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Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Портреты и шаржи

Владимир Маяковский учился классической живописи, но академический подход с рисованием натюрмортов и гипсовых голов быстро надоел ему. Под влиянием Давида Бурлюка, тоже поэта, художника и одного из основоположников футуризма, Маяковский решает искать себя в новаторстве. Он вспоминал:

«В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнет. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались. Благородное собрание. Концерты. Рахманинов. Остров мёртвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались. Расхохотались друг в друга. Вышли вместе шляться.

Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную. От училищной — на всю классическую скуку. У Давида— гнев обогнавшего современников мастера. У меня — пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старого. Родился российский футуризм».

Представляем вашему вниманию вторую подборку художественных работ Владимира Маяковского. В первой мы коснулись учебных работ, портретов и шаржей, а сегодня в центре внимания плакаты, реклама, эскизы к театральных постановкам и даже революционные рассказы в картинках.

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахВладимир Маяковский. 1930 год

Эскизы декораций к «Мистерии Буфф» (1918)

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Земля обетованная»Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Ковчег»Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Потоп»Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Рай»Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Семь пар нечистых»Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Семь пар чистых»

Агитлубки, плакаты и «Окна сатиры РОСТА»

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Забывчивый Николай». 1917 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Нашла коза на камень» (Поход Юденича на Петроград).

1919 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Слон и Моська». 1920 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Да не будет пан над рабочим господин». 1920 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«На польский фронт…». 1920 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«На субботник». 1921 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Окна сатиры РОСТА». 1920 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Окна сатиры РОСТА». 1920 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Окна сатиры РОСТА». 1920 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Окна сатиры РОСТА». 1920 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Окна сатиры РОСТА». 1920 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках«Окна сатиры РОСТА». 1920 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахПлакат. 1921 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахПлакат. 1921 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахПлакат. 1921 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахПлакат. 1921 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахПлакат. 1921 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахПлакат. 1921 год

Плакаты, графика

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахКиноплакат. 1917 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахКиноплакат. 1917 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахАфиша. 1918 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахОбложка. 1918 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахРекламный плакат. 1923 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахРекламный плакат. 1923 год

«Рассказ о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла самого его и семью шкурника»

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

«Красная новь» (1923)

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахОбложка выпуска. 1923 год

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахОбложка выпуска. 1923 год

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахОбложка выпуска. 1923 год

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

«Рассказ о Климе, купившем крестьянский заём, и Прове, не подумавшем о счастьем своём»

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

«Одна голова всегда бедна, а потому бедна, что живёт одна» (1924)

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинках

Случайные рисунки и зарисовки

Маяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахРисунок в альбоме Корнея Чуковского. 1920 годМаяковский как художник. Реклама, лубки и рассказы в картинкахМексиканские рисунки. 1925 год

https://vatnikstan.ru/archive/mayakovsky_art_2/

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