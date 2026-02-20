Великие истории любви. Как дочь поэта Жуковского стала «женой» сына императора

Очарование серых глаз

В Государственном архиве хранится толстая книжка в солидном кожаном переплете. Золотой обрез, тиснение и замок - чтобы не каждый мог прочесть, что в ней написано. Страницам этой книги доверял свои секреты великий князь Алексей Александрович, внося в нее записи о том, что волновало его в 1869 году. Великий князь Алексей Александрович Романов.

Тогда ему было 19 лет, и он впервые был влюблен. К несчастью, его избранницей стала любимая фрейлина императрицы Марии Александровны – Александра Жуковская. Единственная дочь поэта Василия Жуковского, близкого нескольким поколениям императорской семьи, была принята в свиту супруги Александра II и в скором времени стала одной из самых популярных светских дам того времени. Александра Васильевна Жуковская, в замужестве баронесса Верман (1842—1899)

По воспоминаниям современников, юная особа не отличалась броской красотой, но умение держаться в обществе, чувство вкуса и раскованность в разговоре сразу располагали к ней людей.

«Она не была особенно хороша собой, кроме очень красивых серых глаз, которым она придавала иногда вдумчивое и мечтательное выражение. Были у неё великолепные белокурые волосы и свежий цвет лица, черты же её были скорее крупные, рот с выдающимися вперед белыми зубами. Туалеты её были превосходны по вкусу и роскоши, и она умела исправлять массой тюля и длинными буклями не совсем правильную линию своего стана», - писала о ней фрейлина Елизавета Нарышкина.

В своих мемуарах она отмечала, что Жуковская пользовалась большим успехом у мужчин и слыла умной, образованной собеседницей. Княжна Мещерская и Александра Жуковская на прогулке в Царскосельском парке, 1865 год.

Под очарование «мечтательных серых глаз» попал и 19-летний великий князь. Несмотря на разницу в возрасте (Александре было тогда 27 лет) и в положении, между ними завязался роман. Молодые люди часто встречались в Аничковом дворце, где принимали участие в домашних спектаклях. Понимая, что общество не даст им быть вместе, Алексей Александрович предложил возлюбленной пойти на авантюру – бежать в Италию и там обвенчаться.

По мнению ряда историков, так они и поступили, но безденежье в скором времени заставило романтиков вернуться в Россию. Тут их ждало разочарование. Морганатический брак не был признан Синодом, а родные подвергли жесткой критики безрассудность Алексея. В итоге Романовы постановили разлучить влюбленных: Александру выслали в Германию, а Алексея император отправил на два года в кругосветное плавание. Алексей был направлен в Соединённые Штаты, в 1871-1872 гг.он совершил кругосветное плавание на винтовом фрегате "Светлана", а в Америке встречался с Президентом Улиссом Грантом. Забегая вперёд скажу, что впоследствии в 1883 году он станет Главным начальником российского флота и Морского ведомства, последним до революции генерал-адмиралом Российской империи.

Во время разлуки с Жуковской великий князь и начала вести свой дневник, который в наши дни дает понять, как сильно он был влюблен в те годы.

«Прости мое безумное письмо» Великий князь очень болезненно переживал расставание.

«После маневров я возвратился в Царское Село. Перовский мне передал Твое чудное письмо, где Ты выразила желание, чтобы я писал мой журнал, и что Тебе это доставит удовольствие, я с радостью принялся за него, хотя последнее время совсем перестал писать, но мне приятно знать, что я каждый день могу делать что-нибудь приятное для my dear little wife. Ночью с 12-го на 13-е я писал Тебе письмо, прости мне, если оно было слишком безумное, но я не мог иначе писать, со мною Бог знает что делалось, после того как я прочел твое письмо, все чувство, которое когда-либо было в моей душе к Тебе, все оно поднялось и заговорило так сильно, что я думал, что сойду с ума. Я написал Тебе всю правду, потому что я фраз писать не умею, я написал Тебе все задушевные мысли, которые я думал прежде никому не говорить. Мне было больно, мне было ужасно думать, что я должен уехать от Тебя, и я не знаю, увижусь ли с Тобой еще раз в жизни. Я еще раз Тебе повторяю, что Ты моя гордость, Ты моя святыня», - писал великий князь 12 июля 1869 года.

Он отчаянно желал жениться, но не мог. Алексей Александрович не мог даже принять дуэльный вызов от брата своей невесты - жены, Павла Васильевича Жуковского, поскольку отец - император запретил ему эту неравную дуэль. Оба противника были взбешены, вся история несчастного романа обсуждалась в светских гостиных…

Фрейлина Жуковская к тому времени уже имела на руках сына Алексея, которому был пожалован титул графа Белевского, капитал в золотых рублях, имение в Сан Марино, купленное на его имя, но все это не имело большого значения, поскольку его родной отец не мог быть с ним и не мог признать его открыто. Большая часть жизни его матери протекла вне России, Александра Васильевна, баронесса Серджиано, вышла замуж за добродушного и скучного барона Кристиана Вермана, прожила до конца жизни в фамильной его, до тошноты, чистой, обширной усадьбе, ощущая себя благодарной за его неизменное добродушие и заботливость..

