Виктор Баранец раскрыл военную тайну США - "Сейчас я скажу то, что никому не говорил"

Почему Пентагон не располагает информацией о реальных передвижениях армии России и кто скрывает секретную документацию от военных? После громкой публикации инсайдерской информации ищем ответы на вопросы

Американские четырёхзвёздные командиры обратились к разведсообществу страны с "редкой и срочной" просьбой рассекретить данные о "плохом поведении" основных противников Соединённых Штатов, среди которых, как пишет газета Politico, называются Россия и Китай. Помогут ли эти сведения американским военным, объяснил в беседе с "Первым русским" военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец. По мнению высшего военного руководства США, Америка отстаёт от своих главных геополитических противников в информационной войне. Создаётся впечатление, что в американской армии каждый сам за себя и генералы не получают никаких сведений о потенциальном противнике...

Виктор Баранец: – Начнём с того, что сегодня между Белым домом и силовыми структурами США существуют очень серьёзные противоречия. Приведу один пример.

Ещё в прошлом году США было объявлено, что они выведут свои войска из Афганистана до 1 мая этого года. Но когда Джо Байден стал президентом, случилось невиданное в военно-политической иерархии.

Сразу несколько генералов США во главе с министром обороны Ллойдом Остином публично отказались выводить войска. Президент вынужден был согласиться с новой датой, озвученной военачальниками, – 1 сентября. В Госдепартаменте по этому поводу и вовсе промолчали.

Теперь нам продемонстрировали ещё один симптом таких "недоразвитых" отношений и полную несогласованность между политической и силовой властью в США.

Белый дом и Госдеп – на подножном корму?

То, что мы сейчас обсуждаем, – это позор. Теперь и мы, и китайцы имеем полное право не доверять заявлениям американцев, которые звучат на самом верху. Мы получили возможность ответить на то, что президент США Джо Байден или Госдеп, как говорится, "гонят пургу", не владея всей информацией. Они не опираются на данные своей разведки, а пользуются каким-то "подножным кормом".

А между тем США – единственная страна мира, у которой более 15 различных разведслужб. И вот при таком разведывательном "колхозе", который включает несколько десятков тысяч разведчиков, засевших по всему миру, главы силовых департаментов не имеют объективных данных? Как теперь можно вступать в серьёзные отношения с президентом США, или с Госдепом, или с министерством обороны? Ведь там сидят люди, испытывающие дефицит информации.

Всё это говорит либо о несовершенном механизме взаимоотношений между силовыми структурами, либо о том, что во внутренней американской политике существует некий сепаратор, который отчленяет информацию, предназначенную только для президента и Госдепа. А людей, которые решают серьёзные вопросы отношений с Россией и Китаем, кормят информацией с чайной ложечки.

Мы много лет были проходным двором для спецслужб США

Сейчас я скажу то, что никому не говорил. Если в отношении России американская разведка не испытывает дефицита в необходимой информации – начиная от Кремля и заканчивая каким-нибудь скромным оборонным заводиком в провинции, то с Китаем ситуация другая. Тут у разведки США огромное количество проблем – и в части военно-стратегической информации, и в части государственной тайны. Я бы даже назвал Китай образцовой страной – в отличие от моей родной России, которая много лет была, по сути, проходным двором для американских спецслужб. Но раз я это сказал, то должен и предъявить доказательства сказанному. Итак, почему в России вольготно работается американской разведке? Во-первых, в американском посольстве в России гигантский аппарат сотрудников, на 99% состоящий из разведчиков.

Следующими за дипломатами идут американские журналисты – и газетные, и телевизионщики, которые, прикидываясь дурачками, задают мне, полковнику Баранцу, высокопрофессиональные вопросы, характер которых недвусмысленно намекает на область, в которой они работают, – или в военной, или в касающейся государственной тайны.

