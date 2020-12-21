Стоило ли было вкладывать в Сочи 215 миллиардов? Мнение простого гражданина

Приехали в сентябре из отпуска в Сочи. Если быть точным, то отдыхали в Адлере, в Имеретинской бухте. После проведения Олимпиады, я не отдыхал на территории нового курорта и было интересно посмотреть, насколько всё изменилось и как всё работает.

Помню, когда шла олимпийская стройка велись горячие споры о том, что деньги вкладываются немалые, а при этом после Олимпиады большинство объектов останутся невостребованными, а их содержание будет поглощать дополнительные бюджетные средства.

Отель-замок "Богатырь" Отель-замок "Богатырь"

Собственно, я тоже критически относился к такому масштабному строительству, не очень верил в качество выполненных работ, и востребованности построенной инфраструктуры.

Отдохнув там в августе 2020 накопил впечатления, которыми хочу поделиться.

Бывший пресс-центр Бывший пресс-центр

1. Ничего не развалилось и не обветшало. Все объекты стоят на месте и выглядят пристойно. Олимпийская деревня, которой прочили стоять пустой, заполнена людьми несмотря на высокие цены. Из неё сделали апарт-отель (то, есть сдаются квартиры-студии). Мы жили в Морском квартале и, судя по числу людей и машин на парковке, почти все места были заняты.

2. Олимпийский парк продолжает оставаться достопримечательностью, привлекая туда круглый год туристов: на территории открыто несколько музеев, действует вечернее шоу танцующих фонтанов, развита парковая инфраструктура: велодорожки, кафе, лавочки и т.п.

Часть сооружений продолжает использоваться как тренировочная база спортивных школ. Часть сооружений используется для проведения спортивных мероприятий и концертов.

В парке проложена гоночная трасса и проводится один из ежегодных этапов гонок "Формула-1"

3. Имеретинская набережная. Шикарный обустроенные для пешеходов и велосипедистов променад над морем, с кафе и туристскими разлечениями.

4. Сочи-парк. Замечательный тематический парк с аттракционами, рассчитанный и на детей и на взрослых, в совокупности с красивым отелем-замком "Богатырь", создают целый кластер для круглогодичного посещения.

Посмотрел статистику за 2019 год. Называется число в семь миллионов туристов, из которых по меньшей мере половина приобрела пакетные туры. А это примерно столько же, сколько отдыхало в Турции. Мне очень нравится Турция, признаюсь честно, и тот факт, что Сочи начинает становиться конкурентом курортам этой страны не может не радовать. И если раньше это были просто разные ниши: в Сочи ехали за отдыхом "подешевле", то сейчас конкуренция идёт в пакетных турах, и во многом это стало возможно в появившейся после Олимпиады инфраструктуре.

Да, конечно, я взрослый человек, и понимаю, что Олимпийская стройка, как и любая другая большая стройка, давала немало место для манёвра коррупционерам, и уверен, что часть денег осела далеко не в инфраструктуре страны. Но! Если задуматься: мы огромная страна, но кроме исторического центра Москвы, Санкт-Петербурга и, может быть, центра Казани у нас не было центров притяжения въездного туризма.

Да, мы очень красивая страна, очень большая. Но показать могли только Москву и Питер. Остальные рукотворные туристские объекты, мягко говоря, не на уровне. А хвастаться лесами, озёрами и горами неудобно, ведь единственное наше достижение – что мы не испортили (местами) эти горы, озёра и леса.

И в этом смысле, сочинский туристский кластер – реально то, что не стыдно показать иностранцам. А уникальность места, позволяющий сочетать морской отдых во влажных субтропиках летом и горнолыжный туризм зимой ставят перед собой вопрос: ну, а куда было вкладывать деньги, если не в это место.

Всё же я рад, что такой курорт у нас теперь есть. И мои дети и мои внуки (я надеюсь) будут иметь возможность им наслаждаться. Согласны?

https://oskanov.livejournal.com/651570.html