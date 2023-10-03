Мозаика нашей истории

Самым старым городом России считается город Керчь. Первое название – Пантикапей. Город был основан в 7-м веке до нашей эры древними греками, прибывшими на полуостров с города Милета, недалеко от Трои, сейчас территории Турции. Для сравнения, чтобы понимать на сколько он древний, Пантикапей младше Рима чуть меньше двухсот лет. После основания Керчи только через 5 веков был основан Париж, еще через 4 века – Лондон. Киев был основан практически на 1000 лет позже.

Пантикапей был самым крупным, мощным и, вероятно, первым полисом в Крыму. На это указывает тот факт, что уже с конца 40-х годов 6 века до н. э. Пантикапей чеканил свою серебряную монету. В 80-х годах 4 века до н.э. Пантикапей входит в состав Боспорского государства и становится его столицей. Благодаря своему географическому положению город долгое время находился на пересечении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем. В первые века нашей эры он сильно пострадал от нашествия гуннов, тогда же прекратило существование и само государство. Однако древний город недолго оставался в разрухе. Вскоре он оправился и превратился в крупный торгово-ремесленный центр, из которого впоследствии и выросла современная Керчь.

В доме Суворова жили солдаты-инвалиды Суворов постоянно помогал офицерам, испытывающим нужду, и был милостив к нищим. Перед Пасхой он тайно посылал в остроги по 1000 рублей, чтобы выкупить должников. У Суворова в доме всегда жили несколько престарелых крестьян или инвалидов-солдат. Сохранились письменные распоряжения Суворова, в одном из которых говорится: «Инвалидных солдат-стариков ныне в Кончанском 6 человек. Жалования им от меня по 10 рублей в год. Платье из простого сукна погодно. Пища обыкновенная без роскоши... Ежели старики эти пожелают от праздности работать землю, то и оную уделить, только не иначе как по собственной их воле».

11 июля 1920 года

Красная Армия освободила Минск от поляков. 11 июля до 1939 года отмечался День освобождения Белоруссии от белопольской оккупации – главный государственный праздник БССР.

А пояс то не прост. Модный сегодня аксессуар – пояс – играл большую роль и в жизни и быту людей Древней Руси. С древнейших времен он рассматривался как некий оберег, способствующий благополучию и удаче. Народ верил в могущественную силу этого предмета одежды.

В быту и обрядах русских поясу издавна придавалось большое значение. До сих пор наш язык хранит знания, которые мы поспешили забыть. Например, «распоясаться» означает утратить приличие поведения. Мужчине без пояса считалось находиться на народе, в обществе крайне неприличным. Распоясать человека означало обесчестить его. Снятием пояса был оскорблен на пиру внук Дмитрия Донского князь Василий Косой (середина 15 века). Из-за этой проделки даже война началась.

По русским поверьям, ходить без пояса было «грешно». Если же парень или девица собирались якшаться с нечистой силой, они снимали с себя пояс. Это символизировало приобщение к потустороннему миру. Перво-наперво избавлялись от стильного аксессуара ловцы «цветка папоротника» в ночь на Ивана Купалу.

Названия Руссия и Тартария найдены на антикварном глобусе в Петербурге Этот глобус 19в по карте 16в находится в одной из антикварных лавок Петербурга. Посмотрите внимательно на фото: рядом с Европой расположены Руссия и Тартария.

ПАРОВОЙ ТРАМВАЙ и БЕЗпроводной ФОНАРЬ.

Дореволюционный Петербург, 19 век.

На Руси основным овощем была репа, а сегодня это картофель, но что полезного в картошке? Там же один крахмал. Петр I привез картофель из Европы и заставил садить вместо репы, русской национальной еды наших предков.

"Организм после употребления картофеля становится вялым, блокируется иммунная система, резко снижается мыслительный процесс, шишковидная железа атрофируется. В организме картофельный крахмал превращается в клейстер."

А репа помогает при ожирении, диабете, гастрите, заболеваниях печени, благоприятно воздействует на суставы.

Понятно теперь, что к чему?

Дубровицкая церковь Дубровицкая церковь – это уникальный храм в России, который отличается от остальных необычной архитектурой: вместо куполов или шпилей на ней установлена золотая корона, а ее белокаменные стены украшены богатыми резными деталями. Эта загадочная церковь с древней историей была построена на землях усадьбы Дубровицы, которая на тот момент принадлежала князю Борису Алексеевичу Голицыну, наставнику Петра I. Создание храма началось в 1690 году и продолжалось до 1703 года. Однако, имена его создателей остаются неизвестными и становятся еще одной загадкой в его истории.

