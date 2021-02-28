Прокуроры найдут браконьеров в Интернете

Российские прокуроры должны будут следить, как меняют тарифы на вывоз мусора в регионах, контролировать, исполняют ли закон об ответственном обращении с животными, и добиваться блокировки объявлений об организации незаконной охоты и нелегальной продажи трофейного контрафакта. Это следует из проекта нового приказа генпрокурора, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Она завершилась 14 февраля.

Тем временем в Правительстве и в парламенте снова встал вопрос, нужно ли объединить разные виды природоохранного контроля в единый экологический государственный надзор. Мнения разные: одни считают, что это будет на пользу природе, так как инспекторы станут независимы от ведомств, распределяющих ресурсы, а другие видят коррупционные риски — с одним проверяющим договориться проще. Но без изменений точно не обойдётся, убеждены законодатели. Каким в итоге может стать экологический надзор в России, разбиралась «Парламентская газета».

Для контроля пригодятся беспилотники

С тех пор как в 2014 году был утверждён предыдущий приказ, технологии шагнули вперёд, а законодательство поменялось.

Чтобы обнаружить, где незаконно сваливают мусор, в каких местах пострадал лес или загрязнили водоём, прокурорам по возможности необходимо использовать записи, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов, аэрофотосъёмки и космического мониторинга. Что касается защиты леса, служащие должны оценить, как госорганы занимаются его воспроизводством, а если речь идёт о заповедных территориях — реагировать на любые попытки сократить такие зоны или ослабить охранный режим.

Приняты законы о восстановлении лесов, защите животных, по предотвращению разливов нефти, о мусорной реформе. Проект приказа генпрокурора это учитывает. Например, прокуроры должны организовать системный надзор за тем, как в регионах устанавливают и меняют тарифы и нормативы в сфере обращения с отходами. Именно от этого зависит, сколько граждане платят за вывоз мусора. «Особое внимание уделять законности деятельности предприятий в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, соблюдению схем потоков отходов, целевому использованию средств государственной поддержки», — говорится в проекте приказа. Кроме этого, прокуроры обязаны добиваться того, чтобы ликвидировали несанкционированные свалки, а загрязнённые земли рекультивировали.

Прокурорам предписано учитывать в своей работе и общественный резонанс — обнаружив публикации о грубых экологических нарушениях, они должны лично включиться в дело и обеспечить оперативность, объективность и достоверность проверок. Необходимо уделять внимание также защите прав граждан и некоммерческих организаций на общественный экологический контроль, говорится в проекте.

Против браконьеров и живодёров

В приказе есть пункт, посвящённый защите животных. В нём указано, что прокуроры должны проводить проверки исполнения законодательства об ответственном обращении с животными, охоте и рыболовстве, сохранении охотничьих ресурсов. В том числе прокурор обязан пресекать посягательства на редких зверей, бороться с браконьерами, а если он обнаружит в Интернете предложение организовать незаконную охоту, объявление о продаже контрафакта, например лап медведей или шкур амурских тигров, или увидит ролик, в котором с животными жестоко обращаются, он должен добиться, чтобы информацию признали запрещённой и ограничили к ней доступ.

ФОТО: PIXABAY

Ещё один пункт касается предотвращения техногенных катастроф, которые чреваты серьёзными последствиями для всего живого в округе. В прошлом году приняли закон, который обязывает все нефтяные компании разработать планы ликвидации нефтеразливов и предусмотреть финансовые гарантии на случай аварии. Со своей стороны прокуроры для профилактики аварий должны следить, насколько соответствуют требованиям безопасности объекты, на которых добывают, перевозят и перерабатывают полезные ископаемые, и соблюдают ли предприятия требования технической документации. Если недропользователи нарушают правила, их ждёт предписание возместить экологический вред, а возможно, и уголовное преследование. Приказ коснётся всех прокуроров в стране, в том числе природоохранных прокуратур, которые создали в регионах, чтобы следить за соблюдением экологического законодательства на местах.

Этим документом органы прокуратуры систематизируют свою работу в области природоохранного законодательства, которой они уже занимаются, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. «Например, по нашей просьбе прокуроры проверили законность договоров по лесопользованию. За прошлый год зафиксировали 36 тысяч нарушений. Расторгнули много договоров, нарушителей привлекли к ответственности», — сообщил сенатор.

Прокуратура проводит проверки и в отношении надлежащего обращения с животными. Такие запросы регулярно поступают из Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Например, в конце прошлого года по обращению главы комитета Владимира Бурматова прокуроры проверили передвижные цирки во всех регионах. В итоге нашли массу нарушений, которые несут опасность и для людей, и для животных, пояснял депутат «Парламентской газете». По его словам, звери нередко нападают на зрителей и дрессировщиков, а самих четвероногих артистов зачастую содержат в неприемлемых условиях.

АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ. ФОТО: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ

Теперь в практику вовлекаются все сферы охраны природы, включая обращение с животными, добавил Алексей Майоров. «В целом обновлённый приказ важен и нужен, так как это поможет в работе и законодательной, и исполнительной власти, чтобы устранять правонарушения в сфере окружающей среды и обеспечивать право граждан на благоприятную экологию», — заключил сенатор.

Важно, насколько корректно собраны данные, и новые технологии позволяют усовершенствовать эту работу«.

Надо ли объединять надзорные ведомства?

Логично, что документы, которые регулируют деятельность Генпрокуратуры, должны соответствовать новым реалиям, согласился председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев . «Им же необходимо осуществлять надзор за исполнением этих законов. А те факты, которые обнаруживает прокурор, это в том числе доказательная база тех или иных нарушений. Важно, насколько корректно собраны данные, и новые технологии позволяют усовершенствовать эту работу», — считает депутат.

