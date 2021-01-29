Учебник русского языка для немцев "Ключи" - 3

Часть 1 Часть 2

Продолжим изучение. Для затравки – неизвестная семья, живущая в Перми, то ли за завтраком, то ли за полдником строит семейные планы на лето. Сразу поясняю: то ли мальчик то ли девочка – это девочка Таня, но ей уже 12 лет, поэтому, согласно последним достижениям толерастии, пол определяться не должен: ребёнок А (по аналогии с родитель А и родитель Б)

По моим личным наблюдениям, в этом возрасте дети даже больше любят ездить в лагерь, знакомиться там с новыми друзьями и подругами, чем ездить на море с родителями, но в данном случае, авторов такие наблюдения не устроили бы – это точно! Поэтому ребёнок А сидит насупившись. Младшенькая – в шоке, видимо, впервые узнала о том, какая мечта у её мамы.

Папа суров, но без подколов не обошёлся: Таня 12 лет должна посмотреть на карту, найти свой родной город, наконец, ну и найти мамину мечту – море… Фраза мамы очень педагогична, надо полагать: видите – это моя мечта, НО…

Опять волшебная фраза абсолютно не приемлемая для русских: «мы не можем себе это позволить»… Странно, что в этом месте у мамы не наполнились глаза слезами.Но вот фраза «профсоюз оплатит», к огромному сожалению нас и, возможно, большой радости создателей учебника, так ненавидящих страну, языку которой они пытаются обучить несчастных немчиков, уже не актуальна((( Но она ещё закрепляется и следующим упражнением



А кто-нибудь знает, что такое «профсоюзная группа»?

О!!! Вот и прозвучало время написания учебника: 2000 год!!!!! И опять толкование одного и того же: зарплаты низкие, всё дорого, жить невозможно. Тем не менее, дети учат иностранные языки, а не побираются и не подрабатывают на мойке машин и пр..

Уже в самой России подзабыт этот тяжёлый период, целое поколение выросло, не заставшее его вообще. А в немецком учебнике скрупулёзно всё зафиксировано. Давайте учебник английского языка построим на топиках про экономику США в 1929-1933 годах, а об экономике Германии говорить на примере послевоенного периода 1945-1950-х годов!

Ах, какие добрые немцы, злые русские и несчастная Зоя Борисовна!

А, может, немецкая сторона специально это приглашение послала Зое Борисовне, будучи уверенной, что та не сможет им воспользоваться? А как она вообще поддерживала связь с институтом Гёте в Москве, если она в Москву вообще ни на чём не может поехать? По телефону, что ли? И как немецкая сторона поняла, что именно Зоя Борисовна достойна такого приглашения? А почему, зная, что эта Зоя Борисовна живёт в Минусинске, они оплачивают проезд от Москвы? Вопросов много, ответа не нахожу.

Но, согласно НЛП понимаю, что учащиеся должны сделать вывод о хорошей немецкой стороне и плохой русской. Ну и, конечно же!!! – «у дочки слёзы на глазах»!!! Вообще такое впечатление от этого учебника, что мы (по крайней мере, женская половина) только и делаем, что плачем с утра до вечера. Наверное, им кажется, что победивший феминизм в европейских странах сделал их женщин счастливее. Ой, не факт!!!

Закрепляем:

Очень понравился 6 вопрос! Неужели у Зои Борисовны нет мечты - купить холодильник? Это ж ВСЕ женщины России прямо-таки ОБЯЗАНЫ иметь такую мечту!!!

Ну и всё-таки понять, правильно ли учащиеся поняли про МАЛЕНЬКУЮ зарплату, ДОРОГИЕ билеты и СЛЁЗЫ!!!

Следующий текст с загадочным словом «Подготовка». Нет, у меня точно под конец учебника уже будет паранойя! К чему они ПОДГОТАВЛИВАЮТ бедных немчиков? Чтобы те забросили саму идею изучать язык? Т.к. в такую убогенькую, грязненькую и несчастненькую страну не то, что ехать, а и в её сторону смотреть должно уже не хотеться((( Ну, читаем:

Опять всё то же и про то же ((( Особенно понравилась фраза «Мы живём ещё хорошо»! Конечно хорошо, что ещё надо: полбатона белого и чёрного хлеба, кипяточек в кастрюльках… Даже телек есть! Смотреть его, правда, придётся с лупой от первых КВНов, но жизнь удалась, явно!

