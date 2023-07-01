Разные люки наших городов

Я как-то ставила обзор люков из разных стран мира. А давайте прогуляемся по нашим гороодам и посмотрим какие люки есть у нас. Они, оказываются все разные.
Коллекция люков Казани.Люк из Перми с изображением местного звериного стиля, установленный к 300-летию города.Люк из Арзамаса Нижегородской области — здесь изображены местные исторические «бренды», арзамасский гусь и арзамасский лук.Калининградские люки. Новые люки Пскова.А вот такие люки появились на территории Воскресенской мануфактуры в Наро-Фоминске.
А вот такие люки есть в ТюмениА этот люк нашли на улице 30 лет Победы. Как в Тюмени оказалась крышка из Томска — пока неизвестноЭтот люк похож на танковый, он откидывается.Квадратные люки тоже большая редкость, в Тюмени они установлены в одном из респектабельных ЖК в центре городаЭтот плавающий люк мы нашли на перекрестке Советской — ВодопроводнойЗдесь люк самый обычный — единого дизайна «Росводоканала», но если включить фантазию, то он станет украшением двора. Конкретно этот находится на территории одного из городских детских садов
Выборг.
Здесь именными люками обзавелась телефонная сеть.
Санкт-Петербург.
Питерские люки можно разделить на две категории.
Одни — сохранились с прошлых времен, когда город назывался Ленинград.
Другие — появились уже после того, как ему вернули имя Санкт-Петербург.
Ленинград. Канализация Жилищсоюза.
Люк в недавно появившемся парке отдыха на острове Новая Голландия.
Псков.
Здесь именные люки (с названием города), похоже, выпускаются с давних времен.
Этот экземпляр, судя по году изготовления, имеет весьма преклонный возраст!
Крым и Севастополь.
Этот раздел начнем не с люка.
А с солнечных часов на набережной Севастополя.
Древний город Судак.
И люк с указанием его возраста.
Люк из Феодосии (явно старинный).
И значок на тротуаре в этом же городе — с указанием места, откуда лучше всего сфотографировать рисунок-граффити на стене.
И ещё несколько крымских люков, изготовленных не там, где они лежат…
Этот люк изготовлен в Керчи.
Ростов-на-Дону.
Ростовский люк из Новочеркасска.
Люк с указанием одного из способов путешествия по Европе.Чьи-то стихи, увековеченные на люке.
Некие Пуш и Кош (а, может, их друзья) решили порадовать ростовчан и гостей города образцом поэтического творчества. Ну, тут уж, что получилось, то получилось…
Люк на набережной главного городского озера (название которого созвучно с именем крупного дикого поросёнка).
И люк в честь чемпионата мира по футболу 2018 года (проходившего, в том числе, и в Казани).
Екатеринбург.
Люк с названием города.
И ещё один — немного в другой конфигурации.
И еще один люк из небольшого города с противоположной (от Екатеринбурга) стороны Уральских гор.
Из города Шарья.
Омск.
Продукция псковского завода «Выдвиженец» в свое время, видимо, была довольно популярной.
Брат люка из Пскова (только моложе на 10 лет) был обнаружен очень далеко от этого города — в сибирском Омске.
Люк омского Водоканала. Предполагаю, что на нем запечатлен год образования этой организации (а не год изготовления люка).
В этом же городе находится памятник, созданный с использованием самого стандартного люка.
Это мужик сантехнической наружности с гордым именем «Степаныч».
У Степаныча есть родной «брат», который вылезает из колодца в столице Словакии, Братиславе.Но это так... к нашим люкам он не имеет отношения. Правда, его имя широкой общественности (в моем лице) неизвестно.
Новосибирск.
Теперь — несколько новосибирских люков. Тут и так все понятно.
Насколько я знаю, Урюпинск — это нарицательное имя провинциального города.
Но не всё так грустно. Оказывается, там на заводе имени Ленина когда-то делали чугунные люки!
Люк с указанием сторон света. Правда, я не рискнула бы по нему ориентироваться — думаю, растущий на дереве мох будет более надежным способом определить, в какой стороне север. Хотя... сегодня и это спорно.
В СССР было много чего красного. Красный Пахарь, Красный Партизан, Красный Богатырь…
И среди этих персонажей явно не последнюю роль играл Красный Литейщик!
Люк с гербом Новосибирска (правда, немного покоцанный):
Люк с инструкцией по технике безопасности.
Предупреждающий, что залезть под него можно только по наряду-допуску.
То, что можно принять за люк, не всегда является таковым.
Например, эта лежащая на земле плита — памятник первому новосибирскому трамваю (запущенному, как нетрудно догадаться, в 1934 году).
Томск.
Юбилейный люк из Томска. Посвящен 400-летию этого города.
Иркутск.
Люк с какими-то птичками.
И, наконец, люк с символом города Иркутска — зверем с загадочным названием «бабр» (вообще то, это тигр), несущим в зубах соболя.
Улан-Удэ.
Творчество местных энергетиков.
Хотя это не люк… но вещь забавная.
Сюда нужно засунуть пальцы, чтобы зарядиться энергией денег!
Хабаровск.
Еще один экземпляр из сообщества юбилейных люков.
Владивосток.
И закончим обзор российских люков Дальним Востоком.
Вот такой «тигриный» люк есть во Владивостоке.
К этому люку ведет «тигриная тропа». Это отпечатки лап (понятно, кого) с названием стран, где водятся эти хищные животные. Естественно, это Россия.
Была когда-то во Владивостоке такая артель…
Свой именной люк есть и у ресторана грузинской кухни.
Один из символов Владивостока — Токаревский маяк.
И очень нужный и правильный люк!..
А про московские люки я расскажу отдельно.
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