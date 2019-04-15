Законы, которые защищают вас в магазине

Приходя в мелкий магазин или крупный супермаркет, вы можете столкнуться с моментами, когда вас попытаются заставить делать то, что вы считаете для себя лишним или не приемлемым.

Если вы еще не вспомнили такие случаи, то я вам напомню варианты, а так же какие нормы «закона о защите прав потребителей» защищают вас в каждом случае. Нужно ли сдавать личные вещи в камеру хранения?

Практически во всех крупных магазинах на входе установлены ячейки, куда посетители могут положить свои пакеты и сумки. Раньше нередки были случаи, когда охранники преграждали путь покупателям с ручной кладью. Сейчас такое случается нечасто.

Тем не менее, стоит иметь в виду, что согласно статье 421 ГК РФ сдавать вещи в камеру хранения — дело добровольное. Следовательно, требования охранников незаконны. Кроме этого, согласно статье 426 ГК РФ в силу публичности договора розничной купли-продажи сотрудники торговой точки не имеют права отказать посетителю зайти в зал и совершать покупки в связи с наличием у того пакета, сумки или рюкзака.

При этом, если вы согласились оставить вещи в ячейке, помните — администрация магазина несёт полную ответственность за их сохранность. Даже в случае, когда на самих камерах хранения указывается обратная информация.

Такая норма предусмотрена статьёй 901 ГК РФ. Кто должен платить, если вы случайно что-то разбили?

Случается, что покупатель, в узких проходах торгового зала, случайно задевает полку и роняет бутылку или банку с консервацией. В таких ситуациях продавцы зачастую требуют от посетителей оплатить испорченный товар.

Однако не поддавайтесь на «уговоры». Согласно статье 401 ГК РФ гражданин несёт ответственность за повреждённый или утраченный товар только при наличии вины. То есть администрация магазина должна доказать, что в ваших действиях был злой умысел, и вы специально повредили товар. В случае, если речь идёт о непреднамеренной порче вещи, то согласно статье 211 ГК РФ все риски лежат на её собственнике. В соответствии со статьёй 459 ГК РФ, пока деньги за товар не переданы продавцу, владельцем является магазин. Покупатель становится собственником только после его оплаты.

В связи с этим, если сотрудники магазина просят заплатить за разбитую бутылку или банку, ссылайтесь на обстоятельства, которые подтверждают, что вашей вины нет. Например, скользкие полы, плохо закреплённые товары на полках, узкие коридоры, шатающиеся стеллажи и так далее. Если персонал торговой точки не согласен с вашими доводами, предложите магазину обратиться в суд. Продавцы могут рассчитывать на оплату повреждённого товара на месте, только если вы признаете свою вину и готовы заплатить. Т.е теперь при походе в магазин, твоя лучшая подруга — статья 1064гражданского кодекса РФ «О примерных правилах работы предприятия розничной торговли и основных требованиях к работе мелкорозничной торговой сети». А именно — тот ее волшебный пункт, в котором написано: «Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине».

Что это значит:

Если ты взял в каждую руку по 5 бутылок пива и не справился с управлением — увы, отвечать тебе.

Если ты поскользнулся на влажном полу и вынес стеллаж с шампанским — твоей вины тут нет, и бить будут не тебя, а вон ту тетку со шваброй.

Если ты затеял шутливую борьбу с лучшим другом в отделе тортов и нечаянно наступил в «наполеон» — будешь платить как миленький.

Но если бутылка оливкового масла ползла по транспортерной ленте у кассы и внезапно приложилась об пол, перед законом ты чист.

Твоя подруга выбирала фрукты и слишком сильно сжала банан — плати за его останки.

Ты взял банку корнишонов с полки, а соседние огурцы затрепетали и обрушились — ты не обязан оплачивать операцию по выпрямлению рук магазинного мерчендайзера. Товары должны быть устойчиво расставлены и закреплены на полках, и это — его работа, а не твои проблемы.

Твой следующий друган — ГОСТ 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий»

Согласно этому ГОСТу (а также СНиПу 2.08.02–89 «Общественные здания и сооружения»), расстояние между магазинными стеллажами не должно быть меньше 1,4 метра.