В основном в тот период на кухнях ставили вот такие телевизоры, если авторы не в курсе:

а тот, что в учебнике, покупали для больных, лежащих в стационарах… Ну, это так… к слову…

А вот что приятно удивило, так это чистота на кухне. Неужели не нашлось для фото в учебник с тараканчиками и паучками? Хоть и убогенько, но чистенько…

Кто отгадает, какая это собака? Хорошо, что написали, а то бы не догадалась, такая милая голодненькая псинка))) А мальчик, видимо, закуску несёт. Ну, что ещё может стоять на русском столе? Увеличим картинку…

Конечно же, шампанское, водка и консервная банка икры! Не уловила, правда связь со злой собакой, ну да ладно…

Это задание для меня осталось загадкой. Интересно, немецкие учащиеся разобрались с этим упражнением?

Второе неожиданное упражнение без слёз, низких зарплат и высоких цен…

Далее идёт письмо. Заинтересовал заголовок. Немного «погуглила»: Гримма – городок возле Лейпцига и, судя по интернету, знаменит больше всего тем, что там в эпоху СССР стояла наша воинская часть.





Писал, явно, НЕрусский: «Володя пойдёт в пятый класс, будет учить немецкий, Катя ТОЖЕ (!!!!) хорошо учится»

Какие мысли пришли лично мне в голову после прочтения этого, так называемого, письма, а на самом деле, обычного пропагандистского крючка((( А ещё говорят, что у нас КГБ, тоталитарный режим и пр.пр…

Интересно, из какой ещё страны можно написать подобное письмо, да не просто написать, а разместить его в УЧЕБНИКЕ!!! для иностранцев!!!

Цель понятна! Вдолбить СТЫД ЗА СВОЮ СТРАНУ!!! Страна – это люди её населяющие, и им должно быть стыдно, что они не вешаются, глядя на «прекрасный» Запад, а продолжают жить-работать. Они ПОГОЛОВНО должны просто МЕЧТАТЬ, как можно скорее «валить отсюда»!

Кстати, какие-то чеки, которые даже Я (уже бабушка) не помню, а что уж говорить о более молодых… Карточки помню, по которым ограниченно можно было покупать сахар-водку, ещё что-то, но когда их отоваривали, всегда стояли толпы страждущих с ДЕНЬГАМИ, о которых здесь говорят, что их не было. Был и период, когда выдавали зарплату выпускаемыми продуктами. Мы, в своё время, так покупали ковёр у женщины, которая работала на заводе ковровых изделий. Цена была не бросовая, т.ч., подозреваю, что женщина себя нищей в это время не чувствовала. Да, был период именно у педагогов, когда не выплачивали зарплату месяца 4 (сама лично в этот период работала в педагогике), мне так кажется, т.е. её выплачивали, но вот с такими задержками((( Конечно, комфорта в этих вывихах было мало, но, повторюсь, мы же не учим английский по 3-4 годам кризиса 30-х годов прошлого века. Так зачем же иностранцев уже второе десятилетие обучают по тем временным казусам нашей временной разрухи, о которой даже мы-то уже начинаем забывать?

Вот, представляю, приедет такой «выучившийся» в нашу страну и начнёт задавать нынешним ровесникам, а им, надо думать, будет лет по 25-30, вопросы по жизнеустройству в стране. Спросит: есть ли у вас ещё карточки? Оплатит ли вам командировку предприятие, или вы должны ездить в командировки за свой счёт? Сможете ли вы привезти немецкие учебники из Москвы? Я, кстати, вообще так и не поняла, почему посылку в Минусинск отправляют в Москву, никак Лужков там подсуетился своевременно… И каково же будет изумление наших русских хозяев от таких вопросов. Естественно, что уже сами ответы на эти вопросы будут выглядеть, как оправдание за то, в какой стране мы живём. И подсказка есть: НАМ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО!!!!!

