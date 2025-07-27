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"Кричали жители ура"

Если чуть-чуть перефразировать великого классика, то скажем так: "Кричали жители: "Ура" и в воздух шляпы все бросали".

10 июля Госдума единогласно одобрила законопроект одобрила законопроект о предустановке национального мессенджера Max на всех продаваемых в России смартфонах и планшетах.  Основной закон в поддержку старого-"нового" ПО от ООО "ВК", использовавшегося еще для "Одноклассников" (проект "Там-там") и содержащего библиотеки от западных, украинских и индийских (!

) разработчиков, был подписан президентом России 24 июня. Подробнее можно ознакомиться вот тут:  https://katyusha.org/oczifrovka/kak-czifrosektantyi-prevrati... 

По словам лоббистов Maх, законодательное решение призвано обеспечить россиянам безопасную и функциональную альтернативу зарубежным мессенджерам, таким как Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), чья работа в России вызывает опасения у властей.

Пока ТГ нам совсем не закрыли (и, очень надеемся, не закроют), но продолжается агрессивная пиар-кампания в поддержку частного "национального" мессенджера от конторы ООО "ВК" с гендиректором - сыном замглавы АП Сергея Кириенко. 

И кто же первым с готовностью рапортует от открытии своих каналов в MAX? Это осужденный за неоднократное публичное богохульство Артемий Лебедев, не меньший матерщинник и цинник Сергей Минаев, а также "звезды" фестиваля музвырожденцев для молодежи ВК Фест - рэпер Баста, старательно создающая имидж эскортницы Клава Кока, дегенеративный блогер поколения Z Влад А4...

Это все и есть - команда АП, с этими ребятами, с этим мессенджером (который, как выяснили недавно разработчики, сразу после установки получает доступ ко ВСЕЙ детальной информации о пользователе и его окружении, включая местоположение, покупки, криптокошельки, банковские аккаунты, посещенные страницы в интернете.

И делает это по принципу вредоносного ПО - не спрашивая разрешения у пользователя, а незаконно вторгаясь в код устройства) они и строят свою "Прекрасную Россию будущего". Если большинство граждан от такой России тошнит, для них это не проблема. - подчеркивает РИА "Катюша"

12 июля Правительство РФ распоряжением премьера Мишустина признало мессенджер MAX "многофункциональным сервисом обмена информацией". И утвердило исключительное право на владение платформой за ООО "Коммуникационная платформа".  Это основанная в сентябре 2024 г. ОООшка, имевшая изначально в своем составе двух (!) сотрудников и гендиректора 71-летнюю даму (и изначальный уставной капитал - 10000 рублей), которая числится гендиректором почти в трех десятках компаний. Да, она является 100% "дочкой" ООО "ВК" и ООО "ВКонтакте", но эту связь пытаются припрятать подальше. 

В принципе, одного этого факта достаточно, чтобы напрячься. Также многие справедливо замечают, что у нас недавно приняли закон в защиту русского языка, запрещающий англицизмы в вывесках, информационных табличках, названиях ЖК и т.д. Да, на названия программ это не распространяется, но тем не менее - нельзя было придумать что-то более национальное для мессенджера, который именуют государственным, федеральным?

И тут начинается самое интересное. Дело в том, что ни в принятом профильном федеральном законе, ни в НПА Правительства о мессенджере MAX - нигде не указано прямо, что статус мессенджера - государственный, федеральный или национальный. Потому что он таковым не является. Напротив, Правительство наделяет статусом "универсального мессенджера" некий продукт частной ОООшки. Таким образом, государство (в лице Минцифры, Правительства, АП и прочих лоббистов мессенджера) де-юре УМЫВАЕТ РУКИ в случае проблем с ПД граждан, сбоев в работе программы, взломов и т.д.

"Когда принимали оборотные штрафы за инциденты с ПДн, одним из типичных сценариев ухода от этого наказания называли фирмы-однодневки, которые и будут становиться операторами ПД вместо своих "мам" и "пап". И вот перед нами типичный пример такой схемы. Чтобы не подставлять государство, а также крупную частную корпорацию ВК, статусом оператора MAX и наградили созданное меньше года назад ООО "Коммуникационная платформа". (Кстати, в пользовательских соглашениях и в политике обработки ПД пользователей своих продуктов ВК и ее дочерние проекты (платформа "Сферум", например) всегда практикуют максимальный уход от ответственности - прим. "Катюши").

Согласно реестру РКН, данное ООО обрабатывает ПД широкого спектра и точно более чем 100000 субъектов (загрузок уже более 2 миллионов). Согласно ПП-1119, уровень защищенности ПД, который может быть установлен в ООО "Коммуникационная платформа", не может быть ниже 3-го, а при выборе актуальных угроз 1-го или 2-го типа (а даст ли ФСБ выбрать ниже?) - не ниже 1-го (2-й в принципе тут не предусмотрен). Как при 2-х сотрудниках реализовано требование наличия собственного подразделения по защите ПД? Вопрос риторический.

