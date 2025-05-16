Странные уходы из жизни и странные диагнозы стоявших на пути Андропова к власти

Александр Яковлев, который работал под руководством Суслова, а в 1986 году тоже стал секретарём ЦК по идеологии, в 2002 году признался, что «Смерть Суслова (1982) была очень своевременной, он очень мешал Андропову, который рвался к власти. Суслов не любил его и никогда бы не допустил избрания Андропова генеральным секретарем». Новости СМИ2

Но, с другой стороны, после смерти Куусинена в феврале 1964 года его «крестник» Андропов был передоверен пришедшему на его место «серому кардиналу» Суслову, который выдвинул в 1967 году Либермана-Андропова на место не куда-нибудь, а руководителя силового ведомства КГБ.

Человека, не имевшего для этого ни образования, ни воинского звания, с тёмным происхождением, откосившего от призыва на фронт, замешанного в репрессиях («Ленинградское дело»), и к тому же ещё с провальной репутацией дипломата (Венгрия).

А в 1976 году, не прослужив ни одного дня в армии, Андропов, тем не менее, получил звание генерала армии.

К смерти Суслова мы ещё вернёмся, рассмотрев прежде целую череду странных уходов из жизни тех, кто стоял на пути Андропова к власти. Аэропорт Внуково-2: проводы Брежнева в США. 16 июня 1973 г. Брежнев, Суслов, Подгорный, Косыгин, Громыко, Андропов, Цвигун и другие официальные лица. Фото из открытого доступа

Подковёрные игры

Брежнев, доверяя пост руководителя КГБ Либерману-Андропову, был уверен, что держит его на коротком поводке. В распоряжении Брежнева находились две «тяжелые Карельские тетради» Куприянова об участии Андропова в репрессиях по «Ленинградскому делу», вернее о его предательстве карельских партизан. Новости СМИ2

Тогда его спас «крёстный отец» Отто Куусинен, дело было отправлено в архив, но оно сохранилось, и там были имена всех осведомителей, следователей, протоколы допросов.

Со второй половины 1970 -х годов, понимая, что здоровье Леонида Ильича оставляет желать лучшего, актуальным встал вопрос о преемнике. Начались политические интриги, подковёрные игры. Андропов понимал, что на высший партийный пост он даже не рассматривался, были другие более достойные кандидаты.

В Политбюро у Андропова был сильный союзник, с которым они ладили и понимали друг друга - секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам, кандидат в члены Политбюро Дмитрий Фёдорович Устинов. Д.Ф. Устинов (1908-1984) Фото из открытого доступа.

Конечно, Устинов, вероятно, не знал об истинных устремлениях Андропова, он, прежде всего для личного спокойствия, считал, что Брежнев должен как можно дольше оставаться на посту генсека.

Как отодвинули Романова

Причина была в том, что Брежнев видел своим преемником Григория Романова первого секретаря Ленинградского обкома КПСС. Романов был бывший фронтовик, орденоносец, хороший производственник и управленец. Григорий Романов (1923-2009). Фото из открытого доступа

Романов имел репутацию честного, совершенно не коррумпированного руководителя, жесткого технократа с острым умом. Ему было 53 года, и он находился в хорошей физической форме.

Но и Андропову, и Устинову такой выбор Брежнева не нравился. Устинов боялся отставки, а Андропов сам метил на место генсека.

Брежнева стали убеждать остаться и другие члены Политбюро: Суслов, Громыко, Черненко.

Параллельно решали вопрос с Романовым. Через западные голоса запустили слух, что он устроил свадьбу своей дочери в Таврическом дворце в Ленинграде, взяв для этого царскую посуду из Эрмитажа, которую изрядно побили. Информация быстро разнеслась среди первых секретарей горкомов и райкомов и затем ушла в народ. Свадьба, на самом деле, была в 1974 году на даче, где было всего 10 человек гостей. Клевета начала распространяться в 1976 году.

Романов обратился в ЦК КПСС с просьбой опровергнуть клевету. Но из ЦК ему ответили, мол, всё это ерунда, на которую не стоит обращать внимания.