Опять вдалбливается покаяние за то, в чём мы не виноваты. Мы так живём! Был вот такой временный период, в котором, подозреваю, конечно, не рядовые немчики, изучающие язык по этому перлу под названием «Ключи», а их руководство тоже попринимало участие. Но мы почему-то не заставляем никого каяться и оправдываться за что-либо. Приехали, мы вас принимаем настолько гостеприимно, насколько считаем уместным: возможно, с шампанским, водкой, икрой – но никто никому ничего насильно не впихивает, не нравится, можете заказать хозяйке, она вам сделает бульончик с кнедлями – по-нашему, с галушками, и напоить так любимым вами пивом. Но выставлять всё это как некультурность, недоразвитость – это верх цинизма, на мой взгляд!

Так и хочется на вопрос упражнения ответить: письмо о том, какие вы дураки, что взялись изучать язык такой «глупенькой, несчастненькой, позорненькой» страны!

Не поленилась, выполнила упражнение, если не угадала, можно меня поправить: 1-д, 2-а, 3-б, 4-з, 5-е, 6-ж, 7-и, 8-в и вот он ГЛАВНЫЙ!!!!!: 9-г !!!

Так цель учебника-то какова? Научить языку или выяснять, как мы живём? Мне тоже многое в жизни западных обывателей непонятно: их терпимость к гомофобии, ювенальной юстиции, понятие красоты, как таковой… да и ещё много чего можно вспомнить, чего мы объединяем одним словом: менталитет. Ну, не нравится – не учи язык, забудь, что вообще на Земле есть такая страна! Но тут-то пристают к уже начавшим учить! Педагоги от слова «педо»?

Дальнейшие задания не осилила((( Немецкий не учила – всегда была в английских группах:

Но с пословицей ответное письмо связать не получилось((( Видимо, от того, что знаю продолжение этой пословицы по Михельсону, которая говорит: «Ум – хорошо, два – лучше, а три – хоть брось», или по Далю: «Один ум – пол-ума, три ума – полтора ума, два ума – ум!». Всё это хорошо подтверждается отечественной мифологией, где 3-хголовый змей всегда проигрывал русскому Ивану))) Так что подозреваю, что в составлении учебника принимало участие не менее троих «умов»)))

Ещё менее понятна картинка про услуги связи: намёк, что писать уже не модно? Да уж! В этом преуспели, эпистолярный жанр нынче не в моде, всё больше мобильные связи, а жаль. Так иногда трогательно перечитать письма любимого или подруги детства. Наши внуки уже, похоже, этого будут лишены(((

Опять экономические упражнения. Нет, я бы, точно, учиться не смогла, никогда не любила считать деньги, а уж, сколько, где и каких автомобилей продают – это верх издевательства по отношению ко мне. Я и марки-то машин различаю с трудом. У всех 4 колеса, 1 мотор, как правило 4 двери и порядка 6 окон(((( Вот ежели бы их в разные цвета красили… Так что же мне теперь иностранный язык вообще нельзя изучать???

Переходим к следующему тексту-топику. Думаете, что-то новенькое? Ошибаетесь! «Опять двадцать пять»! Закрепляем и додалбливаем тех, кто ещё так ничего и не понял!

Хахахаха!!! Ну, это уже вообще ни в какие ворота! Все наши «секреты» выдали! Так вот, оказывается, почему у учителей нет зарплат! Они же должны получать из бюджета, а как будет бюджет наполняться, если все товарообменные мероприятия совершаются за счёт чьих-то пап-мам-дядей-тётей. Таким образом, инструкцию, как может прожить страна абсолютно без денег, бедные-несчастные ученики, обучающиеся по учебнику «Ключи», получили. Эх! Нам бы в школы такой учебник, может, мы давно бы от этих фантиков отказались и жили бы себе припеваючи тем самым «натуральным обменом», прорекламированном в этом «замечательном опусе». Ну и ОЧЕНЬ закономерен, думаю, вопрос 19-го упражнения)))

Постаралась выполнить упражнение. Вот, что у меня получилось: 1-в, 2-д, 3-а, 4-б, 5-е, 6-ж, 7-г.

Сразу скажу, что на главный вопрос упражнения могу ответить только отрицательно. Ну, не понимаю я, почему из института Гёте написали, что у них есть учебники, которые школа заведомо получить на сможет (это 2-д).

