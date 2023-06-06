Москва. Было — стало - 32

Продолжаем путешествие...

Савёловский вокзал с почтовой открытки 1903 года. Нижний снимок повторяет старый ракурс спустя 120 лет. Вокзал первое время назывался Бутырским. Но этого уже почти никто не помнит. В минувшем марте исполнился 121 год со дня его открытия.

Строительство вокзала вместе с Савёловской линией железной дороги началось в 1897 году. Дорога должна была пройти от Москвы до села Савёлово. Вокзал стоял за пределами города — у Бутырской слободы. Пока шли работы, Московская городская дума изменила границы, и незавершенный вокзал стал частью Москвы.

Строительство несколько затянулось. Всё из-за того, что председатель правления Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги Савва Иванович Мамонтов угодил под следствие. В итоге частная железная дорога и вокзал были национализированы.

Сначала это было одноэтажное здание. 90 лет вокзал оставался одноэтажным. Лишь в конце 1980-х началась большая реконструкция, в результате чего Савёловский приобрёл нынешний вид. Кажется, что перестройка ничуть не испортила внешний вид исторического здания.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Новослободская. 1899 год. Храм Всемилостивого Спаса. Нижний снимок — с той же точки 123 года спустя.

Красивый храм — единственное, что осталось от девичьего монастыря, что был здесь до 1929 года. Главный собор монастыря был заложен в начале 1890-х. Проект архитектора Ивана Терентьевича Владимирова был исполнен в популярном тогда неорусском стиле. В мае 1894 года архитектор скончался. Завершал его работу Пётр Алексеевич Виноградов.

Монастырь в просторечии назывался Скорбященским из-за маленькой домовой церкви «Всех скорбящих Радость», возведённой в 1850-х на территории усадьбы княгини Прасковьи Голицыной. Эта церквушка в будущем стала центром обители. Основала монастырь дочь Прасковьи — Александра Владимировна Голицына. Здесь были приют, больница, позднее появилась школа.

В 1918 году монастырь был закрыт. В 1929 году три церкви, каменная ограда, башенки, часовни, хозяйственные постройки были разобраны. Большое монастырское кладбище было снесено, вырублен сад. Остался только главный собор: у него снесли шатёр колокольни и лавки. В советские годы в храме разместился Станкин. Потом вычислительный центр института. В алтаре были конференц-зал и машинный зал. В 2019 году храм возвращён Русской православной церкви.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Авиамоторная улица. 1936 год. Корпус гаража Госплана. Нижний снимок с той же точки 87 лет спустя.

Великий архитектор Константин Степанович Мельников проектировал фасад гаража. Внутренней частью занималась Архитектурно-проектная мастерская Моссовета №7 во главе с Владимиром Курочкиным (он считается соавтором Мельникова). За 90 лет здание более или менее сохранилось. За исключением высокой дымовой трубы котельной. Самая известная часть гаража — окно столовой. Оно хорошо видно на двух снимках слева. Часто можно встретить рассуждения, что окно — это архитектурный парафраз автомобильной фары, а вертикальные белые линии фасада — решётка радиатора. Сам Мельников об этом никогда не рассказывал. Гараж немного напоминает другое строение Мельникова — здание Ново-Сухаревского рынка.

С середины 1950-х до конца 1990-х гараж занимал 8-й таксомоторный парк. В год столетия Мельникова гараж получил охранный статус памятника архитектуры. В 2018–2019 годах гараж был реставрирован. Ныне здесь автосервисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Наводнение на Крымском Валу. 1908 год. Современная фотография сделана почти 115 лет спустя. На втором плане чёрно-белого снимка виден исчезнувший Крымский (до 1907 года — Банный) переулок. Это был коротенький, кривой деревянный переулочек. В 1976 году был снесён. Тогда начиналось масштабное строительство ЦДХ — Центрального дома художника. Ныне на месте бывшего Банного — аллеи «Музеона».

В апреле 1908 года Москва пережила большой паводок. На Пасху Москва-река сильно вышла из берегов. Уровень воды поднялся до девяти метров. Всё было затоплено. На старинной фотокарточке видны плывущие по переулку лодки.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Кудринская площадь, угол Поварской улицы. Чёрно-белую фотографию сделал Эмиль Готье-Дюфайе в 1914 году. Нижний снимок — чуть меньше 110 лет спустя.

