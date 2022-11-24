Территория Героев...(53)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/21850 https://t.me/mod_russia/21901 https://t.me/mod_russia/21907 https://t.me/mod_russia/21937 Евгений Ким был награждён Орденом Мужества за то, что не растерялся и остановил вражеский танк метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». А увидев, что танк подбит, отвернула от наших позиций и пехота противника. Этому парню 19 лет и он награждён орденом Мужества! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/21833 Олеся Благоразумова принимает участие в боевых действиях с первого дня спецоперации. Её задача — обеспечение связью командных пунктов и обслуживание передвижных средств связи. На боевом дежурстве она не раз работала под минометными обстрелами и ракетными ударами.

Однажды пункт управления, где работала Олеся и подчинённые ей бойцы, атаковала ДРГ противника. Олесе пришлось спасать личный состав — выводить колонну военной техники в новый район базирования. Справилась! За что и награждена медалью Суворова.См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/21909 Орден Мужества дается не каждому — только тем, кто спасает других, рискуя своей жизнью...

Кавалер ордена Мужества гвардии сержант Дмитрий Антропов считает сослуживцев своей семьей, поэтому не раздумывая бросился вытаскивать раненых бойцов на переправе под минометным огнем.

См. видео по ссылке

https://t.me/c/1524001401/3688 Заместитель директора ЗАО «Агрофирма Павловская нива» Виктор Челноков, отличившийся в сражениях в Донбассе, награжден медалью «За отвагу». Вручение прошло прямо на передовой.

Заместитель директора по животноводству ЗАО «Агрофирма Павловская нива» Виктор Анатольевич Челноков в числе первых мобилизованных получил повестку, и не раздумывая отправился в военкомат. Другого пути для себя он не представлял.

Родился в Курской области в 1973 году. В 1996 году окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию им. профессора И.И. Иванова. С 1997 года по 1999 служил в армии, демобилизовался в звании старший лейтенант.

В сельском хозяйстве работает более 20 лет. Благодаря его профессионализму молочное животноводство предприятия вышло на новый уровень развития, и в 2021 году агрофирма получила статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота красно-пестрой породы. В 2016 году награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

https://павловская-нива.рф/info/articles/oboronu-derzhim-zamestitel-direktora-agrofirmy-pavlovskaya-niva-poluchil-medal-za-otvagu/ «Не могу выделить, за что конкретно получил эту медаль. Эта, скорее всего, медаль, которую заслужил весь мой коллектив. Это рутинная скрупулёзная каждодневная работа, порой очень тяжёлая. Считаю одной из своих задач – сохранить личный состав. Чем больше заботы проявлять о личном составе, тем больше маленьких побед в перспективе может быть», – рассказал после награждения командир мотострелкового батальона подполковник Сергей Ишевских. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21797 Военный медик Ибрагимов Хамзат, получивший медаль «За спасение погибавших», вовремя оказывает медицинскую помощь раненым товарищам и перемещает их в безопасное место для дальнейшей эвакуации. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21797

Березюк Олег

Куценко Владимир

Уваров Роман

Пащенко Александр Президент РФ наградил экипаж речного катера «Арарат», помогавший вывозить людей с правобережной части Херсонской области

https://t.me/c/1801542020/833

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Ерёмин Алексей Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб Еремин Алексей Сергеевич

Погиб 3 марта 2022 году. Ему был 31 год. Проходил службу по контракту в 31 бригаде ВДВ в Ульяновске.

Родился и вырос в с. Синодское. В 2009 проходил службу в армии в г. Нижний Новгород. В 2011 подписал свой первый контракт в г.Заречный. В этом же году был в командировке в Чечне. С 2016 служил в одной из частей ВДВ в Ульяновске. С февраля 2022г принимал участие в специальной военной операции на Украине, где и погиб в марте 2022г.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://m.ok.ru/group/58553510854709/topic/155302872438069?_aid=topicTextMore

Петров Максим В спецоперации на Украине Погиб житель Великого Новгорода Максим Петров.

