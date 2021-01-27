Карабахский сценарий для Курильских островов

США подтвердили Токио свою готовность совместно защищать спорные острова Сенкаку от территориальных претензий со стороны Китая. Заодно новый глава Пентагона обсудил с японским коллегой меры по реагированию на «угрозы со стороны России». Можно ли усмотреть в этом намёк Вашингтона, что ВМС США поддержат Страну восходящего солнца по вопросу ещё кое-каких островов?

Для японцев возвращение Курил стало национальной идеей, на которой спекулируют политики. Некоторое время назад Токио получил от Кремля робкую надежду на возвращение переговорным путём. Однако это вызвало столь резко негативную реакцию народа, что тему Курил быстро убрали из публичной повестки дня, во избежание.

Судя по комментариям простых японцев в соцсетях, на мирное возвращение «северных территорий» они уже не рассчитывают. А, что, если вдохновятся «карабахским сценарием», и Токио попытается отбить Курильские острова силой, а США им в этом помогут? Как бы фантастично ни звучало сегодня, некоторые предпосылки к силовому сценарию все же имеются.

Мы видим, что на Западе последовательно пытаются подвести юридическую базу под пересмотр итогов Второй Мировой войны, по которым СССР и РФ стали обладателями Калининградской области и Курильских островов.

В 2009 году ОБСЕ приняла резолюцию, которая уравняла роли СССР и Третьего рейха в развязывании Второй Мировой и призвала сделать 23 августа днём памяти жертв «нацизма и сталинизма». А в 2019 году Европарламент принял резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы», которая заключила следующее:

«…Вторая мировая война была результатом печально известного нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как Пакт Молотова-Риббентропа…»

В Японии же вообще считают нападение СССР на империю «вероломным», поскольку советско-японский пакт о нейтралитете был не аннулирован в установленном порядке, а денонсирован Москвой в одностороннем порядке. Для чего все это делается, догадаться нетрудно.

Так подводится международно-правовая база для того, чтобы обвинить нашу страну как правопреемницу СССР в развязывании самой страшной войны в истории, а значит, пересмотреть её территориальные приобретения, заодно поставив вопрос о компенсациях. В перспективе это означает, что США и страны НАТО в любой момент смогут признать Курилы японскими.

Как в таком случае может выглядеть «карабахский сценарий»?

Возможно, он начнётся с морской блокады островов японскими военными кораблями и объявления над ними бесполётной зоны. Несомненно, рядом будет крутиться Тихоокеанский флот США, напрямую в конфликт с Россией не вмешиваясь, но обеспечивая противовоздушное прикрытие и моральную поддержку союзникам. Японцы попытаются высадить на Курилах десант, а по приближающимся кораблям Тихоокеанского флота РФ нанесут предупредительные ракетные удары.

Мир приблизится к той опасной черте, после которой Минобороны РФ будет иметь право применить ядерное оружие, начав с тактического, для для деэскалации. Незамедлительно все мировое сообщество призовёт Москву к решению проблемы не военным путём, а через переговоры, и, возможно, наши власти позволят себя уговорить. В самом деле, кому в своем уме хочется начала полномасштабной ядерной войны.

А дальше для нашей страны наступят непростые времена, если итоги Второй Мировой будут пересмотрены таким или схожим образом. Никуда японцы с Курил уже не уйдут, вцепившись в них насмерть. Следом встанет вопрос о статусе Калининградской области, вокруг которой блок НАТО уже давно подготовил всю военную инфраструктуру и провёл множество учений по её блокированию и захвату.

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