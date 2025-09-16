Бывают в жизни чудеса

"Ахмет"
Николай с позывным "Ахмет" из посёлка Кедровое в Свердловской области на фронте буквально с первых дней. В феврале 2022 года началась спецоперация, а в марте он уже был в строю, в составе добровольческого подразделения по системе "Редут". Правда, воевал недолго - меньше месяца. Уже в апреле стал тяжёлым "трёхсотым".
- Мы были под Изюмом и продвигались в сторону деревни. Там я и поймал свой первый снаряд. Это был 152-й калибр. В итоге в нашем подразделении сразу один парень погиб. Товарищу, который стоял рядом со мной, оторвало ногу. Мне почти оторвало, но пришили. Я сейчас на своих. Два года реабилитации, больницы, госпиталя.
- Как вы приняли решение пойти на СВО? У каждого ведь был свой мотив... А у вас какой?
- Ничего особенного. Всё просто. Когда объявили СВО, многие начали убегать по разным странам. А я для себя сделал выбор и думаю, что он правильный. Тем более за ситуацией я следил с 2014 года. Когда всё началось, мой старший брат поехал туда добровольцем.
- Когда вы приходите на "гражданку", вам задают вопрос, для чего вы туда пошли?
- Мне нечего им ответить - приезжай и посмотри, почувствуй, что здесь происходит, почувствуй на себе."Ахмет". Фото: Царьград
- У бойцов много историй, когда они считают, что их спасло чудо или удача. У вас было такое?
- Я два раза подрывался на "лепестке" - правда, не ногами, а на уазике. Вёз бойцов, делал ротацию. В колесе во-о-от такая дыра, но, слава Богу, все живы-здоровы, и никто дальше не подорвался. Бог отвёл, хотя рядом были большие мины, но именно мы попали на маленькую.
- Наверняка вы знаете, что любое интервью бойцов отсматривает и вражеская сторона. Есть что сказать врагу?
- Вы хорошие противники, мы вас уважаем. Но уважайте и нас, и тогда будет на Земле мир.
"Витляк"
Боец с позывным "Витляк" родом из-под Нижнего Новгорода. Беседуя с военкором Царьграда, он не без гордости подчеркнул, что родился в Большом Болдине - той самой деревне, где свои лучшие произведения написал Пушкин, певец русского мира. "Витляк" воюет с 2014 года - когда началось так называемое АТО, он вступил в луганское ополчение.
- Знаете, мне тогда прислали фотографию девочки с большими белыми бантами. Сначала я не разобрался, в чём дело, а потом присмотрелся к фотографии - понял, что ребёнок лежит в гробу. Девочку эту звали София. До сих пор помню её имя. Прыгнул в машину и уехал в Луганск.
"Они не услышат школьный звонок". GIF-видео: "Новое время"
— А на СВО тоже с 2022 года?
- Когда началась спецоперация, мы своим подразделением зашли под Киев с территории Белоруссии. Это уже, получается, у меня идёт пятая командировка в зону СВО.
- Вам задавали вопросы, зачем тебе это?
- Моему старшему сыну 15 лет. Я думаю, мне нужно это закончить, чтобы ему не пришлось продолжать эту войну. К тому же это террористический режим. Они убивают гражданских лиц, русскоязычных людей. Я очень против того, что происходит на территории бывшей Украины. Я воспринимаю врага как людоедов каких-то. Потому что начиная с 2014-го я сталкивался с такими вещами, который нормальный человек никогда не будет делать."Витляк". Фото: Царьград
- Что для вас означает "чудо"?
- Уже каждый новый день для нас чудо. Когда ты просыпаешься живой. Прошёл день, всё нормально - чудо. За последние командировки было несколько ситуаций, когда без видимых причин дроны просто падали и пролетали мимо тебя. По ним никто не стрелял, а он вдруг - раз! - упал, взорвался в удалении.
Или, помню, мы были на позициях в Часове Яре, ночью прилетела "Баба-яга", начала по нам работать. И, видимо, наши дроноводы тараном в воздухе уничтожили её над нами. Она грохнулась и взорвалась, сдетонировал боеприпас. На следующий день нашу позицию подожгли, а мы находились в подвальчике. Над нами бушевало пламя, огонь, пожар. То есть, соответственно, выйти оттуда мы не могли. Ну вот, выжили. Спокойно. Прошёл пожар.
"Мазик"
Александр вырос в детском доме. Жил в Белоруссии. Потом переехал в Москву, завёл семью. В столице Саша отправился в районный военкомат, но ему дали от ворот поворот. Не хотели брать человека с белорусским паспортом. Тогда он подписал контракт по системе "Редут".
