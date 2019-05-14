Как подросткам удалось спасти свою деревню от фашистов﻿

История подмосковных сражений советских солдат с фашистскими оккупантами знает миллионы примеров небывалого героизма и отчаянного мужества. Но то, что происходило в волоколамском Стеблеве можно сравнить только с чудом. Маленькая деревня сегодня известна как место удивительного подвига советских людей.

Но не солдат и не партизан, а простых мальчишек, самому старшему из которых едва исполнилось 16. Зимой 1941-го храбрые подростки сумели защитить свое поселение от бывалых нацистов, продержавшись до прихода основных сил Красной армии.

На подхвате у партизан

Анатолий Николаев с матерью, 1945 год./Фото: a.d-cd.net

В 1941-м стеблевскому мальчику Толику Николаеву исполнилось 13. Уже осенью немцы были в Подмосковье, готовясь брать столицу. В Стеблеве разместились тыловые немецкие подразделения, занимая дома местных. Неподалеку за лесом стоял Иосифо-Волоцкий монастырь, где после революции размещался детский дом. С немецким наступлением провести эвакуацию воспитанников не успели, поэтому ребят взяли в семьи. Не особо зверствовавшие на тот момент немцы не придавали особого значения большому количеству снующей повсюду детворы. А зря. Мальчишки уже тогда выполняли особую миссию, передавая обосновавшимся в лесах партизанам информацию о количестве живой силы и техническом оснащении врага.

Кто если не они

Анатолий Николаев (в центре) в истребительном батальоне, 1945 год./Фото: s10.stc.all.kpcdn.net

Отряд подвижной группы полковника Чанчибадзе (в дальнейшем Герой Советского Союза, генерал-полковник), действуя в прифронтовых тылах противника, после непродолжительного боя 15 декабря 1941 года освободил Стеблево. Отступали немцы второпях, бросив большое количество оружия, техники и военного имущества.



Уже к концу дня отряд двинулся дальше, получив новые боевые задания. Стеблевцы же справедливо забеспокоились: что, если обозленные немцы вернутся? На тот момент уже ходили слухи о зверствах фашистских карателей, сжигающих соседние деревни и расстреливающих мирных людей. Кто-то должен был защищать родное село. Боеспособных мужчин здесь практически не осталось, все ушли на передовую. Тогда вчерашние детдомовцы и местные мальчишки по собственному решению предложили сформировать дружину для обороны, руководителем которой стал ветеран финской войны Иван Володин.



В сводный отряд вошли ребята от одиннадцати до шестнадцати лет. В обстановке нависшей боевой угрозы он в сжатые сроки обучил юных партизан владению оружием и ведению прицельного огня. Оружия у дружинников хватало – ведь отступающие немцы оставили после себя неплохой арсенал. Той зимой снега выпало много – высота сугробов достигала полутора метров. По указанию Володина мальчишки вырыли в них целую сеть траншей, опоясывающих деревню со стороны лесов. В снежных окопах через равные промежутки ребята разложили оружие и стали ждать.

Оборона маленького форпоста

В Великой Отечественной дети сражались не хуже взрослых./Фото: pp.userapi.com

И долго ждать не пришлось – на горизонте появился мотоцикл с немецким солдатом. Как вспоминали свидетели тех событий, первым выстрелил из винтовки Саша Крыльцов. Несмотря на то, что подросток промазал, осторожный немец-разведчик поспешил убраться восвояси. Но вскоре к Стеблеву приблизился вооруженный отряд гитлеровцев. И тут принять бой пришлось уже всем мальчишкам.



Володин учил их быстро перебегать по траншеям, пригнувшись, от одной огневой точки к другой, производя частые прицельные выстрелы. Таким образом создавалась иллюзия присутствия в деревне довольно крупной группировки. Неприятель, осведомленный об отходе из Стеблева солдат Чанчабадзе, совсем не ожидал, что наткнется на мощное сопротивление защитников деревни.



Немцы, поддавшиеся обманной тактике, решили не ввязываться в серьезный долгий бой. Но атаки все же осуществлялись. Немецкий отряд, как вспоминал Николаев, отступил примерно на километр к близлежащей деревне и начал минометный обстрел. Мины прилетели в несколько домов, но никто не погиб. Был и немецкий самолет, сбросивший на Стеблево несколько бомб. Тут-то ребятам стало по-настоящему страшно, но стрелять они продолжали, четко выполняя указания наставника.



Деревенские в большинстве убежали в лес. Перестрелки продлились до утра следующего дня, юные защитники действовали слаженно и без перерыва на отдых. Решив, что имеют дело с опытными солдатами и опасаясь возможного подкрепления, фашисты отступили. Воины подошедшего подразделения передовых советских частей были приятно удивлены действиями боевой подростковой группы, изгнавшей оккупантов из деревни, и запасенными трофеями. Благодаря опытному руководству Володина никто из ребят не пострадал. Отряд сполна выполнил поставленную задачу и не подпустил врага к деревне, хотя соседние селения отступающие фашисты уничтожили.

Чем дети взяли опытных фашистов?

Герой Советского Союза Порфирий Георгиевич Чанчибадзе./Фото: timeallnews.ru

Как позже рассказывал сыну участник событий Анатолий Николаев, все происходящее было для него чем-то вроде увлекательной игры. Ребята не особо задумывались, чем могло закончиться для них то приключение. Подросткам было интересно почувствовать себя взрослыми, пострелять, а вот героями они себя точно не считали. Володя Овсянников, Саша Крыльцов, Толя Володин, Коля Печников, Павлик Никаноров, Толя Николаев, Витя Печников, Ваня Рыжов, Петя Трофимов, Володя Розанов и Ваня Деревянов – вот имена стеблевских «мальчишей», отстоявших родную деревню. Мальчишки из Стеблево.