Хоть скандал и был лживым, но Романов после этих событий оказался на втором плане.

Уход Андрея Гречко

Министр обороны, маршал СССР Андрей Антонович Гречко имел большое влияние на Брежнева, поскольку тот во время войны служил под его командованием.

В то же время Гречко неоднократно высказывался против усиления влияния КГБ, Устинов также был в напряженных отношениях с министром обороны.

26 апреля 1976 года маршал Гречко приехал вечером на дачу, лег спать и больше не проснулся. Вы, конечно, скажете возраст, всё-таки 72 года.

Ну, во-первых, он был в достаточно хорошей для своего возраста физической форме, а во-вторых, по этой же схеме «уснул и не проснулся» за короткое время «ушло» несколько руководителей из высшего эшелона, причём как-то уж вовремя.

У Андропова были очень доверительные отношения с главным кремлёвским врачом Чазовым, их ещё в молодости познакомил Куусинен. Как-то в разговоре с ним Андропов высказал мысль о переводе перспективного руководителя Горбачева из Ставрополья в Москву. Но сказал, что пока не знает, как это сделать, Горбачев хорошо себя зарекомендовал, разбирается в сельском хозяйстве, был бы к месту, но пока нет вакансий.

Но вскоре эта вакансия появилась. Ушел из жизни Фёдор Давыдович Кулаков секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству.

На здоровье не жаловался Кулаков (1918-1978) и Горбачёв Фото из открытого доступа

Вот уж Кулаков точно на здоровье не жаловался, редко болел, к врачам не обращался, да и по жизни был оптимистом.

Как и Гречко, он приехал на дачу, посидел с гостями и отправился спать, а утром - не проснулся.

Странным было и то, что накануне вечером его дачу под разными вполне благовидными предлогами покинули охрана и личный врач, прикрепленный к каждому члену Политбюро. Почему так произошло - осталось без ответа.

Бывший второй секретарь Ставропольского крайкома КПСС, затем министр социального обеспечения РСФСР, хорошо знавший и Кулакова, и Горбачева Виктор Казначеев в своей книге "На переломе" написал:

"... Главной фигурой, достойной занять место Брежнева, был Кулаков.

У нас в стране о нём мало писали, народ почти не знал Фёдора Давыдовича. За рубежом его прямо называли будущим генсеком хрущёвского типа, но без хрущёвских закидонов.

Это был честный, принципиальный, что было редкостью в брежневском Политбюро, человек, к тому же волевой, целенаправленный, имеющий собственные идеи формирования страны.

И вдруг в июле 1978 года его не стало.

Официально Кулаков скончался от острой сердечной недостаточности с внезапной остановкой сердца.

Путаный отчёт о его смерти, подписанный Е.И. Чазовым, вызывал сомнения. Многие, кто знал Фёдора Давыдовича, утверждают, что он был здоров. Причём он был большой оптимист, а оптимисты так просто из жизни не уходят. Значит, его просто убрали. Так думают, и по сей день те, кто знал близко Фёдора Давыдовича ..."

Казначеев вспоминал и такой любопытный факт. Ему рано утром 17 июля 1978 года позвонил Горбачев и бодро так сообщил - умер Кулаков. Выходит, Горбачев узнал об этом практически одновременно с высшим руководством страны. Очевидно было, что Горбачёв был рад, да и не могло быть по-другому, потому что Горбачёв ненавидел Кулакова.

А причина была в том, что Горбачёва с Раисой Максимовной не допустили на торжество, посвящённое 60-летию Кулакова, это было зимой, в феврале.

Казначеев пишет:

"...Помню, в день 60-летия Ф.Д. Кулакову присвоили звание Героя Социалистического Труда, но рекомендовали отметить торжество скромно. Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной вылетели в Москву поздравить Фёдора Давыдовича, а их на дачу не допустили. Позвонили супруги заместителю Кулакова Н.П. Руденко, которого Горбачёв назвал близким другом, но «добро» попасть на вечер так и не получили. И вернулись они домой «несолоно хлебавши». Как только Горбачёв стал генсеком, он тут же выдворил Руденко из ЦК КПСС и направил советником по сельскому хозяйству в Болгарию. Отомстил он и другим, кто вольно или невольно задевал его честолюбие..."