Причем, чем магазин больше, тем шире должны быть проходы между полками, вот список:

1,4 м — при торговой площади до 100 м2

1,6 м — при торговой площади св.100 до 150 м2

2 м — при торговой площади св. 150 до 400 м2

2,5 м — при торговой площади св. 400 м2

Что это значит:

Мой друг Степан в истории с 47 000 рублей выступил как первосортный неудачник. Если бы он знал о ГОСТах ширины магазинных проходов, его денежки остались бы при нем. Выставленная в центре прохода пирамида из бутылок:

а. делала проход уже положенной ширины и затрудняла движение (пройти мимо и ничего не задеть было трудно физически);

б. была плохо зафиксирована (мерчендайзер бестолково выставил бутылки, и они обрушились с полтычка).

Наконец, твоя третья подруга — 203 статья Уголовного Кодекса РФ. Она поможет тебе, если в дело решит ввязаться охранник магазина.

Если охранник начал грубить, угрожать, хватать за капюшон, обыскивать сумку и требовать выйти за него замуж — напомни ему о 203 статье УК. Он порадуется, узнав, что его активные зажигательные действия в твой адрес караются лишением свободы на срок до 7 лет, ибо это — превышение полномочий служащего Частного Охранного Предприятия (ЧОП).

Что это значит:

По закону, ваш диалог с охранником должен выглядеть так:

Он: Дорогой сэр/мадам! Вы, кажется, что-то разбили? Оплачивать собираетесь?

Ты: Конечно, собираюсь! Как только мою вину докажут в судебном порядке, в тот же день и оплачу!

Он: Что ж, звучит разумно. Всего вам хорошего, удачного дня.

Ты: До встречи, я вас люблю! Каковы ваши действия, если вы увидели просроченный товар на полке?

Допустим, на прилавке торговой точки вы заметили товар с истёкшим сроком годности. Обязательно сообщите об этом персоналу магазина. Продавцы обязаны убрать просрочку в присутствии покупателя. О наличии такого товара и действиях сотрудников торговой точки стоит написать в книге жалоб и предложений. Её обязательно проверяют инспекторы Роспотребнадзора в ходе ревизии магазина. Кроме этого, можно сделать фото товара с истёкшим сроком годности и самостоятельно пожаловаться в ведомство.

Отметим, согласно статье 14.4 КоАП РФ за торговлю просрочкой предусмотрена наказание в виде административного штрафа для должностных лиц — от 3 000 до 10 000 рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 10 000 до 20 000 рублей; для юридических лиц — от 20 000 до 30 000 тысяч рублей. Что делать, если стоимость товара на кассе отличается от указанной на ценнике?

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда на кассе выясняется, что товар стоит дороже, чем обозначено на ценнике. Сотрудники магазина придумывают самые различные объяснения. Однако вы имеете право требовать отпустить товар по той стоимости, которую увидели на ценнике. Это публичное предложение, не подлежащее изменению.

Кроме этого, согласно статьям 10 и 12 закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан предоставлять достоверные сведения о стоимости товара — в этом случае ценник является средством информирования. В случае несоответствия покупатель вправе пожаловаться в Роспотребнадзор для привлечения администрации торговой точки к ответственности по статье 14.8 КоАП РФ. Ваши действия, когда на кассе нет сдачи?

Ситуация, когда продавец отказывается вас обслужить из-за отсутствия сдачи, не редкость. Бывает, что кассир просит покупателя разменять крупную купюру самостоятельно и позже вернуться, чтобы оплатить товар. В данном случае сотрудник магазина действует незаконно.

Согласно правилам эксплуатации кассовых аппаратов при осуществлении денежных расчётов с населением, утвержденных Министерством финансов РФ 30 августа 1993 г. № 104, обязанность обеспечивать кассиров достаточным количеством мелких денег лежит на руководстве торговой точки.

Именно директора магазина (а не кассира и, тем более, покупателя) нужно отправлять за разменом.

