталь.

Благодаря профессионализму и отваге Артура в ходе отражения атак противника на опорник было спасено восемь российских бойцов.

Кроме того, в ходе обороны опорного пункта прапорщик Артур Дилимарский уничтожил три вражеских fpv-дрона.

https://t.me/rabotaembrat/9464

Матрос Артемьев Антон Неся службу на наблюдательном посту, матрос Антон Артемьев обнаружил движения вражеской бронемашины и пикапа с боевиками в направлении позиций российских войск.

Оценив ситуацию, Антон немедленно передал информацию о готовящейся атаке противника и координаты вражеских сил.

По колонне противника был нанесен минометный удар. В ходе обстрела Артемьев корректировал минометный огонь и осуществлял контроль поражения целей.

Благодаря профессионализму матроса Антона Артемьева была уничтожена вражеская боевая бронированная машина и пикап с личным составом, в результате чего готовящаяся атака противника была сорвана.

https://t.me/rabotaembrat/9473

Лейтенант Толмачёв Артём В ходе активных наступательных действий, командуя вверенным взводом, лейтенант Артем Толмачев выполнял задачу по штурму опорного пункта противника, расположенного на тщательно подготовленных позициях.

Несмотря на превосходящие силы врага, Артем принял решение вступить в бой.

Быстро оценив обстановку, лейтенант Толмачев силами пулеметных расчетов сковал действия обороняющегося противника, после чего максимально приблизился к переднему краю обороны украинских боевиков.

Несмотря на применение врагом fpv-дронов штурмовики, ведомые лейтенантом Артемом Толмачевым, начали вытеснять силы противника с занимаемых позиций.

Грамотно руководя своими подчиненными, Артем действовал на самых опасных направлениях штурма, уничтожая боевиков.

По итогам боя враг, не в силах сдержать наступление российских штурмовиков, оставил занимаемые рубежи и отступил.

Смелость и отвага лейтенанта Артема Толмачева, а также профессионализм и слаженные действия его подчиненных позволили российским войскам овладеть важным опорным пунктом и закрепиться на нем.

https://t.me/rabotaembrat/9483 В ходе наступательных действий мотострелкового батальона ВС РФ в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов командиру мотострелковой роты младшему лейтенанту Юрию Добрякову была поставлена задача – вместе с вверенной ему ротой выдвинуться на передовые позиции с целью закрепления на отбитых у противника опорных пунктах и дальнейшей поддержки штурмовых групп.

Несмотря на непрерывный стрелковый и миномётный обстрел, а также атаки вражеских FPV-дронов, Юрий, умело используя условия местности, своевременно прибыл со своими подчиненными на позиции, удерживаемые российским штурмовиками.

Грамотно распределив мотострелков по огневым точкам, Юрий организовал оборону на опорных пунктах, что позволило в течение нескольких часов отражать атаки украинских боевиков.

Понеся значительные потери в живой силе, враг был вынужден отказаться от намеченных планов по возврату утраченных позиций и отступить.

Смелость и профессионализм младшего лейтенанта Юрия Добрякова, а также слаженные действия его подчиненных позволили закрепиться российским военнослужащим на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9459 Сержант Александр Ивликов, действуя гранатометчиком в составе штурмового взвода, выполнял боевую задачу по взятию опорного пункта противника на важном тактическом направлении.

Войдя в огневой контакт с врагом, Александр уничтожил двух вражеских боевиков, после чего, скрытно подобравшись к долговременной огневой точке противника на минимально возможное расстояние, забросал ее гранатами.

В результате подрыва был уничтожен пулеметный расчет врага, а также сдетонировал боекомплект, что создало брешь в оборонительных рубежах украинских боевиков.

Воспользовавшись ситуацией, штурмовики ворвались на опорный пункт и, зачистив, удержали его до прибытия основных сил.

Мужество и отвага, проявленные сержантом Александром Ивликовым, позволили российским войскам закрепиться на новых рубежах и создать условия для дальнейших наступательных действий ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/9460 Прапорщик Александр Суворкин выполнял задачу по штурму опорного пункта противника на одном из направлений наступления ВС РФ.

Противник, оказывая ожесточенное сопротивление, нанес минометный удар по местности, где закрепились штурмовики, в результате чего станция, обеспечивающая связь российских военнослужащих с командованием и между собой, получила повреждения и вышла из строя.

Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать применение сил в бою, Александр, несмотря на продолжающиеся разрывы вражеских снарядов, выдвинулся к поврежденной станции. Обнаружив поврежденные элементы, прапорщик Александр Суворкин оперативно заменил их, после чего заново настроил станцию.