- У меня родилась дочка, и я не хотел, чтобы она застала эту войну. Жена сначала не хотела отпускать, но потом смирилась. Поняла, что решение принято.
- Какой бой был самым тяжёлым? Обычно говорят, что первый, а у вас?
- По правде говоря, они все одинаковые. Работаешь и всё. Есть противник, есть ты и всё. Главное, выполнить задачу, а бой в любом случае будет тяжёлым.
- К чему невозможно привыкнуть на войне?
- Невозможно привыкнуть к потере своих боевых товарищей, с которыми ты вроде бы только что стоял рядом. Бах! А их уже нет. Вот к чему нельзя привыкнуть."Мазик". Фото: Царьград
- Что вам помогает не терять присутствия духа?
- Я хожу в храм. Молюсь за ребят, которых с нами нет. Прошу Бога об окончании войны, о здоровье своих родных и близких. Без веры невозможно на войне, она даёт спокойствие. То есть ты веришь в Бога и понимаешь, что всегда рядом с тобой кто-то есть. ВСУ, кстати, часто бьют по храмам, по монастырям, но пока мне не попадалось подобное.
- А случалось что-то необычное?
- Как-то доставляли провизию в Часов Яр. Доставили, всё хорошо. Ехали обратно. Уже темно было. Подъезжали к Бахмуту, и поднялась "птичка-ждун" с травы. Залетела под машину, взорвалась. И так совпало, что поразило только меня одного из всей группы, но ранение было тяжёлое, открылось внутреннее кровотечение. Все ребята выпрыгнули из машины, а я стоял. Мне крутило живот, и я думал, что это от ударной волны. Надеялся, что сейчас постою чуть-чуть и всё пройдет. А сделал два шага - и упал, потому что больше идти не мог. Ребята стояли рядом, контролировали небо, думали, что сейчас дрон прилетит нас добивать, но, слава Богу, ничего не прилетело. Мне повезло, это реально чудо, что меня быстро эвакуировали, медики два дня боролись за мою жизнь - и теперь я снова в строю.
- Какие мысли были в этот момент?
- Думал, лишь бы выжить. Потому что я понимал, что еще 15−20 минут - и всё, я не вытяну. Ранение было в печень, сложное.
Царьград желает нашим бойцам - настоящим русским воинам - вернуться домой с Победой. Храни вас Бог!
Мать уехала, сына перевели в другую часть дослуживать. И вот, наконец, вернулся сыночек. Радость матери, долгие разговоры за столом.
— Да, мама, если бы ты тогда не приехала, не сидеть бы нам сейчас вместе.
— Когда? — недоуменно спросила мать.
— Да тогда, в часть ко мне, когда наших уничтожили.
— Что ты, сынок, — мать со страхом смотрела на него, — не была я у тебя, не приезжала.
Да, не приезжала. И не гуляла с сыном по лесу, и не обнимала его на прощание.
Этой истории поверить можно, ее рассказала священнику сама мать, пережившая это чудо. Не была в Чечне, но молилась. Непрестанно молилась блаженной Ксении Петербургской, которая по материнским слезным молитвам отвела сына от страшной беды. Сама явилась в образе матери, сама спасла от верной смерти.
Ксения блаженна моли Бога о нас!
Убитый боец СВО очнулся по дороге в морг и рассказал про старика с крестом на шапке. Снайперская пуля была разрывной. Повредила множество органов и раздробила позвоночник.
"Он вообще не должен был дышать", — говорит врач, который его оперировал. Он и не дышал. Пока готовили к операции, пульс пропал. Но по пути в морг он очнулся…
Медсестра, которая видела это, потеряла сознание.Дьулустан Иванов (родом из Якутии) побывал на том свете, и от того, что он там увидел, берёт оторопь.
"Это был такой высокий старик с белой бородой и крестом на шапке… Он сказал, что мне ещё рано…" — объясняет боец СВО.
Этот парень не был верующим. Тем не менее на основе его детального описания священник сделал вывод, что Дьюсу явился святитель Лука Крымский.Когда раненому показали фото святого, он сразу его узнал.
Для якутского бойца это явление стало переломным. Вскоре он крестился, а вместе с ним это сделали его невеста и сестра.
ВОИН СВО ЧУДОМ ИЗБЕЖАЛ ГИБЕЛИ.Осколки застряли в иконках у сердца.«Смелый» на фронте СВО с самого начала. Он всегда кладет иконки в карман у сердца. Так делали его предки.
