65 лет – полёт устойчивый!

Подготовка к юбилею космодрома Плесецк ознаменовалась очередным успешным запуском ракеты космического назначения.

Увидеть воочию, как стартует и уходит в бескрайние просторы Вселенной космическая ракета, тем более побывать на командном пункте, откуда ведётся управление пуском, для подавляющего большинства непричастных к этому таинству так и останется неисполнимой мечтой.

Представителю «Красной звезды» довелось попасть в узкий круг посвящённых и лично убедиться, насколько слаженно, чётко и профессионально действуют офицеры боевого расчёта космических войск ВКС, отправляя на околоземную орбиту очередной плод отечественной конструкторской мысли, воплощённый в металл и насыщенный умнейшей электроникой руками сотен инженеров, техников, рабочих, при участии большого числа обеспечивающего персонала, чтобы граждане нашей страны не только чувствовали себя в ещё большей безопасности, но и могли активнее пользоваться в повседневной жизни новейшими достижениями в области связи и коммуникации.

Все параметры – в норме!

Конечно, наблюдать в непосредственной близости от старта как ракета-носитель в один миг окутывается огромными языками огня и дыма, из которых она, издавая неимоверный грохот, стремительно исчезает в тяжёлых северных облаках, никому и в голову не придёт – насколько велика мощь ракетных двигателей.

Но зато эту величественную картину можно спокойно наблюдать на мониторах командного пункта, причём со всех ракурсов. Зрелище, безусловно, впечатляет, тем более оно сопровождается ровным и уверенным голосом: «60 секунд. Полёт устойчивый. Контролируемые параметры в норме. Траектория близка к расчётной». И так через определённые промежутки времени, пока ракета не выйдет на опорную орбиту, далее выведением космического аппарата в заданную точку «займётся» разгонный блок «Фрегат».

Старт ракеты-носителя с 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны России и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после отрыва от земли ракета-носитель «Союз-2.1Б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Строго в расчётное время космический аппарат «Глонасс-К» был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Новый космический аппарат пополнил орбитальную группировку российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, в составе которой уже функционируют около 30 аппаратов, обеспечивая Вооружённые Силы России и всех, кому это необходимо надёжной и устойчивой навигацией, по целому ряду параметров превосходящей известную GPS.

За всем процессом пуска и выведением космических объектов на околоземную орбиту внимательно наблюдали командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, представители научных организаций и предприятий, связанных с разработкой и созданием ракеты «Союз» и спутника «Глонасс-К». Руководил пуском начальник космодрома полковник Николай Башляев.

Здесь же присутствовал и доктор военных и кандидат технических наук генерал-полковник в отставке Владимир Иванов – несомненная легенда Воздушно-космических сил и 1-го Государственного испытательного космодрома. В далёком 1958 году ещё лейтенантом он прибыл для прохождения службы на станцию Плесецкая Архангельской области. С 1979 по 1984 год Владимир Леонтьевич возглавлял 53-й научно-испытательный полигон МО СССР, позднее ставший известным всему миру как «космодром Плесецк». А с сентября 1992 года был назначен первым командующим Военно-космическими силами Российской Федерации. Именно он, находясь на этом посту, в ноябре 1994 года добился подписания указа о создании 1-го Государственного испытательного космодрома.

В краткой беседе, не отрывая взгляда от мониторов, Владимир Леонтьевич высказал искреннюю радость от того, что сегодняшний Плесецк активно совершенствуется, продолжая и развивая традиции своих основателей и предшественников. Прилетев накануне на космодром, он первым делом посетил новый универсальный технический комплекс, где в скором времени будут готовить к запускам «Ангару», к созданию которой он в своё время приложил огромные усилия.

– Этот объект – будущее космодрома, будущее России. Это новый шаг в освоении космоса на благо нашего Отечества! Так держать! – с нескрываемым воодушевлением заявил заслуженный ветеран Воздушно-космических сил, глубоко удовлетворённый очередным успешным запуском космического аппарата с космодрома, которому он посвятил, пожалуй, лучшие годы своей жизни и службы.

После того как соответствующие службы доложили о том, что пуск прошёл в штатном режиме, на Земле и в околоземном пространстве всё в норме, непосредственно на стартовой площадке состоялось подведение итогов и награждение наиболее отличившихся военнослужащих, которое провёл командующий космическими войсками ВКС.

– Наш космодром, кстати, самый северный на планете и единственный действующий в Европе, уникален также и тем, что он единственный в мире, на котором осуществлено больше всего успешных запусков космических аппаратов, – рассказал начальник 1-го ГИК полковник Николай Башляев. – И ещё тем, что работает в интересах повышения обороноспособности страны испытанием ракетных комплексов стратегического назначения.

В качестве примера Николай Андреевич напомнил, что именно на Плесецком космодроме в апреле текущего года состоялось успешное испытание новейшего российского стратегического ракетного комплекса пятого поколения «Сармат», очень взволновавшее наших заокеанских так называемых партнёров.