Не понимаю, директора, который не знает, что делать (3-а), как что? Ответить ненормативно, типа пошли вы со своими учебниками, мне проще усадить учительницу, чтобы она сама написала этот учебник (кстати, многие учителя именно так и делали – это называлось авторскими программами).

Не понимаю, как можно ХОТЕТЬ собрать деньги (4-б), заранее не узнав, какая конечная сумма должна получиться, а так это больше похоже на лицемерие, когда заранее известно, что с тебя это не спросится, можно и брехать, что я типа хотел, НО….

Как вообще могла прийти в голову мысль о сборе каких-то денег, если мама одного ученика работает проводником (5-е) – тут у меня, прямо-таки, гомерический хохот, сколько бы раз я к этому тексту не возвращалась. Это же надо!!! Такой текст для изучения иностранцами написать.

Это тебе не устройство часов Биг-Бен, количество континентов в Америке, кто такой Колумб, как проводят каникулы английские дети и взрослые и т.д. и т.п. Там на своём-то языке текст не всегда запомнишь, а ещё надо и на иностранный переводить, и что характерно, буквально со 2-го класса (8-9-летние русские дети) должны к каждому следующему уроку готовить разные топики на абсолютно разные темы. А тут выучи 5-6 слов: убогенько, бедненько, грязненько, и самое главное – КАК ТАК МОЖНО ЖИТЬ? – и ВСЁ! С точки зрения авторов учебника учащийся освоил наш «великий и могучий», да ещё и подкован и морально, и психологически, и финансово (якобы, знает, что почём). Думаю, что кроме ШОКа такой учащийся в стране изучаемого языка испытать ничего не сможет, т.к. весь написанный здесь бред можем вспомнить только мы, люди старшего поколения, но ни мы сами, ни наши ровесники за рубежом языки уже не изучают.

Надеюсь, после праздника дети не обнаружат вдруг, что их учебник – это учебник «Ключи»(((

И, конечно, самая для них непонятка, это то, что «не получают зарплату, но продолжают работать!» Пусть радуются: мы тест на привлечение к рабскому (неоплачиваемому) труду прошли на отлично, но не факт, что не взбрыкнём в любой момент))) так что пусть бдительность не теряют: мы – непредсказуемы, ещё Бисмарк предупреждал!!!

А вот для несчастных немчиков, обучающихся по этому «учебнику», в 20 упражнении под фиолетовой рамочкой есть пояснения. Без них, думаю, сами они бы не догадались. Почему же она работает?, почему не напишет и т.п. Анализ этих полупредложений для них ДОЛЖЕН БЫТЬ таков: только с ЭТИМИ учебниками она сможет больше зарабатывать, порадовать детей, лучше их учить по ИНТЕРЕСНЫМ учебникам. Т.е. уже вообще не обсуждается, что НАШИ учебники тоже грязненькие, убогенькие, несчастненькие, по которым учить невозможно.

Сама, как бывший педагог, могу сказать одно: интерес к предмету и его освоение достигается только ЛИЧНОСТЬЮ учителя, который даже при плохом-то учебнике может сделать бесконечно много, но он может это сделать ВООБЩЕ без учебника (!!!), а вот качество НАШИХ учебников по иностранным языкам, думаю, интересно было бы авторам обсудить с работниками Министерства просвещения. Интересно, они (работники Министерства) в курсе, в каком свете выставляют наши учебники авторы «Ключей»? Подозреваю, что уж один из этих авторов точно сам обучался языку именно по этим учебникам и вот теперь, так сказать, наплевал в лицо и своим учителям и составителям своих учебников. Наверное, действительно, плохо они его (её) учили, по крайней мере, уважения к себе не привили!

Ну и, конечно же, для закрепления и задалбливания (НЛП) «очень нужные слова и предложения»: стыдно, не поймут, это её проблемы (чистый американизм), ничего не изменит, трудно писать, нет выбора и т.п.

Заголовок упражнения 21 напоминает заголовок репортажа с Олимпийских состязаний. Слово «взять» здесь является сленговым, ну или как там ещё, но не литературным – уж точно! Ну, что стОит учащемуся, обучающемуся меньше года по такому «классному учебнику» уже разобраться в этих хитросплетениях русского языка. Правда, чувствую, им было не просто, т.к. пришлось делать какую-то сноску на это слово (в словаре обучающиеся сами точно такого не найдут, вот если бы авторы этого учебника, не приведи, Господи, ещё и словари составили, тогда был бы ПОЛНЫЙ АТАС!)

