Если чуть-чуть перефразировать великого классика, то скажем так: "Кричали жители: "Ура" и в воздух шляпы все бросали".

10 июля Госдума единогласно одобрила законопроект одобрила законопроект о предустановке национального мессенджера Max на всех продаваемых в России смартфонах и планшетах. Основной закон в поддержку старого-"нового" ПО от ООО "ВК", использовавшегося еще для "Одноклассников" (проект "Там-там") и содержащего библиотеки от западных, украинских и индийских (!

) разработчиков, был подписан президентом России 24 июня. Подробнее можно ознакомиться вот тут: https://katyusha.org/oczifrovka/kak-czifrosektantyi-prevrati...

По словам лоббистов Maх, законодательное решение призвано обеспечить россиянам безопасную и функциональную альтернативу зарубежным мессенджерам, таким как Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), чья работа в России вызывает опасения у властей.

Пока ТГ нам совсем не закрыли (и, очень надеемся, не закроют), но продолжается агрессивная пиар-кампания в поддержку частного "национального" мессенджера от конторы ООО "ВК" с гендиректором - сыном замглавы АП Сергея Кириенко.

И кто же первым с готовностью рапортует от открытии своих каналов в MAX? Это осужденный за неоднократное публичное богохульство Артемий Лебедев, не меньший матерщинник и цинник Сергей Минаев, а также "звезды" фестиваля музвырожденцев для молодежи ВК Фест - рэпер Баста, старательно создающая имидж эскортницы Клава Кока, дегенеративный блогер поколения Z Влад А4...

Это все и есть - команда АП, с этими ребятами, с этим мессенджером (который, как выяснили недавно разработчики, сразу после установки получает доступ ко ВСЕЙ детальной информации о пользователе и его окружении, включая местоположение, покупки, криптокошельки, банковские аккаунты, посещенные страницы в интернете.

не спрашивая разрешения у пользователя

И делает это по принципу вредоносного ПО -, а незаконно вторгаясь в код устройства) они и строят свою "Прекрасную Россию будущего". Если большинство граждан от такой России тошнит, для них это не проблема. - подчеркивает РИА "Катюша"

12 июля Правительство РФ распоряжением премьера Мишустина признало мессенджер MAX "многофункциональным сервисом обмена информацией". И утвердило исключительное право на владение платформой за ООО "Коммуникационная платформа". Это основанная в сентябре 2024 г. ОООшка, имевшая изначально в своем составе двух (!) сотрудников и гендиректора 71-летнюю даму (и изначальный уставной капитал - 10000 рублей), которая числится гендиректором почти в трех десятках компаний. Да, она является 100% "дочкой" ООО "ВК" и ООО "ВКонтакте", но эту связь пытаются припрятать подальше.

В принципе, одного этого факта достаточно, чтобы напрячься. Также многие справедливо замечают, что у нас недавно приняли закон в защиту русского языка, запрещающий англицизмы в вывесках, информационных табличках, названиях ЖК и т.д. Да, на названия программ это не распространяется, но тем не менее - нельзя было придумать что-то более национальное для мессенджера, который именуют государственным, федеральным?

И тут начинается самое интересное. Дело в том, что ни в принятом профильном федеральном законе, ни в НПА Правительства о мессенджере MAX - нигде не указано прямо, что статус мессенджера - государственный, федеральный или национальный. Потому что он таковым не является. Напротив, Правительство наделяет статусом "универсального мессенджера" некий продукт частной ОООшки. Таким образом, государство (в лице Минцифры, Правительства, АП и прочих лоббистов мессенджера) де-юре УМЫВАЕТ РУКИ в случае проблем с ПД граждан, сбоев в работе программы, взломов и т.д.

"Когда принимали оборотные штрафы за инциденты с ПДн, одним из типичных сценариев ухода от этого наказания называли фирмы-однодневки, которые и будут становиться операторами ПД вместо своих "мам" и "пап". И вот перед нами типичный пример такой схемы. Чтобы не подставлять государство, а также крупную частную корпорацию ВК, статусом оператора MAX и наградили созданное меньше года назад ООО "Коммуникационная платформа". (Кстати, в пользовательских соглашениях и в политике обработки ПД пользователей своих продуктов ВК и ее дочерние проекты (платформа "Сферум", например) всегда практикуют максимальный уход от ответственности - прим. "Катюши").