Уже тогда, в день смерти Кулакова 17 июля 1978 года многим было понятно, что здесь что-то не так. На дачу, где умер Кулаков, приехал Андропов, а смерть констатировал Чазов. Заключение медицинской комиссии вызвало большие сомнения у специалистов.

Официально было сообщено, что Кулаков "скончался от острой сердечной недостаточности с внезапной остановкой сердца". Медицинское заключение. Фото из открытого доступа

Спустя 34 года слухи о неестественной смерти Фёдора Кулакова вдруг возобновились.

В 2012 году последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов рассказал участникам семинара преподавателей истории, что в разгар горбачёвской перестройки он, будучи заведующим общим отделом ЦК, разбирал кремлёвский архив и нашёл документ, в котором сообщалось, что Кулаков был обнаружен в своей спальне на даче с простреленной головой. Такой документ до сих пор не рассекречен.

Стоит также отметить, что Фёдор Кулаков разобрался, что из себя представляет Горбачев и, желая предотвратить его восхождение на самый верх, предложил направить Горбачева на дипломатическую работу за рубеж. Но, узнав о таком предложении, Андропов убедил Суслова оставить Горбачева на партийной работе.

Горбачёв обо всём информировал Андропова. От него шла информация на первого секретаря Краснодарского крайкома Сергея Фёдоровича Медунова, который в одном из своих интервью рассказал, что его собственный отец работал на железнодорожной станции вместе с отцом Андропова и хорошо знал того. По свидетельству Медунова, отец Андропова Вэлв Либерман по национальности был польским евреем.

А мать Пеня, или Евгения Карловна Флекенштейн была из очень богатой фамилии. Её отец, Карл Францевич Флекенштейн, имел сеть ювелирных магазинов в Российской империи. И что самое удивительное, семья была родом из Финляндии, как и будущий покровитель Андропова Куусинен.

Разве мог Андропов простить такое Медунову. Когда он пришёл к власти, то очень жёстко расправился с Медуновым.

В июне 1983 года Пленум ЦК КПСС под председательством генсека Андропова вывел Медунова из состава ЦК и исключил из партии. По линии Президиума Верховного Совета СССР, где председательствовал опять же Андропов, его лишили всех государственных наград, а по линии правительства освободили от работы. Жизнь Медунову спасла болезнь Андропова.

А мы вернёмся к странным уходам из жизни представителей высшего эшелона власти, которые стояли на пути Либермана Андропова

Той же осенью 1978 года на место Кулакова был переведён из Ставрополья Горбачёв Михаил Сергеевич, который уже в октябре 1980 года стал полноправным членом Политбюро.

Почему именно Горбачёв? Потому что в этой тайной войне за пост генсека Андропову необходим был верный помощник. Но не просто помощник, а человек, способный легко входить в доверие к людям, при необходимости создать группу поддержки в защиту патрона, внести раскол в стан оппонентов, быть его глазами и ушами — и в то же время производить впечатление самостоятельно мыслящего политика. Именно такой фигурой и был Горбачёв. Михаил Горбачев (слева) и Юрий Андропов (в центре) на отдыхе в Ставропольском крае. 1978 год Фото из открытого доступа

Бывший помощник Егора Лигачёва Валерий Легостаев уверен, что: «Юрий Владимирович, вне всяких сомнений, отметил также для себя примечательные черты личности Горбачёва: патологически честолюбив; умственно неглубок; хвастлив; самонадеян; отъявленный лицемер; лжет, не краснея; владеет навыками политической демагогии; хорош в компании, на шашлыках; умеет расположить к себе, вызвать на откровенность; легко, без раскаяний, предает и продает, если ему это выгодно; не имеет стойких политических убеждений».

В связке с другим верным помощником, Чазовым, Горбачёв должен был стать мощным средством влияния на политическую ситуацию.

Однако вернёмся к странным уходам из жизни высокопоставленных особ.