Здание в центре старинного кадра — это усадьба, возведённая между Большой Никитской и Поварской после страшного пожара 1812 года. Она принадлежала Алексею Кондратьевичу Коптеву.

С сентября 1872-го по ноябрь 1873 года здесь жил Пётр Ильич Чайковский. Он снимал квартиру в три комнаты на втором этаже. Его окна выходили на Кудринскую площадь. Здесь он работал над Второй симфонией и «Снегурочкой».

В таком виде, как на верхнем снимке, усадьба простояла до Юрия Михайловича Лужкова. В 1990-е дом был капитально перестроен, возведён портик с колоннадой, которого тут никогда не было. Теперь здесь культурный центр и музей «Чайковский и Москва».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Зарядье, у храма Зачатия святой праведной Анны, что в Углу. Это был крайний угол Зарядья, который сейчас очерчивают Москворецкая набережная и Никитский (ныне Китайгородский) проезд. Чёрно-белая фотография сделана из Мокринского переулка в 1940 году.

Храм был построен ещё в XV веке. Деревянный, затем каменный. Неоднократно горел и восстанавливался, а также пристраивался — в XIX веке встала колокольня. К нашему времени древняя церковь буквально растворилась в поздних напластованиях.

В 1929 году Анна была закрыта. Храм приспособили под конторы. В 1954 году началась реставрация под руководством Леона-Андре Давида. Он работал по методу Барановского. То есть реставрация подразумевала разбор всех поздних пристроек и раскрытие памятника до его первозданного облика. Древний французский колокол со снесённой звонницы был отправлен по соседству — в Покровский храм, что на Красной площади. Службы в церкви были возобновлены в 1990-е годы. Но сейчас, кажется, храм закрыт. Воронцово поле (в советские годы — улица Обуха). Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Нижний снимок почти 110 лет спустя.

Перед вами Третье Сыромятническое городское мужское начальное училище, размещённое в бывшем частном доме XIX века, принадлежавшем некогда мещанке Чуркиной. Один из сохранившихся уголков старой Москвы. Скорее всего, если снять современный асфальт, под ним обнаружится старая мостовая. Даже канализационный люк сохранился на том же месте.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ворота в московский зоопарк со стороны Садовой-Кудринской. Чёрно-белая фотография сделана в 1935 году. Нижний снимок 87 лет спустя.

Мы не раз говорили об истории главных ворот в зоопарк. Но не было в нашем канале публикаций, посвящённых «новому» входу. Он открылся в начале 1930-х. Перед небольшими воротами, на широком тротуаре сидел великолепный бурый медведь — скульптура из цемента работы Василия Алексеевича Ватагина. Он работал над ней на общественных началах с осени 1931 года по весну 1932-го.

Ватагин был очень разносторонним человеком. Зоолог по основной профессии, он пытался соединить в своих работах науку и искусство. В те годы Ватагин весь зоопарк украсил своими фигурами животных. К сожалению, почти ничего не сохранилось. Медведь просидел на тротуаре до середины 1960-х, постепенно теряя части тела.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Смоленская улица. Храм Смоленской иконы Божией Матери. Чёрно-белая фотография сделана в 1882 году. Нижний снимок — 140 лет спустя.

Ничего, что вы видите на старинной фотокарточке, не сохранилось. Не за что зацепиться! Даже рельеф изменён. Ранее Смоленская улица имела более сильный уклон. Дорога шла вниз к реке, под Варгунихину гору. В советские годы спуск был сильно сглажен.

Что касается храма. Известно, что он стоял на стрелке Плющихи и Смоленской. Возведён в 1690-е годы. Колокольня была поставлена в 1818-м. Храм славился своими колоколами. В 1901 году на звонницу был поднят огромный красивый колокол 400 пудов весом. В 1929 году храм был закрыт, а в 1933-м разобран на кирпичи. За последние 60 лет здесь сложился новый облик.

