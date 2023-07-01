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Разные люки наших городов

Я как-то ставила обзор люков из разных стран мира. А давайте прогуляемся по нашим гороодам и посмотрим какие люки есть у нас. Они, оказываются все разные.
Коллекция люков Казани.Разные люки наших городовРазные люки наших городовРазные люки наших городовРазные люки наших городовРазные люки наших городовЛюк из Перми с изображением местного звериного стиля, установленный к 300-летию города.Разные люки наших городовЛюк из Арзамаса Нижегородской области — здесь изображены местные исторические «бренды», арзамасский гусь и арзамасский лук.Разные люки наших городовКалининградские люки. Разные люки наших городовРазные люки наших городовНовые люки Пскова.Разные люки наших городовРазные люки наших городовРазные люки наших городовА вот такие люки появились на территории Воскресенской мануфактуры в Наро-Фоминске.Разные люки наших городов
А вот такие люки есть в ТюмениРазные люки наших городовА этот люк нашли на улице 30 лет Победы. Как в Тюмени оказалась крышка из Томска — пока неизвестноРазные люки наших городовЭтот люк похож на танковый, он откидывается.Разные люки наших городовКвадратные люки тоже большая редкость, в Тюмени они установлены в одном из респектабельных ЖК в центре городаРазные люки наших городовЭтот плавающий люк мы нашли на перекрестке Советской — ВодопроводнойРазные люки наших городовЗдесь люк самый обычный — единого дизайна «Росводоканала», но если включить фантазию, то он станет украшением двора. Конкретно этот находится на территории одного из городских детских садовРазные люки наших городов

Выборг.
Здесь именными люками обзавелась телефонная сеть.Выборг, Россия - люк

Санкт-Петербург.
Питерские люки можно разделить на две категории.
Одни — сохранились с прошлых времен, когда город назывался Ленинград.
Другие — появились уже после того, как ему вернули имя Санкт-Петербург.
Ленинград. Канализация Жилищсоюза.Санкт-Петербург, Россия - люк

И просто канализация.Санкт-Петербург, Россия - люк

А это — уже Санкт-Петербург.Санкт-Петербург, Россия - люк

Почти что дизайнерский люк.Санкт-Петербург, Россия - люк

Люк в недавно появившемся парке отдыха на острове Новая Голландия.Санкт-Петербург, Россия - люк

Псков.
Здесь именные люки (с названием города), похоже, выпускаются с давних времен.
Этот экземпляр, судя по году изготовления, имеет весьма преклонный возраст!Псков, Россия - люк

Крым и Севастополь.
Этот раздел начнем не с люка.
А с солнечных часов на набережной Севастополя.Севастополь - солнечные часы на набережной

Вещевой рынок в Ялте.Крым, Ялта - люк

Люк в столице Крыма.Россия, Симферополь - люк

Гурзуф.Крым, Гурзуф - люк

Самодельный лык в Ливадии.Крым, Ливадия - люк

Древний город Судак.
И люк с указанием его возраста.Россия, Судак - люк

Люк из Феодосии (явно старинный).Россия, Феодосия - люк

И значок на тротуаре в этом же городе — с указанием места, откуда лучше всего сфотографировать рисунок-граффити на стене.Россия, Феодосия - рисунок на тротуаре

И ещё несколько крымских люков, изготовленных не там, где они лежат…
Этот люк изготовлен в Керчи.Крым - люк

А этот — вообще в Херсоне.Крым - люк

Раритетный люк из Джанкоя.Крым - люк

Ростов-на-Дону.
Ростовский люк из Новочеркасска.Россия, Ростов-на-Дону - люк

Люк с указанием одного из способов путешествия по Европе.Россия, Ростов-на-Дону - люкЧьи-то стихи, увековеченные на люке.
Некие Пуш и Кош (а, может, их друзья) решили порадовать ростовчан и гостей города образцом поэтического творчества. Ну, тут уж, что получилось, то получилось…Россия, Ростов-на-Дону - люк

Казань
Люк с названием города.Россия, Казань - люк

И ещё.Россия, Казань - люк

Люк на набережной главного городского озера (название которого созвучно с именем крупного дикого поросёнка).Россия, Казань - люк

И люк в честь чемпионата мира по футболу 2018 года (проходившего, в том числе, и в Казани).Россия, Казань - люк