Кроме этого, в соответствии со статьёй 426 ГК РФ, продавец не имеет права отказать в заключении публичного договора купли-продажи в случае, если имеется возможность продать товар или оказать услугу. Отсутствие сдачи не является достаточной причиной для отказа совершить сделку.

Законодательство предоставляет покупателю право в судебном порядке добиться заключения публичного договора. Понятное дело, из-за отсутствия мелких денег иск никто подавать не будет. Но можно пригрозить кассиру записью в книге жалоб и предложений. Как правило, это действует на сотрудников крупных торговых точек. Мелкие купюры и монеты тут же найдутся на соседних кассах или у бухгалтера организации. Что делать, если кассир отказывается принять рваную купюру?

В ситуации, когда продавец отказывается принять к расчёту грязную, рваную или мятую купюру, необходимо обратиться к Указаниям Банка России от 26 декабря 2006 г. N 1778-У. Этот документ регламентирует определение платёжеспособности банкноты. Так, в указаниях сказано, что к наличному обороту принимаются купюры со следующими дефектами: грязные, изношенные, надорванные, потёртые, продырявленные, проколотые, исписанные, а также банкноты, утратившие углы и края, с пятнами и следами посторонних штампов. Монеты могут иметь мелкие механические повреждения.

В случае наличия более сильных дефектов расплатиться такой банкнотой нельзя. Однако в банке есть возможность обменять повреждённую купюру на новую. Если, конечно, на ней нет признаков подделки.

Банк примет купюру для обмена, если она сохранила не менее 55% площади, даже в случае, если эта часть состоит из склеенных фрагментов.

Разумеется, все кусочки должны принадлежать одной банкноте. Кроме этого, обмену подлежит банковский билет, состоящий из двух фрагментов разных купюр одного номинала. Главное, чтобы каждая часть занимала не менее 50% начальной площади.

Повреждённую монету (например, сплющенную) также можно обменять в банке, главное, чтобы она сохранила 75% первоначальной массы. Могут ли охранники торговой точки осуществлять обыск покупателей?

На этот счёт закон прямо говорит — у охранников нет полномочий обыскивать покупателей. В случае, если запищала рамка на выходе, или возникли другие подозрения в краже товара, то секьюрити имеют право предложить вам добровольно показать свои вещи или вызвать полицию. В данном случае, выбор за покупателем. Однако напомним, что личный досмотр осуществляется полицейскими в присутствии двух понятных того же пола, что и обыскиваемый. Согласно статье 27.7 КоАП РФ процедура протоколируется. Кто оплатит лечение в случае травмы в магазине?

Администрация магазина обязана создать безопасные условия для совершения покупок. Если посетитель получил травму в торговой точке, то, согласно статье 1064 ГК РФ, он имеет право направить иск в суд о возмещении вреда. Правда, в этом случае придётся доказывать сам факт повреждения именно в магазине, а также то, что оно связана с действиями или бездействием представителей торгового предприятия.

Однако в судебной практике есть немало прецедентов, когда дело решалось в пользу покупателя. Правда, процесс этот не всегда быстрый. Так, жительнице Красноярского края потребовалось около года, чтобы отсудить более 200 тысяч за полученный сложный перелом. Она сломала ногу, поскользнувшись на крыльце продуктового магазина.

В Башкирии женщина за полтора года выбила у строительного супермаркета 15 тысяч рублей за сотрясение мозга, полученное от свалившегося на голову рулона теплоизоляционных материалов.

У покупателя всегда есть шансы доказать свою правоту и получить компенсацию полученного ущерба, а также судебных издержек и морального вреда. Имеет ли магазин право запретить фото и видео съемку?

Вы можете фотографировать и делать записи, и никто вам не может этого запретить. Запреты на фотосъемку могут содержаться лишь в федеральных законах и постановлениях Правительства Российской Федерации.

У нас есть право собирать и распространять информацию по статье 29 российской Конституции.

Есть статья 7 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а так же в 9-й статье этого же закона говорится, что любые ограничения доступа к информации должны устанавливаться только федеральным законом.