Николаев всю жизнь не любил, когда кто-то нахваливал поступок подростков, называл их действия подвигом. Он утверждал, что тогда им просто повезло. Немцы не могли допустить, что воюют с детьми, и переоценили их силы, не став рисковать. Двоюродные братья Борис Федосеев (слева) и Анатолий Николаев.

Вот что пишет журналист "Комсомольской правды":

Когда готовился к разговору с сыном Толика Николаева, читал, что писали об этой истории раньше. В комментариях под статьями порой ад творится. Многие не верят, что все так и было. Что это - не лубок какой, не советская агитка. Один пишет: «Это все брехня! Как дети могли бы удержать деревню. Если б немцам она нужна была, они дали бы пару залпов из артиллерии. Так что не надо тут ля-ля...»

Я не спрашивал про это. Андрей Николаев мне сам досказал:

- Отец еще говорил, что немецкий отряд отступил к соседней деревеньке примерно на километр и начал палить из миномета. Мины попали в несколько домов. Дома четыре, говорят, подорвали. Но никто, слава богу, не погиб. Отец рассказывал, что было очень страшно. Но они стреляли, стреляли... Потом еще был самолет немецкий. Он очень низко шел и сбросил несколько небольших бомб. Деревенские все в лес убежали. И снова пронесло. Папа мне потом показывал, где воронки от тех взрывов остались. Их даже сейчас еще разглядеть можно. Знаете, папа не любил, когда кто-то начинал хвалить их, говорить про подвиг, героизм. Он считал, что им тогда просто повезло. Просто немцы не могли понять, с каким отрядом имеют дело и не стали рисковать. Обошли деревню. Но факт остается фактом: несколько соседних деревень в итоге отступающие гитлеровцы сожгли, а наше Стеблево эти мальчики отстояли.

Через два дня к Стебелево подошли советские войска. Фронт начал отдаляться. Года через два, пятнадцатилетним, Толя Николаев поступил в истребительный полк. Были во время войны такие добровольческие формирования. Их сколачивали из списанных с фронта солдат, сотрудников органов и, выходит, подростков. Основная задача - борьба с диверсантами, поддержание режима военного времени в тылу, иногда - охрана пленных.

- В форме отец провел два года, - продолжает Андрей Анатольевич. - После войны прошел еще и срочную службу. Пять лет на Северном флоте. Крейсер «Железняков», башенный электрик, старшина 2-й статьи.

Так и остался в родном Стебелево. Всю жизнь много работал. Молотобойцем в кузне, потом механизатором на МТС (машинно-механизаторные станции до конца 50-х обслуживали по несколько соседних колхозов), на комбайне хлеб жал. Умер в 1997 году в возрасте 69 лет.

- Если честно, здоровье отца очень сильно подкосила перестройка, - говорит Николаев-младший. - Он не принимал того, что страна разворачивается на сто восемьдесят градусов. Из-за этих переживаний у него случился первый инсульт. Он мне тогда говорил: вы еще не понимаете, как все изменится. Я во многом с ним согласен. Что тогда было? Этим мальчикам сказали, что Родину надо защищать и они пошли. А сейчас? Что такое Родина для нынешних молодых? Заработать денег и вывезти их все за границу?

После описанных событий ребята жили своей жизнью. В годы войны трудились на лесоповале, помогали отстраивать разрушенные мосты и дома. В мирное время призывались в армию, возвращались назад в родную деревню, создавали здесь семьи и воспитывали детей. Сегодня никого из отряда в живых не осталось. Изредка лишь звучат предложения об установке в Стеблеве памятника или мемориальной доски с именами юных героев.

– Почему горстка ребят смогла удержать натиск отборных солдат вермахта? – задается вопросом волоколамский краевед Татьяна Бабурова. – Думаю, здесь сработала психология. Дети находились на родной земле. А захватчики – на неизвестной им местности, которую они знали только по картам. Они всего опасались.

К тому же «мальчиши» действовали по канонам военной науки. Иван Володин, прошедший через бои в финских снегах, просто применил свой опыт.

Некому было похлопотать

Как ребята сами не считали себя героями, так никто их за героев и не считал. То, что они сделали, для жителей деревни было естественным. Свою землю надо защищать, и точка!

– Подвиг волоколамских «мальчишей», бесспорно, был достоин награды, – убеждена Татьяна Бабурова. – Но за них некому было похлопотать. Ивана Володина вскоре, несмотря на увечье, отправили на фронт, откуда он не вернулся. Порфирий Чанчибадзе, который был свидетелем этого подвига, скончался практически сразу после войны.

В архиве семьи Николаевых много редких фото. Сохранили же!

- Нас всех очень здорово перепахала акция «Бессмертный полк», - рассказывает сын Николаева. - Многие знакомые полезли в домашние архивы, нашли эти старые потемневшие снимки со своими родными, фронтовиками и тружениками тыла. Это та история, которую нужно сохранить для наших детей!

https://kulturologia.ru/blogs/020519/42989/

https://mosregtoday.ru/soc/podvig-volokolamskih-mal-chishey-podrostki-otbili-derevnyu-ot-fashistov/

https://www.kp.ru/daily/26826/3865546/