Сейчас решают и более масштабную задачу — как будет выглядеть система природоохранного надзора в России в целом. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову проработать вопрос создания единого экологического надзора, писал ранее «Коммерсантъ». Сейчас осуществляется 15 видов природоохранного надзора: земельный, лесной, охотничий, в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, животного мира и другие. Отвечают за это несколько ведомств. В основном полномочия сосредоточены в Росприроднадзоре, но некоторые функции отданы Ростехнадзору, Рослезхозу, Росрыболовству, Росреестру и другим структурам.

Изменения их точно ждут, но какие — пока неясно, считают эксперты. В России идёт общая ревизия и реформа контрольно-надзорной деятельности и, конечно, экологический контроль она тоже затронет, сказала «Парламентской газете» вице-спикер Государственной Думы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. Базовый закон о госконтроле уже принят и вступит в силу с 1 июля 2021 года, а закон-спутник, который вносит изменения в земельное, водное, лесное и природоохранное законодательство, сейчас дорабатывают. Когда его рассматривали в первом чтении, Госдума порекомендовала Правительству в том числе представить депутатам обоснование, надо ли объединять несколько самостоятельных видов контроля в один государственный экологический контроль, рассказала Тимофеева.

«Пока такой документ в Госдуму не поступил. Нет пока и правительственных поправок в законопроект ко второму чтению. Мы их ждём. Поправки принимались до 13 февраля, но профильный комитет предложил продлить срок до 9 апреля», — пояснила она.

По мнению Ольги Тимофеевой, в объединении если не всех, то нескольких видов экологического надзора есть рациональное зерно. «Но надо учитывать и минусы. Начиная с того, что человек не может быть компетентным во всём, часто инспектору требуются специфические знания. У инспекторов в экологической сфере разные методы контроля. Кроме того, необходимо учитывать коррупционные риски, ведь с одним инспектором договориться проще», — подчеркнула вице-спикер.

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА. ФОТО: ЮРИЙ ИНЯКИН / ПГ

По её словам, объединяться будут в первую очередь те виды экологического надзора, для которых можно прописать единые требования и особенности реализации. «Эксперты, с которыми мы обсуждали эту темы, считают, что очень внимательно надо отнестись и к вопросу о соединении регионального и муниципального контроля в единый вид природоохранного контроля», — отметила парламентарий.

Надо получить максимум от организационных, структурных изменений, от использования новых методов и технических средств, от системы онлайн-мониторинга».

Сейчас стоит задача в целом повысить качество надзора. «Всем понятно, что к каждому дереву инспектора не приставишь. Нет таких ресурсов. Поэтому надо получить максимум от организационных, структурных изменений, от использования новых методов и технических средств, от системы онлайн-мониторинга», — считает вице-спикер Госдумы.

Сама же идея объединения различных видов государственного экологического надзора ненова, добавила депутат. «Несколько лет назад уже пытались свести контрольно-надзорные функции под одной крышей. Но это оказалось достаточно сложно, и тогда от этой идеи отказались», — напомнила Тимофеева.

По мнению Николая Николаева, механически слить разные надзорные ведомства в одно не получится, да этого и нельзя делать. Он напомнил, что в своё время предлагали другой вариант оптимизации, более целесообразный. В 2016 году Владимир Путин поручил Правительству разработать систему перекрёстных полномочий инспекторов в области лесного хозяйства, рыболовства, охраны животного мира и водных объектов. Тогда, например, лесной инспектор мог бы сам составить протокол, обнаружив охотников, которые отстреливают животных в обход закона. А пока, если инспектор из одного ведомства столкнётся с нарушением, которым должны заниматься в другой службе, он не имеет права вмешаться. Минприроды в 2018 году предложило Правительству разработать соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, но дальше этого дело не пошло.

Алексей Майоров, в свою очередь, считает, что разные виды природоохранного надзора вполне можно было бы объединить. Но этот вопрос ещё понадобится проработать — принимать решение будут после того, как каждое заинтересованное ведомство даст своё заключение, отметил глава профильного комитета Совета Федерации.

За единый экологический контроль выступают многие эксперты, рассказал руководитель Центра общественного мониторинга проблем экологии Дмитрий Миронов. По его мнению, главное — выделить надзорные функции в отдельное министерство или службу. Сейчас, например, Росприроднадзор и Рослесхоз подчинены Минприроды. Получается, что функции надзора за выполнением природоохранного законодательства и задачи выделения квот и разрешений на использование природных ресурсов сосредоточены в одном министерстве под руководством одного должностного лица. Так, по мнению эксперта, быть не должно.

Общество тоже контролёр

Перестраивая систему государственного контроля, нельзя забывать о таком ресурсе, как общественные экологические инспектора, считает Ольга Тимофеева. «Мне кажется, их надо активнее задействовать. Люди, жители территорий — это самые бескорыстные и бдительные контролёры. Потому что они там живут, от состояния окружающей среды зависит здоровье их семей», — сказала вице-спикер Госдумы.

По её мнению, повысит качество контроля и законопроект об экологической информации, который в Госдуме планируют рассмотреть в окончательном, третьем, чтении 16 февраля. Он позволит всем желающим ознакомиться на официальных сайтах госорганов с информацией о состоянии воздуха, воды, почвы, радиационного фона и с другими данными об экологической обстановке там, где они живут, что сделает природоохранную сферу прозрачной.