В ходе боя «Смелый» получил осколочные ранения. В госпитале военные медики поразились: один осколок застрял в книжной иконе, что у сердца, вторая иконка остановила еще один меньший кусок.
Фото – архив семьи. ВК «Русь Духом жива»
"Миллионы воинов убиты": Жёсткая правда от корифея тактической медицины Юрия ЕвичаПотомственный хирург Юрий Евич на войне с 2014 года. Спасал наших воинов в Донбассе, потом в Сирии, Ливии. И продолжает спасать на СВО. Он создал свою школу выживания, филиалы которой работают по всей России. Казалось бы, люди, постоянно по работе имеющие дело со смертью, должны быть предельно циничны и материалистичны. Но всё ровно наоборот. Профессия военного врача позволяет близко наблюдать присутствие Бога в судьбах людей. Юрий Евич поделился этими наблюдениями с Царьградом.
На войну надо уходить, как в монастырь
ЦАРЬГРАД: Юрий Юрьевич, насколько ощутимо на войне присутствие Бога?
ЮРИЙ ЕВИЧ: В такой большой войне без Бога – не до порога. В этом многие, кто в ней участвовал, убеждаются. Вся служба в нашем подразделении (мы приглашаем в него в первую очередь верующих людей) построена на православных принципах. Утром, вечером – молитва. Есть батюшка, чтобы можно было исповедаться, причаститься. Это сильно придаёт стойкости в сложных ситуациях. Ну и Бог помогает. Опытные люди могут множество примеров тому привести. Маленькое замечание: у нас в стране сегодня есть много людей, которые называют себя язычниками. Я имею честь знать крутых язычников – достойнейших людей, которые знают ритуалы, соблюдают обычаи. Но большинство из тех, кто так себя называет, если их спросишь, даже не в курсе какие у язычников боги: они не язычники, а просто безбожники, которые стесняется в этом признаться. Если человек просто безбожник, то Бог ему не помогает, так как человек сам отказывается от его помощи. А на такой большой войне, которая сейчас идёт, без Божьей помощи никак нельзя. Потому что с той стороны против нас воинство сатаны. Это очень мощный враг, без помощи Божьей людям смешно пытаться тягаться с ним.
– На какие смертельные мелочи бойцы не обращают внимания?
– Был такой великий святой – святитель сербский Велимирович, он написал книгу "Библия и война". Настоятельно рекомендую почитать всем, кто не читал. У него есть золотая фраза:
"Не бывает случайной пули на войне, у Бога случайностей вообще нет. Каждая пуля, каждый осколок попадает туда и тогда, когда Богу угодно".
Многим людям неопытным это кажется преувеличением либо вообще чушью. Но я, как воевавший, много раз это видел. Понимаете, когда мы много грешим в мирной жизни, Бог приводит нас на войну, и там ты идёшь как по тонкому лезвию меча. Ты можешь или исправить свои грехи, принести пользу людям, или, если продолжишь грешить, сорваться с лезвия.
Командир подразделения наших братьев "Имперский легион", где собрались очень православные люди, Денис Гариев говорит:
- Мы на войну идём, как в монастырь.
Никаких излишеств, только молиться и служить стране и Богу – вот самый здравый, самый правильный подход к пребыванию на войне. Если его придерживаться, то будет меньше смертельных мелочей и больше удивительных случаев спасения. Бог всё время разговаривает с нами. Просто мы приучаемся Его не слышать, не хотим слушать Его. А с подходом, о котором я сказал выше, ты будешь слушать Его, и Он тебя проведёт.
Долиной смертной тени пройду я и не устрашусь, потому что Ты со мной, – как в святом писании сказано. Соответственно, важно понимать, что война – это крайняя форма.
Война – та же самая мирная жизнь, только до предела сконцентрированная. На войне нужно жить. Какая бы она ни была, рано или поздно война закончится. И всё, что вы на ней сделали, останется с вами навсегда. Постарайтесь на войне так вести себя, чтобы потом в мирной жизни не было стыдно, чтобы вы на гражданке не боялись встретить сослуживцев. То есть основное правило выживания на войне то же самое, что и выживания в мирной жизни, – стяжание жизни вечной. Старайся жить как можно порядочнее, лучше, чище, и тогда у тебя всё будет в порядке.Фото: Юрий Евич: "На войне – как на лезвии меча". Фото предоставлено Юрием Евичем
Иконка спасла от двух "Хаймарсов"
– Можете привести примеры этого самого нематериального, необъяснимого, из вашей военной жизни?