... И, думается, что она довольно часто с отчаянной горечью вспоминала свои собственные слова исповедального письма великому князю Алексею Александровичу, вписанные в его журнал - дневник:

«3 ноября. Ты сказал сегодня: "И не забывай, что я тебя люблю". Спасибо, мой ангел, да возлюби тебя Господь за это. Это было еще твоим прощением, которое я услышала, как слыхала уже дважды; эти два раза ты стал моим спасением, говоря, ты снова спасал меня от отчаяния. Не забывай, что мы любим друг друга, и Бог это знает "и Он милостив и не судит как люди". Думай об этом, когда тебе придет мысль, что ты не таков, каким должен быть, и когда ты будешь страдать за меня. Говорю тебе снова и снова, и буду говорить всегда, что ты сделал мне только добро, ничего кроме добра, и без тебя мое несчастье было бы слишком трудно вынести, и каждый день я благодарю Бога, давшего мне тебя и трепещу от боли, которую тебе причиняю, ибо я не могу дать тебе ничего другого. О, прости мне это еще раз и не покидай меня больше. Я боюсь без тебя"

Чувства их были причудливы, тонки изощренно печальны. Быть может, они давали им большую духовную силу и истинное мужество, чтобы нести свет своей Любви сквозь годы…. В Любви этой не было ничего преступного. Она лишь желала быть искреннею и открытой, такою, какая не была принята в тогдашнем обществе. Да и после. Искренность и страстная открытость всегда не в чести...

Сам Алексей очень болезненно переживал расставание. 20 августа 1871 года он отправился в плавание, а 26 ноября того же года в Зальцбурге у него родился сын, которого назвали Алексеем, в честь отца.

Великий князь очень тосковал в разлуке по любимой, о чем свидетельствуют его письма:

«Вспомнил я Твою маленькую комнату, где мы, бывало, так часто сидели, и стало мне опять тяжело одному и захотелось во что бы то ни стало написать Тебе, но потом я вспомнил, что это невозможно, и я скучный и печальный пошел спать, но долго не мог заснуть, и хотел я Тебя видеть, с Тобой забыть весь мир, Тебя одну хочу я, и отняли Тебя у меня, и проклинал я всех людей и всех, всех на свете»…

Сохранилось письмо, которое он писал матери уже во время кругосветки:

«Ты понимаешь, что такое чувства? Иметь жену, иметь дитя и бросить их. Любить больше всего на свете эту женщину и знать, что она одна, забыта, брошенная всеми, она страдает и ждет с минуты на минуту родов. А я должен оставаться какой-то тварью, которого называют великим князем и который поэтому должен и может быть по своему положению подлым и гадким человеком. И никто не смеет ему этого сказать. Дай мне лучше надежду. Я не могу так жить, клянусь тебе Богом. Помогите мне, возвратите мне честь и жизнь, она в ваших руках».

Но Романовы были непреклонны. Более того они оказывали серьезное давление на Жуковскую, настаивая, чтобы она отреклась от любви. После долгих уговоров она согласилась.

В декабре 1875 года она вышла замуж за саксонского полковника, барона Кристиана Генриха фон Вёрмана. Александр III, брат Алексея Александровича, назначил ей пожизненную пенсию, распорядителем которой был назначен ее «первый муж». Алексей Александрович также приобрел для нее имение в Италии и сформировал для сына неприкосновенный капитал размером в 100 000 рублей серебром.

Тринадцатилетний барон Сан-Марино Алексей Седжиано был возведен в 1884 году в графское достоинство Российской империи с присвоением фамилии Белевский ( родной уезд его деда по матери-Василия Жуковского- Белевский) и, что важнее, отчества -Алексеевич. В 1913 году Алексею Алексеевичу разрешили добавить вторую фамилию -Жуковский. И право передавать графский титул и двойную фамилию Белевский - Жуковский только прямым наследникам по мужской линии. В Россию Алексей приехал после смерти матери в 1899 г. Отеческое участие к нему проявил вовсе не отец, а дядя - великий князь Сергей Александрович. Он помог племяннику завершить образование и устроил вольноопределяющимся в Сумский драгунский полк, а затем взял к себе адъютантом.

В августе 1894 года граф Белёвский женился на фрейлине великой княгини Елизаветы Фёдоровны (жены ВК Сергея Александровича) - княжне Марии Петровне Трубецкой (1872–1954).

