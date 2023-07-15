Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.65

В Киеве демонтировали бюст Юрию Гагарину во дворе Центра технического творчества Хотя по версии «великих историков», Гагарин – «украинский» космонавт, которого в космос отправил «украинец» Сергей Королев.

https://t.me/c/1524001401/10779

В Львовской области годовщину начала ВОВ войны отметили сносом трех памятников советским солдатам Монументы снесли в селах Жуков, Ремезовцы и Поляны Золочевского района Львовщины. Неонацисты, очевидно, специально спешили закончить свое грязное дело накануне Дня памяти и скорби.

Кстати, сегодняшний день на Украине тоже носит имя Дня скорби и чествования памяти жертв войны, но незаметно, чтобы наследники Бандеры об этом заботились.

Придется помочь восстановить и память, и памятники

https://t.me/tsargradtv/47722

29 июня — День партизан и подпольщиков. В Киеве его отметили своеобразно — облили красной краской бюст партизана Сидора Ковпака и написали на нём «Оккупант». Вандалы в парке Вечной Славы в Киеве осквернили бюсты Героев Советского Союза Ивана Черняховского, Сидора Ковпака, Павла Рыбалко и Алексея Федорова.

Ковпак, родившийся под Полтавой и умерший в Киеве, — это, конечно, интересный кандидат на роль оккупанта Украины. Впрочем, удивляться особо нечему. Ведь на Украине уже много лет со школьной скамьи буквально вбивают в головы подрастающего поколения свою, альтернативную истинной историю, в которой есть место героизации предателей своего народа, палачей и нацистов Бандеры и Шухевича.

Но никак не Ковпаку, который в годы ВОВ боролся с фашистами и перешедшими на их сторону коллаборационистами. В рядах отряда Ковпака воевали истинные украинцы, отстаивавшие независимость своей родины.

Есть один интересный факт, касающийся Ковпака. Последние годы жизни он провел в Киеве, где и умер 11 декабря 1967 года на 81 году жизни, после чего с воинскими почестями похоронен на Байковом кладбище. Так вот, уже в период существования «незалежной» Украины, а именно в сентябре 2009 года, постановлением кабмина его могила была внесена в госреестр памятников культурного наследия. Впрочем, те, кто осквернил мемориалы в парке Партизанской славы, об этом тоже наверняка не знают.

https://t.me/tsargradtv/48636

Атмосфера СВО Атмосфера СВО

https://t.me/boris_rozhin/89493

Бойцы 37-й мотострелковой бригады ВС РФ разбили группу националистов из рядов 37-й отдельной бригады морской пехоты под селом Урожайное на запорожском направлении. В ходе боя был также уничтожен американские бронеавтомобиль M-ATV Oshkosh.

https://t.me/orchestra_w/7308

Моменты СВО Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/89612

Объявили победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики. Это лучшие снимки в категориях «Одиночная фотография», «Фотографические серии» и «Особая отметка жюри

https://t.me/zubovskiy4/14186

Леса Кременной. https://t.me/ok_spn/25225

Последствия ночного прилета "Гераней" в Запорожье. Стоит еще раз напомнить, что согласно заявлению ВСУ, "Герани" смогли поразить цели только во Львове, а все остальные "Герани" были сбиты. Ну раз так, то в Запорожье ничего не прилетало и на фото последствия взрыва кондиционера.

https://t.me/boris_rozhin/89644

Турецкие Kirpi, британские Mastiff и прочая западная хрень, на которой украинские боевики пытались штурмовать посёлок Новодонецкое на Угледарском фронте. Бойцы ОБТФ "Каскад" совместно с подразделениями Министерства Обороны РФ уверенно держат свои позиции и ждут новых трофеев.

https://t.me/diza_donbass/1716

Урожай "поля смерти" под Артёмовском.

