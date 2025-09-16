Бывают в жизни чудеса

Убитый боец СВО очнулся по дороге в морг и рассказал про старика с крестом на шапке.

Дьулустан Иванов (родом из Якутии) побывал на том свете, и от того, что он там увидел, берёт оторопь.

"Это был такой высокий старик с белой бородой и крестом на шапке… Он сказал, что мне ещё рано…" — объясняет боец СВО.



ВОИН СВО ЧУДОМ ИЗБЕЖАЛ ГИБЕЛИ. Осколки застряли в иконках у сердца. «Смелый» на фронте СВО с самого начала. Он всегда кладет иконки в карман у сердца. Так делали его предки.

В ходе боя «Смелый» получил осколочные ранения. В госпитале военные медики поразились: один осколок застрял в книжной иконе, что у сердца, вторая иконка остановила еще один меньший кусок.

"Миллионы воинов убиты": Жёсткая правда от корифея тактической медицины Юрия Евича Потомственный хирург Юрий Евич на войне с 2014 года. Спасал наших воинов в Донбассе, потом в Сирии, Ливии. И продолжает спасать на СВО. Он создал свою школу выживания, филиалы которой работают по всей России. Казалось бы, люди, постоянно по работе имеющие дело со смертью, должны быть предельно циничны и материалистичны. Но всё ровно наоборот. Профессия военного врача позволяет близко наблюдать присутствие Бога в судьбах людей. Юрий Евич поделился этими наблюдениями с Царьградом.

На войну надо уходить, как в монастырь

ЦАРЬГРАД: Юрий Юрьевич, насколько ощутимо на войне присутствие Бога?

ЮРИЙ ЕВИЧ: В такой большой войне без Бога – не до порога. В этом многие, кто в ней участвовал, убеждаются. Вся служба в нашем подразделении (мы приглашаем в него в первую очередь верующих людей) построена на православных принципах. Утром, вечером – молитва. Есть батюшка, чтобы можно было исповедаться, причаститься. Это сильно придаёт стойкости в сложных ситуациях. Ну и Бог помогает. Опытные люди могут множество примеров тому привести. Маленькое замечание: у нас в стране сегодня есть много людей, которые называют себя язычниками. Я имею честь знать крутых язычников – достойнейших людей, которые знают ритуалы, соблюдают обычаи. Но большинство из тех, кто так себя называет, если их спросишь, даже не в курсе какие у язычников боги: они не язычники, а просто безбожники, которые стесняется в этом признаться. Если человек просто безбожник, то Бог ему не помогает, так как человек сам отказывается от его помощи. А на такой большой войне, которая сейчас идёт, без Божьей помощи никак нельзя. Потому что с той стороны против нас воинство сатаны. Это очень мощный враг, без помощи Божьей людям смешно пытаться тягаться с ним.

– На какие смертельные мелочи бойцы не обращают внимания?

– Был такой великий святой – святитель сербский Велимирович, он написал книгу "Библия и война". Настоятельно рекомендую почитать всем, кто не читал. У него есть золотая фраза:

"Не бывает случайной пули на войне, у Бога случайностей вообще нет. Каждая пуля, каждый осколок попадает туда и тогда, когда Богу угодно".

Многим людям неопытным это кажется преувеличением либо вообще чушью. Но я, как воевавший, много раз это видел. Понимаете, когда мы много грешим в мирной жизни, Бог приводит нас на войну, и там ты идёшь как по тонкому лезвию меча. Ты можешь или исправить свои грехи, принести пользу людям, или, если продолжишь грешить, сорваться с лезвия.

Командир подразделения наших братьев "Имперский легион", где собрались очень православные люди, Денис Гариев говорит:

- Мы на войну идём, как в монастырь.

Никаких излишеств, только молиться и служить стране и Богу – вот самый здравый, самый правильный подход к пребыванию на войне. Если его придерживаться, то будет меньше смертельных мелочей и больше удивительных случаев спасения. Бог всё время разговаривает с нами. Просто мы приучаемся Его не слышать, не хотим слушать Его. А с подходом, о котором я сказал выше, ты будешь слушать Его, и Он тебя проведёт.

Долиной смертной тени пройду я и не устрашусь, потому что Ты со мной, – как в святом писании сказано. Соответственно, важно понимать, что война – это крайняя форма.