Екатеринбург.
Люк с названием города.Россия, Екатеринбург - люк

И ещё один — немного в другой конфигурации.Россия, Екатеринбург - люк

Екатеринбургский водоканал.Россия, Екатеринбург - люк

Герб города.Россия, Екатеринбург - герб

И еще один люк из небольшого города с противоположной (от Екатеринбурга) стороны Уральских гор.
Из города Шарья.Россия, Шарья - люк

Омск.
Продукция псковского завода «Выдвиженец» в свое время, видимо, была довольно популярной.
Брат люка из Пскова (только моложе на 10 лет) был обнаружен очень далеко от этого города — в сибирском Омске.Омск, Россия - люк

Люк омского Водоканала. Предполагаю, что на нем запечатлен год образования этой организации (а не год изготовления люка).Омск, Россия - люк

В этом же городе находится памятник, созданный с использованием самого стандартного люка.
Это мужик сантехнической наружности с гордым именем «Степаныч».Россия, Омск - памятник сантехнику

У Степаныча есть родной «брат», который вылезает из колодца в столице Словакии, Братиславе.Разные люки наших городовНо это так... к нашим люкам он не имеет отношения. Правда, его имя широкой общественности (в моем лице) неизвестно.

Новосибирск.
Теперь — несколько новосибирских люков. Тут и так все понятно.
Новосибирск, Россия - люк (Novosibirsk, Russia - hatch)

Насколько я знаю, Урюпинск — это нарицательное имя провинциального города.
Но не всё так грустно. Оказывается, там на заводе имени Ленина когда-то делали чугунные люки!Новосибирск, Россия - люк

Люк с указанием сторон света. Правда, я не рискнула бы по нему ориентироваться — думаю, растущий на дереве мох будет более надежным способом определить, в какой стороне север. Хотя... сегодня и это спорно.Новосибирск, Россия - люк

В СССР было много чего красного. Красный Пахарь, Красный Партизан, Красный Богатырь…
И среди этих персонажей явно не последнюю роль играл Красный Литейщик!Новосибирск, Россия - люк

Люк с гербом Новосибирска (правда, немного покоцанный):Новосибирск, Россия - люк

Люк с инструкцией по технике безопасности.
Предупреждающий, что залезть под него можно только по наряду-допуску.Новосибирск, Россия - люк

То, что можно принять за люк, не всегда является таковым.
Например, эта лежащая на земле плита — памятник первому новосибирскому трамваю (запущенному, как нетрудно догадаться, в 1934 году).Памятный знак о новосибирском трамвае (Memorial sign of Novosibirsk tram)

Томск.
Юбилейный люк из Томска. Посвящен 400-летию этого города.Россия, Томск - люк (Russia, Tomsk - hatch)

Иркутск.
Люк с какими-то птичками.Иркутск, Россия - люк

Родом из СССР.Иркутск, Россия - люк

Иркутскавтодор.Иркутск, Россия - люк

И, наконец, люк с символом города Иркутска — зверем с загадочным названием «бабр» (вообще то, это тигр), несущим в зубах соболя.Иркутск, Россия - люк

Улан-Удэ.
Творчество местных энергетиков.Улан-Удэ, Россия - люк

Хотя это не люк… но вещь забавная.
Сюда нужно засунуть пальцы, чтобы зарядиться энергией денег!Улан-Удэ, Россия - зарядись энергией денег

Хабаровск.
Еще один экземпляр из сообщества юбилейных люков.Россия, Хабаровск - люк

Владивосток.
И закончим обзор российских люков Дальним Востоком.
Вот такой «тигриный» люк есть во Владивостоке.Россия, Владивосток - люк (Russia, Vladivostok - hatch)

К этому люку ведет «тигриная тропа». Это отпечатки лап (понятно, кого) с названием стран, где водятся эти хищные животные. Естественно, это Россия.Россия, Владивосток - тигриная тропа

И другие азиатские страны.Россия, Владивосток - тигриная тропа

Была когда-то во Владивостоке такая артель…Россия, Владивосток - люк

Свой именной люк есть и у ресторана грузинской кухни.Россия, Владивосток - люк

Один из символов Владивостока — Токаревский маяк.Россия, Владивосток - люк

И очень нужный и правильный люк!..Россия, Владивосток - люк

А про московские люки я расскажу отдельно.

фото сегоднягорода Советского СоюзаинтересноСветлана Митленко

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