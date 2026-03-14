Нас бьют, а мы мельчаем?

Тем временем Донбасс продолжает платить за "дух Анкориджа" (который раньше был "духом Стамбула", а ещё раньше "духом Минска", которому "альтернативы нет"). "Восемь медиков погибли и десять ранены из-за удара ВСУ дронами 10 марта по медучреждению в ДНР, сообщило Минобороны России.

"Объект никогда не использовался в военных целях и его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали", – подчеркнули в ведомстве.

По данным ведомства, украинские боевики провели атаку на гражданский объект около 03.40 по мск 10 марта. В направлении медучреждения противник выпустил четыре беспилотника самолетного типа. В этот момент в здании находились более 130 пациентов и примерно 50 сотрудников. В результате удара восемь медиков погибли на месте, еще девять медработников и один человек, вероятно, пациент, получили различные ранения. В Минобороны атаку на медучреждение назвали терактом".А вот в этом месте поподробнее. Какой ещё "теракт"? Это война. Это атаки врага. А враг у нас - абсолютное зло, с которым никаких "компромиссов" быть не может. Называть войну "терроризмом" - обесценивать то, что делают бойцы на фронте. Может, вы прекратите делать вид, что ничего не происходит, пока фашисты бьют по больницам и школам.? Это всю страну оскорбляет. Это, как минимум, лицемерие. Совершенно неуместное в данной ситуации.Но здесь, скорее, эмоции. Хотя, и они на войне очень много значат. А что мы имеем по итогам этих дней? Жертвы в центре Брянска. Жертвы в Донецкой больнице. Настоящий террор против Сочи и Новороссийска. Очевидный качественный скачок атак дронами по нашей территории. Это с одной стороны. И фактическое прекращение больших ударов по Украине.А ещё её энергосистема, которая, оказывается, есть и работает. Хотя нам рассказывали, что её больше нет. Это с другой стороны. С нашей.Что происходит, можно поинтересоваться?

Новые заявления Кремля, устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова:

"У РФ нет опасений, что из-за войны в Иране для США украинское урегулирование уйдет на второй план".

Это как? То есть в Кремле нет опасений, что США с головой уйдет в Иран и забьет на поддержку ВСУ в войне против нас, так что ли? Нет опасений, что у ВСУ закончатся Himars, ATACMS, американские материалы для БПЛА и прочее вооружение (не говоря уже о постоянной разведке, целеуказании и связи)? А может, лучше бы было, чтобы такие опасения были?

"РФ высоко ценит усилия США по урегулированию кризиса на Украине".

Удар ракетами НАТО по Брянску с 6 погибшими и множеством раненых мирных жителей России - это повод для высокой оценки усилий США по урегулированию кризиса? Или США тут как бы отдельно и не при делах?

"Сейчас интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают".

Ну а это самое потрясающее по своей циничности заявление. Глобальные энергорынки дестабилизировались после варварского террористического нападения США и Израиля на Иран, после убийства лидеров суверенного государства, уничтожения сотен мирных жителей-иранцев. После атаки на нашего исторического союзника и заклятого врага сионистов и Запада, кстати.

И сейчас интересы России, выходит, аналогичны интересам глобального американского агрессора и его шестерок - нефтяных монархий Персидского залива, которые сильно переживают, что Иран обнулил их сырьевые прибыли.

Может быть, Пескову следовало сказать "интересы Кремля и США совпадают"? Так было бы точно логичнее и понятнее всем нам.

