Наши задачи. Стратегия развития спорта Москвы. Часть II

Часть IКакие задачи в сфере развития массового спорта видим перед собой на ближайшие годы?
1) Реновация знаковых исторических объектов спорта.
Продолжим реконструкцию стадионов, которым требуется серьезное обновление.
В «Лужниках» второе дыхание обретет Дворец спорта, который станет родным домом для хоккейного «Спартака».центрами бадминтона, настольного тенниса и пляжных видов спорта, футбольным манежем, стрелковым клубом и Всесезонным открытым термальным комплексом.Крупный спортивный кластер появится в Крылатском. Здесь планируется восстановить Олимпийскую велосипедную дорогу, благоустроить набережную Гребного канала, разместить пляжные зоны отдыха.В спорткомплексе «Олимпийский» после реконструкции откроется аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы, беговая дорожка длиной 1 км.Центральный Московский ипподром – старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. Концепция реконструкции предполагает полное сохранение его исторической функции.
В результате будет создан один из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержаться свыше тысячи лошадей. А москвичи получат ещё одно классное общественное пространство, куда будет интересно и приятно приходить всей семьей.Также в планах реконструкция стадионов «Молния»,«Локомотив»,«Автомобилист» и других сооружений.2) Строительство новых спортивных объектов.
До 2030 г. намечено построить порядка 500 всесезонных объектов.
В Москворечье-Сабурове появится спортивный комплекс «Вышка».В Мневниковской пойме – Международная академия хоккея Александра Овечкина.В Кокошкино будет построен Центр подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола.На Ленинградском проспекте разместится Многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА.Новые спорткомплексы распахнут свои двери на Середниковской улице в Зеленограде,на Остафьевской улице в Южном Бутове,на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе.Значительная часть новых спортивных объектов возводится за счет инвесторов.
Ледовый комплекс во 2-м Южнопортовом проезде, вл.2.ФОК с теннисными кортами на Мосфильмовской улице, д.41, к.2.Футбольный манеж и открытые спортивные площадки на Новоорловской улице, д.7В.ФОК с крытыми футбольными полями на Перовской улице, д.66Д.ФОК с крытым футбольным полем на улице Ивана Сусанина, вл.1.В настоящее время построено порядка 30 таких объектов. К 2030 г. их число вырастет в 10 раз – до 300. При этом доля частных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры впервые превысит 75%.
3) Обновление спортивной инфраструктуры.
В ближайшие годы планируем отремонтировать более 150 спортивных объектов.Преображение спортивных объектов позволит увеличить поток спортсменов и любителей активного образа жизни. На сегодня завершены работы по пяти адресам, в т.ч.:
ФОК «Триумф» на улице Габричевского, д.1,Спорткомплекс СКИФ на Сахалинской улице, д.5,Московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Восток» на Западной улице, д.16Б,Центр образования и спорта «Москва-98» на улице Рокотова, д.6.4) Расширение проектов бесплатных тренировок.
Это направление развития московского спорта предполагает увеличение числа тренировок, участников и инструкторов. Шире станет география городских локаций, где будут проводиться занятия.
С учетом пожеланий жителей в проекты будем добавлять новые виды спорта и дисциплины.
Еще более массовыми станут «Спортивные выходные»,«Мой спортивный район»,«ГТО в парках».Спортивные площадки будем оснащать видеоинструкциями «Показать за 60 секунд».5) Увеличение массовости городских мероприятий.
Получат развитие забеги серии «Московский марафон», «ЗаБег.РФ», лыжные соревнования в рамках Всероссийской массовой акции «Лыжня России», «Московский лыжный марафон» и ежегодное мероприятие «Неделя лёгкой атлетики».
Лыжные соревнования в рамках Всероссийской массовой акции «Лыжня России»«Неделя лёгкой атлетики»Любителям бега добро пожаловать на «Кросс нации» – всероссийское ежегодное массовое соревнование на различные дистанции.В число крупнейших марафонов мира войдет Московский марафон, вдохновляющий десятки тысяч бегунов и болельщиков.Продолжится прекрасная традиция таких праздников, как «День Московского спорта» и «День физкультурника» в Лужниках, «Ночь Московского спорта».
«День московского спорта»«День физкультурника»«Ночь московского спорта»Новый импульс получат фестивали школьного, студенческого и корпоративного спорта, а также соревнования на Кубок Мэра Москвы по популярным видам спорта.
Фестиваль школьного спортаКубок Мэра Москвы по хоккеюБудем создавать условия для роста популярности соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», юных футболистов – «Кожаный мяч».Зеленый свет – стритбаскету. Еще не так давно в Москве проводилось всего несколько небольших соревнований по уличному баскетболу, а сегодня это и «Кубок Красной площади», и «Стритбаскет тур – Москва», и международный Кубок «Moscow Open». Будем насыщать календарь стритбаскета новыми крупными турнирами.Планируем, что к 2030 г. общее число участников спортивных проектов и мероприятий, проводимых городом, увеличится вдвое – до 4-х миллионов человек. А доступный, массовый спорт станет визитной карточкой Москвы, будет способствовать хорошему самочувствию и здоровой жизни жителей нашего города.Личный блог Сергея Собянина
https://www.sobyanin.ru/nashi-zadachi-strategiya-razvitiya-sporta-moskvy-part-2
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