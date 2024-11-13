Наши задачи. Стратегия развития спорта Москвы. Часть II

Часть I Какие задачи в сфере развития массового спорта видим перед собой на ближайшие годы?

1) Реновация знаковых исторических объектов спорта.

Продолжим реконструкцию стадионов, которым требуется серьезное обновление.

В «Лужниках» второе дыхание обретет Дворец спорта, который станет родным домом для хоккейного «Спартака».

Обновленный комплекс вместит в себя два ледовых поля на 12 тыс. и 1,5 тыс. зрителей, спортивные и игровые залы. Здесь хоккеисты смогут тренироваться, играть, отдыхать и получать все необходимые условия для реабилитации. Также во Дворце спорта можно будет проводить различные спортивно-массовые и зрелищные мероприятия.Кроме того, Лужники прирастути Всесезонным открытымКрупный спортивный кластер появится в. Здесь планируется восстановить Олимпийскую велосипедную дорогу, благоустроить набережную Гребного канала, разместить пляжные зоны отдыха.после реконструкции откроется аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы, беговая дорожка длиной 1 км.– старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. Концепция реконструкции предполагает полное сохранение его исторической функции.

В результате будет создан один из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержаться свыше тысячи лошадей. А москвичи получат ещё одно классное общественное пространство, куда будет интересно и приятно приходить всей семьей. Также в планах реконструкция стадионов «Молния», «Локомотив», «Автомобилист» и других сооружений. 2) Строительство новых спортивных объектов.

До 2030 г. намечено построить порядка 500 всесезонных объектов.