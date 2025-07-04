Снесенное и утерянное, ч.7

Пройдемся сначала по утраченной Москве.

Монумент советской конституции. 1940 г. На снимке запечатлена Советская, а сейчас — Тверская площадь. В то время на месте памятника Юрию Долгорукому стоял Монумент советской конституции. Обелиск дополнили статуей Свободы, эскиз которой выполнил скульптор Николай Андреев.

Спустя год монумент уничтожили при помощи взрыва. Сохранившийся фрагмент головы статуи Свободы, попал в коллекцию Третьяковской галереи на Крымском валу.

Моисеевская площадь перед Националем в Москве. 1900-е гг Сейчас от площади ничего не осталось. Справа на фото можно увидеть чугунную часовню Александра Невского, посвященную русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Но часовню снесли в 1920-е годы. Это был первый снесенный религиозный памятник Москвы.

Южный речной вокзал. 1930-е годы Первое здание Южного вокзала было построено в начале 30-х годов около Даниловского моста в Южной Кожуховской гавани. Павильон был почти полностью деревянным, только центральная часть была сложена из кирпича. Вертикальная ось восьмигранника продолжалась куполом и завершалась шпилем, увенчанным шаром — в нём предполагалось установить сильный источник света. В 70-е годы здание было разобрано, а вокзал перенесен ниже по течению реки в Нагатинский затон. Более десяти лет вокзалом служил временный дебаркадер, а в 80-х построили современное железобетонное здание.

Малый Николаевский дворец Малый Николаевский дворец был построен в 1775 году по проекту Матвея Казакова. Владельцем здания был глава Московской епархии Платон.

В 1817 году дом поступил в дворцовое ведомство, а в 1818-м здесь поселился великий князь Николай Павлович. Дворец считался официальной резиденцией императора во время его пребывания в Москве.

Дворец был сильно повреждён во время артобстрела Кремля большевиками в 1917 году, а в 1929 его снесли.

Церковь Василия Кесарийского в Тверской ямской слободе, Москва Церковь Василия Кесарийского — несохранившаяся приходская церковь в Тверской ямской слободе Москвы. Располагалась на пересечении 1-й Тверской-Ямской и Васильевской улиц (ныне 1-я Тверская-Ямская улица, дом 11). Один из крупнейших храмов дореволюционной Москвы. Разрушен в 1935 году.

Александро-Невский собор Строительство собора началось в 1913 году на Миусской площади в память об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Здание было способно вместить более 6000 человек: это был второй по величине храм Москвы после храма Христа Спасителя.

Интересен и архитектурный замысел: собор должен был увенчать 21 купол. Однако строительство так и не было до конца завершено.

В советские годы в здании планировали разместить крематорий и радиоцентр, а также использовали его как склад. Снесли его лишь в 1950-х годах, позднее на месте храма был установлен памятник Александру Фадееву.

Ресторан Крынкина на краю Воробьевых гор Крынкин открыл трактир в 1891 году в небольшой избе, но постепенно помещение увеличивалось и разрослось до большого ресторана. Новое здание ресторана построили в 1903-1904 годах по проекту И. Иванова-Шица. Однако история ресторана трагически закончилась после революции Здание отобрали и отдали под библиотеку. Вскоре оно сгорело. Есть легенда, что дом сжег сын бывшего хозяина ресторана.

Исторические виды Лубянской площади

За 80 лет своей истории эта площадь потеряла множество достопримечательностей:

Владимирскую церковь; На фото справа жмется на холодном зимнем ветру часовня Целителя Пантелеймона Афонского, как бы предчувствуя скорую погибель... Знали бы москвичи, какую гадость с романтическим названием "Наутилус" построят на ее месте...



Снос церкви Владимирской Божией матери, 1934 год



Пантелеймоновскую часовню (она располагалась за Владимирскими воротамив пределах Владимирской церкви);

Гребневскую церковь;

Владимирские ворота Китай-города (В 1933 году ворота снесли);

Безымянную башню Китай-города (кстати, ее совсем недавно перед сносом отреставрировали); Вот так выглядела после реставрации;

Крепостную стену Китай-города;

Доходный дом страхового общ. «Россия» (сейчас тут стоит здание ФСБ);

Питьевой фонтан Ивана Витали. Особенно сильные разрушения площади произошли в середине 1930-х годов.

