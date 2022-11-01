"Тебя посОдЮтЬ, а ты не воруй"

Подельник

Бывшему предправления "Констанс-Банка" Эльдару Дыгову соучастие в растрате 3 млрд руб. утяжелили легализацией. Всего подельнику миллиардера Алеасандра Ебралидзе предъявили 928,9 млн руб.

Оперативники установили, что Дыгов, находясь на посту председателя правления банка с 2003 по 2016 год, для отмывания Дыгов перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. Из фирм в деле присутствуют «Гранит» и «Ладога-Гранит», «Край Остров», «Металл-Инвест» и другие компании, обслуживаемые «Констанс-Банком».

Ебралидзе задержали прошлой осенью, через два дня суд определил его под арест. Три адвоката предпринимателя настаивали на оговоре со стороны Дыгова, который таким образом якобы пытается уменьшить свою роль. Ебралидзе и его сообщникам вменяют растрату. Кроме того, миллиардер может быть осведомлён об организации заказных убийств — на это якобы указывала электронная переписка, найденная в его кабинете. https://www.fontanka.ru/2022/10/13/71732018/

https://t.me/VersiaRu/14625

Арбитр : АКБ «Инвестбанк» обратился с заявлением о банкротстве Владимира Гезина, бывшего члена наблюдательного совета банка. Он отбывает три года по обвинению в растрате более 12 млрд.

рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим и физическим лицам.Несколько топ-менеджеров банка привлечены к субсидиарной ответственности на общую сумму более 40 млрд. рублей. https://t.me/ruarbitr/6537

Разрешал без заключения контрактов

В Барнауле арестован Виктор Карл гендиректор АО "ЭКО -Комплекс", являющегося оператором городского мусорного полигона, по делу о растрате. Дела появилось из-за того, что в 2019-2022 годах подозреваемый без заключения контрактов позволял частным компаниям завозить на полигон мусор из Новосибирской области и вывозить оттуда вторсырье на переработку. Ущерб - 7 млн рублей.

Предъявили за растрату. Ну и за "корочки"

Бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин подозревается в покупке дипломов о высшем образовании юриста и инженера-механика для устройства на работу в администрацию. Любопытно, что эти корочки позволили ему «освоить» 70 млн рублей, выделенных по нацпроекту «Образование». На чем, собственно, и погорел. В июле 2022 года чиновника задержали в Анапе и отконвоировали в Томск. Согласно Уголовному кодексу, за растрату ему грозит до 10 лет тюрьмы. Будет время взаправду обучиться на юриста и инженера. https://secretmag.ru/criminal/byvshego-vice-gubernatora-obvi...

Настигли девяностые

Бывший вице-президент Федерации тенниса России Вальтер Вебер обвинен в двух убийствах, покушении на убийство еще двоих и незаконном обороте оружия в 1995 году. Это с сообщником. Кроме этого, Вебер, обвиняется в убийстве в 2004 году, совершенном организованной преступной группой, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия. Некоторое время назад Валерий Епонешников сменил имя и фамилию на Вальтера Вебера, оставив прежним только отчество — Викторович. https://www.kommersant.ru/doc/5619083

Томск. Администрация

Фото vtomske.ru: бывший губернатор Сергей Жвачкин вручает управделами администрации Анатолию Иванову орден «Томская слава» в 2019 году.

Задержали управляющего делами администрации Томской области Анатолия Иванова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с апреля 2021 года по май 2022 года он направлял за своей подписью официальные письма о выделении вертолета руководителю одной из организаций — под предлогом служебных поездок сотрудников администрации области. При этом перелеты совершались руководителем в личных целях. Ущерб составил 4 млн рублей. В прошлом году Иванов задекларировал доход почти в 6 млн рублей.

В тот же день задержали экс-замгубернатора по строительству Евгения Паршуто. Его подозревают в организации и руководстве злоупотребления должностными полномочиями. Уголовное дело связано со строительством школы в сельской местности.

https://runews24.ru/incidents/18/10/2022/8e4d0c13364a80a5cbe...

Тысячи спортивных занятий - на бумаге

В Красноярске задержан директор муниципального учреждения «Центр спортивных клубов» Максим Кузнецов. Он подозревается в хищении более 19 млн рублей бюджетных средств, выделенных на развитие физкультуры и массового спорта детей и молодежи. СМИ подсчитали, что это пятая часть выделенного на спортивные мероприятия в городе в 2020 году. Завели сразу четыре уголовных дела.

Кузнецов, по версии следствия, с апреля по сентябрь 2020 года использовал служебное положение и предоставлял главному управлению по физической культуре и спорта города фиктивные отчеты о выполнении муниципального задания с указанием ложных сведений. Кроме того, трое инструкторов, трудоустроенных в Центре спортивных клубов, фактически не работали и обязанностей своих не выполняли. https://t.me/VersiaRu/20079

Воровать так миллионы

МОСКВА, 19 октября (BigpowerNews) — МВД России установило факт получения взятки в 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики, заявил в среду глава российской полиции Владимир Колокольцев, не называя имя фигуранта.

