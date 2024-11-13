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Наши задачи. Стратегия развития спорта Москвы. Часть II

Часть I211024-142.jpgКакие задачи в сфере развития массового спорта видим перед собой на ближайшие годы?

1) Реновация знаковых исторических объектов спорта.

Продолжим реконструкцию стадионов, которым требуется серьезное обновление.

В «Лужниках» второе дыхание обретет Дворец спорта, который станет родным домом для хоккейного «Спартака».

Обновленный комплекс вместит в себя два ледовых поля на 12 тыс. и 1,5 тыс. зрителей, спортивные и игровые залы. Здесь хоккеисты смогут тренироваться, играть, отдыхать и получать все необходимые условия для реабилитации. Также во Дворце спорта можно будет проводить различные спортивно-массовые и зрелищные мероприятия.211024-93.jpg211024-94.jpgКроме того, Лужники прирастут центрами бадминтона, настольного тенниса и пляжных видов спорта, футбольным манежем, стрелковым клубом и Всесезонным открытым термальным комплексом.211024-95.jpg211024-96.jpg211024-97.jpgКрупный спортивный кластер появится в Крылатском. Здесь планируется восстановить Олимпийскую велосипедную дорогу, благоустроить набережную Гребного канала, разместить пляжные зоны отдыха.211024-98.jpg211024-99.jpg211024-100.jpg211024-101.jpg211024-102.jpg211024-103.jpgВ спорткомплексе «Олимпийский» после реконструкции откроется аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы, беговая дорожка длиной 1 км.211024-104.jpg211024-105.jpgЦентральный Московский ипподром – старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. Концепция реконструкции предполагает полное сохранение его исторической функции.

В результате будет создан один из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержаться свыше тысячи лошадей. А москвичи получат ещё одно классное общественное пространство, куда будет интересно и приятно приходить всей семьей.211024-106.jpg211024-107.jpg211024-108.jpgТакже в планах реконструкция стадионов «Молния»,211024-109.jpg211024-110.jpg«Локомотив»,211024-111.jpg211024-112.jpg«Автомобилист» и других сооружений.211024-113.jpg211024-114.jpg2) Строительство новых спортивных объектов.

До 2030 г. намечено построить порядка 500 всесезонных объектов.

В Москворечье-Сабурове появится спортивный комплекс «Вышка».211024-115.jpgВ Мневниковской пойме – Международная академия хоккея Александра Овечкина.211024-116.jpgВ Кокошкино будет построен Центр подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола.211024-117.jpg211024-118.jpgНа Ленинградском проспекте разместится Многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА.211024-119.jpgНовые спорткомплексы распахнут свои двери на Середниковской улице в Зеленограде,211024-120.jpgна Остафьевской улице в Южном Бутове,211024-121.jpgна улице Павла Корчагина в Алексеевском районе.211024-122.jpgЗначительная часть новых спортивных объектов возводится за счет инвесторов.

Ледовый комплекс во 2-м Южнопортовом проезде, вл.2.211024-123.jpg211024-124.jpgФОК с теннисными кортами на Мосфильмовской улице, д.41, к.2.211024-125.jpgФутбольный манеж и открытые спортивные площадки на Новоорловской улице, д.7В.211024-126.jpg211024-127.jpgФОК с крытыми футбольными полями на Перовской улице, д.66Д.211024-128.jpg211024-129.jpgФОК с крытым футбольным полем на улице Ивана Сусанина, вл.1.211024-130.jpg211024-131.jpg211024-132.jpgВ настоящее время построено порядка 30 таких объектов. К 2030 г. их число вырастет в 10 раз – до 300. При этом доля частных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры впервые превысит 75%.

3) Обновление спортивной инфраструктуры.

В ближайшие годы планируем отремонтировать более 150 спортивных объектов.211024-133.jpg211024-134.jpg211024-135.jpg211024-136.jpg211024-137.jpgПреображение спортивных объектов позволит увеличить поток спортсменов и любителей активного образа жизни. На сегодня завершены работы по пяти адресам, в т.ч.:

ФОК «Триумф» на улице Габричевского, д.1,211024-138.jpgСпорткомплекс СКИФ на Сахалинской улице, д.5,211024-139.jpgМосковская комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Восток» на Западной улице, д.16Б,211024-140.jpgЦентр образования и спорта «Москва-98» на улице Рокотова, д.6.211024-141.jpg4) Расширение проектов бесплатных тренировок.

Это направление развития московского спорта предполагает увеличение числа тренировок, участников и инструкторов. Шире станет география городских локаций, где будут проводиться занятия.

С учетом пожеланий жителей в проекты будем добавлять новые виды спорта и дисциплины.

Еще более массовыми станут «Спортивные выходные»,211024-143.jpg211024-144.jpg«Мой спортивный район»,211024-145.jpg211024-146.jpg211024-147.jpg«ГТО в парках».211024-148.jpg211024-149.jpg211024-150.jpgСпортивные площадки будем оснащать видеоинструкциями «Показать за 60 секунд».211024-151.jpg211024-152.jpg5) Увеличение массовости городских мероприятий.

Получат развитие забеги серии «Московский марафон», «ЗаБег.РФ», лыжные соревнования в рамках Всероссийской массовой акции «Лыжня России», «Московский лыжный марафон» и ежегодное мероприятие «Неделя лёгкой атлетики».

Лыжные соревнования в рамках Всероссийской массовой акции «Лыжня России»211024-153.jpg211024-154.jpg«Неделя лёгкой атлетики»211024-155.jpg211024-156.jpg211024-157.jpgЛюбителям бега добро пожаловать на «Кросс нации» – всероссийское ежегодное массовое соревнование на различные дистанции.211024-158.jpgВ число крупнейших марафонов мира войдет Московский марафон, вдохновляющий десятки тысяч бегунов и болельщиков.251024-1.jpg251024-2.jpgПродолжится прекрасная традиция таких праздников, как «День Московского спорта» и «День физкультурника» в Лужниках, «Ночь Московского спорта».

«День московского спорта»211024-161.jpg211024-162.jpg211024-163.jpg«День физкультурника»211024-164.jpg211024-165.jpg«Ночь московского спорта»211024-166.jpg211024-167.jpg211024-168.jpgНовый импульс получат фестивали школьного, студенческого и корпоративного спорта, а также соревнования на Кубок Мэра Москвы по популярным видам спорта.

Фестиваль школьного спорта211024-169.jpg211024-171.jpg211024-170.jpg211024-172.jpgКубок Мэра Москвы по хоккею211024-173.jpgБудем создавать условия для роста популярности соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», юных футболистов – «Кожаный мяч».211024-174.jpg251024-4.jpg211024-175.jpg251024-5.jpgЗеленый свет – стритбаскету. Еще не так давно в Москве проводилось всего несколько небольших соревнований по уличному баскетболу, а сегодня это и «Кубок Красной площади», и «Стритбаскет тур – Москва», и международный Кубок «Moscow Open». Будем насыщать календарь стритбаскета новыми крупными турнирами.211024-176.jpg251024-3.jpgПланируем, что к 2030 г. общее число участников спортивных проектов и мероприятий, проводимых городом, увеличится вдвое – до 4-х миллионов человек. А доступный, массовый спорт станет визитной карточкой Москвы, будет способствовать хорошему самочувствию и здоровой жизни жителей нашего города.

Личный блог Сергея Собянина
https://www.sobyanin.ru/nashi-zadachi-strategiya-razvitiya-sporta-moskvy-part-2
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