Обычно охрана говорит, что это: Внутреннее правило магазина, и поэтому снимать нельзя, но Вы не относитесь к работникам этого магазина и подчиняться ИХ внутренним правилам не обязаны. Даже если на входе в магазин висит значок — перечеркнутая фотокамера, запрет на фотосъемку должен быть прописан в уставе юридического лица. Если такой записи нет, значит, появление такого объявления — произвол. Покупатель имеет право на получение информации о товарах и продавце, а также об услугах и тех, кто эти услуги оказывает. Право это закреплено в законе «О защите прав потребителей», и как эту информацию будет получать потребитель, это его дело (можно записать, запомнить, надиктовать на диктофон или сфотографировать).

Иногда вам могут сказать, что по закону имеют право самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, не противоречащие законодательству Российской Федерации (ограничение курения, запрещение нахождения в верхней одежде и другие).

НО ограничение на съемку противоречит ЗАКОНУ «о получении информации».

Так же в магазине могут ссылаться на «коммерческую тайну», но предметы, находящиеся в общественных местах не могут быть тайной по определению. То есть, для того, чтобы какая-то информация стала «тайной», к ней нужно, прежде всего, ограничить доступ. Кроме этого, для ввода «режима коммерческой тайны» необходимо выполнить некоторые формальности, прежде всего – принять меры по охране конфиденциальности информации, описанные в ст. 10 закона

Если вам говорят, что это нарушение авторских прав, то фото съемка разрешена т.к. Если произведение, охраняемое авторским правом, находится в месте, открытом для свободного посещения, то его фотосъемка разрешена статьей 1276 Гражданского кодекса. С небольшими исключениями: запрещено снимать такое произведение так, чтобы оно являлось основным объектом съемки, а также запрещено использовать изображение «в коммерческих целях» (даже если оно – не «основной объект», а просто попало в кадр).

Но эти запреты действуют только в тех случаях, если съемка производится не «для себя». Если же фотографирование или видеосъемка осуществляются «в личных целях», действует уже статья 1273 ГК, разрешающая снимать что угодно. Единственное ограничение, имеющее отношение к съемкам – запрещено делать так называемые «экранные копии» фильмов (п. 1, п. 5).

Если говорят, что снимать запрещено, потому что в кадр может попасть товарный знак магазина.

Согласно статье 1484 ГК, под «использованием ТЗ» понимаются только такие действия, которые совершаются для индивидуализации товаров, работ или услуг, то есть, нанесение товарного знака на изделия, использование его в рекламе товаров, и т.п. Простое фотографирование товарного знака не является его использованием в том смысле, который вкладывает в это понятие закон. Нарушить права владельца ТЗ на этапе фотосъемки невозможно.

Если говорят, что съемка попавшего в кадр, например, охранника нарушает его право на собственное изображение, то Статья 152.1 Гражданского кодекса, предусматривающая охрану изображения гражданина, не запрещает получения таких изображений, нарушить ее можно только после их несанкционированного обнародования и дальнейшего использования, то есть, уже после того, как оно стало доступным неограниченному кругу лиц без согласия того, кто изображен на фотографии.

Однако, из этого правила есть исключения: использовать чье-либо изображение можно, если оно используется «в государственных, общественных или иных публичных интересах», либо получено при съемке в общественном месте, и изображенное лицо не является его «основным объектом». То есть, если кто-то случайно попал в угол кадра, он не имеет право запретить использовать этот снимок. Хотя, понятие «основного объекта» в законе не определено, и оставлено на усмотрение (возможного) суда (как и «государственные» и прочие «интересы»).

Если ссылаются на то, что сфотографировав человека без его согласия, вы нарушаете его право на неприкосновенность частной жизни,

События, происходящие с человеком в общественном месте, в общем случае не могут составлять «тайну частной жизни», хотя возможны исключения. Однако, при фотографировании в общественных местах снимающий не знает и не может знать, что нарушает личную тайну кого-то, кто попал в кадр, а значит, и привлечь к ответственности за это невозможно.

Так, что договариваться с магазинами вы не обязаны. Просто выучите свои права и уверенно и настойчиво добивайтесь своего. Еще раз в вашу копилку :

Статья 459 ГК РФ «Переход риска случайной гибели товара»: «Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.» [полный текст статьи]

Статья 493 ГК РФ «Форма договора розничной купли-продажи»: «… договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. …» [полный текст статьи]

[!] Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает ответственность за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Статья 7.17. КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества»: «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, — влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.»