С гордостью рассказывая о вверенном ему соединении, полковник Башляев сообщил, что с момента образования космодрома осуществлено более 1650 запусков ракет космического назначения и более 530 учебно-боевых и испытательных запусков МБР, выведено на орбиту более 2140 космических аппаратов. Кстати, 15 боевых ракетных комплексов стратегического назначения после успешной проверки Плесецком приняты на вооружение.

– 65-летний юбилей космодром и город Мирный встречают с хорошими показателями. Мы гордимся своей историей, помним и чтим первопроходцев, наращиваем достигнутое и стремимся к новым высотам как в прямом, так и в переносном смысле этого слова, – заверил главный космический начальник на архангельской земле. – От эксплуатации первых ракет Р-7 до пусков новейших ракет космического семейства «Ангара» наш космодром прошёл славный путь, в основе которого лежит беззаветный, зачастую самоотверженный труд тысяч людей, военнослужащих и гражданского персонала, учёных и инженеров, простых лаборантов и рабочих.

Благодаря их мужеству, трудолюбию и высокой самоотдаче космодром является неотъемлемой и очень весомой частью системы обеспечения национальной безопасности России, – с глубоким убеждением заявил полковник Башляев. А чтобы проверить это, порекомендовал поближе ознакомиться с жизнью и многогранной служебной деятельностью его многотысячного воинского и трудового коллектива.

C момента образования космодрома осуществлено более 1650 запусков ракет космического назначения и свыше 530 учебно-боевых и испытательных запусков МБР, выведено на орбиту более 2140 космических аппаратов

От «Ангары» земной

до «Ангары» космической

Первым объектом в ходе знакомства с космической гаванью на самом севере России стал, конечно, музей истории космодрома. В нескольких залах собраны уникальнейшие документы и настоящие артефакты, свидетельствующие о зарождении и развитии отечественного военного космоса, о людях, стоявших у его истоков.

Свою насыщенную яркими событиями историю космодром ведёт с 11 января 1957 года, когда было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании военного объекта с условным наименованием «Ангара». Данный секретный объект создавался как первое в СССР войсковое ракетное соединение, вооружённое межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7 и Р-7А. Его формирование началось 15 июля 1957 года, когда первый командир «Ангары» полковник Михаил Григорьев подписал приказ № 1 о своём вступлении в должность. С этого момента этот день является официальным ежегодным праздником космодрома Плесецк.

С 1957 по 1964 год в кратчайшие сроки были возведены стартовые и технические позиции и поставлены на боевое дежурство ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. В феврале 1959 года объект «Ангара» переименован в «3-й Учебный артиллерийский полигон».

В начале 1960-х годов перед руководством страны встала острая необходимость развивать военно-космическое направление. Так, в январе 1963 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в Архангельской области создан «Научно-исследовательский испытательный полигон ракетного и космического вооружения МО СССР». А уже летом того же года принимается решение об использовании стартовых комплексов в Плесецке для запусков космических аппаратов. 3-й УАП и НИИП преобразованы в «53-й Научно-исследовательский испытательный полигон МО СССР». Так началась и продолжается по сей день космическая эра Плесецка и города Мирного. Первый запуск космического аппарата – ракеты-носителя «Восток-2» с искусственным спутником Земли «Космос-112» состоялся 17 марта 1966 года.

За время своего существования, помимо решения задач оборонного значения, Плесецкий космодром – уникальная база для международного космического сотрудничества и развития науки. Мало кто знает, но именно со стартовых площадок Плесецка в космос отправлялись космические корабли серии «Бион» с биологическими объектами с целью изучения воздействия невесомости на живые организмы.

Космодром пережил ряд реорганизаций и преобразований, что, впрочем, не отразилось на его основном предназначении – обеспечивать безопасность страны и её граждан из воздушно-космического пространства.

Своё нынешнее наименование – 1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации военная космическая гавань получила в соответствии с Указом Президента России от 11 ноября 1994 года.

Начав свою историю с наземного объекта «Ангара» в далёком 1957 году, в 2014 году космодром вписал в свою летопись новое достижение – запуск унифицированных ракет-носителей новейшего семейства «Ангара», способных решать широчайший спектр оборонных, прикладных, научных и народно-хозяйственных задач.

Безусловным свидетельством выдающихся заслуг космодрома в деле освоения специальной техники и укрепления обороны страны являются высокие награды – ордена Суворова, Красного Знамени и Трудового Красного Знамени.

Об этом и ещё много о чём интересном и уникальном любой желающий может узнать, а при необходимости в буквальном смысле и прикоснуться к экспонатам – беспристрастным свидетелям зарождения и развития отечественной военно-космической отрасли.

Тепловозом на орбиту

Предлагая поближе ознакомиться с космодромом, особенно с подразделениями, как правило незаслуженно остающимися в тени громких космических побед, полковник Башляев особо отметил роль тыла, без которого, по его мнению, все ракеты так и остались бы на своих пусковых установках красивыми памятниками достижениям науки и технологий, не имея возможности оторваться от земли.

