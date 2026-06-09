Неудобные факты о Хрущёве, которые не афишировали

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Анализируя политическую ситуацию в последние дни, зарубежные журналисты иронично заметили, что Дональду Трампу, учитывая его провокационный стиль, на выступлении в ООН стоило постучать ботинком по трибуне. Как это когда-то сделал Никита Хрущёв в штаб-квартире ООН.

Мог щёлкать семечки на переговорах

О том инциденте в СССР хранили молчание, а фотографию, где Хрущёв размахивает обувью, признали монтажом. Были и другие факты, о которых говорили неохотно. Потому что неловко?

Современники описывали Хрущёва как человека внешне непривлекательного, маленького, лишённого "лидерского величия". Но вместе с тем весьма раскованного и в себе уверенного, может быть, даже излишне. Обаяния оратора у него не было, брал он "житейским здравым смыслом". Что бы ни говорили, факт остаётся фактом — о Хрущёве вспоминают до сих пор. Тот же Трамп в соцсетях, например.

Родился будущий первый секретарь ЦК КПСС в бедной семье в Курской губернии. Взрослая жизнь началась в Донбассе. Трудился пастухом, учеником слесаря, шахтёром. Как он сам говорил: "Вода, картошка и соль, больше ничего не было". Голодное прошлое "сына народа" с бараками и минимальным образованием особенно замалчивалось в 1950-1960-е годы. Никита и Нина Кухарчук, 1924 год. Фото из семейного архива Хрущёвых/ commons.wikimedia.org/ Public Domain

Тогда в элиту СССР пошли технократы с дипломами экономистов, инженеров и физиков. Хрущёв же на общем фоне сильно выделялся. Партийная элита не хотела признавать, что страной управляет человек, который в детстве считал только до 30.

На переговорах он мог щёлкать семечки. Дома варил борщи и лепил вареники.

Русский Крым политик, как известно, отдал Украине. А прежде сильно полюбил всё украинское — в период с 1944 до 1947 год он работал Председателем Совета Министров Украинской ССР, затем был избран первым секретарём ЦК КП(б).

Переехав в Москву, Никита Сергеевич приходил в вышиванке на приём к Сталину. Ел галушки и обожал украинские народные песни. Современники рассказывали, что даже "плясал гопака на приёме у Верховного". Много лет спустя на защиту Хрущёва встал его сын Сергей. Он заявил, что отец — при его фигуре — "гопака танцевать не мог". Никита Хрущёв и Сталин, 1930 год. Простота и вместе с тем тонкие PR-технологии помогли Хрущёву сделать карьеру после смерти Сталина. Фото: commons.wikimedia.org/ Public Domain

Историки полагают, что простота и вместе с тем тонкие PR-технологии помогли Хрущёву сделать карьеру. Когда умер Сталин, никто не мог предположить, что именно тот, кого он считал недалёким шутом и балагуром, кого в своем ближнем кругу на украинский манер именовал Микитой, унаследует всю полноту власти над огромной страной.

Сталин держал дистанцию с народом. Хрущёв же начал "ходить в народ". Он регулярно публично выступал, "активно и с удовольствием путешествовал", рассказала доктор исторических наук Елена Зубкова в публикации журнала "Воронцово поле". Западная пресса отмечала тогда, что "после Сталина" изменился и стиль одежды советских руководителей — с военизированного на штатский. Образ "другого СССР" усиливала и космическая программа. Так Хрущёв, сам того не осознавая, стал первым PR-технологом, считает исследователь. Впрочем, после 1960 года всё изменилось. Никита Сергеевич любил "ходить в народ". Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

"Лежали, как тюлени, на тёплом песочке"

Никита Хрущёв прочно вошёл в историю дипломатии вместе со своим ботинком. По воспоминаниям очевидцев его выступления в штаб-квартире ООН 12 октября 1960 года, в тот день напряжение нарастало с самого утра.