Обе фотографии сделаны приблизительно с одной точки. Советская Москва. Волоколамское шоссе. Чёрно-белая фотография сделана в марте 1960 года. Нижний снимок с той же точки — 62 года спустя.

Здесь мало что изменилось за минувшую более чем половину века. В этом месте шоссе идёт вдоль каменной ограды старинной усадьбы Покровское-Стрешнево. На современной фотографии за деревьями хорошо видна воссозданная в 1990-е колокольня Покровского храма. В советские годы храм был закрыт и наполовину разрушен. Угловая башня (она видна на дальнем плане старого снимка) уцелела, но скрылась в зарослях. Из явных изменений можно отметить демонтированную троллейбусную линию, а на дальнем плане — 14-этажный жилой дом, возведённый в 1974 году. 2-ая Миусская улица. Трамвайная подстанция. Чёрно-белая фотография сделана в 1904-м. Нижний снимок — 118 лет спустя.

Подстанция была заложена в августе 1903 года (скоро юбилей, 120 лет). Тогда же московские власти приступили к укладке первой очереди электрического трамвая. Запущена подстанция летом 1904 года, сразу после Краснопрудной подстанции. В «Справочной книжке городских железных дорог» указано: на Миусской подстанции «две машины по 400 киловатт». Вскоре подстанция была расширена до четырёх машин по 400 киловатт.

С 1907 года трамвайное движение в Москве питалось от Центральной электростанции, что на Болотной набережной. Энергия поступала в контактную сеть через девять тяговых подстанций. Семь из них располагались в отдельных зданиях. Одна была совмещена непосредственно с Центральной электростанцией, ещё одна — в Миусском депо.

Миусская подстанция обслуживала Марьинскую линию (она тянулась от Малой Сухаревской площади до Марьиной Рощи). Сейчас здесь служба энергохозяйства Мосгортранса и энергодиспетчерский отдел.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм Серафима Саровского и святой благоверной княгини Анны Кашинской на Донском кладбище. Чёрно-белая фотография сделана в 1914 году.

Это был первый московский храм во имя Серафима Саровского, канонизированного в 1903 году. Храм был построен по указу императора Николая II на земле Донского монастыря. Завершён в 1914 году, то есть 109 лет назад. Архитектор Иван Сергеевич Кузнецов. В 1925 году архитектор Дмитрий Петрович Осипов полностью перестроил храм в крематорий. Шатровая колокольня, купол были заменены 20-метровым бетонным параллелепипедом. В прощальном зале установлен орган из снесённой кирхи Святого Михаила.

В январе 1927-го официально кремирован первый большевик, рабочий Соловьёв. Для популяризации процесса в Москве было организовано Общество развития и распространения идеи кремации. Сюда привезли тела Горького, Маяковского, Мейерхольда, Блюхера, Тухачевского, Чкалова, Бабеля, архитектора Осипова, Берия и др.

С 1970-х крематорий не работал. Но изредка его включали для особо важных покойников. Последним в конце 1984 года был член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР маршал Дмитрий Фёдорович Устинов. В 1990-е храм возвращён церкви и частично воссоздан.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Москва. Улица Миклухо-Маклая. Кинотеатр «Витязь». Чёрно-белая фотография сделана в 1975 году. Нижний снимок с той же точки 48 лет спустя.

Типовой кинотеатр, возведённый в 1971 году, попытались сделать максимально нестандартным. К делу подошли серьёзно. Во-первых, имя. «Витязем» назывался корвет, на котором плавал Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Буквы вывески сами по себе стали произведением монументального искусства. Они были стилизованы под старорусский стиль (интересно, где вывеска сейчас).

Кинотеатр проработал 47 лет. Чуть-чуть не дотянул до полувекового юбилея. Последний сеанс состоялся в июле 2018 года. В октябре 2019 года он был снесён. На его месте застройщик поставил стандартный ТРЦ. «Витязь» повторил судьбу десятков советских кинотеатров, снесённых ради постройки торгово-развлекательных объектов. Студенецкая улица (ныне Мантулинская). Колодезный павильон «Октагон». Возведён в 1820-е годы архитектором Доменико Джилярди для дачи Арсения Андреевича Закревского, будущего московского генерал-губернатора.