О том, что и кто стоит за красивыми кадрами стартов космических аппаратов, рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника космодрома по тылу подполковник Сергей Гулюта.

Для начала Сергей Михайлович немного поразил масштабами деятельности подчинённых ему служб и подразделений материально-технического обеспечения космодрома. Например, для того чтобы отправить на орбиту одну ракету, требуются сотни и тысячи тонн ракетного топлива, состоящего из окислителей (кислород, амил, амилин, пироксид водорода), собственно ракетного горючего (гептил, нафтил, керосин), а также инертных веществ (жидкий азот), необходимого для создания давления в системах подачи горючего к двигателям ракет.

Так, для заправки ракеты космического назначения среднего класса необходимо получить, проверить и доставить на старт до 500 тонн компонентов горючего. Для «Ангары» тяжёлого класса потребуется уже полторы тысячи тонн. Помимо этого, полная заправка МБР составляет до 200 тонн различных компонентов топлива, многие из которых, кстати, особо токсичны. Для того чтобы каждый из указанных компонентов соответствовал нормативам, работает три лаборатории физико-химического анализа. Без их объективного заключения ни капли из перечисленных наименований не попадёт в баки ракет и разгонных блоков – здесь за этим следят очень строго.

Для перемещения между различными объектами космодрома, отстоящими друга от друга на многие десятки километров, в густых архангельских лесах создана разветвлённая сеть автомобильных дорог и железнодорожных путей. Кстати, космическая гавань обладает собственной железной дорогой протяжённостью свыше 260 километров со всеми необходимыми атрибутами, такими как депо, 15 железнодорожных станций, 9 регулируемых переездов с дежурными, свыше 20 тепловозов, мотовозов, подвижных кранов и снегоочистителей, десятки пассажирских и грузовых вагонов и т.п. За всё это движущееся и стационарное «железное» хозяйство отвечает тыл 1-го ГИК. Одной из главных задач «космических» железнодорожников, помимо доставки грузов и служебных пассажиров, является транспортировка ракеты от места сборки до стартового комплекса.

Подполковник Гулюта пояснил, что эта на первый взгляд простая работа требует особой подготовки и профессионализма. Вывоз очередного «Союза» или «Ангары» – одна из важнейших операций в процессе их подготовки к полёту. Накануне старта железнодорожная ветка, по которой пойдёт состав с космическими объектами тщательно проверяется с составлением акта. Скорость движения специального поезда около 5 километров в час, а во время движения в пешем порядке его сопровождают десятки специалистов. Самый ответственный момент – подход к стартовому комплексу. Здесь необходимо особое мастерство, чтобы с миллиметровой точностью и очень бережно остановить многотонный состав строго в заданной точке. Как рассказал Сергей Михайлович, сержант Андрей Гужвин является в этом деле одним из лучших. На его счету уже десятки аккуратно доставленных на стартовые комплексы ракет космического назначения.

В том, что дорогу в космос первым прокладывает тепловоз, ни у кого, кто хоть раз наблюдал эту картину, уже не будет вызывать улыбки или сомнения.

Но помимо задач космического масштаба, которые решает тыл, с него никто не снимает и вполне земные заботы. Каждый причастный к функционированию космодрома должен быть вовремя доставлен к месту службы или работы, одет, накормлен. К примеру, для организации питания личного состава по призыву и боевых расчётов на космодроме в Плесецке имеется 16 столовых. Помимо этого, столовые имеются на других его объектах в Норильске, Нарьян-Маре и на камчатском полигоне Кура, что также наглядно свидетельствует об объёмах задач, находящихся в ведении тыла 1-го Государственного испытательного космодрома.

– За всеми этими масштабными делами стоят конкретные люди, – особо подчеркнул Сергей Михайлович, – которые своим трудом обеспечивают космическую деятельность космодрома и создают условия для качественной работы многотысячного коллектива.

В этой связи собеседник особо отметил многих своих подчинённых, и прежде всего ветеранов, которые охотно передают молодому поколению свой богатейший опыт и продолжают активно трудиться на благо космодрома. Среди них временно исполняющий обязанности начальника тыла 1-го ГИК отдельно выделил офицеров запаса Сергея Васильевича Герасимова, Николая Валентиновича Морозова, Павла Викторовича Шашкина.

В завершение встречи подполковник Гулюта со всей ответственностью заверил, что какими бы ни были масштабными и сложными задачи, стоящие перед подразделениями материально-технического обеспечения, все они, безусловно, будут выполнены и космические аппараты по-прежнему продолжат успешно стартовать и выполнять свои космические задачи на благо Отечества.

«Красная звезда» поздравляет командование, личный состав, рабочих и служащих, ветеранов 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации и членов их семей с 65-летним юбилеем! Желает всем крепкого здоровья, оптимизма, новых успехов в ратном труде на Земле и в космосе!

Олег ГРОЗНЫЙ, «Красная звезда»

Фото автора и из архива 1-го ГИК

http://redstar.ru/65-let-polyot-ustojchivyj/