Крестовские водонапорные башни у Крестовской заставы (вроде бы я о них говорила, но хочу еще раз о них напомнить) Крестовские водонапорные башни — утраченный памятник архитектуры Москвы. Они были сооружены в 1892 году по проекту архитектора М.К. Геппенера, в рамках реконструкции Мытищинского водопровода. Находились у начала Ярославского шоссе на Крестовской Заставе (отсюда и название башен). Высота башен составляла около 40 метров, диаметр 20 метров. Две башни связывал между собой мостик. В верхнем ярусе башен находились резервуары, в пяти нижних — жилые и служебные помещения. На первом этаже также располагался Музей московского городского хозяйства (современный Музей Москвы). Башни были разобраны в 1939 году при строительстве Ярославского шоссе.

Скульптура «Плодородие» на станции метро «Проспект Мира» Эта станция метрополитена была открыта 30 января 1952 года. Сначала ей дали название «Ботаническая», так как поблизости находился Ботанический сад МГУ. Фасад станции украсила скульптура девушки, несущей на плече корзину, полную плодов. Скульптура называется «Плодородие». Однако оригинальная статуя не сохранилась: перепады температуры и влажности разрушили бетоную девушку настолько, что у неё проржавел «скелет» — железная арматура.

Памятник Максиму Горькому на территории заброшенного дома отдыха «Александрино» в Смоленской области. Учреждение открылось в 1950 году в бывшей усадьбе князей Лобановых-Ростовских. Сегодня территория закрывшегося в 1997 году дома отдыха — это медленно разрашующийся главный дом и десяток других заброшенных зданий, а также превратившийся в заросли парк.

Усадьба Студенец и Храм Георгия Победоносца, Тульская область Село Студенец располагается в 17 км от Венева. Первые сведения о владельцах усадьбы относятся к 1792 году, когда это имение приобрел князь Дмитрий Александрович Прозоровский у князя Николая Сергеевича Долгорукова. В 1809 году князем Долгоруким в селе была возведена деревянная Георгиевская церковь, в два этажа на каменном фундаменте. В 1871–1894 гг. рядом с ней на средства прихожан была построена каменная Георгиевская церковь в византийском стиле, в которой было два предела - святителя Николая и во имя Параскевы Пятницы.

В 1810 году село Студенец вместе с деревнями Сасово и Соньшино были приобретены полковником князем Николаем Семеновичем Вяземским. Его женой была Александра Петровна Вяземская, урожденная Римская-Корсакова.

После 1833 года имение унаследовал их старший сын Андрей Николаевич Вяземский. В 1834 г. он женился на Наталье Александровне Моршанской, по первому браку Гурьевой. У них родилась дочь Лидия, которой и перешло имение в 1857 году.

Мужем Лидии Андреевны был Николай Павлович Иордан - немец, поручик Австрийского полка, причисленного к гвардии. Из воспоминаний княгини Надежды Петровны Ржевской (Волконской): «Иордан был прекрасный человек, но такой не любил выпрыгивать на показ, … он служил честно и безукоризненно, и очень занимался своим полевым хозяйством, так что земля его пришла в порядок под его управлением, и имение удвоило свою ценность». Иордан привел усадьбу в образцовое состояние, построил новый дом, конюшню, винокуренный завод. До 1918 года усадьба оставалась у семьи Иордан. Местные жители вспоминали, что до революции барский дом был украшен колоннами и лепниной. В советское время Георгиевская церковь использовалась для хранения удобрений. Сегодня основное здание храма сохранилось, но находится в плачевном состоянии. Лишь кое-где внутри сохранились остатки уникальной лепнины. Тот самый особняк

А существовавшую некогда часовню разрушили в 1960-е по решению местного колхоза.

Самая известная «заброшка» Сочи, санаторий им. Орджоникидзе. Здесь снимали фильм «Старик Хоттабыч». Сегодня санаторий Орджоникидзе по‑прежнему не работает. Более того, в последние годы доступ на территорию ограничен, комплекс охраняется, и по периметру установлен забор, поэтому увидеть шедевр сталинского ампира можно лишь издалека. Однако путешественники продолжают приезжать сюда, надеясь хотя бы одним глазком взглянуть на легендарную здравницу. С годами корпуса санатория Орджоникидзе обветшали и начали требовать основательного ремонта. Работы по масштабной реконструкции пансионата запланировали на 2010 год. Приём гостей приостановили, штат распустили, однако преображения так и не произошло — для этого требовалось слишком много средств. В следующие 10 лет заброшенный оздоровительный комплекс неоднократно переходил в руки частных компаний, которые обещали отреставрировать памятник архитектуры, но никаких видимых изменений не происходило. Последняя попытка возродить санаторий была предпринята в 2021 году. В новостях мелькали сообщения о закрытии территории государством на капитальный ремонт, однако и этот проект свернули на начальной стадии. Реконструкция здравницы оценивается в 20 млрд рублей.