Подстроенная авария Петра Машерова

В октябре 1980 года Косыгин по состоянию здоровья ушёл на заслуженный отдых, и Брежнев предложил Машерову занять эту должность, назначение планировалось провести на Пленуме ЦК КПСС 21 октября.

Машеров готовился к переезду и напоследок решил проехать по колхозам, посмотреть сбор урожая. 4 октября он отправился в поездку, не обратив внимания на то, что была нарушена инструкция его следования по маршруту. Бронированный автомобиль ЗИЛ внезапно сломался, и Машерову пришлось пересесть на Чайку, кроме того, впереди колонны поехала не машина ГАИ, в белая «Волга» без установленных сигнальных устройств. Пётр Миронович Машеров и то, что осталось от его «Чайки» Фото из открытого доступа.

Во время движения кортежа на встречную полосу выехал грузовик ГАЗ-САЗ-53, произошло лобовое столкновение, никто из находившихся в «Чайке» не выжил. Водителя самосвала Пустовита признали виновным и осудили на 15 лет, но через два года отпустили по УДО, а через два года вообще сняли судимость.

Странность была ещё и в том, что картофель в тот день должна была везти другая машина, но она внезапно сломалась в тот момент, когда Машеров выезжал на трассу. И тут же в рейс, не догрузившись картошкой, отправился Пустовит.

На Пленуме 21 октября Горбачёв стараниями Андропова был введён в состав Политбюро на подготовленное для него место.

Генерал армии Семён Кузьмич Цвигун

Он был первым заместителем Андропова, который, возможно, планировался на место Андропова. 19 января 1982 года он погиб при странных обстоятельствах, якобы взял оружие у водителя и на его глазах свёл счёты с жизнью.

Родные Цвигуна и сегодня уверены в том, что легендарный генерал был убит. Они обосновывают свое мнение тем, что супруге генерала Розе Михайловне не позволили даже подойти к нему после случившегося. И не верят в версию о самоубийстве по той простой причине, что человек, строивший планы на будущее, никак не мог так резко завершить свою жизнь.

Материалы расследования до сих пор засекречены. В официальном некрологе было указано, что он скончался от тяжелого заболевания (якобы рак).

А здоровье самого Брежнева тоже ухудшалось. Чазов регулярно информировал Андропова обо всем, что касалось здоровья высших партийных руководителей. Но претендент на пост Генсека должен занимать высокий пост в ЦК. И тут как-то опять вовремя уходит из жизни Суслов, второй человек в ЦК.

Скоропостижный и не менее странный уход из жизни Суслова

Михаил Андреевич Суслов был вторым человеком в партийной иерархии, негласно его именовали «серым кардиналом», без которого генсек не принимал ни одного решения. Михаил Андреевич Суслов Фото из открытого источника

По воспоминаниям современников, Михаил Андреевич собирался после своего 80-летия покинуть свой пост. Также он готовил реформу по обновлению курса партии, которую планировал обсудить с Брежневым 22 января 1982 года. Из воспоминаний зятя Суслова Леонида Сумарокова:

«Суслов был уже, мягко говоря, не молод, известно, что через несколько месяцев (в ноябре 1982 г.) ему исполнилось бы 80 лет. И хотя никто не мог упрекнуть его за какие-либо промахи, связанные с потерей работоспособности (обычно ездил на работу в ЦК даже и по субботам), он более не претендовал на позицию вблизи вершины властной пирамиды и твердо решил выйти на пенсию, заодно подав пример для других, как это сделал в случае попытки присвоения ему еще одной звезды Героя. Но перед этим в его задачу входит организация и участие в решении вопроса о реформе власти, и здесь Брежнев очень рассчитывал именно на Суслова с его опытом и способностью находить разумные и сбалансированные государственные решения. Как раз на ноябрь месяц был намечен Пленум ЦК КПСС, посвященный серьезным изменениям в руководстве партией. В частности, предполагалось, что будет введен пост Председателя партии (который займет Брежнев). Вопрос о том, кто займет пост Генерального секретаря в окончательном виде пока оставался открытым (позднее, ближе к Пленуму, у Брежнева наметилось решение, что его займет член Политбюро Щербицкий). Планировались и другие вопросы, связанные с механизмом обновления партийного руководства».