Великий князь приискал им небольшой особнячок и обставил его со всеми удобствами. До кончины ВК Сергея Александровича Белевские оставались в Москве, после чего переехали в Баден, где проживали до 1914 г. В этом браке родились три дочери: Елизавета, Александра, Мария и сын Сергей.

Граф А.А.Белевский-Жуковский и его супруга вращались в высшем свете, дружили с великокняжескими семьями. Особенно тесными были их взаимоотношения с великокняжеской четой Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, которая в черновом завещании 1905 года «отписала» Марии Петровне наручные часы, а Сергей Александрович стал крёстным отцом их единственного сына Сергея (1904-1956). ВК Сергей Александрович с женой также крестили и дочь Елизавету (1896-1975). А крестной матерью второй дочери Белевских-Жуковских - Александры (1899–1995) - стала императрица Александра Федоровна.

Большая часть переписки, сохранившейся в семье Белевских-Жуковских, - письма от Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Несколько конвертов содержат послания от императрицы Александры Федоровны. Помимо коротких текстов в них помещены фотографии семейства Николая II. Есть послания великого князя Георгия Александровича (сына Александра III). Все это подтверждает статус в обществе единственного (хоть и незаконного) сына великого князя Алексея Александровича.

К сожалению, брак распался. В 1905 году граф Белевский — видимо, после развода с Трубецкой, — уехал в Баден-Баден и всерьёз занялся биологией.

Его вторая жена - баронесса Наталья Шеппинг, фрейлина императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, дочь барона Шеппинга Владимира Дмитриевича (1853-1921) и Ермоловой Софьи Севериновны (1853-1896). Второй брак оказался бездетным. Видимо, с началом I Мировой войны (1914) они вернулись в Россию. После октябрьского переворота 1917 граф Алексей Алексеевич остался в России, а первой жене и детям удалось эмигрировать через Константинополь в Германию.

Судьба самого Алексея трагична: после 1917 года он не уехал из России. При советской власти Алексей Алексеевич стал видным учёным-биологом. Однако, будучи по крови членом Дома Романовых, был репрессирован и расстрелян большевиками в Тбилиси между 1930 и 1932 годами.

Но у него были сын и 3 дочери от первого брака: Сергей, Елизавета, Александра и Мария. У единственного сына Сергея родится только одна дочь, которая при вступлении в брак сменит свою фамилию на фамилию супруга… Алексей Алексеевич Белевский-Жуковский

Стоит отметить, что Алексей Белевский-Жуковский так и остался единственным сыном великого князя. Тот, так больше никогда и не женился, предпочитая вести жизнь, состоящую из «вертких дам и неповоротливых кораблей».

Упрекать Великого князя открыто за рассеянную жизнь свет не решался. Официально он никому ничем не был обязан…

Великий князь Алексей Александрович (второй справа)

Дневник Алексея Романова, который он вел с 12 лет и сам называл 'Журнал", был обнаружен случайно лишь в 2006 году, когда учёные из Санкт-Петербурга проводили ревизию рукописного фонда Юсуповского дворца. Вот тогда и была обнаружена толстая тетрадь в кожаном переплёте, шоколадного цвета, с замком и с золочёной монограммой "АА" на обложке.

Никто из потомства этой ветви никогда не будет претендовать на несуществующий российский престол, доказывая свою причастность к Династии Романовых. Фамилии русского поэта-классика и замечательного педагога-наставленника Российской Империи – Василия Андреевича Жуковского за ними тоже не сохранится. Потомки этих знаменитых фамилий и сегодня живут за границей – во Франции и США. Но хочется верить, что они знают свою русскую родословную и отдают себе отчет в том, чья кровь в них течет…

P.s. Еще пару фактов, вроде и не относящиеся к этой истории, но удивительны хитросплетения судеб.

Первое.

Император Александр II, который воспротивится браку своего сына, не пощадит ни сына, ни дочь любимого учителя (Жуковский был его наставником и он хранил память об этом) - беременную от Великого князя, он вышлет ее из России, а брак аннулирует. К тому же строго прикажет сыну в будущем категорически не допускать морганатических союзов, которые способны расшатать нравственные устои не только семьи, но и страны. Тогда монарх был еще приверженцем старой морали – Екатерина Долгорукова в его жизни еще не появилась. А когда появилась (сработал закон бумеранга, не иначе), он сам заключит тот самый, отвергаемый им, морганатический брак. Александр II и Екатерина Долгорукова с детьми

И второе.

Жуковский-младший Павел, который открыто протестовал против решения Императора в итоге в дальнейшем воздвигнет памятник Александру II, вид на памятник Александру II, 1898-1910.

который потом снесут большевики.