Как только связь группы с командованием была восстановлена, на основании переданных штурмовиками координат позиции вражеского минометного расчета были подавлены, что позволило российским бойцам овладеть опорным пунктом и закрепиться на нем до прибытия основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/9467 Лейтенант Макаров вместе с вверенным ему взводом выполнял задачу по поддержке с воздуха подразделений, выполняющих задачу по штурму опорного пункта, расположенного в окрестностях населенного пункта, подконтрольного противнику.

Закрепившись на выходных позициях, Владимир вместе с подчиненными приступили к атакам позиций украинских боевиков с помощью fpv-дронов.

В ходе штурма Макаров, несмотря на огневое воздействие со стороны противника, осуществил подлет дрона к долговременной огневой точке и сбросил на нее боеприпас. В результате взрыва был уничтожен пулеметный расчет с имеющимся боекомплектом, а также произошло обрушение инженерных сооружений.

В образовавшуюся брешь в оборонительных порядках врага ворвались штурмовые группы и в ходе скоротечного боя зачистили опорный пункт.

Профессионализм и отвага лейтенанта Макарова, а также слаженные действия его подчиненных позволили ВС РФ овладеть опорным пунктом и создать условия для развития дальнейшего наступления и освобождения поселка.

https://t.me/rabotaembrat/9468

Лейтенант Алексенцев Артём Лейтенант Артём Алексенцев с позывным «Крестик» был одним из тех, кто освобождал Авдеевку. Именно он первым поднял российский триколор над городом.

Спустя год «Крестик» вернулся на места былых боёв, где некогда кипели ожесточённые сражения:

«Вот под этой плитой я лежал и руководил действиями штурмовиков. По нам тогда танк в упор работал... А здесь мы сожгли Bradley ВСУ».

Но среди всех воспоминаний Артём особенно ярко выделяет момент, когда город был зачищен, и на улицах появились гражданские:

«Мы встретили первых мирных жителей, поделились с ними своими сухпайками, а они предложили нам чай. Чаёвничать было очень приятно».

Подробнее об освобождении Авдеевки глазами «Крестика» – в материале (http://redstar.ru/avdeevka-po-sledam-znamenostsa-krestika/) корреспондента газеты «Красная звезда» (https://t.me/ric_mil_ru) Антона Хвана.

https://t.me/mod_russia/49004 Сегодня у нас не совсем обычный герой. Владислав Балашов ушёл на фронт добровольцем в апреле 2022-го. Ему было всего 20 лет. Парень был наводчиком самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», заслужил боевые награды.

Владислав уволился по ранению и теперь на гражданке развивает своё дело. И найти свою нишу ему помог опыт службы в зоне СВО. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1414 «Родину защищать — хорошая профессия, я считаю», — говорит командир 1-й инженерно-саперной бригады полковник Игорь Ляпунов. Он стал военнослужащим по примеру старшего брата.

За время участия в специальной военной операции полковник Ляпунов награжден тремя орденами Мужества. Но рассказывать о том, за что именно, он не очень любит. Главные цели для него — не награды: «Выполнить задачу, приблизить Победу, и конечно, сохранить жизни подчиненных. Ведь мы несем за них полную ответственность». См. видео по ссылке

Мы о нём уже писали в 8 выпуске

https://t.me/heroesofZ/1409 Инженеры группировки «Центр» разминируют участки дорог и прилегающие территории населенного пункта Горловка ДНР.

Ежедневно украинские войска подвергают населенный пункт артиллерийским обстрелам, в том числе снарядами кассетного типа. В ночное время ВСУ осуществляют дистанционное минирование окрестносностей города.

«В Горловке очень большое количество кассетных суббоеприпасов, зачастую это «колокольчики», которые наносят очень большой урон инфраструктуре, от них страдают мирные жители. Также очень часто встречаются боеприпасы доставляемые сюда противником с помощью fpv-дронов», – рассказал заместитель командира роты Андрей Науменко.

Саперы группировки войск «Центр» ежедневно обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, чтобы жители города чувствовали себя спокойно. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/48902

Военнослужащий Веретенников Андрей Родился и вырос Андрей Александрович в городе Мценске. В 2022 году он по мобилизации ушел на СВО. И хотя в армии служил в воздушно-десантных войсках механиком-водителем, сейчас он наводчик-оператор танкового взвода.

Учили его новой военной специальности прямо на месте, по опыту, сослуживцы разъяснили и показали последовательность работы с техникой. Андрею удалось участвовать в освобождении Макеевки, части Луганской Народной Республики, населенного пункта Терны.

Сейчас взвод размещается в направлении Сватово-Кременная. Бойцы живут в блиндажах, всячески стараются обустроить свой быт, сделать службу комфортнее. Внутри жилое помещение отделали бревнами и досками, отапливаются с помощью печи и дизельными фенами, работающими на солярке. Вначале каждый готовил себе, но потом решили сделать общую столовую. Так и удобнее: кто-то один отвечает за питание товарищей. Даже в полевых условиях удается организовать полноценный рацион. Ребята готовят борщ, солянку, макароны с мясом и подливкой.