Никита Сергеевич был в лёгких летних туфлях (полуботинках на толстой микропористой каучуковой подошве). Когда он зашёл в зал, ему на пятку наступил журналист — и один "сандаль" слетел. Хрущёв его не стал надевать — мешал живот. Так и сидел без обуви. Возмутившись выступлению Лоренцо Сумолонга, который обвинил СССР в подавлении Венгерского восстания в 1956 году, Хрущёв, недолго думая, пустил в ход ту самую туфлю с правой ноги.

Виктор Суходрев, переводчик Хрущёва:

Начал я стучать кулаком, — говорит, — а потом смотрю: часы остановились. Вот, думаю, ещё и сломал их из-за этого холуя! Тогда взял ботинок — и давай им лупить!

Хрущёв на заседании ООН 12 октября 1960 года. Скриншот: кинохроники

Позже произошёл ещё один любопытный эпизод. Сразу же после "венгерского вопроса" стал обсуждаться "алжирский" — и французы покинули зал. Их спросили, почему уходят. Они ответили: "Идём в магазин покупать горнолыжные ботинки".

Об инциденте в СССР хранили молчание. Фотографию, где Хрущёв с ботинком в руке, признали монтажом. Кстати, за год до этой истории Хрущёв пригрозил показать американцам легендарную "кузькину мать".

Дипломатию хрущёвской эпохи ещё называли "застольной". Когда участники за столом застревали в обсуждении политических вопросов, Хрущёв стремился быстренько разрядить обстановку. Рассказывал байки, анекдоты, говорил тосты: "Давайте лучше выпьем, может быть, яснее станет". Встреча Хрущёва с Мао Цзэдуном в 1958 году. Архив United Press International/commons.wikimedia.org/ Public Domain

В особой атмосфере Хрущёв "налаживал отношения" с Китаем в рамках своего срочного визита в Пекин. Там он беседовал с Мао Цзэдуном четыре раза. Как вспоминал первый секретарь, "большую часть времени мы проводили у бассейна". "Лежали, как тюлени, на тёплом песочке или на ковре и беседовали". Китайский лидер был холоден, советский язвил и отшучивался. Через три недели КНР обстреляла Тайвань, не уведомив о своих действиях "большого брата".

Простое "хозяйственное решение" предопределило и судьбу Крыма. Хрущёв, известный своей "экстравагантностью", как-то в узком кругу высшего руководства страны заявил, что передача Крыма сделала бы прочнее дружбу русского и украинского народов. 1954 году полуостров он передал Украине. История о "подарке Хрущёва" стала политической бомбой уже в 1990-х.

Подписи под расстрелами

Была и ещё одна сторона личности Хрущёва, о которой долго молчали. По официальной справке ЦК, только за один 1938 год Хрущёв лично одобрил репрессии более двух тысяч советских работников, что начали обсуждать уже после распада СССР. В 1930-х годах он был в гуще событий. В Москве — член "тройки НКВД", а на Украине — первый секретарь, санкционировавший тысячи арестов. О своей собственной роли в репрессиях он, конечно, скромно молчал. В том числе и после XX съезда КПСС, где громил Сталина. Как выразился один из участников дискуссий, "Хрущёв навалил нам великую кучу всяких фактов, а нам надо разбираться...".

Некоторые исследователи считают, что документы, где были подписи Хрущёва под расстрелами, могли быть уничтожены по его же приказу. Была и "удобная" версия — пропали во время войны. Но факт в том, что при нём из архивов исчезли многие бумаги, которые касались его деятельности в НКВД.

Новость об отставке Хрущёва советский народ, видимо, устав от чехарды преобразований, в целом воспринял позитивно. "Довёл страну до ручки и сбежал", "задушил кукурузой, оставив без хлеба, мяса и круп", говорили люди. Нюансы, связанные с увольнением Хрущёва со всех занимаемых им постов, появились в открытом доступе относительно недавно. О принятии важных решений рассказала всплывшая "шпаргалка" Леонида Брежнева.

Наталья Столичная

Источник: tsargrad.tv

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