Вчитываемся, вдумываемся. Т.е. ещё и таможню задействовали. Ну, ВСЁ у нас плохенько, противненько, стыдненько…

Упражнение это в учебнике даётся ДО текста, поэтому и я так написала, хотя по логике (но откуда она у составителей этого «шедевра», там одни бабосы-фантики в башке, о самих обучающихся заботы не вижу вовсе). Так что я всё же сначала почитаю сам топик, а потом поговорю об упражнении 21

Ну, сразу быка – за рога: Реформы не затронули провинциальную систему правового БЕСПРЕДЕЛА!!!!! Каково? А не приходило никому в голову, что именно с введения этих так называемых «реформ» беспредел и начался? Особенно ПРАВОВОЙ!!!

Автор, конечно, жжёт, закладывая в УЧЕБНИК!!!! (постоянно приходится напоминать, прежде всего, себе, что это не пропагандистская статейка в жёлтой газетёнке, а именно УЧЕБНИК!!!!!) «страшные служебные тайны таможни, поведанные безымянным Н.»

Под «великолепной литературой», ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, не подразумевается учебник «Ключи». Кстати, не удивлюсь, что именно эту «литературу» институт Гёте будет раздавать бесплатно, и даже догадываюсь, кто за это всё проплатит.

И опять: От этих книг они в восторге! - а почему же своих-то нет? Ведь и Штирлица учили, и Путина. Что же они по плохим учебникам так хорошо выучились-то?

И вот она загадка, которую я отложила ещё в упражнении 22: Кто же всё-таки сказал: «Я здесь стою и не могу иначе!»?

Яндекс нам в помощь! Заводим! Сразу выдаёт трёх авторов.

1. Иртеньев (Рабинович) Игорь Моисеевич. Российский поэт, репатриированный в 2011 году в Израиль и уже в 2013 году вернувшийся обратно со своим стихом, написанным в 1986 году:

Куда ушли товарищи мои...

...Я на своём остался берегу,

Решать свои конкретные задачи.

Я здесь стою и не могу иначе,

Но за других ручаться не могу.

Вроде как не очень подходит, прежде всего, из-за того, что к немцам автор не имел никогда никаких отношений

2. Мандельштам Осип Эмильевич. Русский ( ;-))))))) ) поэт. С творчеством не знакома: когда училась в школе-университете, автора такого вообще не знала. Когда узнала имя, даже книжечку прикупила, но не осилила, уж извините. Вот этот опус:

«Здесь я стою - я не могу иначе»,

Не просветлеет тёмная гора -

И кряжистого Лютера незрячий

Витает дух над куполом Петра.

Опять лично мне для понимания сложно, уж извините. По-любому, тоже не подходит, т.к. тоже к немцам никакого отношения не имел. Но, судя по тому, что взято в кавычки, авторство даже и не его, но, похоже, что к отгадке мы становимся ближе

И вот, наконец, наверняка, то, что надо!

3. Мартин Лютер (1483-1546), христианский богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма. На предложение Вормского сейма (1521) отречься от «ереси» ответил «На том стою и не могу иначе...»

Кстати, практически сразу после этого монах Мартин Лютер женился на монашке Катарине фон Бора и у них родилось шестеро ребятишек - СЛАВА такой «ереси»!!! Я лично - только ЗА!!! Интересно, а авторы учебника в курсе всего этого? А ещё интересно: А сами обучающиеся насколько вообще осведомлены, и почему этот чисто историко-церковно-немецкий вопрос помещён в учебник изучения русского языка, и, как бы, русской культуры?

Или слова песенок Макаревича, Пугачёвой и Гребенщикова настолько полно отражают всю нашу культуру, что для учебника её оказалось маловато, поэтому пришлось разбавить подробностями немецкой культуры? Ещё вопрос: Можно ли по этому "учебнику" обучаться непротестантам? Например, католикам или, страшно сказать, атеистам?