Война – та же самая мирная жизнь, только до предела сконцентрированная. На войне нужно жить. Какая бы она ни была, рано или поздно война закончится. И всё, что вы на ней сделали, останется с вами навсегда. Постарайтесь на войне так вести себя, чтобы потом в мирной жизни не было стыдно, чтобы вы на гражданке не боялись встретить сослуживцев. То есть основное правило выживания на войне то же самое, что и выживания в мирной жизни, – стяжание жизни вечной. Старайся жить как можно порядочнее, лучше, чище, и тогда у тебя всё будет в порядке. Фото: Юрий Евич: "На войне – как на лезвии меча". Фото предоставлено Юрием Евичем

Иконка спасла от двух "Хаймарсов"

– Можете привести примеры этого самого нематериального, необъяснимого, из вашей военной жизни?

– Да сколько угодно. Мне написали иконку – складышек из двух половинок: на одной Георгий Победоносец, на другой ангел-хранитель. Она была со мной несколько войн чуть ли не десяток лет. Как говорится, намоленная, потому что ты на войне молишься сильно. И уже на СВО, когда вышестоящее командование попёрло нас из одного места – хорошего, скрытного, я там эту иконку забыл. Искал-искал среди своих сумок, так и не нашёл. Решил:

Ну ладно, на всё воля Божья. Значит, это зачем-то нужно.

И что вы думаете? Спустя какое-то время именно в то помещение прилетело целых два "Хаймарса". Пробили перекрытие и все комнаты. И оба не взорвались! Один попал в комнату, где сидела куча народу. А в этой комнате моя иконка в углу стояла.

Воевавшие вам подобного много расскажут. Особенно священники. Но просто если начнёшь говорить о таком, не воевавшие окружающие вас не поймут, решат, что вы не в себе. Обычно если я на войне встречаю человека, который дипломатично говорит, что он в Бога не верит, я отвечаю ему:

- Брат, давай подождём первого миномётного обстрела.

– Правда ли, что в подразделениях, носящих имя какого-либо святого, меньше потерь?

– Носить имя святого неплохо, но при этом ещё нужно как можно лучше соблюдать устав христианской жизни. Если этого не делать, да ещё и, наоборот, творить какие-то нехорошие дела, результат может получиться прямо противоположный ожидаемому. Ну а в целом это даже материалистически легко объяснить: если в подразделении соблюдают религиозный уклад, то в нём нет злоупотреблений алкоголем, нет наркомании, нарушений дисциплины, внутренних конфликтов, а значит, у него выше будет и эффективность и меньше потерь.

Воевать некому, потому что миллионы воинов убиты во чреве

– Играет ли роль в выживании Вера?

– Да, играет критическую роль. Именно потому Бог и послал нам сейчас войну, что веры у нас не хватает. Мы очень сильно погрязли в грехах. Назову вещи своими именами. То, что у нас миллион абортов в год – это вообще недопустимо. Аборты должны быть запрещены. Убийство младенца во чреве никакого оправдания не имеет. Логично, что у нас нет ни воинов, ни конструкторов толковых, и воевать некому. Угроза такая большая, что можно реально сказать: страна на пороге гибели! Это как в притче. Один старец молился Богу, просил послать для России толковых начальников и полководцев. И услышал голос:

Я посылал их вам, но вы всех убили во чреве.

Это самый наглядный пример, как отсутствие веры приводит к гибели народа. Что значит отсутствие веры? Человек говорит:

- Я не могу позволить себе ребёнка.

Да ты что, с голоду умираешь? Просто люди хотят шикарной жизни для себя и не хотят детей. Это и есть отсутствие веры. И это приводит к гибели нации.

Чем на войне опасен мат

– Правда ли, что реже гибнут те, кто не матерится и чаще молится?

– Совершенно верно. Молитва – одна из форм деятельности головного мозга. У мозга есть разные ритмы – альфа, бета... долго говорить. Один ритм, когда человек работает, другой – когда спит, третий – когда стреляет.

Так вот, когда человек молится, у него наибольший КПД работы головного мозга. Человек во время молитвы спокойный, уравновешенный и очень толковый. А что ещё нужно для войны? В фильме "Брат-2" героям на телевидении задают вопрос:

"Кто из вас был самым крутым на войне!"

– "Данила"

– "Почему?"

– "А он никогда не боялся, очень быстро соображал".

Вот когда ты молишься, то быстро соображаешь и страх не так владеет тобой – отсюда и результат. ФОТО: Данила Багров умел владеть собой. Кадр из фильма "Брат-2"

А материться не стоит, потому что у матерной лексики сильная энергетика, и она тебя разрушает. Это как антимолитва. Святые отцы считают, что мат – обращение к нечистым силам за помощью. Поскольку нечистые силы воюют против нас, к ним обращаться за помощью бесполезно.

НЕ ДЕРГАЙ КОЛЬЦО

Во время войны будущий священник Василий Швец служил в десанте. Однажды, во время учебного прыжка, случилось непредвиденное. Он отделился от самолета, и ветер тут же начал сносить его с расчётной точки приземления на скалистый берег реки. Удар о камни на скорости — верная гибель.