Суслов в январе лёг на диспансеризацию, надеясь к 21 января выписаться.

Однако незадолго до выписки у него появился новый лечащий врач Кумачёв, который в день выписки дал Суслову выпить какую-то таблетку. Свидетелем этого была дочь Суслова, которая приехала забрать отца, но тому вдруг внезапно стало плохо и через трое суток он скончался, находясь всё время в бессознательном состоянии. Диагноз был поставлен – инсульт.

26 февраля врач Кумачёв был обнаружен мёртвым в собственном гараже, якобы отравившись выхлопными газами.

Валерий Легостаев, работавший при Андропове и после помощником Лигачёва, составил список череды смертей членов Политбюро, открывших сначала Андропову, а затем Горбачёву дорогу в генсеки

Он автор ряда интересных материалов, как - "Как умер Брежнев", "Теневик демократии " (об А.Н.Яковлеве), "Гиблый съезд" (о последнем съезде КПСС)

Из материалов Легоставева:

"...Суслов и на восьмом десятке жаловался по медицинской части разве что на боли в суставах руки. Умер он в январе 1982-го оригинально. В том смысле оригинально, что перед смертью успешно прошел в ведомстве Чазова плановую диспансеризацию: кровь из вены, кровь из пальца, ЭКГ, велосипед…

И все это, заметьте, на лучшем в СССР оборудовании, под наблюдением лучших кремлевских врачей. Итог обычный: проблем особых нет, можно на работу.

Он позвонил домой дочери, предложил вместе отужинать в больнице, чтобы с утра сразу ехать на службу. За ужином медсестра принесла какие-то таблетки. Выпил без вопросов. Ночью инсульт...".

Медицинское заключение Суслова Фото из открытого доступа Медицинское заключение Суслова Фото из открытого доступа

Странно, но Чазов заранее сообщил Брежневу, что Суслов скоро умрет. Интересно - а откуда он мог знать?

Об этом написал в своей книге "От Коллонтай до Горбачёва: Воспоминания дипломата, советника А. А. Громыко, помощника Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко и М. С. Горбачёва" помощник Брежнева по международным делам Александров-Агентов:

"...В начале 1982 года Леонид Ильич отвел меня в дальний угол своей приемной в ЦК и, понизив голос, сказал: "Мне звонил Чазов. Суслов скоро умрет. Я думаю, на его место перевести в ЦК Андропова. Ведь, правда же, Юрка сильнее Черненко — эрудированный, творчески мыслящий человек...".

Уже 24 мая 1982 года Андропов занял кабинет Суслова, а на его место был назначен Федорчук, председатель КГБ Украины, близкий друг первого секретаря ЦК Компартии Украины Щербицкого, который очень прохладно относился к Андропову.

Все тогда считали, что преемником Брежнева будет Щербицкий

Бывший первый секретарь Московского горкома В.В.Гришин в книге "От Хрущева до Горбачева" писал:

"...В. Федорчук был переведен с должности председателя КГБ Украинской ССР. Наверняка по рекомендации В.В. Щербицкого, наиболее, пожалуй, близкого человека к Л.И. Брежневу, который, по слухам, хотел на ближайшем Пленуме ЦК рекомендовать Щербицкого Генеральным секретарем ЦК КПСС, а самому перейти на должность Председателя ЦК партии...".

Гораздо предметней об этом говорил И.В. Капитонов, в то время секретарь ЦК по кадрам -

"...В середине октября 1982 года Брежнев позвал меня к себе.

- Видишь это кресло? - спросил он, указывая на свое рабочее место. - Через месяц в нем будет сидеть Щербицкий. Все кадровые вопросы решай с учетом этого..."

На заседании Политбюро решили созвать очередной Пленум ЦК в ноябре 1982 года, вскоре после празднования 7 ноября. В повестке был и организационный вопрос.