Уничтоженная броня и большие потери - результат работы нашей разведки. Кадры побоища на Артемовском направлении. Помешал дождь наверное

https://t.me/IronHelmets/652

Рассказ @voin_dv о событиях на Северных дачах под Угледаром. О том, что происходило в те дни рассказывает командир подразделения с позывным Бродяга. За мужество, отвагу и героизм он удостоен звания Героя России. «На зоне СВО я с первого дня, прошел через штурм Павловки, Краснополья, бои за Шервудский лес под Изюмом. Был радистом, стал командиром своего подразделения.

Незадолго до начала наступления на Угледар мы зашли в район Северных дач в окрестностях города — поменяли на позициях товарищей со 155-й бригады морской пехоты и ОБТФ «Каскад». Какое-то время держали там оборону, а затем перешли в наступление.

Заходили вместе с бойцами отряда «Шторм» с 5-й танковой. Нам удалось занять господствующую высоту, но «штормам» в какой-то момент пришлось отступить, и их позицию занял противник. Мы оказались в окружении и враг перешел в атаку — палил из всей возможной стрелкотни. Доходило до пятиметрового контакта, перекидывались гранатами.

Когда боекомплект начал подходить к концу, я принял решение вызвать на себя артиллерийский огонь. Ударили «Грады» и только тогда хохол отошел. На следующий день снова началась атака, и снова пришлось вызвать на себя огонь. И так раз за разом в течение 25 дней. Другие подразделения пытались нам помочь, вызволить оттуда, но из-за интенсивного огня несли потери и не могли подойти. Мой хороший друг с позывным «Кошмар» пытался — тоже не дошел. Когда хохлы шли в наступление, еще один мой товарищ — «Фугас», пытался оказать огневую поддержку с расстояния, но из-за рельефа местности ему не всегда удавалось вести огонь.

Раз в день товарищи сбрасывали нам припасы с квадрика — 0,5 воды, 1 протеиновый батончик и пачку сигарет. Это на шесть человек. Под конец я уже с трудом двигался из-за истощения. Хохлы предлагали сдаться — их позиция была в 15 метрах от нас, мы их слышали.

На 25-й день до нас добрался наш товарищ «Сэм». Он нас и вытащил. Очень повезло, что в тот день опустился туман — мы смогли уйти незаметно. Я покидал позицию крайним. Именно после этих событий я получил звезду Героя России, а также офицерское звание.

Какие впечатления у меня остались? Рад, что я и ребята остались в живых. Рад, что вернулся к семье — у меня жена и две дочки-красавицы. Сейчас дома. Сны снятся. Тяжело. Воспоминания не из приятных.»

https://t.me/ok_spn/25243

22 июня в Воронеже прощаются с полковником Постоваловым. Неделю назад он был убит в Геническе украинскими террористами. Ракета попала точно в его кабинет. Лично не был знаком с павшим героем, хотя встречал его на улицах Геническа. От моего подписчика близкого друга погибшего знаю, что полковник Постовалов был человеком нравственным. Ветеран боевых действий в Чечне. Родине служил верой и правдой, взяток не брал, в грязных делах никогда замешан не был. Поехал в зону СВО по долгу службы и зову сердца. Его убийство, думаю, прямо связано с тем, что он наносил заметный вред украинским шпионам и ждунам в регионе, активно участвуя в интеграции Херсонской области.

Быть воином - жить вечно!

https://t.me/zhivoff/9728

Военнослужащий подразделения СпН России в порту Мариуполя. Май 2022-го.

https://t.me/ok_spn/25252

Также военнослужащий СпН России в акватории завода «Азовсталь» в Мариуполе, май 2022-го.

https://t.me/ok_spn/25253

22 июня. Каждый русский человек помнит, что это за день. В официальном государственном календаре памятных дат он назван Днём памяти и скорби. В этот день в 1941 году враг бомбил наши города. В этот день танки с немецкими крестами на бортах пересекли государственную границу. В этот день началась Великая Отечественная война – третья Отечественная война в истории нашей Родины.