Питьевую и техническую воду в место расположения доставляет взвод обеспечения. Через них можно заказать продукты из ближайшего магазина, поэтому ребята скидываются и приобретают все необходимое.

Коллектив устоялся, стал одной семьей. Служат здесь солдаты из Орла, Белгорода, Воронежа, Смоленска и даже один представитель народа эвенки.

Недавно ребята решили построить баню, а летом обустраивают душ. Климат там теплее, только постоянные дожди и слякоть доставляют много хлопот.

Каждые полгода Андрей приезжает в отпуск к семье. Подрастает сын Илья, радуются возможности провести время вместе старшие дети Настя и Никита.

https://t.me/specnazAlpha/34324

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Сат Начын Константинович родился 8 августа 1994 года в с.Аржаан Пий-Хемского кожууна. Рано лишился мамы, оставшись на воспитании отца и своих близких родственников. Учился в МБОУ «СОШ №2 г.Турана». За время учёбы зарекомендовал себя ответственным и добросовестным учеником. Не единожды участвовал в городских и региональных чемпионатах по вольной борьбе «Хуреш». После окончания 9 класса в 2010 году Начын поступил в Ачинский механико-технологический техникум. Своё увлечение вольной борьбой не забросил. После техникума проходил срочную военную службу в г.Балашиха Московской области в Отдельной дивизии оперативного назначения на должности командира отделения. После срочной службы решил связать свою судьбу с военной профессией. Служил по контракту в 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. В 2020 году продолжил службу в 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде (горной) в звании младшего сержанта. Во время службы он зарекомендовал себя дисциплинированным и исполнительным военнослужащим, обладающим высокими морально-психологическими качествами и личной ответственностью. У Начына Константиновича остались супруга и два сына 2016 и 2021 года рождения. Когда было время, обязательно выезжал в горы и к рекам Республики Тыва, чтобы полюбоваться живописными местами. 29 февраля 2024 года Сат Начын погиб в возрасте 29 лет в с.Водяное ДНР при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Сат Начын Константинович был похоронен на Аллее Славы городского кладбища г.Кызыла Республики Тыва. За мужество и героизм, проявленные в ходе боя, Сат Начын Константинович посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-222921857_28794 Куулар Сайын Туванчапович (Куулар Саян-оол Александрович) родился 2 сентября 1976 года. Сайыну пришлось рано повзрослеть, он стал для семьи надёжной поддержкой и опорой, отца не стало, когда ему не было и двух лет. В 1983 году Сайын поступил в первый класс МБОУ «СОШ №2 имени Народного учителя СССР А.А. Алдын-оола города Кызыла». В 1993 году Куулар Сайын окончил МБОУ «СОШ №2 имени Народного учителя СССР А.А. Алдын-оола города Кызыла», после окончания которой начал работать сторожем в МБДОУ №14. В 1995-1997 годах служил в рядах Российской армии в г.Новосибирске. После службы он встретил будущую жену в родном Кызыле. Вскоре заключили брак, переехали в Овюрский кожуун, в приграничное село Хандагайты, где прожили с 2004 года по 2022 год. Друг за другом родились трое детей. Дочка и сыновья. Много путешествовали, всегда семья в полном составе. Куулар Сайын об участии в СВО начал задумываться с самого начала боевых действий. 1 июня 2022 года Куулар Сайын Туванчапович уехал добровольцем в зону СВО. Оказался в роте казаков, участвовал в боевых действиях вместе с казачьими войсками. Сослуживцы с большим уважением и почтением относились к Сайыну. Боец из Тывы показал себя настоящим боевым товарищем. Справедливый, общительный, любил шутить. Казачьи войска под первый обстрел попали через месяц после его приезда на СВО. Сайына тогда серьёзно ранило, лечился в г.Кубинка, после лечения был вынужден уехать обратно на свою родину. Тогда на память о дружбе казаки подарили ему казачью шапку. После ранения ещё неокрепший Сайын Куулар подал заявление в 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (горную), в единственное горное соединение ВС РФ, дислоцированное за Уралом в г.Кызыле Республики Тыва и вскоре стал военнослужащим войсковой части 55115. 5 сентября 2022 года Сайын Куулар из Тывы отправился в зону СВО по приказу командира военной части 55115 в должности стрелка-помощника гранатомётчика. 2 февраля 2023 года его часть находилась в лесу «Сапожок» вблизи города Лиман, ночью шли на штурм. 9 февраля от руководства 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) жене доставили похоронное извещение. Указом Президента Российской Федерации Сайын Туванчапович Куулар посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-222921857_29099 Родился 3 января 1978 года в Ижевске Удмуртской Республики. Учился в МБОУ «СОШ №7». Занимался боевыми искусствами. Потом увлёкся модными музыкальными направлениями, стал ди-джеем, проводил дискотеки в школе и клубах. Любил и умел готовить, даже ходил на курсы поваров. В 1996 году Павел Лопатин был призван на срочную службу. Павел Лопатин демобилизовался в 1998 году, вернулся в Ижевск и начал работать вместе с отцом в заводском транспортном цехе. Ему нравилась профессия. Но, конечно, хотелось достичь большего, поставить перед собой более высокую планку, проложить свою жизненную дорогу. Павел «пересел» на грузовик-фуру и стал дальнобойщиком. Он обладал главными качествами, необходимыми для водителя большегрузных автомобилей в рейсах на дальние расстояния: был спокойным и уверенным в себе. Павел объездил всю Россию сначала на арендных машинах, потом купил свой пятитонный тягач. Сам собой сложился семейный подряд. Жена помогала найти заказы. Сын после армии учился, работал в логистической компании, женился. В 2017 году появился внук. Он своими руками построил дом, умел хозяйничать, опыт организации своего дела был порядочный. Как только началась специальная военная операция, Павел целенаправленно смотрел новостные передачи по телевизору, искал информацию в Интернете, обсуждал все события с друзьями, с женой. В июле 2022 года Павел Валерьевич Лопатин подписал первый контракт на три месяца и поступил на службу в Росгвардию (специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат»). Был на передовой, звонил родным раз в неделю. Вернулся 12 ноября. Живой, руки-ноги целы, только последствия контузии остались. Практически ничего не рассказывал жене и сыну, не хотел их волновать. Но мыслями всё время возвращался на фронт, созванивался с однополчанами. Вместе с другом они решили оформить контракт через военный комиссариат Сахалина. Попали в 39-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Краснознамённую бригаду Сухопутных войск РФ. Гвардии старший сержант Лопатин встретил смерть за рулём 24 августа 2023 года в п.Владимировка ДНР. Он вывозил раненых бойцов с передовой. Начался миномётный обстрел и Павел накрыл собой раненого. Похоронили героя с почестями на Хохряковском кладбище. В МБОУ «СОШ №7», где он учился, 9 декабря 2023 года, в День героев Отечества, открыли памятную доску памяти Павла. Награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_20818 Родился 19 мая в с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района Республики Тыва. В 1992 году пошёл в 1 класс МБОУ «СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района Республики Тыва».