Было-стало.

Вот так можно исказить восприятие и мощь монументальных фигур мемориала памяти 28 героям-панфиловцев в Дубосеково (Московская область). Я лет 10 не был в Дубосеково (Волоколамский городской округ в Подмосковье) и не видел, что произошло с мемориалом памяти 28 героев-панфиловцев, открытым 6 мая 1975 год. Эффектные железобетонные фигуры стоят на небольшом возвышении на лугу. К ним раньше вели две небольших лестницы и плиточные дорожки-тропинки, которые совсем не мешали восприятию фигур. Конечно, за несколько десятилетий они обветшали. Но тут я увидел фотографии Ирины Головиной после ее недавней поездки и ужаснулся этим высаженным кустарникам и фонарной "рощи", исказившим восприятие монумента. Этож надо было так испоганить!

Мемориал «Перемиловская высота» с памятником Воину-Освободителю в Яхроме — один из лучших, созданных в советское время в Московской области.

Над его проектом работал большой коллектив скульпторов и архитекторов

Скульпторы: А.Г. Постол, В.В. Глебов, Н.С. Любимов, В.А. Федоров

Архитекторы: Ю.Г. Кривущенко, А.М. Каминский, И.И. Степанов

Инженер: С.П. Хаджибаронов Сила монумента — не только в выразительном скульптурном образе, но и в продуманном градостроительном решении. Расположенный на высоком берегу канала имени Москвы, он десятилетиями оставался важной визуальной доминантой. Монумент хорошо просматривался с проходящих мимо теплоходов, проезжающих по Дмитровскому шоссе автомобилей и из самого города. Однако со временем высаженные деревья перестали контролировать, и теперь монумент практически скрыт за зарослями. Кроме того, нижняя часть комплекса с лестницей, ведущей к монументу, пришла в аварийное состояние и ветви просто не дают пройти по задуманному когда-то маршруту, вынуждая людей протаптывать альтернативные тропинки по склону. Сейчас точно не стоит в спешке кронировать деревья и латать разрушенные ступени и стелы к 80-летию Победы. Гораздо важнее разработать комплексный проект реставрации и благоустройства территории, например, приурочив его к 60-летию со дня открытия мемориала в 1966 году. При этом важно учесть негативный опыт недавнего благоустройства вокруг момориала героям-панфиловцам в Дубосеково, где вырастаювшие посреди поля каменные воины теперь окружены частоколом фонарей (фото выше).

Небольшая усадьба Ладьино в Торжокском в районе Тверской области. Благодаря семейству Казнаковых здесь в середине 19 века появился дом в итальянском стиле. Практически на границе села, доживают свои годы остатки имения Казнаковых – комплекс из нескольких зданий и храма. История имения в Ладьино до сих пор до конца не изучена, но местные жители помнят быль своей земли. В собственности его рода имение оставалось вплоть до 1917 года – Великой Октябрьской революции. Но и здесь история поместья не закончилась. После революции усадьба отошла под более важные нужды. В одном из зданий сделали библиотеку, в другом – поликлинику (во времена Великой отечественной войны она стала госпиталем). В здании церкви, о которой можно долго говорить отдельно, устроили сельский клуб. И вот в таком состоянии всё функционировало вплоть до середины 90-х годов, пока всё не развалилось вконец. Сейчас усадьба заброшена, но пространство вокруг оживает во время праздника Ивана Купалы или дня семьи, любви и верности, когда на фестивали приезжают жители Твери, Москвы и Петербурга. Сейчас уникальные строения, памятники архитектуры, рушатся на глазах. А между тем они представляют огромнейшую историческую ценность. Комплекс состоит из двух усадебных зданий (главный корпус и флигель), храм Покрова Пресвятой Богородицы Казанской иконы Божией Матери, парка с прудом (точнее, их остатков). Раньше здесь располагались ещё и хозяйственные постройки.

И на сегодня все.