Максим Александрович Петров родился в Ленинграде. В школьные годы занимался лыжами в спортивной школе олимпийского резерва. В 2005 году вместе с родителями и сестрой переехал в Великий Новгород, где окончил Дорожно-транспортный техникум по специальности «автомеханик».

https://zpobeda.ru/maksim-petrov/

Сержант Бармакин Дмитрий Военнослужащий 234-й гвардейскго десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии сержант Дмитрий Бармакин. Погиб 26 мая в селе Васильевка, ДНР.

Родился в городе Поворино, Воронежская область. 10 лет служил по контракту, дослужился до командира боевой машины. ЗА время службы совершил более 100 прыжков с парашютом. Участник боевых действий в Сирии.

С 24 февраля 2022 года участвовал в спецоперации на Украине.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/dmitrij-barmakin/

Рядовой Абрамян Сергей В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель с.Пселец Абрамян Сергей Сергеевич.

Родился Сергей 14.09.2002 в п.Солнцево. Воспитывался в приемной семье. Окончил 9 классов МКОУ «Пселецкая ООШ» и поступил в Пристенский филиал Обоянского аграрного техникума. Получил в 2021 году специальность тракторист- машинист. В том же году вступил в ряды Российской Армии.

Рядовой Абрамян С.С., водитель автомобильного взвода автомобильной роты войсковой части 86589 получил тяжелое осколочное ранение в результате минометного обстрела в с.Сулиговка Харьковской области, скончался во время эвакуации в госпиталь.

https://zpobeda.ru/abramyan-sergej/

Военнослужащий Резник Юрий Юрий Резник родился в поселке Благовещенка Алтайского края в 1987 году. В школе, где учился герой, рассказали, что он всегда был патриотом, занимался спортом, состоял в военно-патриотическом клубе.

В 2005-2007 годах Юрий Резник проходил службу в ВДВ, в 2010 году переехал в Новосибирск и перешел на контрактную службу. Ее проходил в Войсковой части 55433, 24-й отдельной бригаде спецназа ГРУ, был командиром отделения группы спецназа.

Награждён орденом Мужества (посмертно).

У Юрия остались жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/jurij-reznik/

Гвардии майор Чилин Владимир В ходе специальной военной операции на Украине погиб Гвардии майор Чилин Владимир Николаевич

Второй Орден Мужества (посмертно)

4 марта 1987 — 21 мая 2022.

Владимир отличался целеустремленностью, решительностью, смелостью, незаурядным умом, силой воли и силой духа.

https://zpobeda.ru/chilin-vladimir/

Ст. матрос Перетолчин Иван Перетолчин Иван Владимирович.

При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине героически погиб в бою.

40-я отдельная Краснодарско-Харбинско дважды Краснознаменная бригада морской пехоты. Тихоокеанский флот.

Посмертно представлен к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/ivan-peretolchin/

Ефрейтор Пантелеев Леонид В Костроме на Аллее Славы был похоронен ефрейтор 331-го Костромского Гвардейского воздушно-десантного полка Леонид Пантелеев. Он служил по контракту и героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

24-летний Леонид Пантелеев - коренной костромич, в 2013 году окончил общеобразовательную школу №21.

Весёлый, дружелюбный, не конфликтный. С лучезарной застенчивой улыбкой. Готовый помочь и поддержать. В классе у Лёни было много друзей, потому что дружить он умел. Был честен и смел.

В 2013 году после 9-го класса Леонид поступил на на направление «Дизайн» СПО института дизайна и технологий КГУ. По достижению 18-летия он как студент среднего образовательного звена получил повестку в армию и отправился служить, поэтому на год обучение пришлось прервать. Но вернувшись, в 2018 году Леонид доучился и получил диплом выпускника СПО КГУ.

После вуза Леонид попробовал себя в модельном бизнесе в Санкт-Петербурге. Но вскоре, несмотря на все свои данные решил оставить эту сферу, вернуться в Кострому и связать жизнь с военной службой по контракту.

Это решение далось близким ефрейтора нелегко, но его выбор в семье уважали.

Известно, что он героически погиб, выполняя воинский долг.

По решению КРОО "Союз офицеров" фамилия героя будет занесена на плиту Памяти мемориального центра Памяти участников Великой Отечественной войны на городском кладбище.

https://logos44.ru/chelovek-ulybka-kostroma-proshchaetsya-s-pogibshim-na-ukraine-desantnikom-leonidom-panteleevym.html

Сержант Мисриханов Замир Мисриханов Замир Аюбович.

При исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции ВС РФ на территории Украины героически погиб в бою.

177-й отдельный полк морской пехоты.

Краснознамённая Каспийская флотилия.

Бойцы морской пехоты всегда находятся на передовой, им поручают сложнейшие задачи.

Посмертно представлен к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/zamir-misrihanov/

Старший сержант Мамедов Мурад Мамедов Мурат Ибрагимович

При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине героически погиб в бою.

61-я отдельная Киркенесская Краснознамённая бригада морской пехоты.

Северный флот.

Бойцы морской пехоты всегда находятся на передовой, им поручают сложнейшие задачи.

Посмертно представлен к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/murad-mamedov/

Гвардии лейтенант Ханнанов Илдар Гвардии лейтенант Ханнанов Илдар Зульфирович, погиб при выполнении боевой задачи на территории Украины.

Награждён орденом мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/ildar-hannanov/

Русских Игорь Русских Игорь Валерьевич.

Прощание прошло в Удмуртии.

https://zpobeda.ru/russkih-igor/

Старший сержант Шамбузов Аскар В последний путь проводили солдата, павшего на поле сражения, ещё одного героя России.

Житель села Ватажное Астраханской области, Шамбузов АскарУтегенович, героически погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной операции на территории Украины. Он ушёл из жизни в звании старшего сержанта, служил в танковых войсках.

Дома у него остались мама, жена и трое детишек.

https://zpobeda.ru/askar-shambuzov/

Военнослужащий Фомин Георгий Выполняя свой военный долг, в спецоперации на Украине погиб Георгий Фомин.

Георгий защищал наше Отечество!

https://zpobeda.ru/georgij-fomin/

Сержант Суслонов Сергей Погиб сержант Сергей Суслонов

При выполнении боевых действий на Украине

14 мая 1994 года рождения

Место рождения республика Карелия, город Сортавала

https://zpobeda.ru/sergej-suslonov/

Ефрейтор Копченко Владимир В ходе спецоперации на Украине, выполняя свой воинский долг 09.07.2022г. погиб Копченко Владимир Алексеевич, 04.02.2000 г.р.

Награждён орденом мужества (посмертно)

Служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии

Был ефрейтором (связист)

Погиб в городе Алчевске, защищая народ Донбасса.

https://zpobeda.ru/kopchenko-vladimir/

Военнослужащий Свиридов Евгений Евгений Сергеевич Свиридов. Погиб на Украине, воюя в отряде Вагнер.

Он очень много сделал для военно-патриотического воспитания Воронежской молодежи и особенно кадет.

Евгений преподавал в Острогожском казачьем корпусе и занимался допризывной подготовкой юношей, состоял в казачестве и в союзе десантников России.

У Евгения осталась многодетная семья.

https://zpobeda.ru/evgenij-sviridov/

Николаев Евгений Николаев Евгений Викторович

23.07.1984-18.08.2022,

житель пос. Линево Новосибирская область

https://zpobeda.ru/evgenij-nikolaev/

Ефрейтор Корольков Никита В ходе специальной военной операции на Украине погиб ефрейтор Корольков Никита Юрьевич.

22.08.1994 — 19.05.2022

Родился в Кемеровской области, Таштагольского района, п. Усть-Кабырза.

Учился всегда на отлично, занимался боксом. С 2014 года начал служить в Армии. Всегда мечтал о ВДВ.

Имеет много медалей: парад на 9 мая, ветеран боевых действий…

Героически погиб выполняя свой долг.

Его контракт закончился ещё в марте 2022 года, но он всегда говорил пойду до конца не брошу своих братьев.

Документы были отправлены на повышение командира танка, но не успели прийти.

Награждён посмертно Орденом Мужества.