В 1972 году в связи с расширением Мантулинской улицы павильон был несколько передвинут. Так что на фотографиях один памятник, но точки чуть разные.

«Октагон» — это и фонтан, и водокачка, он накрывал колодец-студенец, что располагался в XIX веке на месте, где ныне Центр международной торговли на Трёхгорном валу. Колодец дал имена Студенецкой усадьбе и улице, а также парку и скверу.

По сторонам фонтана были бронзовые водотоки в виде львиных голов. Они исчезли уже в советское время.

Разница между фотографиями 119 лет. Большая Садовая. Храм Священномученика Ермолая, что на Козьем болоте. Чёрно-белая фотография сделана в 1882 году. Современный снимок почти с той же точки 140 лет спустя.

Храм стоял между нынешними домами №6 и №8 по Большой Садовой. Он был построен в 1610-х как моленная церковь патриарха Смутного времени Гермогена. Мирское имя патриарха Ермолай предопределило святого, во имя которого храм был освящён. Ермолай был снесён в 1932 году. На месте древнего храмового кладбища в 1950-е было возведено здание Минмонтажспецстроя СССР. На современной фотографии слева видна часть фасада этого дома. Теперь на месте храма сквер с аллеей Архитектора Шехтеля. Фёдор Осипович был миропомазан в этом храме. Здесь же он был отпет летом 1926 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Коровий Вал. Угол с 1-м Коровьим переулком (ныне Добрынинский). Чёрно-белая фотография сделана в 1914 году. Нижний снимок — 109 лет спустя.

Перед вами бывший Ремизовский трамвайный парк. Ровно 70 лет назад здесь появился кондитерский комбинат «Добрынинский». А начиналось всё так. В апреле 1914 года городская дума разрешила городской управе разместить вторую городскую хлебопекарню в бывшем парке Бельгийского общества конно-железных дорог.

Здесь пекли хлеб для богаделен и госпиталей, а также галеты и сухари для воинов Первой мировой. В первый год Советской власти хлебопекарня была национализирована. Она получила номер 3, затем номер 18. Чуть позже здесь уже пыхтел хлебозавод №14. В 1936 году ему было присвоено имя Максима Горького. В 1953-м хлебозавод был преобразован в комбинат мучнисто-кондитерских изделий. В декабре будет ровно 70 лет. Кто помнит торт «Добрынинский»?

В мае 2006 года, 17 лет назад, комбинат был перенесён на Электрозаводскую. Старинные корпуса были снесены. Теперь здесь бизнес-центр «Оазис».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Стрелка Большой и Малой Серпуховских улиц (Малая теперь называется улицей Люсиновской). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1880-е годы. Нижний снимок — 140 лет спустя.

Нечётная сторона Люсиновской теперь начинается с дома №3. Всё потому что под №1 значилась часовня Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Она была построена в 1820-е, неоднократно перестраивалась — в последний раз в 1880-е годы. Была закрыта в 1923 году, а чуть позже, при расширении Большой Серпуховской, — разрушена. На этом месте по сей день пустота.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. 15 мая 1935 года в 6:45 на 13 станций вошли пассажиры. Первый билет А00001 стоимостью 50 копеек достался на станции «Сокольники» мастеру завода «Красный пролетарий» Петру Латышеву. Пётр Николаевич сохранил его и спустя много лет отдал в музей.

На фотографиях — вестибюль станции «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»). Чёрно-белая карточка сделана 30 января 1935 года. Идут финальные работы — отделка. До открытия остаются считанные дни. Пробный состав выйдет на линию уже в феврале.

Архитекторы станции Алексей Николаевич Душкин и Яков Григорьевич Лихтенберг.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Строительство станции метро «Библиотека имени Ленина». Угол Воздвиженки (тогда улица Коминтерна) и Моховой. Чёрно-белая фотография сделана в 1933 году. Современный снимок — 90 лет спустя.