На финишной прямой к власти

Дорога к власти заканчивалась и на пути Андропова оставалось последнее препятствие – сам генеральный секретарь Брежнев, который уже давно сидел на таблетках, изготавливаемых в лаборатории КГБ, и сам Андропов лично доставлял их Брежневу. Брежнев в Ташкенте 1982 год Фото из открытого доступа

Записи в дневнике Брежнева незадолго до смерти свидетельствуют, что он получил от Андропова новую партию «жёлтеньких» таблеток.

Вполне возможно, и историки это не исключают, что под видом этих таблеток генсек мог получить и что-то другое.

7 ноября Брежнев принимал парад на Красной площади. 9 ноября он пригласил к себе Андропова, как секретаря ЦК, чтобы обсудить с ним предстоящий Пленум.

Упомянутый выше Легостаев пишет:

"...В тот день дежурным секретарем в приемной Генсека работал Олег Захаров, с которым у меня были давние дружеские отношения… Утром 9 ноября из Завидова ему позвонил Медведев, который сообщил, что Генсек приедет в Кремль в районе 12 часов и просит пригласить к этому времени Андропова. Что и было сделано.

Брежнев прибыл в Кремль примерно в 12 часов дня в хорошем настроении, отдохнувшим от праздничной суеты. Как всегда, приветливо поздоровался, пошутил и тут же пригласил Андропова в кабинет. Они долго беседовали, судя по всему, встреча носила обычный деловой характер ...".

В тот день Леонид Ильич задержался на работе дольше обычного и на дачу отправился в 19.30 вечера.

После ужина он пожаловался на боли в горле, но от вызова врача отказался.

Академик Евгений Чазов в своей книге «Хоровод смертей» упоминает о диагнозе Брежнева - атеросклероз сосудов сердца и коронарная недостаточность, ну и бессонница, конечно.

Однако вышеупомянутый диагноз никак не вяжется с тем, что в момент смерти Брежнева на даче не оказалось ни врача, ни медсестры

Поэтому не удивительно, что Брежнева не могли спасти, первую помощь ему пытались оказать охранники Владимир Медведев, Владимир Собаченков и комендант объекта Олег Сторонов, который вспоминал об этом так:

«Мы подошли с Володей к кровати Леонида Ильича, и он стал его будить. И смотрим, что ну довольно-таки неестественно лежит так, немножко голову к подбородку прижал. Начали его будить, никакого, как говорится, отзыва нету... И мы с ним начали делать искусственное дыхание. Искусственное дыхание, я, значит, ему грудной клетки, значит, массаж делал, а Владимир Тимофеевич дышал в рот через марлю».

Совсем не удивительно, что спасти Брежнева охранники не смогли.

Чазов говорил, что вслед за ним на дачу Брежнева приехал Андропов. Но супруга Брежнева Виктория Петровна вспоминала, что Андропов приезжал дважды - первый раз появился до приезда Чазова, как только стало ясно, что Брежнев мертв. Прошел в его спальню, взял небольшой черный чемодан и уехал. А затем приехал во второй раз, сделав вид, что приехал в первый раз, увиделся с Чазовым.

Легостаев пишет:

«Я подробно расспрашивал начальника охраны генсека Владимира Медведева, вчитывался в строки чазовской книги. Всплыла только одна несообразность. В ночь без пробуждения на брежневской даче не было ни одного медицинского работника, хотя до того, куда бы он ни ехал, в кортеже следовала машина реанимации с полным штатом положенного для крайних случаев персонала. Медведев и в книге «Человек за спиной» и устно рассказал, как он вместе с дежурным сотрудником охраны безуспешно пытался делать Брежневу искусственное дыхание. Больше помочь было некому. Через некоторое время явился Чазов, засвидетельствовал смерть. Почему он не вызвал реанимационную бригаду, когда получил первое сообщение о случившемся? Всё знал заранее?»

Как положено, после похорон состоялся пленум ЦК КПСС для выбора нового генерального секретаря. Андропова избрали единогласно.

https://dzen.ru/a/aAEo87F8XCF05P5C





.

.

.

.

.

.