А вы знали, что Петр I спал в шкафу? Кровати в царских покоях, которые сохранились до нашей дней, очень малы. Но рост у Петра l был более 2 метров. Отсюда вопрос: как он спал на маленьких кроватях? Спать полусидя было характерно для многих европейцев той эпохи. Дело в том, что в Европе XVII в. полагали, будто подобное положение во время сна полезно для здоровья. Считалось, что это повышает работоспособность мозга и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сам Петр жил и учился в Голландии. Поэтому идеи пользы такого сна были ему близки. В его доме даже был оборудован специальный спальный шкаф. Вернувшись в Россию, государь продолжил спать в шкафу. Еще одна причина, по которой Петр мог спать полусидя — безопасность. Такое положение позволяет быстро среагировать на опасную ситуацию.

История одного из самых неприятных рынков дореволюционной Москвы. В Москве существовали базары, куда приличные москвичи старались не заглядывать. Одним из таких был Толкучий рынок. Он располагался вдоль стены Китай города, от Ильинки до Никольской улицы.

В народе место часто звали "Толкучкой" или "Толчком", потому что народу всегда тут было много. Главными посетителями этого рынка являлись бедные люди, у которых почти не имелось денег. Цены на товары были копеечными, зато ассортимент широким. Тут продавали как новую, так и ношеную одежду, торговали посудой, разной домашней утварью, мебелью и металлическими изделиями. Многих бедняков торговцы пытались обмануть. Например, продать непарные сапоги или шапку из гнилого меха. На Толкучем ранке, помимо базара, находился огромный “фуд-корт”. В меню были похлёбка, щи, тушёная картошка, разварная требуха и гречка. Но коронным блюдом являлась "московская бульонка"- кушанье из остатков еды (трактирных и ресторанных).

Пьянству бой.

Сухой закон в Империи ввели только в июле 1914 — Николай II считал пьянство разъедающим пороком крестьян. Любителей утопить печаль в бутылке обличали вот такими плакатами. Как вам?

Древняя стена

Археолог и доктор исторических наук Андрей Бородовский обнаружил остатки древней стены В долине реки Катунь обнаружена стена 10м в ширину и 8 в высоту. Ее разрушили в сталинскую эпоху при постройке дорог. При геофизическом сканировании можно найти кладку каменного фундамента.

3.000 лет назад по всему континенту строились аналогичные оборонительные стены, когда народы столкнулись с Великим переселением и нашествием гуннов. Если была стена 3.000 лет назад, значит должна была быть и развитая цивилизация.

Сокол Сокол на Руси был самым дорогим подарком. Получить эту птицу в дар считалась признаком высокого почета и признания. Во времена Золотой орды соколами расплачивались в качестве дани татарам, а ценность птицы приравнивалась к трем чистокровным коням.

«Нашествием двунадесяти языков» В русских архивах и дореволюционной литературе Отечественная война 1812 года часто называется «нашествием двунадесяти языков», поскольку император французов Наполеон увеличивал свою армию за счет войск захваченных государств. Никогда после монголо-татарского нашествия Россия не переживала такого массированного вливания чужеземной крови, как в Отечественную войну 1812 года. К началу 1813 число пленных в России составило более 200 тысяч человек, большинство из которых остались жить в России.

Сравним? Γитлерoвцы завoевали Францию зa 38 днeй. Β Стaлингpaдe зa это вpeмя oни лишь пpoдвинулиcь c oднoй cтopoны улицы нa дpугую.

Непревзойденное мастерство

До сих пор непревзойденные произведения искусства русского мастера А.Вершинина — его великолепные стаканы. Как-то я ставила о нем тему, но хочу напомнить. Более 200 лет назад Вершинин творил из стекла уникальные в своем роде двухслойные стаканы, где между стенками умещались целые пейзажи, выполненные из камешков, мха, соломы, цветных ниточек и бумаги. Возможно, вы, как и современные ученые, зададитесь вопросом «Как?», но ответ на него Вершинин унес с собой в могилу.

Когда кислые щи были квасом Дневник венесуэльского политика Франсиско де Миранды, путешествовавшего по Российской империи:

«4 июня 1787 года. Заехал домой сменить платье и в половине первого отпра­вился обедать в лучший русский трактир — Пастухова, — чтобы составить представление о национальных привычках. <…>

Уселись за стол, обильно уставленный едой в русском духе, в первую очередь рыбой, которую тут готовят лучше, чем у нас; была очень вкусная икра, из напитков кислые щи (kichlesti), мед и пиво — никакого вина, — а в конце мне подали мороженое и превосходный кофе».