Осталась жена, сын, родители, сестра.

https://zpobeda.ru/4740-2/

Гвардии старший сержант Порфирьев Роман В ходе специальной военной операции на Украине 5 погиб гвардии старший сержант Порфирьев Роман Юрьевич

10.05.1981 - 05.08.2022

Служил 104 ДШП.

https://vk.com/wall-106160452_353625

Военнослужащий Жданов Михаил В Саратовской области простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине 38-летним военнослужащим Михаилом Ждановым.

https://zpobeda.ru/mihail-zhdanov/

Старший сержант Чумаков Юрий Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Стерлитамака старший сержант Юрий Чумаков

Он служил по контракту на должности сапёра.

https://zpobeda.ru/jurij-chumakov/

Военнослужащий Сиянов Александр При исполнения воинского долга погиб Сиянов Александр Евгеньевич уроженец города Нижний Новгород.15.06.1980 г.р.

Александр был смелым, храбрым войном и не задумываясь оправился защищать Родину, отец двоих детей, во время штурмовой операция в районе города Изюма, попали под артеллерийский обстрел, Александр прикрывая сослуживца получил смертельное осколочные ранения.

https://zpobeda.ru/siyanov-aleksandr/

Младший сержант Назаров Сергей В ходе специальной военной операции на Украине у поселка Врубовка под Луганском погиб Сергей Назаров.

Сергей родился 20 октября 1998 года в Кутулике Аларского района Иркутской области. Парень окончил Аларскую среднюю школу, после чего прошел срочную службу в армии.

В июне 2019 года был призван на срочную службу, а с 2021 года пошел по контракту. Служил старшим механиком группы обслуживания оборудования в Приморском крае.

За отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга младший сержант Назаров Сергей Николаевич награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою было 23 года.

В селе Аларь у молодого человека остались родители, брат и сестра.

https://zpobeda.ru/sergej-nazarov-2/

Орлов Олег 23-летний Олег Орлов погиб 15 марта.

Он учился в школе №26 и после окончания 9 класса поступил в колледж на повара-кондитера.

У молодого человека остались двое маленьких детей. В конце апреля семье Олега Орлова городские власти вручили ключи от квартиры.

https://zpobeda.ru/oleg-orlov/

Военнослужащий Евсенко Георгий 28-летний житель Борисоглебска Георгий Александрович Евсеенко погиб на Украине в ходе проведения специальной военной операции.

Георгию было 28 лет.

Он проживал в г. Борисоглебске.

Георгий отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа.

https://vk.com/wall-60554952_374030

Военнослужащий Чеботарев Владимир Владимир Чеботарев погиб 24 февраля.

За полгода до начала спецоперации парень, отслужив по призыву, подписал контракт с Минобороны, решив связать свою жизнь с армией.

Он окончил керченский судомеханический техникум, в школьные годы был воспитанником футбольного клуба «Авангард» и подавал большие надежды.

На момент гибели ему исполнился 21 год.

https://zpobeda.ru/vladimir-chebotarev/

Военнослужащий Галимьянов Рудольф В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб житель Чусового Галимьянов Рудольф Ренатович.

13 мая 2022 года в ходе выполнения специальных задач, Рудольф получил ранения, не совместимые с жизнью.

Рудольф родился 16 апреля 2002 года в г. Чусовой. В 2019 году закончил школу.Призван военным комиссариатом 21.06.2020г, после прохождения срочной военной службы заключил контракт.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Галимьянов Рудольф Ренатович награждён Орденом Мужества. Посмертно…

https://zpobeda.ru/4465-2/

Капитан Арчегов Сергей Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Владикавказа капитан Сергей Арчегов.

Сергей Арчегов служил во главе группы войск национальной гвардии в Грозном, он принимал участие в специальной военной операции в должности заместителя командира роты. Стоит отметить, Сергей героически спас 30 солдат.

Сергею было 33 года, у него осталось двое детей.

https://zpobeda.ru/sergej-archegov/

Военнослужащий Погосян Артур Жители села Самосделка Астраханской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации на Украине героя-земляка Артура Погосяна.

За мужество и самоотверженность, проявленную при выполнении воинского долга, за беззаветное служение Родине Артур Погосян награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою было 26 лет.

https://zpobeda.ru/artur-pogosyan/

Старший лейтенант Ахмедьянов Рустем В ходе СВО погиб старший лейтенант 331 ПДП — Ахмедьянов Рустем Рифатович, ему было 25 лет.

https://zpobeda.ru/rustem-ahmedyanov/

Доброволец Виноградов Максим Максим Виноградов служил в 24-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения, в числе добровольцев одним из первых принял решение об участии в специальной военной операции по защите Донбасса.