«В ходе совместных с ФСБ России, Росфинмониторингом и федеральным казначейством мероприятий установлен факт получения денежного вознаграждения на сумму 227 млн рублей бывшим заместителем министра энергетики. Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», – сказал министр в Госдуме, передает ПРАЙМ.

По словам источника РИА Новости, речь идет о задержанном еще 2 года назад Анатолии Тихонове.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года, по делу о коррупции был арестован бывший замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов, однако неясно, идет ли в данном случае речь о новом эпизоде в его деле или о новом расследовании.

По мнению СК РФ, в бытность главы «Российского энергетического агентства» при Минэнерго России Тихонов организовал хищение более 600 млн рублей, выделенных Минэнерго для создания информационной системы.

Узнав о возбуждении уголовного дела, бывший чиновник пытался бежать, но был задержан вместе с другими фигурантами. Часть из них, писал «Коммерсант», дала показания на бывшего замминистра.

Позднее, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, вскрылись новые эпизоды: так, по версии следствия, еще 100 миллионов рублей Тихонов похитил при поставке оборудования по двум госконтрактам. Таким образом, речь об общем ущербе свыше 700 млн рублей.

Согласно базе данных московских судов, расследование дела Тихонова завершено, а первое заседание по существу пройдет в Мещанском суде на следующей неделе, 26 октября. https://www.bigpowernews.ru/news/document105963.phtml

Лес за границу

Факт контрабанды древесины на 25 млн рублей выявлен полицейскими в Красноярске. В прошлом году трое подозреваемых с помощью подложных документов перевезли через границу более 1,5 тыс. куб. м пиломатериалов. Возбуждено уголовное дело.

В июне прошлого года был крупный эпизод незаконного вывоза пиломатериалов в Китай на 123 млн рублей. Канал Клевета (https://t.me/kleveta/2756) считает, что губернатор Александр Усс лишь имитирует борьбу с нелегальной вырубкой леса, а по факту зарабатывает на этом через аффилированные компании.

Мздоимец

Бывший руководитель УФНС по Омской области Владимир Репин задержан в Москве. Его подозревают в получении взятки в размере более 10 млн рублей от предпринимателя за прекращение налоговых проверок его бизнеса. Задержан и сам предприниматель.

В Омск из Москвы уже приехала сводная бригада следователей, которая занимается обысками, изъятием документов, допросами сотрудников налоговой службы и других свидетелей. https://bk55.ru/news/article/209125/

Его обвиняют в получении крупной взятки, за это предусмотрено наказание в виде тюремного заключения от восьми до 15 лет. По данным источников, речь идет о взятке на сумму «чуть более 1 млн рублей». Получение денег Репиным вменяется в период его работы главой управления Федеральной налоговой службы, и взятка была получена от одного из клиентов, которому вменялась неуплата налогов. По предварительным данным взятка составила более 10 млн рублей.

Также под стражу по этому делу попали гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев. Всем фигурантам уже предъявлены официальные обвинения. https://www.bfm.ru/news/511325

"Сумма" грехов

Зиявудин Магомедов, входивший в 2019 году в топ-200 богатейших россиян по версии Forbes бизнесмен и владелец группы компаний «Сумма» может отправиться в тюрьму почти на четверть века. 24 года строгача и полтора миллиона штрафа просит для него прокуратура. В уголовном деле против него, его родного брата Магомеда и еще четверых соучастников фигурируют 11 миллиардов рублей, которые похитили подельники. Брату пропуроры просят дать 21 год.

Магомед Магомедов с 2002 по 2009 года представлял в Совете Федерации Смоленскую область. Он был совладельцем компании «Сумма Group» и советником генерального директора ООО «Оренбурггазпром». В 2016 году стал президентом и председателем правления ООО «Ночная хоккейная лига», а через год возглавил одноименный Фонд.

Магомедовых задержали весной 2018 года. В ходе расследования собралось более 800 томов материалов дела. Судебные разбирательства длятся с середины прошлого года. Было арестовано имущество братьев и их подельников на общую сумму более 45 миллиардов рублей. В мае этого года московский суд взыскал с родственников 750 миллионов долларов в пользу государства. https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/10/19/946393-...

Обогащение на строительстве

Бывший замглавы Евпатории с двумя подельниками осужден за взятку в 10,6 млн руб. за махинации при строительстве детсада. Следствием и судом было доказано, что троица пыталась незаконно обогатиться, получив с подрядчика 10,6 млн рублей. За эти деньги чиновники обещали закрыть глаза на нарушения. https://www.crimea.kp.ru/daily/27459/4663935