20+ мурлык, которые прониклись праздничной атмосферой до самых кончиков усов
Многие с нетерпением ждут декабрь, чтобы поставить, наконец, елку и украсить и ее, и квартиру гирляндами, шарами и игрушками. Но не только люди предвкушают всю эту новогоднюю атмосферу — котики тоже совсем не прочь ей насладиться. И да, делают они это по-своему. Одни усатые просто с обожанием таращатся на заветное деревце, другие украшают его собой, ну а совсем отчаянные начинают вступать с ним в схватку.
«Это его первое Рождество»
«Она не трогала елку рекордных 5 дней. А потом разбила 2 игрушки» Цель найдена «В прошлое Рождество я постоянно находила на крыльце ветки и мишуру с нашей елки. Потом я узнала, почему» «Идеальная звездочка» «Он еле дождался, когда мы уже закончим украшать елку, и сразу залез на нее» «В предвкушении» «Найди себе кого-нибудь, кто будет смотреть на тебя так, как мой котик смотрит на елку» «Мама хотела поставить елку, но у ее кота были другие планы» «Это ее первое Рождество. Она просто сидит и смотрит на огоньки. Мне нравится представлять, что она восхищается тем, как я тут все украсила» «Джет обожает тут сидеть» «Наш усатый и елка» «Это его третье Рождество, поэтому украшения он уже видел. Уж не знаю, чем он так очарован в этом году» «Они все раньше жили в приюте и впервые видят елку» «Елка простояла меньше 2 дней. Кошка не пострадала, но она будет утверждать, что я испортила ей удовольствие, подняв дерево обратно» «Первое Рождество моего котенка» «Прогноз для елки неблагоприятный»«Из Честера получилось замечательное украшение» «Котенок против елки: День 1»«К счастью, она никогда не взбиралась на дерево и не пыталась уронить украшения» «Да, похоже, недолго игрушки провисят» «Рождественская елка стояла меньше суток, а половина украшений уже на полу»
«Пушистые сокрушители елки планируют свой следующий шаг»«Мэгги и Тонкс с комфортом проводят свои первые новогодние праздники»
