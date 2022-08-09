Как министр финансов спас страну во время войны



Это благодаря Звереву финансовая система СССР не скатилась в пропасть во время Великой Отечественной войны.

Чтобы там не говорили, но у Сталина был, нюх на кадры. Чего только стоит его знаменитая фраза: «Кадры решают все!». Об Арсении Григорьевиче Звереве министре финансов СССР даже сейчас известно немного. А между тем ему пришлось возглавлять одно из главных министерств страны в самые тяжелые годы (1938 – 1960).Это благодаря Звереву финансовая система СССР не скатилась в пропасть во время Великой Отечественной войны.Чтобы там не говорили, но у Сталина был, нюх на кадры. Чего только стоит его знаменитая фраза: «Кадры решают все!».

Именно И.В. Сталин усмотрел в секретаре Молотовского райкома ВКП(б) Москвы А.Г. Звереве будущего министра финансов, которому предстояло спасти страну от финансового краха.

Пожалуй, только в министерстве финансов СССР могли с точностью до рубля сказать во сколько нам обошлась Великая Отечественная война.

Уже давно из этой цифры никто не делает тайны. Равняется она 2 триллионам 569 миллиардам рублей.

Эта цифра и для современной России считается колоссальной, что уж там говорить про СССР 40-х годов.

Конечно, в начале войны Звереву пришлось пойти на непопулярные, но такие необходимые для страны меры.

Так в частности был включен печатный станок, что позволило увеличить оборот наличности почти в 4 раза.

Гражданам страны было запрещено снимать со сберегательных книжек свыше 200 рублей в месяц.

Были повышены цены на табачную, алкогольную и парфюмерную продукцию.Население обязали покупать облигации новых военных займов. Тогда их было выпущено на сумму свыше 70 миллиардов рублей.Повсеместно среди рабочих и служащих были запрещены отпуска. Все компенсации уходили на сберкнижки, но получить их до окончания войны не представлялось возможным.

Это американцы считали вторую мировую войну «хорошей», так как она позволила поднять благосостояние США на недосягаемые высоты. Советский же народ перенес всю тяжесть войны на своих плечах.

Сейчас можно с полной уверенностью сказать, если бы не А.Г. Зверев, ситуация в стране могла бы быть еще хуже. В 1944 и 1945 годах Зверев добился того, что страна воевала в условиях бездефицитного бюджета.

Арсений Зверев помог стране и в послевоенные годы.

По распоряжению Сталина еще в 1943 году в условиях строжайшей секретности Зверев начал подготовку к послевоенной денежной реформе, которая успешно была осуществлена в 1947 году.

Благодаря именно денежной реформе Зверева в стране были отменены продовольственные карточки. К слову сказать, в напыщенной Англии карточки просуществовали до начала 1950-х годов.

Вот такая арифметика!