В 2003 году окончил школу, далее обучался в автошколе ДОСААФ г.Кызыла. Через год, окончив ДОСААФ, получил водительское удостоверение категорий «В» и «С». Военную службу по призыву в рядах Вооружённых Сил РФ проходил с 2004 по 2006 годы в в/ч 48271 в г.Чите в звании старшего сержанта. В 2006 году начал военную службу по контракту в в/ч 21005 г.Юрги на должности оператора-геодезиста МТ-ЛБу. В 2009 году был уволен в запас по истечении срока контракта. В 2010 году приступил к военной службе по контракту в в/ч 21005, был назначен на должность командира машины- заместителя командира взвода комплекса РСЗО БМ-21 «Град». В 2013 году был уволен в запас по истечении срока контракта. В 2014 году приступил к военной службе по контракту в в/ч 21005 на должности командира машины расчёта (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода реактивной батареи реактивного артиллерийского дивизиона.

В 2015 году был переведён в в/ч 55115 ОМСБР г.Кызыла Республики Тыва на должность командира орудия 2С23 комплекса «Нона-СВК». В 2018 году заключил новый контракт сроком на десять лет в в/ч 55115 ОМСБР на должности командира орудия самоходно-артиллерийского взвода. В январе 2022 года по приказу командира войсковой части был направлен для участия в специальной военной операции на территорию Украины по освобождению мирных жителей ДНР и ЛНР от неонацистов.

