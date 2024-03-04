День памяти всенародно любимого Иосифа Виссарионовича Сталина

5 марта исполняется 71 год со дня смерти "отца народов" - Иосифа Виссарионовича Сталина. Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1902 год Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1924 год Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1936 год Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1938 год Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1939 год Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1943 год Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1945 год Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1949 год Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин Фото ИТАР ТАСС Фото ИТАР ТАСС Фото ИТАР ТАСС. Памятник И.Сталину на его могиле у Кремлевской стены Фото ИТАР ТАСС. Март 1953 год. Похороны И.Сталина Фото ИТАР ТАСС. Март 1953 год. Похороны И.Сталина Фото ИТАР ТАСС. Март 1953 год. Похороны И.Сталина Делегация Русской Православной Церкви перед возложением венка И.В.Сталину Представитель Русской Православной Церкви Митрополит Николай в почетном карауле у гроба И.В.Сталина Трудящиеся столицы направляются в Колонный зал Дома союзов, где установлен гроб с телом И.В.Сталина. Фото А.Агапова На Красной площади в день похорон И.В.Сталина Последние почести Сталину Похороны Сталина - траурный кортеж. Москвичи на Красной площади в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина 9 марта 1953 года. Траурный митинг в Праге в час похорон Сталина Похороны Сталина близ города Калач, Воронежской области Девочка у гроба Сталина

В Колонном зале

Впервые плачет девочка моя

Совсем не детскими, тяжелыми слезами,

И не могу ее утешить я,

Подняв ее над головой в Колонном зале.

Так рано с горем повстречалась ты,

Как в раннем детстве я, - в том январе далеком.

Мы, вглядываясь в строгие черты,

Прощаемся с вождем в молчании глубоком.

Среди цветов товарищ Сталин спит.

Сон нашего отца величествен, спокоен:

Уверен вождь, что тверд, как монолит,

Народ советский - труженик и воин.

Всегда едины Сталин и народ,

Бессмертен сталинский народный светлый гений.

Он вместе с Лениным и вел нас и ведет,

Он путь предначертал для многих поколений.

Пусть девочка моя совсем мала,

Но так же как и я, она узнала с детства:

Все светлое нам Партия дала,

Отечество и мир нам вручены в наследство.

Святому делу Ленина верны,

Святому делу Сталина верны,

Путь к коммунизму озарен их вечной славой.

Как много в жизни сделать мы должны,

Чтоб быть достойными своей эпохи величавой!

Евг. Долматовский

Фото ИТАР ТАСС. Торжественный вечер в честь 125-летия со дня открытия государственного ордена Ленина академического Малого театра 1949 год Фото ИТАР ТАСС. Выступление И.Сталина в Большом театре Союза ССР 1946 год Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1936 год Фото ИТАР ТАСС. И.Сталин 1936 год Фото ИТАР ТАСС. Портрет И.Сталина 1949 год https://gurei.ucoz.ru/publ/60_let_so_dnja_smerti_stalina/10-1-0-5180

https://kpss-ru.livejournal.com/79518.html

Специальный выпуск Новосибирской студии кинохроники 1953 г.