Старший разведчик погиб 26 июня, до конца оставаясь верным воинскому долгу.

За мужество и героизм посмертно награжден Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/maksim-vinogradov/

Рядовой Белков Артем Рядовой контрактной службы из Карелии Артем Белков.

В войсковой части был наводчиком мотострелкового отделения.

Погиб на Донбассе 26 августа.

https://zpobeda.ru/artem-belkov/

Сержант Евстифеев Сергей Погиб доброволец сержант Евстифеев Сергей (Республика Карелия г. Петрозаводск)

Дата рождения 05.04.1979

В период спецальной военной операции на территории Украины Запорожской области.

https://zpobeda.ru/sergej-evstifeev/

Младший сержант Конорев Александр Александр Владимирович Конорев (21 апреля 1985, Верхние Мочары, Ядринский район, Чувашская АССР, РСФСР — 17 июня 2022, Краснополье, Украина)

Прошёл срочную службу на Сахалине. В дальнейшем служил по контракту в 68-м армейском корпусе Восточного военного округа. Участвовал во Второй чеченской войне, выполнял боевые задания на Северном Кавказе и в Сирии.

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения участвовал в специальной военной операции на Украине. Был разведчиком, сапёром.

17 июня 2022 года в ходе боя в окрестностях села Краснополье (ДНР) уничтожил около 15 бойцов ВСУ, в том числе пулемётный расчёт. Погиб от осколочного ранения.

Посмертно удостоен высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации.

https://vk.com/wall243288714_4214

Сержант Газзаев Юрий На острие армейской группировки сержант Газзаев прошел с боями 300 км

Трагически погиб при исполнении воинского долга на Украине настоящий воин Газзаев Юрий Константинович из с. Комгарона Пригородного района.

Он прослужил в рядах Вооруженных сил 10 лет, не раз участвовал в спецоперациях.

За его крепкими плечами – две боевые командировки в Сирийскую Арабскую Республику.

Ему было 36 лет.

https://zpobeda.ru/jurij-gazzaev/

Прапорщик Кулумбегов Дмитрий Кулумбегов Дмитрий Рачикович пал смертью храбрых на Запорожском фронте.

Военный профессионал, ветеран боевых действий, посвятивший служению Отечеству 9 лет жизни.

С первых часов специальной военной операции прапорщик Кулумбегов сражался в составе группировки 58 армии, с риском для жизни обеспечивая подразделения бесперебойной связью. Благодаря его смелости и высокой компетенции выполнялись сложнейшие боевые задачи, были сохранены жизни военнослужащих.

Когда, спустя месяцы, ему было поручено сопроводить колонну с техникой во Владикавказ, в пункт постоянной дислокации, а по приезду предложили остаться в Осетии, он, вопреки тому, что видел за это время, через что прошел, категорически отказался возвращаться к мирной службе: «Как я могу здесь остаться, ведь там наши ребята - мои братья, друзья, я должен стоять рядом с ними». За те несколько дней, что пробыл дома, он места себе не находил, все рвался обратно, ни о чем другом думать не мог.

Таким его запомнили боевые друзья, сослуживцы: неравнодушным, волевым, мужественным, инициативным, идущим вперëд вопреки смертельной опасности.

В семье, в мирной жизни он отличался добротой и жизнерадостностью. После смерти отца стал опорой для родных.

Накануне ему исполнился 31 год.

https://vk.com/wall-162306154_25747

Ефрейтор Домнин Евгений Евгений Домнин родился 25 ноября 1996 года в поселке Зенгино. С 1 по 10 классы обучался в Оричевской средней школе №2. После 10 класса поступил в Вятский электромашиностроительный техникум, окончил его по специальности «Мастер электрооборудования».

Евгений участвовал в операции российских войск в Сирийской Арабской республике, был награждён орденом Мужества.

Ефрейтор, разведчик-снайпер отряда специального назначения в/ч 28337 Домнин погиб в бою в Херсонской области.

https://zpobeda.ru/evgenij-domnin/ Погиб в с. Рубежное.

Выпускник ДонВОКУ

https://vk.com/wall-120027872_486006

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Предыдущие выпуски:

Обновляемая библиотека ссылок