Башенка в центре старого кадра — это вышка шахты метростроя №8. На её месте потом появился наземный временный вестибюль двух станций: «Улица Коминтерна» (ныне «Александровский сад») и собственно «Библиотека имени Ленина». С открытием встроенного в корпус библиотеки вестибюля в сентябре 1946 года времянка была снесена. На этом месте сейчас подземный переход между двумя станциями.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В Москве немало адресов, связанных с именем наследием великого писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. Самый известный — доходный дом Ильи Давидовича Пигита, больше известный под номером 302-бис по Садовой. Безмолвный герой романа «Мастер и Маргарита».

До революции здесь размещалось общежитие для слушательниц Высших женских курсов. После революции и национализации — дом-коммуна треста «Мосполиграф». В 1921-м в квартире №50 поселился 30-летний Михаил Афанасьевич Булгаков с женой Татьяной Николаевной Лаппой. Чёрно-белая фотография сделана как раз в то время.

На старой фотокарточке палисадник перед домом. Такие были почти у каждого фасада на Садовой. Собственно, Садовая потому так и называлась. Булгаков покинул дом Пигита в 1924 году. Палисадники были вырублены в 1938-м при расширении Садового кольца.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 100 лет. Воронцовская улица. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1930-х. Нижний снимок — 90 лет спустя. Перед вами, как это ни странно, бывшая фабрика. Точнее, контора и склад табачной фабрики Торгового дома А.Катык и К. Абрам Ильич Катык, этнический караим, один из крупнейших производителей табака. Табачный бизнес в Москве царской эпохи крепко держали караимы. Например, ещё два крупных табачных фабриканта в Москве — караимы Иосиф Эзрович Дуван и Илья Давидович Пигит.

Дворец для Катыка построен в 1902 году по проекту Оттона Вильгельмовича фон Дессина. После революции и до конца 1920-х здесь была табачная фабрика «Красная Звезда». С 1930 года — 1-й Государственный часовой завод. Оборудование для него поставила американская Dueber-Hampden Watch Company. Тут производили часы Полёт, Штурманские, Победа, Сигнал. Относительно недавно завод прекратил работу. Теперь здесь ресторан.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ленинградский проспект (бывшее Петербургское шоссе). Красивый белый дом с панорамными окнами был снесён в 1966-м. В последние годы здесь была столовая 2-го Московского часового завода «Слава». У дома интересная судьба. Он построен в 1912 году у Тверской заставы для русского отделения парижской фирмы «Братья Пате». Фирма организовала здесь синематографическое ателье, проще говоря, кинопавильон, где с помощью новейших электрических ламп снимались первые русские художественные фильмы. В 1913 году павильон был куплен фирмой «Тимман, Рейнгардт, Осипов и Ко», у «Братьев Пате» здесь осталась синематографическая лаборатория.

В советские годы всё поменялось. Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е. Над бывшим павильоном висит вывеска. С трудом можно разобрать только аббревиатуры:

СССР

МЭМЗА

ВТУ РККА

Значит: Московский электромеханический завод Военно-технического управления Рабоче-Крестьянской Красной армии. В 1930 году МЭМЗА был преобразован во 2-й Государственный часовой завод. Нет уже давно бывшего ателье братьев Пате, сгинул и часовой завод «Слава». На этом месте вполне в духе времени стоит ЖК Slava.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 100 лет. Угол Большой Дмитровки и Копьёвского переулка. Начало 1900-х. Частный оперный театр Сергея Ивановича Зимина. Современная фотография сделана почти с той же точки 120 лет спустя. Сегодня в красивом угловом здании — Московский театр оперетты.

Зимин выходец из очень богатой купеческой семьи старообрядцев. Его отец Иван Никитич основал Товарищество Зуевской мануфактуры. Зимин-младший рано увлёкся пением и на деньги семьи организовал частную оперу. Он настолько был влюблён в своё дело, что руководил театром и после революции, когда он был национализирован и стал сначала Театром Совета рабочих депутатов, а затем Малой государственной оперой. Зимин скончался в августе 1942 года. До последних дней он жил в этом доме.