Да, та война была третьей: первой Отечественной была названа "гроза 12 года", когда на Россию двинулись двунадесять языков. Второй Отечественной называлась самим императором Николаем Великая война, начавшаяся в 1914 году. Третья выпала на нашу долю, когда Гитлер пошёл на Москву, покорив всю Европу. Долгие десятилетия мы жили в убеждении, что эта Победа над страшным всемирным злом окончательная.

Сегодня, 22 июня, на русской земле, на полях Юга России, в Малороссии и Новороссии, наши воины противостоят двунадесяти языкам – новому нашествию чёрных страшных сил, желающих победить и поработить Россию.

Хотя официально боевые действия сегодня именуются как специальная военная операция, мы понимаем: по нашей земле тяжкой поступью идёт новая, четвёртая Отечественная война. Нам лёг на плечи этот тяжкий крест – тот же, что нашим дедам. Мы должны остановить Запад, который идёт на нас, сломить его силы.

Сегодня, в День памяти и скорби, 22 июня 2023 года, мы повторяем великие слова: "Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами".

"Мы русские, с нами Бог!"

https://t.me/tsargradtv/47726

В районе поврежденного Чонгарского моста меньше чем за сутки наши военные навели понтонную переправу, поэтому движение у моста сохраняется, пока идет ремонт дорожного покрытия. Общие сроки ремонта по заявлению властей Крыма - несколько дней.

https://t.me/boris_rozhin/89964

Военнослужащий СпН в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/43765

В Донецкой Народной Республике - новый Герой России! Этим высоким званием награжден командир легендарного батальона «Сомали» Герой ДНР Тимур Курилкин (позывной Байкот). Его ратный труд и неоспоримый вклад в освобождение Донбасса оценен на самом высоком уровне, соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

От всей души поздравляю героического командира с заслуженной наградой!

https://t.me/pushilindenis/3540

Качественные фотографии разбитой колонны ВСУ с танками Leopard 2A6 и БМП M2 Bradley на Ореховском направлении, сделанные с вражеской стороны.

https://t.me/voenacher/47309

Представитель одного из подразделений ВС России в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/25337

Вот такое видео 26 июня активно распространяют украинские каналы: лежащий у разбитой БМП-1 российский военнослужащий стреляет в себя, чтобы не сдаваться врагу. Кадры, скорее всего, старые и сделаны еще прошлой осенью или зимой. Подобные эпизоды случались и ранее, причем в них фигурировали и «вагнеровцы», и контрактники, и мобилизованные. В каждом отдельном случае мотив мог немного различаться, но общее было одно: никто не хотел попадать в плен к ВСУ живым. И это на фоне свидетельств пыток и казней российских бойцов вполне объяснимо.

Наглядная иллюстрация степени ожесточенности боевых действий на данный момент, когда «на земле» обе стороны желают воевать до конца и не готовы идти на компромиссы. Какое-либо перемирие в этих условиях представить очень сложно.

https://t.me/rybar/49039

Захарченко - символ непокорённого Донбасса. Он никогда не любил выступать публично, но всегда шёл навстречу тем, кто обращался к нему за помощью, часто общался с людьми и делал для них очень многое. Это был искренний и невероятно сильный человек. Александр Захарченко мог бы 26 июня отметить своё 47-летие. Этот человек стал Батей для всего Донбасса, но его подло убили.

https://t.me/tsargradtv/48186

Военнослужащий подразделения СпН Вооружённых сил России в зоне проведения СВО. Фото: @razved_dozor

https://t.me/ok_spn/25382

Орки https://t.me/ok_spn/25383

Шалом товарищи.

7ой рейнджерский.