Он был опытным бойцом и знал, что делать. Нужно дернуть за кольцо второго, запасного парашюта. Его купол раскроется, резко изменит траекторию и, возможно, даст шанс спланировать в сторону. Рука уже нащупала стальное кольцо, пальцы сжались. Еще секунда, и он рванет его изо всех сил.

И в эту секунду, заглушая свист ветра в ушах и стук сердца, кто-то сказал ему в самое сознание. Не просто прозвучал, а впечатался ясный, спокойный, властный голос:

— Не дергай кольцо.

Сознание солдата взорвалось от абсурда. Как не дергать?! Это единственный шанс! Отпустить руку — значит просто лететь камнем навстречу скалам и смерти. Это приказ, противоречащий инстинкту, здравому смыслу, всем уставам и самой жизни.

Пальцы разжались.

Он отпустил кольцо и, подчинившись непонятной воле, просто падал, как был, стремительно приближаясь к земле. Скалы пронеслись мимо, совсем рядом. А он, как живая торпеда, вошел точно в маленький речной омут — единственное глубокое и мягкое место на многие километры вокруг. Мутная вода и вязкий ил приняли его, погасив страшную скорость падения.

Выбравшись на берег, живой и невредимый, он посмотрел на небо. И в тот же миг понял, что́ произошло бы, дерни он за кольцо. Запасной парашют раскрылся бы, замедлил падение и изменил траекторию ровно настолько, чтобы ветер гарантированно снес его на острые, смертоносные камни.

Спасительное действие стало бы смертельным. А то, что выглядело как самоубийство, оказалось единственным путем к спасению.

Именно тогда, стоя на берегу в мокрой одежде, он дал Богу обет, что если останется жив в этой войне — станет священником.

Протоиерей Василий Швец прожил 98 лет и до конца своих дней служил у Престола.

«Я верю в Бога. Я служу в спецназе «Ахмат» МО РФ». Эти слова принадлежат бойцу с позывным Путин, чья история напоминает нам о том, что даже в горячих точках, среди смертельной опасности, человек остается под защитой высших сил.

Случай, о котором рассказывает Путин, произошел в светлый день Пасхи. В то время, когда многие молились о мире, церковь подверглась обстрелу.

—Позывной у меня – Путин, мне 31 год, я родом из города Курск. Командир на тот момент был «Охотник». Незадолго до этого случая я познакомился с девушкой.

Я тогда не носил крест, хотя и был крещеным. Относился к вере не то чтобы скептически, но не особо сильно. И вот эта девушка, до истерики желая, чтобы я надел крест, подарила мне его. Она требовала фотоотчеты, чтобы я показывал, что крест на мне.

Сопоставляя эти факты после произошедшего, боец видит нечто большее, чем просто случайность.

—20 апреля мы ехали по задаче восстановления связи в населенном пункте. Было там, честно говоря, неспокойно. Нас сбил дрон, мы перевернулись. Я не знаю, сколько оборотов сделала машина – наверно, 4-5. Ребята вылетели в люк, а я до конца кружился в ней. Вышел, думал, с позвоночником всё.

Увидел ребят, отвел их в лес, вызвал эвакуацию. Там еще дрон пытался перехватить нашу эвакуацию. Не помню позывной парня, который нас забирал, но, слава Богу, все живы, отделались легкими травмами.Спасибо ему за помощь.

Честно говоря, когда ехали по задаче, думали, что будет спокойно. Надеялись, что в такой большой церковный праздник будет перемирие. Но имеем то, что имеем.

После эвакуации нас доставили в больницу. Помню, меня осматривали врачи, говоря, что такое видят впервые: у меня на груди отпечатался крест. Сам крест тоже погнулся, а на месте, где он отпечатался, у меня разломалась грудина. После этого я задумался: неужели это меня спасло? Сам факт, что девушка настаивала на этом кресте, подарила его, и он же меня спас – будто судьба такая произошла. На фотографиях из больницы, сделанных товарищем с позывным «Ангел» (который, кстати, записывал компромат о нарушении перемирия со стороны ВСУ в Пасхальный день), видно фото моего погнутого креста, фото автомобиля, по которому ударил дрон, и фото отпечатка креста на моей груди.

Крест я после этого ношу не снимая. Я его даже не выравнивал, оставил как символ моего спасения. Вера и судьба неразрывно связаны. В самые тяжелые моменты, когда кажется, что все потеряно, именно вера в Бога, поддержка близких и, возможно, высший промысел могут стать той опорой, которая поможет пройти через все испытания.

Верьте в Бога.

