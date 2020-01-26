Феминизм, меньшинства, квоты и равенство

За последнюю неделю вышло две характерные новости. Одну у нас заметили, вторую нет (я её на «FoxNews» увидел).

Первая новость заключалась в том, что корпорация «Goldman Sachs» заявила, что будет отказывать в IPO компаниям, чьи советы директоров (и руководство в целом) состоят из «однотипных руководителей». Новости СМИ2

То есть, в переводе на понятный русский, из белых гетеросексуальных мужчин. И если в руководстве нет женщин, представителей ЛГБТ и «цветных», то такой компании IPO не светит.

Я всеми руками за равноправие мужчин и женщин. Но на вопрос «Что вы имеете против гомосексуалистов?» традиционно отвечаю «Дробовик». Как и подавляющее большинство русских.

И что делать, допустим, российским компаниям, у которых проблемы с поиском подходящих негров? У нас их, кроме предков Пушкина, почти и не водилось никогда. Или, например, как быть с китайскими корпорациями, где большинство внезапно китайцы?

Но это я пока прикалываюсь.

Вторая новость заключается в том, что Иванка Трамп совместно с CEO корпорации «IBM» (женщиной, между прочим) давали интервью телеканалу «FoxNews» (журналистка тоже женщина) о том, как они совместно реализовали программу, по которой в течение года в «IBM» старались набирать как можно больше женщин. И хвастались тем, что количество нанятых женщин за этот срок достигло уровня в 73%.

Я не спорю, женщина вполне может быть выдающимся технарём. Гаечка из «Чип и Дейла», Сидни Аурум в «Final Fantasy 15», в «Плейбое», опять же, часто попадаются… уже всех озабоченных стриггерил?

Всё-всё, закончил свои мерзкие цисгендерные шутки.

Есть женщины и механики, и инженеры, и архитекторы, и айтишники. И это хорошо.

Плохо то, когда начинаются различные квоты. Вот что на самом деле объединяет эти две новости.

С моей (и не только моей) точки зрения для пользы дела нужно, чтобы на любое рабочее место брали по принципу «лучший специалист получает работу». Тогда эффективность максимальна.

Представьте себе ситуацию. Вы – прекрасный специалист, легко проходите все собеседования, доказываете, что можете справиться с любыми поставленными задачами, но в конце вам говорят «Извините, нам нужна одноногая лесбиянка».

Неприятно? Конечно. Несправедливо? Ещё как!

В результате вместо равенства у вас получаются преимущества для меньшинств.

В результате у вас страдает эффективность деятельности.

Сколько прекрасных инженеров не смогли устроиться на работу из-за того, что дочечке Трампа взбрело в голову попиариться таким дурацким способом?

Насколько пришлось снизить требования к кандидатам, чтобы натянуть эту показушную цифру в 73% женского персонала?

Я за равенство. Но квоты – это не равенство. Квоты – это привилегии.

Равноправие – это когда для всех бегунов дорожка сто метров. А не когда «кенийцы бегут лучше, поэтому запретим участие кенийцев, чтобы остальным не было обидно».

Равноправие – это когда у всех фигуристов один каток и одинаковые коньки. А не когда «американцы не могут в сложность прыжков, поэтому давайте запретим сложные прыжки» (а такие вопли уже раздаются).

Равноправие – это когда у всех есть доступ в интернет. А не когда «этот слишком умный, давайте сделаем ему лоботомию, чтобы имбецилам не было обидно».

На сегодня мы видим на Западе не равенство, а продвигаемую либералами пресловутую уравниловку в самых худших её проявлениях (ту самую, в которой они всю жизнь обвиняли СССР).

Диктатура меньшинств – это диктатура слабых, диктатура глупых, диктатура неудачников. «У меня есть права качать права!». К чему это приводит прекрасно показано в фильме «Идиократия».

Фантасты предупреждали о таком ещё в пятидесятых годах. Я сейчас не вспомню название рассказа, но заканчивался он «эволюционировавшие собаки приручили остатки деградировавших людей».

Александр Роджерс, специально для News Front

https://news-front.info/2020/01/26/aleksandr-rodzhers-feminizm-i-ravnopravie/