7ОБОН ОБТФ стал 7ым рейнджерским, а нарекли его Леонардыч (Огнеборец), Татарский и Админ. Название сразу прилипло и понравилось бойцам. Было это в мае 2022 года в Мариуполе. С той поры прошло чуть больше года, название не куда не ушло, а расцвело новыми красками. Бойцы бьются теперь не только за Родину и товарищей, но и за свой 7ой рейнджерский.

https://t.me/rsotmdivision/8376

Уничтоженнаятехника 37й бригады ВСУ в Новодонецком.

https://t.me/boris_rozhin/90591

Не забываем классику

https://t.me/rosich_ru/44583

Депутат Государственной Думы Сергей Сокол добился выделения дополнительных школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи для своего региона — Хакасии. На днях Соколу вручили орден Мужества. Он был одним из первых депутатов Госдумы, кто отправился добровольцем в зону СВО. В апреле Указом Президента России он был награждён орденом «За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении государственных задач в зоне СВО».

https://t.me/ssigny/63601

Личный состав и техника 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Бахмуте. Личный состав и техника 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Бахмуте.

https://t.me/wagner_group_pmc/34988

Ранее неизвестный экземпляр российского БТР-80, в башне которого установлены две 23-мм автоматические пушки и несколько прицельных комплексов от компании Элинс. Они способны вести наблюдение и осуществлять целеуказание в лазерном, тепловизионном и телевизионном режимах Основным предназначением данного комплекса, предположительно, является борьба с беспилотниками.

/фото: Andrei_bt/

https://t.me/wagner_group_pmc/34996

В зоне проведения специальной военной операции замечен новый российский бронеавтомобиль медицинской эвакуации на шасси "Патруля".

https://t.me/wagner_group_pmc/35051

О "снарядном голоде"

В прошлом году ежесуточный расход снарядов ВС РФ колебался от 10 тысяч в дни затишья до 50 тысяч на максимуме. Эти цифры называют и признают все источники и эксперты. Речь о расходе артиллерией обычных «классических» снарядов, не про что-то дорогое, управляемое и высокоточное. По 10 000 в день – это натуральный снарядный голод. А 50 тысяч в сутки это отдельные дни на пределе. Берём нечто среднее – 25 тысяч, даже побольше – 30 тысяч. Это то, что способно более-менее обеспечить текущий фронт без памятных всем призывов «Снаряды вагнерам!» Это за год, 365 суток, будет 10 950 000 или чуть менее 11 миллионов.

А теперь смотрим производство снарядов чуть более века назад, в годы Первой мировой войны. В основном это те же калибры и те же снаряды с точки зрения технологий производства. Кайзеровская германия за 1917 год произвела 108 миллионов снарядов, а в 1918 г. еще больше – 121 000 000 снарядов! Даже Италия производила внушительно – 34 и 36 миллионов соответственно в 1917 и 1918 года. Царская Россия на пике своего напряжения в 1916 году произвела чуть более 33 миллионов снарядов. Т.е. страна вековой давности покрыла бы три таких Специальных военных операции.

В годы Великой Отечественной войны производство снарядов было еще выше. За 1942 год СССР произвел 73,4 миллиона артвыстрелов, а в 1943 – почти 86 миллионов. В 1944 году уже 94,8 миллиона! То есть аж почти на 9 (девять!) Специальных военных операций… К чему это? А к тому, во-первых, что боевые действия у нас уже переросли масштаб локальной войны, но ещё на порядок далеки от масштабов мировых войн... А во-вторых, и это главное, что снарядов много не бывает. Надо больше.

https://t.me/boris_rozhin/90755

Моменты СВО Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/90783

Ремонт бронеавтомобилей «Тигр-М СпН», и «Тигр-М» с ДУБМ «Арбалет» Ремонт машин, которые используют подразделения СпН в зоне СВО, проходит в Тамбове.

https://t.me/ok_spn/25391

Ну и как всегда спутники на линии соприкосновения. Четвероногие друзья ведут боевое дежурство вместе с нашими бойцами на передовой линии фронта. Один днём (дневной дозор), второй ночью(ночной дозор).

https://t.me/boris_rozhin/90479

На сегодня все.

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