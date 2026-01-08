Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

20+ мурлык, которые прониклись праздничной атмосферой до самых кончиков усов

Многие с нетерпением ждут декабрь, чтобы поставить, наконец, елку и украсить и ее, и квартиру гирляндами, шарами и игрушками. Но не только люди предвкушают всю эту новогоднюю атмосферу — котики тоже совсем не прочь ей насладиться. И да, делают они это по-своему. Одни усатые просто с обожанием таращатся на заветное деревце, другие украшают его собой, ну а совсем отчаянные начинают вступать с ним в схватку.

«Это его первое Рождество»

«Она не трогала елку рекордных 5 дней. А потом разбила 2 игрушки»
Цель найдена
«В прошлое Рождество я постоянно находила на крыльце ветки и мишуру с нашей елки. Потом я узнала, почему»
«Идеальная звездочка»
«Он еле дождался, когда мы уже закончим украшать елку, и сразу залез на нее»
«В предвкушении»
«Найди себе кого-нибудь, кто будет смотреть на тебя так, как мой котик смотрит на елку»
«Мама хотела поставить елку, но у ее кота были другие планы»
«Это ее первое Рождество. Она просто сидит и смотрит на огоньки. Мне нравится представлять, что она восхищается тем, как я тут все украсила»
«Джет обожает тут сидеть»
«Наш усатый и елка»
«Это его третье Рождество, поэтому украшения он уже видел. Уж не знаю, чем он так очарован в этом году»
«Они все раньше жили в приюте и впервые видят елку»
«Елка простояла меньше 2 дней. Кошка не пострадала, но она будет утверждать, что я испортила ей удовольствие, подняв дерево обратно»
«Первое Рождество моего котенка»
«Прогноз для елки неблагоприятный»«Из Честера получилось замечательное украшение»
«Котенок против елки: День 1»«К счастью, она никогда не взбиралась на дерево и не пыталась уронить украшения»
«Да, похоже, недолго игрушки провисят»
«Рождественская елка стояла меньше суток, а половина украшений уже на полу»
«Пушистые сокрушители елки планируют свой следующий шаг»«Мэгги и Тонкс с комфортом проводят свои первые новогодние праздники»

 

 

 

 