В ходе полученной задачи старший сержант Кужугет Сылдыс-оол Андреевич вместе со своими подчинёнными обеспечивал безопасное перемещение батареи в западный район. Продвигаясь по маршруту, он обнаружил группу вооружённых националистов. Несмотря на превосходящие силы противника, старший сержант Кужугет С.А. принял решение вступить в бой. В ходе боевого столкновения Кужугет С.А. остался прикрывать отход своей батареи из-под огня в безопасное место. В бою Сылдыс-оол уничтожил более десяти националистов. В ходе боя получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Благодаря отважным и умелым действиям Сылдыс-оола, батарея переместилась в безопасное место с минимальными потерями. 12.02.2023 года в ходе боевых действий Кужугет Сылдыс-оол Андреевич героически погиб при выполнении воинского долга. Награждён: медалью «За освобождение Пальмиры» от 14 мая 2016 года, медалью «Участнику военной операции в Сирии» от 16 марта 2016 года, медалью «За отвагу» от 12 августа 2022 года. Указом Президента Российской Федерации за самоотверженность и мужество, проявленные в ходе выполнения специальных задач на территории Украины, старший сержант Кужугет Сылдыс-оол Андреевич был награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_28658 Макаров Сергей Александрович родился 26 марта 1989 года в г.Москве. В 2004 году у Серёжи появилась младшая сестра, он очень любил сестрёнку. В 2005 году он окончил школу и поступил в Московский автомобильно-дорожный колледж по специальности «техник-механик». В 2007 году был призван на срочную службу в армию, службу проходил в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригаде. Сергей являлся участником Парада Победы на Красной Площади в 2008 году. Срочную службу окончил в звании сержанта. После армии Сергей работал в разных направлениях: техником, водителем, пробовал открыть своё дело. Но в 2017 году принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и начать службу в армии. Служба проходила в воинской части г.Наро-Фоминска в звании сержанта на должности командира автомобильного отделения комендантского взвода роты управления 423-го гвардейского мотострелкового полка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. В 2017 году у Сергея появилась своя семья, а в 2018 году у него родилась дочь. В 2019 году служба закончилась и Сергей вернулся трудиться на «гражданку». В июле 2022 года он принял для себя решение подписать контракт и отправиться на СВО, сразу сделал выбор и пошёл служить в разведку на должности старшего разведчика, в/ч 31832, 57-й разведывательный полк, 2-й взвод. Команда подобралась отличная, ребята из Москвы и Новосибирска начали службу под руководством опытного командира с позывным «КЭП». 2 марта 2023 года его подразделение участвовало в штурме позиции «Топорик», там получил ранение колена и сильную контузию. Пробыв в госпитале двое суток, вернулся на фронт к своим товарищам. Пока Сергей находился под Горловкой, к нему приезжала его жена и дочка. Под Горловкой его подразделение базировалось до марта 2024 года. Далее ребят перебросили под Новомихайловку, где шло взятие населённого пункта. 25 марта Сергей ушёл на штурм, а 28 марта получил приказ идти на спасательную операцию вместе с ребятами из 155-й бригады морских пехотинцев. Раненых было очень много, под артиллерийским огнём Сергей вытаскивал раненых солдат из последних сил. Получив первое ранение в ногу, не ушёл с поля боя, а продолжил спасать товарищей. Он вытаскивал на себе раненого солдата в медицинскую палатку и в этот момент туда прилетел снаряд, Сергей получил серьёзное ранение в шею, его эвакуировали и отправили в госпиталь. 31 марта 2024 года он поступил в Санкт-Петербургский военно-медицинский госпиталь, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти и 3 апреля 2024 года Сергей скончался от полученных ранений. Захоронен на Аллее Славы нового Истринского кладбища. Посмертно награждён орденом Мужества. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/makarov-sergej-aleksandrovich/ Ондар Эртине Маадыр-оолович родился 25 марта 1987 года в с.Самагалтай Тес-Хемского района Республики Тыва. В 1995 году пошёл в первый класс МБОУ «Самагалтайская СОШ №2 муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва». В 2006 году окончил 11 классов. В школе учился хорошо, был примерным учеником. Занимался спортом, увлекался волейболом. После школы получил специальность электрика. 