Период распада СССР: как это было

Многие еще помнят события 30-летней давности. Давайте отправимся в те времена, когда уже шел распад СССР, посмотрим на знаменитые места и известные события… тавкуое забывать просто нельзя.

Камиль Зайнетдинов «1991 год»





Арнольд Шварценеггер на Красной площади, 1988 г.

Военные сдают стекло-тару, 1991 год

Дональд Трамп с супругой Иваной Мари Трамп. Петродворец. Ленинград. 1987 год

Азербайджан, 1991 год

Михаил Горбачёв наблюдает за различными субпродуктами, 1991 год

Мужчина разглядывает опустевшие полки обувного отдела в универмаге «Московский», 1990 год.

Посетители гастронома Елисеевский ожидают продукты. Период товарного дефицита, 1990 год

Продавщица демонстрирует свою готовность к продаже утиных язычков по договорной цене, 1990 год

Продавцы пирожков. Москва, 1989 год.

Ленинград, 1991 год.

Антикоммунистические выступления 1991 года. Москва и Санкт-Петербург

Участники митинга на Тверской улице в Москве, 1991 год

Дамы с низкой социальной ответственностью, 1992 год

Москва. 9 декабря 1991 года объявлено об открытии на Большой спортивной арене в Лужниках вещевого рынка. Он начнет работу 21 декабря, плата за вход для покупателей составит 3 руб., для продавцов — 15 руб.

Завод РАФ в Елгаве, Латвия, 1992 год.

Газетная вырезка про 1992 год





Уже в первом пост-советском 1992 году одной из самых обсуждаемых общественных тем стал раздел Черноморского флота в Крыму, который после распада СССР оказался частью Украины.

Но не все моряки в этом месте русской боевой славы присягнули новой стране — споры о принадлежности флота растянулись на целую половину 90-ых, порой переходя в довольно опасные стадии.

На фото — сторожевой корабль СКР — 112. В июле 1992 года поднял украинский флаг и направился из Крыма в Одессу, уходя от погони трех кораблей российского Черноморского флота, которые открыли предупредительный огонь и планировали высадку группы захвата.

Но из Одессы вышли сторожевые катера и вылетел истребитель Су-27, так что СКР-112 спокойно добрался до цели.

Правда, несмотря на всю эпичность истории, причина отчаянного героизма украинских моряков была банальна — к тому моменту руководство уже успело продать корабль на металлолом. Вскоре после прибытия в Украину он был распилен

Газета «Известия» 7 сентября 1991 года пишет о самом начале конфликта в Чечне, впоследствии эти события получили название «Чеченская революция».

6 сентября 1991 года дудаевская оппозиция после многодневных митингов, которые начались после путча ГКЧП в Москве, взяла штурмом Дом Политпросвещения, где шло заседание Верховного Совета ЧИР.

Председатель Верховного Совета ЧИР Доку Завгаев под дулом автомата подписал заявление об отставке. Власть формально перешла к Дудаеву.

Из материалов уголовного дела: «Группа неустановленных лиц, грубо нарушая общественный порядок, имея при себе огнестрельное оружие, ворвалась в здание Политпросвещения в г. Грозном и своими преступными действиями причинила ряду депутатов Верховного Совета ЧИР телесные повреждения, кроме этого, при штурме здания Политпросвещения из окна здания был выброшен бывший первый секретарь Грозненского горкома КПСС В.А. Куценко, который с тяжкими телесными повреждениями был доставлен в Грозненскую БСМП. От полученных телесных повреждений Куценко 12 сентября 1991 года скончался.»

1993 г

1992 год – торговля с рук возле универмага Детский мир в Москве.

1993 год

























Задержания членов преступных группировок, 93 г.

Митинг образца 1993 года

Избирательный пункт для бездомных, 1993 год

Открытие магазина электроники. Санкт-Петербург, Россия, 1993 год.

Порча неиспользованных бюллетеней после выборов, 1993 год





Отряд «Альфа» выводит арестованных из здания Белого дома. Политический кризис, Москва, 4 октября 1993 года

Стартап 1992 года

Ельцин и Джуна, 1994 год

Женский экипаж боевой машины десанта, 1993 год





Юрий Шевчук, комментарий к известной фотографии.

«Был концерт по поводу Булата Окуджавы. Он пригласил меня на свой юбилей. Там были и Гайдар, и Чубайс, и еще много известных людей. Я подошел к Чубайсу и спросил (потому что мама уже допекла меня по поводу ваучеров): «Анатолий, куда девать мой и мамин ваучер?» На что он мне ответил: «Юр, давай лучше выпьем». Мы выпили»





Уличнaя торговля бeнзином, Москва, 1995 год

Российские солдаты делятся продуктами с чеченскими детьми, февраль 1995 г.













«Бешеная» разведрота 166 ОМСБР — легендарная рота под командованием Алексея Ефентьева (Гюрза).

Разведроту, которой командовал «Гюрза», чеченские боевики прозвали «бешеной». Чтобы их не путали с обычной пехотой, спецназовцы повязывали на головы черные повязки. Они неизменно шли первыми и вступали в бой, даже когда численное преимущество было далеко не на их стороне. В апреле 1996-го под захваченным боевиками Белгатоем пулеметчик Ромка, не прекращая вести огонь, в упор, в полный рост, не скрываясь, пошел на огневую точку, словно Александр Матросов. Герой погиб, и его тело из-под огня чеченцев вытянул боевой товарищ Константин Мосалев, которого позже А.Невзоров покажет в фильме «Чистилище» под псевдонимом «Питерский».

Именно этим и запомнились эти солдаты чеченцам. Они были храбрые, самоотверженные, не боялись смерти.

























Ельцин покупает толстовку для своего внука, во время поездки в город Красноярск, 1996 год





Автор и первый ведущий капитал-шоу Владислав Листьев и его второй ведущий Леонид Якубович

Билл Клинтон, Борис Ельцин, Жак Ширак и тянущий свою руку к остальным, генсек НАТО Хавьер Солана во время подписания акта Россия — НАТО, Париж 1997





Брат гаранта, Михаил Ельцин сидит у себя дома, 1997 год

Из газеты 1996 года

Принцecca Диaнa в Тушинcкoй дeтcкoй бoльнице в Mocквe, 1995 гoд

Москвичи голосуют на выборах, 1996 год

На мотоцикле по тротуару, Москва, 1997г

На съёмке фильма Брат, Санкт-Петербург, 1997 год

Элла Памфилова, из журнала 1998 года





Модное в 90-х название для магазина – «Престиж». На этот раз в Якутске, на проспекте Ленина, рядом с советским магазином «Подписные издания».