Кислыми щами в XVII–XIX веках называли не щи из квашеной капусты — это значение появилось достаточно поздно, примерно в 1830–40-е годы, — а слабоалкогольный напиток, похожий на квас.

Словарь Ожегова вслед за Далем описывает его так: «Кислые щи — в старину род шипучего кваса, пригото­влявшегося из пшеничного и ячменного солода, пшеничной и гречневой муки, дрожжей и квас­ной гущи».

В «Ручной книге русской опытной хозяйки» Екатерины Авде­евой (1842) упоминаются и кислые щи с осетро­вой головой — в разделе «Рыбный стол», и кислые щи в разделе напитков, рядом с квасом, сидром и ставленым медом.

Афера Гохманов, или как купцы из Одессы надули Лувр на 200 000 франков Братья Гохманы жили в Одессе в XIX веке. Им принадлежала антикварная лавка, в которой наравне с настоящими историческими ценностями частенько продавались подделки. Однако Гохманы мечтали о крупных деньгах, поэтому решились организовать поистине беспрецедентное мероприятие. В 1896 году они продали Лувру уникальную тиару скифского царя Сайтафарна за 200 000 франков. Семь лет весь мир съезжался в Париж посмотреть на чудо, а на восьмом году эпатажный художник и скульптор с Монмартра Эллин Майенс разоблачил подделку. Несмотря на это, аферисты так и не были привлечены к ответственности.

Вот такая круговерть. Владимир Маяковский, письмо сестре Людмиле, 1905 год.

Кто такие скороходы? Если кратко, скороходами называли курьеров при знатных фамилиях и царском дворе.

Точно сказать, когда в России стали употреблять слово «скороход», сложно. До Табели о рангах скороходы упоминаются при Федоре Алексеевиче, старшем брате Петра I, — русский историк Николай Берх пишет, что в путешествии перед каретой царя бежали два скорохода.

При Петре I в табели так называлась придворная должность: скороходы относились к низшим чинам, но служили при высочайшем дворе и находились в подчи­нении у гофмаршала, который заведовал приемами во дворце.

Скороходы выполняли разнообразные поручения как внутри дворца, так и за его пределами. В числе прочего они были курьерами, достав­ляющими приказы или бумаги.

По воспоминаниям московского губернатора Владимира Джунковского, при дворе Николая II служили четыре скорохода, которые по очереди дежурили то во дворце государя, то во дворце его матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Он упоминает, что скороход мог принести приглашение к обеденному столу.

Другой обязанностью скорохода было пешее сопровождение господина, едущего верхом или в эки­паже, во время путешествия или торжественных процессий. Так, в 1740 году на триумфальном шествии в Петербурге по случаю заключенного годом ранее мира между Россией и Турцией графа Бирона, ехавшего верхом, сопровождали два пеших скорохода.

Подпоручик Юзефович, служивший в Порт-Артуре и в 1905 году представленный Николаю II в Царскосельском дворце, вспоминал в мемуарах, что скороход открывал перед посетителями двери в царский кабинет.

Иллюстрация. Форма российских скороходов. Рисунок Иосифа Шарлеманя. 1855 год.

20 июля 1882 год

Первый в России и, возможно в мире, самолет, предназначенный для подъема человека в воздух, спроектированный и построенный русским морским офицером

Александром Федоровичем Можайским, совершил первый полет. При этом, документов, непосредственно зафиксировавших ход испытаний, не сохранилось. В позднейших источниках рубежа XIX-XX веков указывается, что он потерпел аварию при попытке взлета. Некоторые источники утверждают, что аппарат на короткое время оторвался от земли, такая версия событий изложена в российской Военной энциклопедии.

Не так и давно это было, но уже стало историей.

Палаточный лагерь напротив Храма Василия Блаженного, 1990 В 1990 г. у входа в гостиницу «Россия» был разбит палаточный лагерь, в котором жили люди с разных уголков нашей страны, выступающие с разными требованиями к власти. Место было выбрано неслучайно, так как в гостинице "Россия" снимали номера депутаты Верховного Совета, приезжающие на съезды. Палаточный лагерь просуществовал несколько месяцев, пока власти не приняли решение его убрать, что и произошло в считанные часы. Правда потом снесли и саму гостиницу.