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Виновен покупатель

— если вы взяли в руки товар, и по неосторожности выронили его и разбили;

— если к порче товара привело ваше «неестественное» поведение в торговом зале (бег, драки, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.п.);

— если вы намеренно разбили тот или иной товар (например, взяли в руки бутылку дорого виски и со словами «вот вам, буржуи» со всего размаху кинули бутылку об стену);

В этих случаях вы причинили магазину ущерб по своей вине и обязаны его возместить в полном объеме; после оплаты этот товар становится вашей собственностью.

Виновен магазин

— если в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают нормам, или же эти проходы заставлены коробками, «горками» из товара;

— если товар расположен на стеллаже неустойчиво, и взяв одну банку, вы разрушили «всю конструкцию»;

— если в магазине мокрый пол, и вы испортили товар поскользнувшись;

— если товар разбился, упав с ленты на кассе;

В этих случаях вина полностью лежит на магазине, и никто не вправе требовать с вас возмещения ущерба.

Если же администрация магазина будет требовать от вас оплатить испорченный товар, который был испорчен не по вашей вине, смело требуйте жалобную книгу, и оставляйте в ней запись о случившемся. При этом потребуйте от администрации составления акта а порче товара, в котором обязательно напишите свои соображения по этому поводу, например что в проходе был мокрый пол или ширина прохода не соответствует нормам. Заручитесь поддержкой как минимум двух свидетелей случившегося (это могут быть как ваши родственники и друзья, так и другие покупатели магазина). Так же сообщите, что вы не намерены оплачивать стоимость товара, и если администрация желает, она может потребовать возмещения через суд. Вы имеете на это полное право. В 99% случаях инцидент будет исчерпан, и никто судится с вами не будет, ведь ни один представитель администрации не захочет подвергать магазин дополнительным проверкам, при которых вскроется, что расстояние между рядами действительно меньше, чем установлено законодательством. Штраф в этом случае будет намного больше, чем стоимость испорченного вами товара.

Так же учтите, что для составления акта потребуются ваши паспортные данные. Ни в коем случае не давайте свой паспорт в руки представителям магазина, ведь они могут забрать его в залог. Это не допустимо, вы можете просто продиктовать данные паспорта, не показывая его никому; но и это вы не обязаны делать, требовать документы могут только сотрудники милиции, но никак не продавцы или охранники.

В случае, если охранник магазина не выпускает вас до тех пор, пока вы не оплатите стоимость испорченного товара (а он имеет на это право – вы посягнули на чужую собственность), напомните ему о существовании статьи 203 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за превышение полномочий служащими ЧОП. Сотрудник охраны должен остановить вас вежливо и аккуратно. Если он действует грубо – то статья 203 УК РФ это как раз про него. Вежливо сообщите охраннику, что вы готовы возместить ущерб, но только после того как ваша вина будет доказана судом.

Пример из жизни.

Покупая в магазине вино, покупатель уронил бутылку, она естественно разбилась и все бы ничего, но рядом находилась мука в бумажных пакетах и несколько пакетов были замочены, отсюда вопрос: должен ли покупатель платить за разбитую бутылку и испорченные пакеты с мукой?

Все зависит от позиции покупателя в данном вопросе. Вообще-то бутылку разбил он, но можно сослаться на скользкий пол в магазине, на неудобно выставленные бутылки, что создает опасность разбития при выборе. В нормальном магазине покупателя, скорее всего, вежливо попросят оплатить разбитую бутылку вина, в каком-нибудь левом ларьке будут требовать оплатить все, но в зависимости от суммы ущерба можно довести дело до суда, и покупатель его не проиграет. С юридической точки зрения не подлежит оплате не только испорченная мука, но и само вино, так как в тот момент, когда бутылка разбилась, договор розничной купли-продажи еще не был заключен и, следовательно, условие о передаче товара от продавца к покупателю не было (да и не могло быть) выполнено.