Красоты России. С чистого листа - РГО заново "открывает" Курильские острова

Вот вроде мы смотрели темы с путешествиями Касперского. Но это просто путешествия. Российское Географическое Общество приступило к изучению Курильской гряды в 2019 году. Вот об этом и хочу рассказать.

22 августа 2019

В штормовую погоду на Курилы не ходят корабли и не летают самолёты, а в год таких дней бывает до ста пятидесяти. Это одна из причин того, что всё население архипелага из 56 островов насчитывает немногим более 19 тысяч человек. С середины июля здесь проходит долгосрочная комплексная экспедиция Русского географического общества "Восточный бастион – Курильская гряда". За шесть лет её участники всесторонне изучат самые восточные острова России. Организатором выступил Экспедиционный центр Министерства обороны РФ (привет японцам!). Таких серьёзных научных исследований не проводилось более 30 лет. Почему нам так важны Курильские острова и что нашли учёные – в нашем материале. Вулкан Кудрявый. о. Итуруп. Фото: Виктор Дятликович

Открытия настоящего

Столько учёных одновременно Курильские острова не видели никогда. Гидрографы, биологи, экологи исследуют акваторию, прилегающую к островам, и состояние биологических видов на их территории. Вулканологи изучают фумарольную и термальную активность действующих вулканов (на Итурупе их девять из 20, на Урупе – один).

Географы и геологи составляют 3D-проекции скального и почвенного состава островов. Первый полевой сезон продлится до 20 сентября, он включает в себя подробное изучение островов Итуруп и Уруп. В первой смене участвовало 95 учёных и добровольцев. Основной состав второй отправился к островам 20 августа. В ней посчастливилось оказаться 64 участникам.Орнитологи за работой. о. Итуруп. Фото: Виктор Дятликович

Помимо профессиональных научных работников в экспедициях принимают участие добровольцы РГО, в основном это студенты, которые могут на практике освоить методы научных исследований. Значительная часть изысканий посвящена культуре и археологическим находкам самых разных периодов (здесь сохранились и древние артефакты айнов, и остатки российских поселений имперских времён, и более близкие к нам свидетельства Второй мировой войны). Историю Курил и Дальнего Востока здесь можно буквально потрогать руками.

В ходе экспедиции учёные и добровольцы исследовали остатки японских фортификационных сооружений и обнаружили редкое японское артиллерийское орудие времён Второй мировой войны. Участники экспедиции обнаружили склад японских боеприпасов того же периода – военным удалось их обезвредить. Есть здесь и другие редкости, связанные с бурной историей Курил. Учёные за работой. Фото: Виктор Дятликович

Привет из прошлого

Начиная с XVI века на эти территории претендовали разные страны. Первым из европейцев острова Итуруп и Уруп увидел голландский мореплаватель Де Фриз, который в 1643 году открыл пролив между ними. Де Фриз нарёк Итуруп "Землёй Штатов", подчёркивая, что территория принадлежит Голландии – именно её называли в то время Генеральными штатами. На вершине Урупа тот же мореплаватель водрузил крест, означавший, что отныне остров – собственность Голландской Ост-Индской компании. Фото: Виталий Вопняр

Чуть меньше века спустя, в 1736 году, Курильские острова от Шумшу до Итурупа стали российскими. Урупу присвоили восемнадцатый номер, Итурупу – девятнадцатый, однако на иностранных картах, как свидетельствовал капитан В.М. Головнин, последний продолжал оставаться "Землёй Штатов", а Уруп – "Компанейской землёй", или "Землёй Компании". Фото: Виталий Вопняр

Местное население Итурупа – айны – приняло христианство, этот факт привлёк внимание Японии. Дабы изменить ситуацию, на рубеже XVIII–XIX веков на остров прибыл военный отряд, которым командовал Морисигэ Кондо. На Итурупе появилось два военных лагеря – неподалёку от залива Доброе Начало и на месте современного Курильска. Установленный японскими военными столб гласил: "Эторофу – владение великой Японии". На Урупе тоже был водружён столб с надписью "Остров подчиняется великой Японии, пока существуют небо и земля", его поставили военные под предводительством Гэндзюро Тоямы и Уэхида Миямы. Фото: Виталий Вопняр

Не прошло и десяти лет, как в 1807 году Николай Хвостов и Гавриил Давыдов, капитаны трёхмачтовика "Юноны" и тендера "Авось", подняли на Итурупе российский флаг. Их отправил дипломат Николай Резанов – тот самый, про которого Андрей Вознесенский сочинил поэму "Авось", а композитор Алексей Рыбников написал рок-оперу "Юнона и Авось". Параллельно дипломат послал правительству Японии ноту протеста, указав, что все земли и воды на север от острова Хоккайдо принадлежат Российской империи. Фото: Виталий Вопняр