27 сентября 2023 года заключил контракт на должности стрелка-радиотелефониста штурмовой роты и отправился в зону проведения специальной военной операции. Был рядовым солдатом в военной части 33702. 7 декабря 2023 года во время ожесточённых боёв Ондар Эртине Маадыр-оолович героически погиб, защищая свою родину. Награждён посмертно орденом Мужества. В апреле 2024 года на фасаде МБОУ «Самагалтайская СОШ №2 муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» установлена мемориальная доска памяти Эртине Ондара. https://vk.com/wall-222921857_28842 Сат Кайгал-Маадыр Владимирович родился 28 мая 1990 года в небольшом селе Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва. Мамы не стало в 2019 году. В школьные годы он серьёзно увлекался лыжами, увлекался рисованием. В летние месяцы юноша вместе с сёстрами работал в трудовом лагере по уборке овощей. В 2006 году по окончании 9-ти классов МБОУ «Сукпакская СОШ им.Б.И.Араптана» Кайгал-Маадыр поступил в СПТУ-1 на автомеханика. В 2009 году получил диплом, в 2010 году юноша отправился в Приморский край служить в сухопутных войсках (в/ч 44980) в должности расчётчика самоходного орудия. На тот момент он стал отцом двоих замечательных сыновей от первого брака. Через некоторое время после армии, в 2013 году, он начал карьеру в военной службе, заключил контракт и уехал в г.Куляб Республики Таджикистан (в/ч 54306), где служил разведчиком-дальномерщиком, однако, через год был вынужден уволиться. По возвращении в Тыву Кайгал-Маадыр Владимирович устроился в компанию по ремонту телефонов и компьютеров. В 2015 году разошёлся с первой супругой и пытался заново наладить свою жизнь. В 2018 году у молодой пары родилась дочь. Поработав некоторое время в компании по ремонту телефонов и компьютеров, он открыл своё небольшое дело. Когда началась специальная военная операция и пришла трагическая весть о первых погибших, среди которых были его бывшие сослуживцы, Кайгал-Маадыр Сат твёрдо решил, что должен поехать в Украину. Собрав вещи, деньги и заключив контракт, в мае 2022 года он уехал на Камчатку в морскую пехоту. Жена осталась его ждать вместе с маленькой дочкой и ещё не родившимся ребёнком. Он погиб 14 августа 2022 года. Матроса Сата Кайгал-Маадыра Владимировича похоронили в г.Кызыле на Аллее Славы. Спустя три месяца, в декабре 2022 года, на свет появился его сын. В Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва его родным и близким была передана высокая награда - орден Мужества, которой герой был награждён посмертно. 22 апреля 2023 года в МБОУ «Сукпакская СОШ им.Б.И.Араптана» были открыты мемориальная доска и Парта Героя памяти Сата Кайгал-Маадыра. https://vk.com/wall-222921857_28733 Доброволец Саая Алаш Саая Алаш Алексеевич родился 12 января 1986 года в г.Кызыле Республики Тыва. Алаш с детства был активным ребёнком, в школьные годы увлекался боксом. Окончил МОУ «Кок-Тейская СОШ» Республики Тыва в 2004 году. В молодые годы работал в МБОУ «Сукпакская СОШ им. Б.И. Араптана» сторожем-охранником. В 2016 году поступил в ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум» по специальности «Земельно-имущественные отношения» на заочное отделение. Параллельно окончил курсы повышения квалификации по подготовке младших медицинских сестёр по уходу за больными в Восточно-Сибирском экспертно-консалтинговом агентстве. В 2017 году был принят на работу в стационарное отделение ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер Республики Тыва» на должность младшего медицинского брата. Алаш Алексеевич был примерным семьянином, многодетным отцом. В сентябре 2023 года заключил контракт с 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой (горной) и добровольно ушёл защищать родину. С первых дней службы в специальной военной операции, выполняя боевую задачу на территории ДНР, проявляя отвагу и смелость, за личные качества был награждён медалью Российской Федерации «За отвагу». При выполнении последнего боевого задания, проявляя героизм и мужество в ходе проведения специальной военной операции, Саая Алаш Алексеевич погиб 7 января 2024 года при исполнении служебного долга в возрасте 37 лет в пос.Водяное Ясиноватского района ДНР. За мужество и героизм, проявленные при исполнении своего воинского долга, Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-222921857_28571