Лёгкая разминочка:

В 5 пункте хочется сказать: А представляете, если бы вам удалось посмотреть профессиональбных актёров, если даже наши НЕпрофессионалы хороши. Что-то тут у авторов, явно, недоработочка получилась…

Проверим (НЛП!!!), не забыли ли обучающиеся про хороших добрых немцев и несчастную плачущую и работающую за бесплатно Кислякову Зою? про её учебники и про всё понимающих родителей её учеников? про то, что ТОЛЬКО учебники из Германии могут дать праздник ВСЕМ, в том числе ученикам. Думаю, для учеников, вообще-то самый главный праздник – это каникулы, ну это так к слову, уж больно поднадоела эта информация, вдалбливаемая по теории «падающей капли»(((

Ну, наконец-то, что-то похожее на учебник! Дошли до фрезеологизмов!!! Картинка, как всегда, не пойми чего, но уж как умеют. Судя по снегуркам на ногах Баба наша, но носы среди зимы делать из помидор никому не пришло бы в голову (свежих-потвёрже нет, а маринованные-солёные прикреплять никто не станет), традиционно – это всё-таки морковка, кстати, сладкая, как мёд))) Сладких, как мёд, бананов я не знаю, может, в Германии они есть? А может это и не банан? Мороженное – опять не наше. Какая-то Баба всё же непонятная, видимо, срисована с наших эмигранток: на голове соломенная шляпа с вороной на башке, а рукой вцепилась в иностранные «достижения» (зимний банан и «живое» мороженное – так, кажется его называют – название, на мой взгляд, жутковатое). Наличие фартушка оправдано, нужно же нарисовать что-то небесно-голубое. Только не пойму, как у них в данном случае сочетается, что у нас всё грязненькое…. а на снежную бабу мы нацепили НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ фартук? Интересненько….

Следующее задание, сразу скажу, для меня оказалось не простым. Я всё-таки не понимаю, в чём прикол, когда вместо того, чтобы осваивать язык, какие-то тонкости его звучания, произношения, составления правильных с точки зрения грамматики предложений, учащиеся занимаются решением каких-то ребусов-шарад. Два диалога из 25 предложений (!!!), разорванные по предложениям и произвольно перемешанным, даже мне (носительнице языка) было восстановить не просто(((



Но я это сделала!

12-1-14-18-23-16-4-8-21-20-15-24-6-9-13-25-22-17-7-19-10-3-2-11-5

Итак. Конечно, повторили про Жукова, и оказалось, что критиковали-то не его…

Посмели бы!!! А, может, посмели? Если так неожиданно именно на этом диалог и закончился.

Во втором диалоге вопрос вызывает озвученный фильм. Судя по году премьеры, это 1998 год. В этот же год более популярным был «Особенности национальной рыбалки», странно, что не этот фильм ввели в УЧЕБНИК. Интересно, во сколько это Никите Сергеевичу обошлось? А вот годом позже вышел «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина и «Мама» Дениса Евстигнеева. Для такого «учебника», второй как раз ОЧЕНЬ подходит!!! Но я бы "Стрелка" рекомендовала)))

Но, видимо, на газетёнке ребята сэкономили, что попалось под руку, то и использовали. Интересно, что они в этих газетках с Воронежа везли? Может яички заворачивали? Но почему же не озвучили, что Лена со Стасом живут в Воронеже. Интересно, а почему он её на Макаревича не пригласил? Экономный? Да…. Вопросов много осталось за кадром. Есть о чём порассуждать на уроке русского языка для немцев.

Связь со следующим объявлением мне проследить трудно.

Версия исключительно одна: авторов так потрясла сумма (зачем при изучении немцами русского языка упоминать американские доллары? Или без этого гранд не дадут?), что пройти мимо они никак не смогли и даже придумали целое упражнение под это дело:

На 4 вопрос хочу ответить а) ))))))

В аудировании я, видимо, ничего не понимаю, но больше всего понравилась последняя картиночка в ряду, увеличу:

Даже комментировать уже не хочется((( Ох уж эти сумасшедшие русские, чересчур эмоциональные и такие непунктуальные! Но всегда понятно, где мужчина, где женщина, не забудем о каблучках и рюшечках, и зацелуем и заобнимаем своих любимых мужчин на зависть составителям учебника!

Напоследок нормальное упражнение, как это оно сюда попало?



https://cheshzhanna.livejournal.com/tag/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8