– Да сколько угодно. Мне написали иконку – складышек из двух половинок: на одной Георгий Победоносец, на другой ангел-хранитель. Она была со мной несколько войн чуть ли не десяток лет. Как говорится, намоленная, потому что ты на войне молишься сильно. И уже на СВО, когда вышестоящее командование попёрло нас из одного места – хорошего, скрытного, я там эту иконку забыл. Искал-искал среди своих сумок, так и не нашёл. Решил:
Ну ладно, на всё воля Божья. Значит, это зачем-то нужно.
И что вы думаете? Спустя какое-то время именно в то помещение прилетело целых два "Хаймарса". Пробили перекрытие и все комнаты. И оба не взорвались! Один попал в комнату, где сидела куча народу. А в этой комнате моя иконка в углу стояла.
Воевавшие вам подобного много расскажут. Особенно священники. Но просто если начнёшь говорить о таком, не воевавшие окружающие вас не поймут, решат, что вы не в себе. Обычно если я на войне встречаю человека, который дипломатично говорит, что он в Бога не верит, я отвечаю ему:
- Брат, давай подождём первого миномётного обстрела.
– Правда ли, что в подразделениях, носящих имя какого-либо святого, меньше потерь?
– Носить имя святого неплохо, но при этом ещё нужно как можно лучше соблюдать устав христианской жизни. Если этого не делать, да ещё и, наоборот, творить какие-то нехорошие дела, результат может получиться прямо противоположный ожидаемому. Ну а в целом это даже материалистически легко объяснить: если в подразделении соблюдают религиозный уклад, то в нём нет злоупотреблений алкоголем, нет наркомании, нарушений дисциплины, внутренних конфликтов, а значит, у него выше будет и эффективность и меньше потерь.
Воевать некому, потому что миллионы воинов убиты во чреве
– Играет ли роль в выживании Вера?
– Да, играет критическую роль. Именно потому Бог и послал нам сейчас войну, что веры у нас не хватает. Мы очень сильно погрязли в грехах. Назову вещи своими именами. То, что у нас миллион абортов в год – это вообще недопустимо. Аборты должны быть запрещены. Убийство младенца во чреве никакого оправдания не имеет. Логично, что у нас нет ни воинов, ни конструкторов толковых, и воевать некому. Угроза такая большая, что можно реально сказать: страна на пороге гибели! Это как в притче. Один старец молился Богу, просил послать для России толковых начальников и полководцев. И услышал голос:
Я посылал их вам, но вы всех убили во чреве.
Это самый наглядный пример, как отсутствие веры приводит к гибели народа. Что значит отсутствие веры? Человек говорит:
- Я не могу позволить себе ребёнка.
Да ты что, с голоду умираешь? Просто люди хотят шикарной жизни для себя и не хотят детей. Это и есть отсутствие веры. И это приводит к гибели нации.
Чем на войне опасен мат
– Правда ли, что реже гибнут те, кто не матерится и чаще молится?
– Совершенно верно. Молитва – одна из форм деятельности головного мозга. У мозга есть разные ритмы – альфа, бета... долго говорить. Один ритм, когда человек работает, другой – когда спит, третий – когда стреляет.
Так вот, когда человек молится, у него наибольший КПД работы головного мозга. Человек во время молитвы спокойный, уравновешенный и очень толковый. А что ещё нужно для войны? В фильме "Брат-2" героям на телевидении задают вопрос:
"Кто из вас был самым крутым на войне!"
– "Данила"
– "Почему?"
– "А он никогда не боялся, очень быстро соображал".
Вот когда ты молишься, то быстро соображаешь и страх не так владеет тобой – отсюда и результат.ФОТО: Данила Багров умел владеть собой. Кадр из фильма "Брат-2"
А материться не стоит, потому что у матерной лексики сильная энергетика, и она тебя разрушает. Это как антимолитва. Святые отцы считают, что мат – обращение к нечистым силам за помощью. Поскольку нечистые силы воюют против нас, к ним обращаться за помощью бесполезно.
НЕ ДЕРГАЙ КОЛЬЦО
Во время войны будущий священник Василий Швец служил в десанте. Однажды, во время учебного прыжка, случилось непредвиденное. Он отделился от самолета, и ветер тут же начал сносить его с расчётной точки приземления на скалистый берег реки. Удар о камни на скорости — верная гибель.