В 1855 году Япония вновь предъявила права на Итуруп, и Россия, ослабленная Крымской войной, лишилась этого острова; южную границу империи стал отмечать Уруп. Договорённость подтверждал заключённый между странами Симодский трактат. Через 20 лет, в 1875 году, Российская империя обменяла Курильскую гряду на полный контроль над Сахалином, которым до того владела совместно с Японией . Фото: Виталий Вопняр

До конца Второй мировой войны территория Курильской гряды оставалась японской, но в сентябре 1945 года острова капитулировали перед советскими войсками – сначала Уруп, а затем Итуруп сдались в считаные дни, практически без боя. В феврале 1946 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского края РСФСР. Таким образом, южные Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, закреплённым в Уставе ООН. Однако Япония до сих пор претендует на три крупных южных острова Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир) и группу более мелких островов (Полонского, Осколки, Зелёный, Дёмина, Юрий, Анучина, Танфильева и т.д.), которую во время японской колонизации называли Хабомаи. Фото: Виктор Дятликович

Интересные факты об Итурупе и Урупе

На острове Итуруп есть крупные запасы рения, этот редкоземельный металл, в частности, используется в аэрокосмической сфере. Действующий вулкан Кудрявый ежегодно выбрасывает в атмосферу около 20 тонн рения – это примерно половина мировой добычи минерала (теперь понятны притязания?).

На южной оконечности острова Уруп обнаружено два месторождения золотосеребряных руд, запасы золота оцениваются примерно в 4,7 и 8,4 тонны, а серебра – примерно в 40 тонн (тоже не хило!)

Озеро Красивое на Итурупе очень привлекает нерку, здесь одно из крупнейших нерестилищ этого вида лососёвых рыб (бедные, голодные японцы).

На Урупе живёт три вида животных, занесённых в Красную книгу: морская выдра калан, северный морской лев Стеллера (сивуч) и курильский тюлень (антур) (пустить туда японцев и что останется, если вспомнить их кровавые избиения ежегодно днльфинов!).

Мех каланов на редкость густой – около 45 тыс. волосков на 1 куб. см. Ради меха на них массово охотились начиная с XVIII века. К 1945 году каланов на острове осталось всего несколько десятков, а когда-то животных было так много, что японцы называли Уруп "Раккосина", то есть "каланий остров" (и этих ведь забьют!).

Лесовед Николай Попов назвал Итуруп "снежными субтропиками" – высокая влажность и огромные запасы снега позволяют выживать южным растениям, несмотря на достаточно холодные климатические условия.

На Урупе сейчас нет постоянного населения, хотя в прошлом здесь в разные эпохи жили айны, русские и японцы.

Шаг в будущее

Экспедиция "Восточный бастион – Курильская гряда" спланирована до 2025 года. Этого срока должно хватить, чтобы провести комплексные исследования на островах Курильской гряды. Полученные учёными данные будут использовать, в частности, в картографических целях и для разработки программы по устранению экологического ущерба. Например, в 2013 году биологов обеспокоил проект горнодобывающего предприятия по добыче рудного золота и серебра в южной части острова Уруп. Он угрожал спокойствию краснокнижных каланов и антуров, мог привести к загрязнению пресной и морской воды, к разрушению почвы. Участники экспедиции планируют оценить состояние редких видов животных и растений, а также экологическую ситуацию на островах в целом. Фото: Виктор Дятликович

Ещё одна важная задача экспедиции – определить, как развивать инфраструктуру на островах. Для того чтобы адекватно оценить возможности, необходима, помимо прочего, и работа вулканологов. Девять из двадцати вулканов Итурупа – действующие, а значит, представляют известную опасность. Уруп – это цепь вулканических хребтов с одним действующим вулканом. Последнее историческое извержение вулкана Берга произошло в 2005 году, но сейчас эта огнедышащая гора вновь демонстрирует фумарольную и термальную активность, так что наблюдения исследователей обещают быть интересными. Фото: Виктор Дятликович

Продолжаются археологические и исторические изыскания, которые тоже наверняка преподнесут ещё немало находок. Первый полевой сезон будет продолжаться ещё месяц, и исследователей ждёт множество новых открытий. "Я считаю, что главное, что получают все участники этой экспедиции, – это возможность внести свой вклад в дело изучения и освоения этих дальних, но очень важных для нашей Родины островов", – отмечает директор Департамента экспедиционной деятельности Исполнительной дирекции РГО Сергей Чечулин. Фото: Виталий Вопняр

Узнать обо всех открытиях экспедиции и познакомиться с её результатами можно будет на геопортале "Восточный бастион – Курильская гряда". Эти исследования лягут в основу проектов по восстановлению экологии и рекомендаций по расширению инфраструктуры Курильских островов.

https://www.rgo.ru/ru/article/s-chistogo-lista-rgo-zanovo-ot...