Разные люки наших городов

Я как-то ставила обзор люков из разных стран мира. А давайте прогуляемся по нашим гороодам и посмотрим какие люки есть у нас. Они, оказываются все разные.

Коллекция люков Казани. Люк из Перми с изображением местного звериного стиля, установленный к 300-летию города. Люк из Арзамаса Нижегородской области — здесь изображены местные исторические «бренды», арзамасский гусь и арзамасский лук. Калининградские люки. Новые люки Пскова. А вот такие люки появились на территории Воскресенской мануфактуры в Наро-Фоминске.

А вот такие люки есть в Тюмени А этот люк нашли на улице 30 лет Победы. Как в Тюмени оказалась крышка из Томска — пока неизвестно Этот люк похож на танковый, он откидывается. Квадратные люки тоже большая редкость, в Тюмени они установлены в одном из респектабельных ЖК в центре города Этот плавающий люк мы нашли на перекрестке Советской — Водопроводной Здесь люк самый обычный — единого дизайна «Росводоканала», но если включить фантазию, то он станет украшением двора. Конкретно этот находится на территории одного из городских детских садов

Выборг.

Здесь именными люками обзавелась телефонная сеть.

Санкт-Петербург.

Питерские люки можно разделить на две категории.

Одни — сохранились с прошлых времен, когда город назывался Ленинград.

Другие — появились уже после того, как ему вернули имя Санкт-Петербург.

Ленинград. Канализация Жилищсоюза.

И просто канализация.

А это — уже Санкт-Петербург.

Почти что дизайнерский люк.

Люк в недавно появившемся парке отдыха на острове Новая Голландия.

Псков.

Здесь именные люки (с названием города), похоже, выпускаются с давних времен.

Этот экземпляр, судя по году изготовления, имеет весьма преклонный возраст!

Крым и Севастополь.

Этот раздел начнем не с люка.

А с солнечных часов на набережной Севастополя.

Вещевой рынок в Ялте.

Люк в столице Крыма.

Гурзуф.

Самодельный лык в Ливадии.

Древний город Судак.

И люк с указанием его возраста.

Люк из Феодосии (явно старинный).

И значок на тротуаре в этом же городе — с указанием места, откуда лучше всего сфотографировать рисунок-граффити на стене.

И ещё несколько крымских люков, изготовленных не там, где они лежат…

Этот люк изготовлен в Керчи.

А этот — вообще в Херсоне.

Раритетный люк из Джанкоя.

Ростов-на-Дону.

Ростовский люк из Новочеркасска.

Люк с указанием одного из способов путешествия по Европе. Чьи-то стихи, увековеченные на люке.

Некие Пуш и Кош (а, может, их друзья) решили порадовать ростовчан и гостей города образцом поэтического творчества. Ну, тут уж, что получилось, то получилось…

Казань

Люк с названием города.

И ещё.

Люк на набережной главного городского озера (название которого созвучно с именем крупного дикого поросёнка).

И люк в честь чемпионата мира по футболу 2018 года (проходившего, в том числе, и в Казани).

Екатеринбург.

Люк с названием города.

И ещё один — немного в другой конфигурации.

Екатеринбургский водоканал.

Герб города.

И еще один люк из небольшого города с противоположной (от Екатеринбурга) стороны Уральских гор.

Из города Шарья.

Омск.

Продукция псковского завода «Выдвиженец» в свое время, видимо, была довольно популярной.

Брат люка из Пскова (только моложе на 10 лет) был обнаружен очень далеко от этого города — в сибирском Омске.

Люк омского Водоканала. Предполагаю, что на нем запечатлен год образования этой организации (а не год изготовления люка).

В этом же городе находится памятник, созданный с использованием самого стандартного люка.

Это мужик сантехнической наружности с гордым именем «Степаныч».

У Степаныча есть родной «брат», который вылезает из колодца в столице Словакии, Братиславе. Но это так... к нашим люкам он не имеет отношения. Правда, его имя широкой общественности (в моем лице) неизвестно.

Новосибирск.

Теперь — несколько новосибирских люков. Тут и так все понятно.



Насколько я знаю, Урюпинск — это нарицательное имя провинциального города.

Но не всё так грустно. Оказывается, там на заводе имени Ленина когда-то делали чугунные люки!

Люк с указанием сторон света. Правда, я не рискнула бы по нему ориентироваться — думаю, растущий на дереве мох будет более надежным способом определить, в какой стороне север. Хотя... сегодня и это спорно.

В СССР было много чего красного. Красный Пахарь, Красный Партизан, Красный Богатырь…

И среди этих персонажей явно не последнюю роль играл Красный Литейщик!

Люк с гербом Новосибирска (правда, немного покоцанный):

Люк с инструкцией по технике безопасности.

Предупреждающий, что залезть под него можно только по наряду-допуску.

То, что можно принять за люк, не всегда является таковым.

Например, эта лежащая на земле плита — памятник первому новосибирскому трамваю (запущенному, как нетрудно догадаться, в 1934 году).

Томск.

Юбилейный люк из Томска. Посвящен 400-летию этого города.

Иркутск.

Люк с какими-то птичками.

Родом из СССР.

Иркутскавтодор.

И, наконец, люк с символом города Иркутска — зверем с загадочным названием «бабр» (вообще то, это тигр), несущим в зубах соболя.

Улан-Удэ.

Творчество местных энергетиков.

Хотя это не люк… но вещь забавная.

Сюда нужно засунуть пальцы, чтобы зарядиться энергией денег!

Хабаровск.

Еще один экземпляр из сообщества юбилейных люков.

Владивосток.

И закончим обзор российских люков Дальним Востоком.

Вот такой «тигриный» люк есть во Владивостоке.

К этому люку ведет «тигриная тропа». Это отпечатки лап (понятно, кого) с названием стран, где водятся эти хищные животные. Естественно, это Россия.

И другие азиатские страны.

Была когда-то во Владивостоке такая артель…

Свой именной люк есть и у ресторана грузинской кухни.

Один из символов Владивостока — Токаревский маяк.

И очень нужный и правильный люк!..

А про московские люки я расскажу отдельно.