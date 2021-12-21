1:0 в пользу «глубинного народа» - почему в РФ не прошли QR-коды?

Регионы «съезжают с темы»

Само собой, в регионах тоже не полные идиоты сидят: местные власти начинают потихоньку уходить от QR-кодов.

Например, губернатор Тюменской области отменил до 20 января QR-коды в ТРЦ, общепите и ряде предприятий сферы услуг, разрешил корпоративы в ресторанах, образовательные форумы с наполняемостью до 70% посадочных мест. Смягчение режима наблюдается в Томской, Ульяновской и Нижегородской областях. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеево введении с 15 декабря QR-кодов в общественных местах. В Ивановской области это сделали еще в конце ноября . В ближайшие дни процесс, судя по всему, примет лавинообразный характер: нет дураков смотреть, положив зубы на полку, как рестораторы и отельеры в Москве снимают сливки с предновогоднего сезона. Напомним, в столице QR-коды с лета не вводились, да и тогда попытка оказалась достаточно краткосрочной.

Что касается законопроекта о введении QR-кодов на транспорте, то в кулуарах даже не особо скрывали, что отрасль просто не готова к такому нововведению. Проще говоря, лоббистский ресурс РЖД и «Аэрофлота» с самого начала оказался намного более эффективным по сравнению с региональными князьками, которым приходится делать ставку на тихий саботаж.

«Санитарное лобби» против «экономического блока»

Еще одной причиной отказа от QR-кодов могла стать жесткая аппаратная борьба между чиновниками: очевидного согласия по этому вопросу нет даже на уровне правительства, где «санитарное лобби» (социальный блок под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой) вошло в жесткий клинч с экономическим блоком под началом первого вице-премьера Андрея Белоусова. Понятно, что «санитарному лобби», которое внезапно оказалось главным по борьбе с эпидемией, выгодны максимально жесткие меры контроля и ускорение вакцинации. В свою очередь, представители экономического блока резонно опасаются негативного влияния этих мер на экономику, которая и без того на ладан дышит.

А еще есть Администрация Президента, где, в свою очередь, озабочены влиянием ковида на рейтинг главы государства, которого вообще-то стараются держать в стороне от этой темы, но не всегда получается. Неслучайно, отмечает политолог Татьяна Становая, высказывания Путина на несколько часов, а то и на сутки, опаздывают за действиями системы.

То в понедельник Путин просит снять с рассмотрения законопроект, о снятии которого уже объявили. Теперь он просит доработать другой законопроект, который еще вчера на месяц отправлен в регионы и, собственно, и так должен быть доработан ко второму чтению.

Происходит, по мнению эксперта, наглядное превращение «национального лидера» в статичный символ, который с бюрократическим опозданием прибивают к процессам, к коим Путин уже имеет мало отношения.

Чуждая идеология

Однако принудительная вакцинация может иметь не только экономические последствия: раздражение, которое она вызывает у «глубинного народа», может привести к переоценке ценностей в области идеологии. Противники вакцинации для характеристики происходящего все чаще используют слово «фашизм», а ведь до недавнего времени к такому способу дискредитации оппонентов прибегала именно официальная пропаганда, положившая патриотизм в основу государственной идеологии.

Но теперь она, похоже, теряет монополию: например, недавно лидер КПРФ Геннадий Зюганов прямо сравнил QR-коды со звездами Давида, которые нашивали на одежду евреям во время нацистской оккупации. А депутаты от КПРФ пришли на заседание Госдумы с плакатом «КПРФ против QR-фашизма». Кажется, против российских чиновников оборачивается их же собственное оружие. И это очень тревожный сигнал.

https://sneg.tv/57687-1-0-v-polzu-glubinnogo-naroda-pochemu-...