Старший сержант Сарыглар Аяс Сарыглар Аяс Павлович родился 3 января 1984 года в с.Ак-Даш Сут-Хольского кожууна Республики Тыва. Школьные годы прошли в МБОУ «Суг-Аксынская СОШ». Он любил спорт, особенно вольную борьбу, национальную борьбу «Хуреш». Активно участвовал в художественной деятельности и окончил детскую школу искусств с.Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна в 1999 году по классу баяна. Аяс Павлович проходил военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации с 2002 по 2004 годы на территории Северо-Кавказского ФО, принимал фактическое участие в проведении контртеррористической операции в составе Объединённой группировки войск (сил) с 06.06.2002 года по 07.09.2004 года. Воинское звание - «старший сержант». Награждён государственной наградой «За службу на Кавказе». Женат, трое детей. Жена Аяса - майор в отставке МВД РФ. Сейчас продолжает работу в органах внутренних дел Сахалинской области. По завершении срочной службы поступил в ФГБОУ ВПО ВСИ МВД России г.Иркутска, окончил его 27 мая 2010 года, квалификация - техник. Специальность - «Пожарная безопасность». Трудовую деятельность начал в пожарной части №4 г.Ак-Довурака, стаж работы 12 лет. Аяс получил высшее образование в ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академии ГПС МЧС России» г.Железногорска 20 июня 2021 года. Когда началась специальная военная операция на Украине, заключил контракт в в/ч 55115 на должности пулемётчика 2-го мотострелкового гвардейского батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) 18 августа 2022 года сроком на один год, далее продлил контракт на три года. При выполнении служебных задач на передовой линии старший сержант Сарыглар Аяс Павлович героически погиб 11 января 2024 года в с.Водяное Ясиноватского района ДНР. Указом Президента РФ награждён медалью «За отвагу» от 05.02.2024 года, медалью «За храбрость» IIстепени от 05.04.2024 года. Представлен к награждению медалью «Участнику специальной военной операции». Указом Президента РФ от 08.04.2024 года за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_28626 Сержант Монгуш Эртине Монгуш Эртине Романович родился 7 декабря 1992 года в г.Кызыле Республики Тыва. После его рождения семья перебралась в с.Ийме Дзун-Хемчикского кожууна, где Эртине пошёл в детский сад, а затем и в первый класс. После окончания начальных классов, в связи с переездом в г.Чадан, он начал учиться в МБОУ «СОШ №3 г.Чадана Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва», где и окончил девять классов. Родители воспитали двух родных и восьмерых приёмных детей. Всем детям старались привить с детства важные человеческие ценности и любовь к труду, особенно Эртине, так как он был старшим ребёнком в семье. В 2008 году, после окончания школы, Эртине поступил в ГБПОУ РТ «Черногорский горно-строительный техникум», где получил диплом по специальности «мастер отдела технического контроля». Сразу после получения диплома устроился работать мастером в Тувинскую горнорудную компанию. Его сразу взяли, так как во время прохождения учебной практики на предприятии он зарекомендовал себя хорошим специалистом. В 2015 году Эртине Монгуша призвали в армию на срочную службу. Служил в военной части г.Минусинска. После прохождения срочной службы несколько месяцев работал в ООО «Лунсин», а после подал документы в воинскую часть 55115 и в июне 2017 года начал службу по контракту. Одновременно со службой молодой человек поступил на заочное отделение специальности «Горное дело» в Тувинский государственный университет. Семьёй Эртине обзавёлся рано, будущую жену он встретил в студенческие годы. В 2012 году стал отцом, на свет появился первенец. Мальчик учится в Кызылском Президентском кадетском училище. В 2017 году у супругов родился второй сын. С женой они счастливо прожили 12 лет. На специальную военную операцию Эртине Романович уехал в январе 2022 года, уже с её первых дней был в ряду самых первых на территории Украины, защищая родину. 24 февраля 2022 года весь батальон был дислоцирован в город Чернигов, где и начались первые ожесточённые бои. Внезапно к месту их дислокации подступили танки ВСУ. Никто этого не ожидал, поэтому они не были готовы к внезапным наступлениям и атакам танков, все растерялись. Эртине, быстро сориентировавшись в происходящем, взял в руки противотанковое оружие, побежал навстречу впередиидущему танку и точным прицельным выстрелом поразил противника. Танки отступили, в это время сослуживцы успели подготовиться и занять выгодные позиции, начался ожесточённый бой между танками ВСУ и пехотой ВС РФ. Благодаря грамотным и решительным действиям моего сына удалось отразить атаку танков без потерь личного состава бригады. В ходе ожесточённых боев вблизи одного из населённых пунктов, находящегося под контролем украинских националистов, он уничтожил выявленные опорные пункты и бронированную технику боевиков. Заняв выгодную позицию, прицельным огнём подбил бронированную машину, уничтожил огневую позицию и пулемётный расчёт противника. Националисты предприняли попытку контрнаступления, в ходе боя сержант Эртине Романович Монгуш получил ранение, но остался в строю, отбивая атаки боевиков. Во время повторной атаки, в бою за Лисичанск, в ходе миномётного обстрела, прикрывая своих товарищей, он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Сержант, командир отделения ПТУР взвода огневой поддержки 6-й мотострелковой роты 2-го мотострелкового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Эртине Монгуш погиб 26 июня 2022 года, как настоящий воин. За проявленный героизм и мужество во время проведения специальной военной операции Указом Президента Российской Федерации Эртине Романович Монгуш был посмертно награждён орденом Мужества. В МБОУ «СОШ №3 г.Чадана Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» состоялось открытие Парты Героя памяти выпускника школы, кавалера ордена Мужества Монгуша Эртине Романовича, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Также в школе установлена мемориальная доска в память о выпускнике Эртине Монгуше. https://vk.com/wall-222921857_29216 Военнослужащий Монгуш Томур Монгуш Томур Орланович родился 15 декабря1991 года в с.Чыргакы Дзун-Хемчикского района Республики Тыва. В 1998 году он пошёл в первый класс МБОУ «Чыргакинская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва». В 2004 году с мамой переехал в г.Кызыл и 7 класс учился в МБОУ «Сукпакская СОШ им. Б.И. Араптана», а с 2005 года учился в МБОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва».