Театр был построен, вернее, перестроен в 1884 году из старинного дома, принадлежащего купцу-миллионеру Гаврилу Гавриловичу Солодовникову. До сих пор среди краеведов его называют театром Солодовникова. Пятиярусный, на 3000 зрителей. Сначала здесь была сцена «Частной русской оперы» Мамонтова, потом Зимина. С 1921 года здесь работал Театр музыкальной драмы. В 1930-е — филиал Большого. С 1961 года — театр оперетты Красная площадь. Лобное место. Чёрно-белая фотография сделана в мае 1930 года. Современный снимок с той же точки 92 года спустя.

С 1928 года к каждому первомайскому параду Лобное место украшала скульптура из фанеры и ткани — «Интернациональная солидарность». Четыре фигуры (по числу советских республик, учредивших СССР) держат флаги и держатся за руки. Это была часть общего парадного украшения Красной площади, за которую отвечали главные художники ЦПКиО имени Горького, братья Владимир и Георгий Стенберг. Автор «Интернациональной солидарности» — скульптор Николай Кузнецов. Фанерные пролетарии чуть менялись от парада к параду. Иногда фигур было пять. Но после 1940 года их больше не выставляли. В следующий раз Лобное место было украшено к июньскому параду Победы 1945 года. Это был огромный фонтан с рабочим и колхозницей. Андроников виадук, или Андроников путепровод через Яузу. Чёрно-белый снимок — 1888 год. Современная фотография сделана зимой 2023-го, то есть почти 135 лет спустя. Оба фотографа снимали с монастырского холма, от стен Спасо-Андрониковой обители.

Андроников виадук сооружен в 1865 году; скоро отметит юбилей — 160 лет беспрерывной службы. Кто архитектор — достоверно неизвестно. Называют Максимилиана Георгиевича Арнольда. За пять лет до появления виадука Арнольд проектировал Нижегородский вокзал. Скорее всего, мост — плод коллективного творчества. Он неоднократно реконструировался. Первый раз — в 1888 году. В 1951-м был расширен: появилась арка для автомобилей. Проектировал её архитектор Борис Михайлович Надежин. Сейчас виадук соединяет станции Москва-Курская Пассажирская и Серп и Молот.

В 2008 году к виадуку был вплотную пристроен мост для Горьковского направления Московской железной дороги. Он закрыл вид на старинные арки.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ходынское поле. Беговой проезд. Храм и часовня для мертвых тел при Солдатёнковской больнице. Говоря современным языком — больничный морг. В левом крыле — анатомический театр. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Нижний снимок — 110 лет спустя.

Больница была построена на деньги, завещанные коммерции советником Кузьмой Терентьевичем Солдатёнковым. 2 млн рублей. Она была бесплатной и предназначалась для всех: без различия звания, сословий и вероиспоаедания. Архитектор всех корпусов, включая храм, Илларион Александрович Иванов-Шиц.

Больница открылась в декабре 1910 года. Анатомический театр с часовней — ровно год спустя. Храм во имя Космы и Дамиана, рассчитанный на 300 прихожан, занимал второй этаж. На нижнем ярусе были две часовни (для заразных и незаразных) и подвал для хранения тел. Это была одна из лучших больниц Москвы. После революции храм был закрыт. Больница имени Солдатёнкова стала 1-й городской клинической больницей имени Боткина. Здание храма использовалось как патолого-анатомическое отделение. Ныне здесь снова домовая церковь.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Мы у знаменитой высотки на Котельнической набережной. Разница между фото 73 года.

Строительство дома началось ещё в 1937-м. Первый корпус (он частично виден с правого края) был закончен в 1940 году. Но вскоре работы остановились — началась Великая Отечественная. После окончания войны проект был пересмотрен и переработан Дмитрием Николаевичем Чечулиным совместно с Андреем Константиновичем Ростковским. Высотка на Котельнической была заложена 7 сентября 1947-го, в день 800-летия Москвы.

Проект предусматривал второй корпус со стороны Подгорской набережной и высотную башню. Здесь уже использовались новые технологии: стальной каркас, перекрытия из железобетона, пустотелый кирпич. Специально для строительства высоток были разработаны башенные краны УБК: они поднимали сами себя с этажа на этаж. Помогали в строительстве и заключённые. В 1952 году 176-метровый дом на 700 квартир был сдан в эксплуатацию. В 1953 году заселились первые жильцы.