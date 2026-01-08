20+ мурлык, которые прониклись праздничной атмосферой до самых кончиков усов

Многие с нетерпением ждут декабрь, чтобы поставить, наконец, елку и украсить и ее, и квартиру гирляндами, шарами и игрушками. Но не только люди предвкушают всю эту новогоднюю атмосферу — котики тоже совсем не прочь ей насладиться. И да, делают они это по-своему. Одни усатые просто с обожанием таращатся на заветное деревце, другие украшают его собой, ну а совсем отчаянные начинают вступать с ним в схватку.