Также в реестре РКН написано, что оператор MAX передает ПД по открытому Интернету, но при этом никаких шифровальных средств не использует. Вопрос - а как, собственно, обеспечивается конфиденциальность ПД пользователей платформы? Что думает ФСБ по этому поводу.

И еще - все говорят, что в Max будет интегрирован "Госключ", а сам он будет связан с ЕСИА. И как это будет сделано без криптографии? Ведь криптографию еще надо внедрить в мессенджер и потом сертифицировать, что занимает в ФСБ немало времени (хотя, может быть, все будет организовано как при регистрации в реестре РКН - за 1 день?). И потом опять сертифицировать, и опять, и опять - ведь новые релизы с новыми функциями будут выпускаться еженедельно. И как при таких спринтах будет проверяться корректность встраивания средств криптозащиты информации?", - задается вопросами  эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий.

Вопросы, конечно, абсолютно верные. Но уже по факту наличия таких вопросов понятно, что из себя представляет сие творение - негосударственный, но навязываемый частной корпорацией при полной поддержке АП и Правительства гражданам как универсальный проект MAX.

Кто еще толком не проснулся, сейчас быстро придут в себя)) Знакомьтесь - официальное лицо (амбассадор)  "универсального сервиса обмена информацией" MAX. 

"Песни" этой "дамы", с вашего позволения, цитировать не будем.  А вот новость от мая 2023 - вспомним:

"ФНС приостановила операции по банковским счетам Инстасамки. Недавно артистка попала в черный список инфоцыган, которых проверяют на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По данным издания Life, за Инстасамкой числится задолженность в 689 тысяч рублей. Сразу после блокировки счетов певица вылетела в Дубай. Об этом она сообщила в своем личном блоге, выложив ролик из самолета". 

Инфоцыганка - официальное лицо мессенджера от... инфоцыган? Невозможно было придумать лучше.

Некоторые подробности о т.н. "национальном мессенджере" MAX, который сейчас пытаются навязывать стране и людям.

Данный мессенджер на самом деле не "новый" и "высокотехнологичный", а фактическая переделка более раннего убогого "Там-Тама" с американским, украинским и индийским кодом. Что выяснили кодеры, которым сие творение попало в руки.

Далее, сразу после установки на любое устройство данное приложение начинает вести себя как вирус-троян: что данный "мессенджер" сразу лезет буквально за всеми разрешениями и начинает отслеживать где был пользователь, кому звонил и писал (в т.ч. через другие мессенджеры), какие у него криптокошельки и банковские аккаунты, какие покупки он делал, в какие кафе заходил, что читал и что искал в интернете. 

Более того: отслеживание продолжается удалённо даже после того, как программу удаляют с устройства. Не факт даже, что поможет полный ресет, так как за этими административными рут-правами данный "мессенджер" тоже лезет.

При этом непонятно: незаконно следить за вами будет только "доброе государство" РФ, или все, кому не лень - те, из чьего кода сделана эта позорная поделка от позорной Минцифры. То есть Америка, Украина и ещё непонятно кто.

Если разобраться, то "доброму государству" следовало бы не заниматься навязыванием этой дряни людям и стране, а начать задавать вопросы тем, кто её лоббирует. Например, большому другу "китайского железа", министру Максуту Шадаеву.

А нам остаётся лишь задаваться вопросом, что же именно за этим стоит: просто алчность и некомпетентность, или куда более неприятные вещи.

Вспоминаются истории, гулявшие в обществе перед 1917 годом: о том, как из генштаба шёл прямой провод к немцам. Смотришь на такое и начинаешь понимать, откуда берутся подобные слухи. И начинаешь задумываться, а такой ли уж они были чушью? И были ли вообще.

Напомнить, чем оно закончилось в тот раз?

Павел Кухмиров, Донецк (специально для РИА «Катюша»).

Сергей Кириенко
life, издание
вк, ооо
вконтакте, ооо
катюша, риа
Артемий Лебедев
telegram (телеграм), социальная сеть
федеральная служба безопасности (фсб)
правительство, россия
meta, компания
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаци (минцифры)
алексей лукацкий
государственная дума (госдума), парламент
коммуникационная платформа, ооо
федеральная налоговая служба (фнс), федеральная служба
Генеральный штаб
Максут Шадаев
Мишустин
Сергей Минаев
г. Донецк
дорога в никуда
одноклассники, социальная сеть
павел кухмиров
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