Неправительственные организации – это ещё один огромный аппарат, выдаивающий тайны нашей страны. В России все они работают на американские деньги. До недавнего времени их у нас было столько, что блох на дворовой собаке. Я просто поражался: в какой город ни приедешь, везде мелькают эти неправительственные организации (НПО).

Однажды в славном Нижнем Новгороде я зашёл в контору такой неправительственной организации и попросил за рюмкой чая показать, какие вопросы задают этой НПО американские кураторы. Как и ожидалось, 99% из них касались состояния Вооружённых сил России в данном регионе. Кураторов интересовало всё – от фамилий командиров, видов боевой техники до отношений между солдатами. И за зелёные американские деньги наши мерзавцы трудолюбиво выкачивали информацию из родной армии.

Идём дальше. Почему ещё американской разведке так привольно работается в России? Да потому что у нас, помимо США, представлены посольства всех стран – членов НАТО. А в соответствии с внутренней директивой альянса, вся информация, добытая американскими союзниками, моментально в клювике доставляется в Америку в соответствующие разведструктуры. Представляете, какая армия информаторов работает на теле России, вынюхивает, выуживает любую информацию военного характера? Пожалуй, ни в одной другой стране дипломаты не могут с такой лёгкостью добывать сведения, имеющие стратегическое значение. Я уж не говорю о том, сколько в России работает оппозиционных СМИ, которые тоже трудятся, добывая сведения о внутренней и внешней политике нашей страны.

В Китае у бледнолицых шпионов одни проблемы

А теперь переходим к Китаю. Приходится признать, что американским бледнолицым разведчикам даже попасть в Поднебесную проблематично. Ведь одна только самодовольная физиономия типичного американца уже настораживает китайцев – и к нему моментально прицепляют "хвост", который висит за "гостем" все 24 часа в сутки.

То есть в Китае им не разгуляться, хотя там тоже есть посольство США, но оно находится под жёстким прессом китайских спецслужб. И что пытались делать хитроумные американцы? Они искали для себя подельников среди местных жителей. Но в Китае с предателями обходятся крайне строго. С ними долго не разговаривают – для них не жалеют пары пуль или просто верёвки, даже не натёртой мылом.

И тогда американцы попытались применить другую уловку. Они стали вербовать разведчиков из жителей Южной Кореи или Японии. Главное, чтобы лица не бросались в глаза своей "европейскостью". Но все эти неимоверные усилия всё равно не приносят американцам желаемого успеха.Китай продолжает оставаться одной из самых закрытых стран – с точки зрения сохранения государственной и военной тайн.

Скулёж с американской информационной помойки

А вот то, с чего мы начали наш разговор, – просто пародия какая-то. Это не заявление политиков или военных. Это какой-то скулёж с американской информационной помойки. Они же просят: дайте нам хотя бы чайную ложечку информации, чтобы мы могли разобраться в России и Китае! А я хочу зловредно сказать: пусть там и дальше мало что знают о том, что у нас происходит.

Россия уже не та пьяная дойная корова, какой была в 90-е годы, когда американская разведка совершенно спокойно проникала в любую щель – хоть на стратегические объекты, хоть в советы директоров стратегических предприятий, попутно за бесценок скупая лучшие наработки наших НИИ и КБ.

Зато сейчас они взвыли. И знаете почему? Мы их обошли лет на 10-15 в том же гиперзвуке. И они сейчас землю рогом роют, чтобы из-под земли добыть некие секретные формулы устройства наших гиперзвуковых ракет.

Вот недавно они объявили, что уже готовы испытать свою супер-пупер-гиперракету. И что? Она потеряла управление – и американцам пришлось включить самоликвидацию. Они продолжают топтаться на месте, одновременно пытаясь выяснить наши секреты.

Эти секреты попытались американцам продать трое наших граждан. Речь шла о документации, касающейся устройства прямоточного двигателя, материалов, из которых делается тело ракеты, и по части генераторов управления. Все трое уже на нарах, а их контакты в американской разведке были зафиксированы сотрудниками военной контрразведки России. И это тоже наше достижение.

"ЦарьГрад"