Он был опытным бойцом и знал, что делать. Нужно дернуть за кольцо второго, запасного парашюта. Его купол раскроется, резко изменит траекторию и, возможно, даст шанс спланировать в сторону. Рука уже нащупала стальное кольцо, пальцы сжались. Еще секунда, и он рванет его изо всех сил.
И в эту секунду, заглушая свист ветра в ушах и стук сердца, кто-то сказал ему в самое сознание. Не просто прозвучал, а впечатался ясный, спокойный, властный голос:
— Не дергай кольцо.
Сознание солдата взорвалось от абсурда. Как не дергать?! Это единственный шанс! Отпустить руку — значит просто лететь камнем навстречу скалам и смерти. Это приказ, противоречащий инстинкту, здравому смыслу, всем уставам и самой жизни.
Пальцы разжались.
Он отпустил кольцо и, подчинившись непонятной воле, просто падал, как был, стремительно приближаясь к земле. Скалы пронеслись мимо, совсем рядом. А он, как живая торпеда, вошел точно в маленький речной омут — единственное глубокое и мягкое место на многие километры вокруг. Мутная вода и вязкий ил приняли его, погасив страшную скорость падения.
Выбравшись на берег, живой и невредимый, он посмотрел на небо. И в тот же миг понял, что́ произошло бы, дерни он за кольцо. Запасной парашют раскрылся бы, замедлил падение и изменил траекторию ровно настолько, чтобы ветер гарантированно снес его на острые, смертоносные камни.
Спасительное действие стало бы смертельным. А то, что выглядело как самоубийство, оказалось единственным путем к спасению.
Именно тогда, стоя на берегу в мокрой одежде, он дал Богу обет, что если останется жив в этой войне — станет священником.
Протоиерей Василий Швец прожил 98 лет и до конца своих дней служил у Престола.
«Я верю в Бога. Я служу в спецназе «Ахмат» МО РФ». Эти слова принадлежат бойцу с позывным Путин, чья история напоминает нам о том, что даже в горячих точках, среди смертельной опасности, человек остается под защитой высших сил.
Случай, о котором рассказывает Путин, произошел в светлый день Пасхи. В то время, когда многие молились о мире, церковь подверглась обстрелу.
—Позывной у меня – Путин, мне 31 год, я родом из города Курск. Командир на тот момент был «Охотник». Незадолго до этого случая я познакомился с девушкой.
Я тогда не носил крест, хотя и был крещеным. Относился к вере не то чтобы скептически, но не особо сильно. И вот эта девушка, до истерики желая, чтобы я надел крест, подарила мне его. Она требовала фотоотчеты, чтобы я показывал, что крест на мне.
Сопоставляя эти факты после произошедшего, боец видит нечто большее, чем просто случайность.
—20 апреля мы ехали по задаче восстановления связи в населенном пункте. Было там, честно говоря, неспокойно. Нас сбил дрон, мы перевернулись. Я не знаю, сколько оборотов сделала машина – наверно, 4-5. Ребята вылетели в люк, а я до конца кружился в ней. Вышел, думал, с позвоночником всё.
Увидел ребят, отвел их в лес, вызвал эвакуацию. Там еще дрон пытался перехватить нашу эвакуацию. Не помню позывной парня, который нас забирал, но, слава Богу, все живы, отделались легкими травмами.Спасибо ему за помощь.
Честно говоря, когда ехали по задаче, думали, что будет спокойно. Надеялись, что в такой большой церковный праздник будет перемирие. Но имеем то, что имеем.
После эвакуации нас доставили в больницу. Помню, меня осматривали врачи, говоря, что такое видят впервые: у меня на груди отпечатался крест. Сам крест тоже погнулся, а на месте, где он отпечатался, у меня разломалась грудина. После этого я задумался: неужели это меня спасло? Сам факт, что девушка настаивала на этом кресте, подарила его, и он же меня спас – будто судьба такая произошла.На фотографиях из больницы, сделанных товарищем с позывным «Ангел» (который, кстати, записывал компромат о нарушении перемирия со стороны ВСУ в Пасхальный день), видно фото моего погнутого креста, фото автомобиля, по которому ударил дрон, и фото отпечатка креста на моей груди.
Крест я после этого ношу не снимая. Я его даже не выравнивал, оставил как символ моего спасения.Вера и судьба неразрывно связаны. В самые тяжелые моменты, когда кажется, что все потеряно, именно вера в Бога, поддержка близких и, возможно, высший промысел могут стать той опорой, которая поможет пройти через все испытания.
Верьте в Бога.