Согласно реестру РКН, данное ООО обрабатывает ПД широкого спектра и точно более чем 100000 субъектов (загрузок уже более 2 миллионов). Согласно ПП-1119, уровень защищенности ПД, который может быть установлен в ООО "Коммуникационная платформа", не может быть ниже 3-го, а при выборе актуальных угроз 1-го или 2-го типа (а даст ли ФСБ выбрать ниже?) - не ниже 1-го (2-й в принципе тут не предусмотрен). Как при 2-х сотрудниках реализовано требование наличия собственного подразделения по защите ПД? Вопрос риторический.

Также в реестре РКН написано, что оператор MAX передает ПД по открытому Интернету, но при этом никаких шифровальных средств не использует. Вопрос - а как, собственно, обеспечивается конфиденциальность ПД пользователей платформы? Что думает ФСБ по этому поводу.

И еще - все говорят, что в Max будет интегрирован "Госключ", а сам он будет связан с ЕСИА. И как это будет сделано без криптографии? Ведь криптографию еще надо внедрить в мессенджер и потом сертифицировать, что занимает в ФСБ немало времени (хотя, может быть, все будет организовано как при регистрации в реестре РКН - за 1 день?). И потом опять сертифицировать, и опять, и опять - ведь новые релизы с новыми функциями будут выпускаться еженедельно. И как при таких спринтах будет проверяться корректность встраивания средств криптозащиты информации?", - задается вопросами эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий.

Вопросы, конечно, абсолютно верные. Но уже по факту наличия таких вопросов понятно, что из себя представляет сие творение - негосударственный, но навязываемый частной корпорацией при полной поддержке АП и Правительства гражданам как универсальный проект MAX.

Кто еще толком не проснулся, сейчас быстро придут в себя)) Знакомьтесь - официальное лицо (амбассадор) "универсального сервиса обмена информацией" MAX.

"Песни" этой "дамы", с вашего позволения, цитировать не будем. А вот новость от мая 2023 - вспомним:

"ФНС приостановила операции по банковским счетам Инстасамки. Недавно артистка попала в черный список инфоцыган, которых проверяют на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По данным издания Life, за Инстасамкой числится задолженность в 689 тысяч рублей. Сразу после блокировки счетов певица вылетела в Дубай. Об этом она сообщила в своем личном блоге, выложив ролик из самолета".

Инфоцыганка - официальное лицо мессенджера от... инфоцыган? Невозможно было придумать лучше.

Некоторые подробности о т.н. "национальном мессенджере" MAX, который сейчас пытаются навязывать стране и людям.

Данный мессенджер на самом деле не "новый" и "высокотехнологичный", а фактическая переделка более раннего убогого "Там-Тама" с американским, украинским и индийским кодом. Что выяснили кодеры, которым сие творение попало в руки.

Далее, сразу после установки на любое устройство данное приложение начинает вести себя как вирус-троян: что данный "мессенджер" сразу лезет буквально за всеми разрешениями и начинает отслеживать где был пользователь, кому звонил и писал (в т.ч. через другие мессенджеры), какие у него криптокошельки и банковские аккаунты, какие покупки он делал, в какие кафе заходил, что читал и что искал в интернете.

Более того: отслеживание продолжается удалённо даже после того, как программу удаляют с устройства. Не факт даже, что поможет полный ресет, так как за этими административными рут-правами данный "мессенджер" тоже лезет.

При этом непонятно: незаконно следить за вами будет только "доброе государство" РФ, или все, кому не лень - те, из чьего кода сделана эта позорная поделка от позорной Минцифры. То есть Америка, Украина и ещё непонятно кто.

Если разобраться, то "доброму государству" следовало бы не заниматься навязыванием этой дряни людям и стране, а начать задавать вопросы тем, кто её лоббирует. Например, большому другу "китайского железа", министру Максуту Шадаеву.

А нам остаётся лишь задаваться вопросом, что же именно за этим стоит: просто алчность и некомпетентность, или куда более неприятные вещи.

Вспоминаются истории, гулявшие в обществе перед 1917 годом: о том, как из генштаба шёл прямой провод к немцам. Смотришь на такое и начинаешь понимать, откуда берутся подобные слухи. И начинаешь задумываться, а такой ли уж они были чушью? И были ли вообще.

Напомнить, чем оно закончилось в тот раз?

Павел Кухмиров, Донецк (специально для РИА «Катюша»).