После окончания школы он поступил в Хакасский медицинский колледж им. Н.Ф.Катанова на факультет стоматологии. В 2012 году, после успешного окончания колледжа, был призван на срочную службу в ракетную дивизию г.Новосибирска. С 2014 по 2016 годы являлся контрактником 55-й бригады. В 2017 работал рентген-лаборантом в поликлинике №1 г.Кызыла. В 2018 году работал рентген-лаборантом Сут-Хольской районной больницы. В 2021 году работал в с.Сарыг-Сепе Каа-хемского района. Был любящим, заботливым и ответственным отцом двоих сыновей и дочки. 25 февраля 2024 года Томур подписал контракт с Министерством обороны РФ о прохождении воинской службы в в/ч 11740 г.Екатеринбурга. Принимая участие в специальной военной операции, служил оператором дронов и оказывал медицинскую помощь своим боевым товарищам. 12 мая 2024 года во время боевого задания Монгуш Томур Орланович получил ранения, несовместимые с жизнью и до конца остался верен воинской присяге, показав пример самоотверженности и героизма.

За свой подвиг награждён орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-222921857_28770 Гвардии младший сержант Сафронов Денис Сафронов Денис Александрович

Гранатометчик

18.10.1987 - 11.03.2024

Волгоградская область, станица Филоновская 18.10.1987 года в рабочем посёлке Черлак расположеном в Омской области на границе Барабинской низменности, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, и долины реки Иртыш родился мальчик Денис. Он рос душой компании, отзывчивым, добрым мальчиком. По воле судьбы семья переехала на родину родителей в Волгоградскую область. Всю жизнь Денис прожил в станице Филоновская. С детства увлекался игре на гитаре, рыбалкой, где мог пропадать целыми днями. Отучившись на юриста, пошел в армию, где во время службы судьба его свела с женой. Неземная любовь превратилась в брак, который даже благословил сам Бог в день венчания. Родилась прекрасная дочка. Денис был бойцом по жизни. Не смотря на травму позвоночника, решил для себя идти на защиту Родины и в 2023 хотел подписать контракт, но операция по удалению аппендицита отложила это. Оправившись от операции в февраля 2024 года Денис подписал конракт. За две недели учебки во Владикавказе он показал лучшие результаты. Позывной Феникс выбрала его любимая дочка. С 9 на 10 марта Денис ушел на боевое задание в Запорожской области, н.п.Работино. 10 марта получил ранение и контузию, но бой продолжил. 11 марта 2024 вступив в прямой бой с группой пехоты противника Феникс героически погиб.

Награжден Орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/safronov-denis-aleksandrovich/ Доброволец Медовников Алексей Медовников Алексей Владимирович (позывной "Мёд").

Боец ЧВК "Вагнер".

На момент гибели в зоне СВО на Украине под Бахмутом ему было 36… Патриотизм Алексея Владимировича никогда не подвергался сомнению. Он настоящий патриот и отдал свою жизнь служению своей стране. Бойца похоронили в Краснодаре. Многие из Вас наверняка видели документальный фильм "ЧВК "Вагнер": контракт с Родиной", где Алексей Владимирович был одним из главных героев, с которым удалось пообщаться авторам фильма. https://m.vk.com/wall-223673693_24103 Военнослужащий Морозов Андрей Андрей Сергеевич Морозов (Бойцовый кот Мурз, Мурз)

17 августа 1979, Москва — 21 февраля 2024, ДНР

российский военный связист, публицист, военный блогер и волонтёр. Андрей был идеалистом и бойцом, который упорно боролся всеми доступными ему средствами с тем, что считал уродливым, несправедливым, опасным для нашего народа и страны. Он никогда не думал о себе и ничего на свете не боялся. В его предсмертной записке есть такие слова: «я – такой же солдат, как и все, просто у меня очень странный бой, который я веду с 20 июня 2005-го года». Занять активную политическую позицию Мурза заставили события «Оранжевого майдана» 2004 года. Он уже тогда понимал, что это вражеская политтехнология, которую очень скоро применят против России. В 2008 году, том же, в котором Владимир Путин в Мюнхене декларировал начало борьбы России за свой суверенитет, Мурз был осужден на три года лишения свободы за «экстремизм». Сегодня те люди, против которых он выступал и чьи акции срывал (Яшин, Латынина, Акунин и пр.) в основном оказались открытыми врагами России. Когда началась «Русская весна» и национально-освободительная война на Донбассе, Мурз, конечно, не остался в стороне. Он начал как волонтер, а осенью вступил в Народное ополчение ЛНР, служил связистом и техником в батальоне «Август», участвовал в Дебальцевской наступательной операции. «Мурз» участвовал и выступал куратором многих проектов КЦПН (Координационный центр помощи Новороссии): он возил на фронт и внедрял наши окопные перископы, задолго до СВО активно участвовал в первых наших опытах по производству и боевому применению беспилотников. Основной военной специальностью Мурза была связь. В значительной степени благодаря усилиям Андрея, была построена эффективная система современной цифровой связи целых батальонов, полков и бригад. Андрей выступал одним из активных проводников использования волновой связи. Он же, совместно с Юрием Усковым, уже во время СВО занимался внедрением устройства «Сотник», которое сейчас успешно решает одну из самых болезненных проблем ВС РФ – радиосвязь на бронетехнике. https://t.me/oper_goblin/33859

https://t.me/kcpn2014/2801



СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Березки и рябины - Мужской хор "Русский Формат"

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