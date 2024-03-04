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День памяти всенародно любимого Иосифа Виссарионовича Сталина

5 марта исполняется 71 год со дня смерти "отца народов" - Иосифа Виссарионовича Сталина.Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1902 годФото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1924 годФото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1936 годФото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1938 годФото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1939 годФото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1943 годФото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1945 годФото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1949 годФото ИТАР ТАСС. И.СталинФото ИТАР ТАССФото ИТАР ТАССФото ИТАР ТАСС. Памятник И.Сталину на его могиле у Кремлевской стеныФото ИТАР ТАСС. Март 1953 год. Похороны И.СталинаФото ИТАР ТАСС. Март 1953 год. Похороны И.СталинаФото ИТАР ТАСС. Март 1953 год. Похороны И.СталинаДелегация Русской Православной Церкви перед возложением венка И.В.СталинуПредставитель Русской Православной Церкви Митрополит Николай в почетном карауле у гроба И.В.СталинаТрудящиеся столицы направляются в Колонный зал Дома союзов, где установлен гроб с телом И.В.Сталина. Фото А.АгаповаНа Красной площади в день похорон И.В.СталинаПоследние почести СталинуПохороны Сталина - траурный кортеж.Москвичи на Красной площади в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина 9 марта 1953 года.Траурный митинг в Праге в час похорон СталинаПохороны Сталина близ города Калач, Воронежской областиДевочка у гроба Сталина

В Колонном зале

Впервые плачет девочка моя
Совсем не детскими, тяжелыми слезами,
И не могу ее утешить я,
Подняв ее над головой в Колонном зале.

Так рано с горем повстречалась ты,
Как в раннем детстве я, - в том январе далеком.
Мы, вглядываясь в строгие черты,
Прощаемся с вождем в молчании глубоком.

Среди цветов товарищ Сталин спит.
Сон нашего отца величествен, спокоен:
Уверен вождь, что тверд, как монолит,
Народ советский - труженик и воин.

Всегда едины Сталин и народ,
Бессмертен сталинский народный светлый гений.
Он вместе с Лениным и вел нас и ведет,
Он путь предначертал для многих поколений.

Пусть девочка моя совсем мала,
Но так же как и я, она узнала с детства:
Все светлое нам Партия дала,
Отечество и мир нам вручены в наследство.

Святому делу Ленина верны,
Святому делу Сталина верны,
Путь к коммунизму озарен их вечной славой.
Как много в жизни сделать мы должны,
Чтоб быть достойными своей эпохи величавой!

Евг. Долматовский

Фото ИТАР ТАСС. Торжественный вечер в честь 125-летия со дня открытия государственного ордена Ленина академического Малого театра 1949 годФото ИТАР ТАСС. Выступление И.Сталина в Большом театре Союза ССР 1946 годФото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1936 годФото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1936 годФото ИТАР ТАСС. Портрет И.Сталина 1949 годhttps://gurei.ucoz.ru/publ/60_let_so_dnja_smerti_stalina/10-1-0-5180
https://kpss-ru.livejournal.com/79518.html

Специальный выпуск Новосибирской студии кинохроники 1953 г.

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