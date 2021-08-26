Американцы проделали ещё одну космическую дырку. Теперь окончательную и в себе

И всё-таки Михаил Задорнов был неправ. Американцы не тупые. Они тупые в квадрате. Или в кубе – пусть решат те, кто силён в математике. Но во всяком случае сегодня одна из них – помощница руководителя НАСА Кэти Лидерс полностью подтвердила не только характеристику Задорнова, но и верность поговорки "иногда лучше жевать, чем говорить"…

Уж лучше бы она промолчала. Но она высказалась. Из-за чего проделала в борту НАСА, да и всей Америки такую же позорную дыру, что и Серена Ауньон-Чэнселлор три года назад в борту русского космического корабля "Союз МС-09".

Итак.

Сначала одна из них проделывает дырку в чужом космическом корабле, чтобы через ЧП экстренно вернуться на Землю. Потом её начальники втихую дают понять русским коллегам о своей безмерной благодарности, если те не будут поднимать по этому поводу шума. Потом они же вдруг хамят из-за мелкого, в общем, и, главное, безвредного инцидента с внештатным включением двигателя на русском модуле. И грозят страшным расследованием, попутно через прессу всячески унижая партнёров по МКС.

Чего следовало ожидать? Правильно, подтверждения истинности совета: "Живя в стеклянном доме, не бросайся камнем в соседа".

После некоторой паузы для приличия правительственное информационное агентство ТАСС уполномочивается дать утечку из "Роскосмоса", возвращающую всех к инциденту трёхлетней давности.

Утечка, впрочем, была культурная и не предполагающая ответа. От умных людей, имеется в виду.

В самом деле: ТАСС намекнул, что отверстие в бытовом отсеке "Союза" было просверлено в условиях невесомости и к тому же человеком, который не был знаком с устройством корабля:

Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора.

А одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля, что означает, что дырку сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля "Союз МС" и не знающий его конструкции.

Поскольку оба наших космонавта не знать этого не могли по определению, а из американского экипажа двое проходили подготовку, в том числе как бортинженеры "Союза", то оставалось подозревать двоих – немца Александра Герста и ту самую американскую Серену. Немец отпадал – в войне против СССР не участвовал, в плену не сидел и вообще тоже проходил подготовку именно к этому, своему второму космическому полёту в качестве бортинженера именно продырявленного "Союз МС-09". И вообще он геофизик.

Так что оставалась только Серена Ауньон-Чэнселлор, которая ко всем своим достоинствам обладала ещё и стервозным характером, а на станции устраивала истерики едва ли не кухонные. Хорошо, что на МЧС утюгов нет. Или их хорошо спрятали.

Но! При этом в заявлении ТАСС про эту милую даму не сказано ни слова!

Поэтому что сделали бы умные люди, не американцы? Разумеется, промолчали бы. Пресса, конечно, поглумилась бы, как немножко поглумились мы, но официально было бы соблюдено молчание. По факту приравниваемое к пожатию плечами.

Но они не промолчали!

Да, одна из них не промолчала. Помощник руководителя НАСА по пилотируемым полётам Кэти Лидерс опровергла причастность американцев – ещё раз: ни слова про них сказано не было! – к появлению дыры в русском космическом корабле. И вообще, заявила мадам:

Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно. Я поддерживаю Серену и её профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия.

Да и не доверяй, родная! "Хайли лайкли" с вашей же, англичан и американцев подачи, стало нормой в международном общении. А уж после чехов с болгарами достаточно стало послать в какую-нибудь страну фотографию Петрова с Бошировым, чтобы там объявили тревогу красного уровня. Но хотя бы промолчи! Не было бы последствий.

Которые последовали.

В лице генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, который натурально очень удивился:

Никто никогда её не обвинял… "Роскосмос" никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества.

Отметим: каждое слово – золото. Злополучную американскую диверсантку никогда никто не обвинял. Разве что пресса – но с неё какой спрос? Она же свободная! Так с чего ты, Катерина Лидер, взяла, что речь шла о Серене? На воре шапка загорелась? То есть всё ты на самом деле знала. Но скрывала. А сейчас, иного логика и не допускает, – солгала. Ты врунья, Катерина! Или ты покрываешь диверсантку?

"Роскосмос" никого не обвиняет, говорит Рогозин. Тогда почему устами своего руководства НАСА выгораживает свою космонавтку? Значит ли это, что НАСА официально покрывает первую в истории космическую диверсантку?

Мы не хотим неприятностей для сотрудничества, объясняет свою позицию Дмитрий Рогозин. Говоря тем самым: мы всё знаем, но не делаем из этого знания культа, потому что сотрудничество с вами выше этой мелкой пакости взбесившейся бабёнки. Не первой, кстати, взбесившейся из англосаксонских космонавток.

Что с того?

И вот теперь НАСА в лице Кэти Лидерс само загнало себя в бутылку. Если не сказать – в воронку, откуда выход, известно, только один. Мяч, что называется, на стороне американцев. Теперь им надо либо что-то ответить, либо промолчать, чтобы не усугублять. Но теперь они не могут не ответить, потому что отсутствие ответа будет означать признание. Правоты Рогозина, а значит, и факта диверсии.

Но и отвечать американцам тоже нельзя. Ибо ответить можно только, опять же, признанием или опровержением. Однако любое опровержение вызывает автоматическое предложение провести объективное расследование. От которого вы, американцы, уже почему-то отказались: космонавты ваши отказались пройти опрос на полиграфе, как отказались представить имевшиеся у себя дрели и свёрла для проведения анализа на предмет следов сверления.

Можно, конечно, ответить опять-таки в духе блаженной Терезы Мэй – мол, на ваших Петрова и Васечкина у нас вагон доказательств, но мы их вам не предъявим, зане секретные они очень и преочень. В общем – отказаться от совместного расследования. Но тут тогда та же беда поджидает: отказ от расследования автоматически означает признание вины.

Вот и считайте, в какой степени они тупые, в третьей или в пятой. Ну, или по крайней мере одна из них…

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ

https://nsk.tsargrad.tv/articles/amerikancy-prodelali-eshhjo...