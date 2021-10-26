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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

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Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Портреты и шаржи

Владимир Маяковский учился классической живописи, но академический подход с рисованием натюрмортов и гипсовых голов быстро надоел ему. Под влиянием Давида Бурлюка, тоже поэта, художника и одного из основоположников футуризма, Маяковский решает искать себя в новаторстве.

Он вспоминал:

«В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнет. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались. Благородное собрание. Концерты. Рахманинов. Остров мёртвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались. Расхохотались друг в друга. Вышли вместе шляться.

Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную. От училищной — на всю классическую скуку. У Давида— гнев обогнавшего современников мастера. У меня — пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старого. Родился российский футуризм».

Представляем вашему вниманию вторую подборку художественных работ Владимира Маяковского. В первой мы коснулись учебных работ, портретов и шаржей, а сегодня в центре внимания плакаты, реклама, эскизы к театральных постановкам и даже революционные рассказы в картинках.

Владимир Маяковский. 1930 год

Эскизы декораций к «Мистерии Буфф» (1918)

«Земля обетованная»«Ковчег»«Потоп»«Рай»«Семь пар нечистых»«Семь пар чистых»

Агитлубки, плакаты и «Окна сатиры РОСТА»

«Забывчивый Николай». 1917 год«Нашла коза на камень» (Поход Юденича на Петроград). 1919 год«Слон и Моська». 1920 год«Да не будет пан над рабочим господин». 1920 год«На польский фронт…».

1920 год«На субботник». 1921 год«Окна сатиры РОСТА». 1920 год«Окна сатиры РОСТА». 1920 год«Окна сатиры РОСТА». 1920 год«Окна сатиры РОСТА». 1920 год«Окна сатиры РОСТА». 1920 год«Окна сатиры РОСТА». 1920 годПлакат. 1921 годПлакат. 1921 годПлакат. 1921 годПлакат. 1921 годПлакат. 1921 годПлакат. 1921 год

Плакаты, графика

Киноплакат. 1917 годКиноплакат. 1917 годАфиша. 1918 годОбложка. 1918 годРекламный плакат. 1923 годРекламный плакат. 1923 год

«Рассказ о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла самого его и семью шкурника»

«Красная новь» (1923)

Обложка выпуска. 1923 год

Обложка выпуска. 1923 год

Обложка выпуска. 1923 год

«Рассказ о Климе, купившем крестьянский заём, и Прове, не подумавшем о счастьем своём»

«Одна голова всегда бедна, а потому бедна, что живёт одна» (1924)

Случайные рисунки и зарисовки

Рисунок в альбоме Корнея Чуковского. 1920 годМексиканские рисунки. 1925 год

https://vatnikstan.ru/archive/mayakovsky_art_2/

фотоностальгия
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