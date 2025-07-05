Гитлер - рагуль

На украине новый глава «Института Нацпамяти» (а что случилось со старым? бггг), человек с чисто украинским именем (и семитской внешностью) Александр Алфёров.
И уже успел заявить, что «Гитлер имел чудесное немецкое образование, был художником, воспитанным на великой немецкой культуре. Как его можно сравнивать с каким-то Путиным?
Во-первых, искренне не понимаю, как может человек с ярко выраженной семитской внешностью восхищаться тем, кто убил миллионы евреев… но это пусть он со своими предками объясняется, когда перед ними в аду предстанет (наша задача ускорить эту встречу, мвухахахаха).
Во-вторых, и это самое интересное, про «прекрасное немецкое образование Гитлера».
Начнём с того, что оно австрийское. Бггг
Фамилия «Хютлер», кстати, происходит от «Хютте», то есть «хижина». И неиллюзорно намекает на нищее происхождение. Но это так, к слову…
Образование Гитлера
Но мы про образование. Итак, Адик Шекельгрубер родился в занюханном австрийском ПГТ Браунау-ам-Инн (Браунау на Инне, Инн – это такая австрийская горная речушка). Современное население этого ПГТ порядка 17 тысяч человек, а сто сорок лет назад он был ещё более занюханным.
Образование в этой горной жопе мира Адик получил ужасное. Что подтверждается дальнейшими фактами. Цитирую первоисточник «в сентябре 1900 года отец отправил его в первый класс государственного реального училища в Линце, куда одиннадцатилетний Адольф ходил пешком из Леондинга (дорога занимала час в одну сторону). Учёба не привлекала его, он получал выговоры по поведению и после первого класса остался на второй год, получив «неудовлетворительно» по математике и естественной истории».
Чудесное образование! Будущий гений (нет)!
Линц, кстати, тоже тот ещё горный Мухосранск (население около 200к), у меня там бабушка в концлагере сидела, но горным йододефицитным вуйкам наверняка зашёл бы.
Едем дальше.
Материальное положение Гитлеров оставляло желать лучшего: в 1902-1903 учебном году Адольф был единственным из класса освобождён от платы за обучение. Алоис стал злоупотреблять алкоголем и нередко бил сына.
«Великая немецкая культура» в семье абьюзера-алкаша, наглядно.
В сентябре 1904 года (после смерти отца) Гитлер по настоянию матери начал посещать училище в Штайре (ещё одна дыра с современным населением в 38к).
Сохранилось его свидетельство об оценках после первого полугодия: «Отлично» были оценены только его успехи в рисовании и физкультуре. По немецкому, французскому, математике, стенографии он получил «неудовлетворительно», по остальным предметам – удовлетворительно.
Четыре двойки за семестр! Чудесное образование! Бггг
По окончании выпускного класса Гитлер получил три «неудовлетворительно» (по немецкому, математике и стенографии) и должен был остаться на второй год. Будущий «фюрер немецкой нации» плохо знал немецкий, вот же оказия!
Но ему сделали справку про больные лёгкие и с этой справкой им как-то удалось выдурить сертификат о среднем образовании.
Убогий двоечник, который даже не смог честно сдать выпускные экзамены в средней школе.
Уточнять, что учиться дальше этот дегенерат не стал и высшего образования у него не было, нужно?
*У какого-то Роджерса восемь похвальных листов в школе и два высших образования, если что
Гитлер художник (от слова «худо»)
В Линце Гитлеры жили скромно на деньги от продажи дома, но Адольф, оставшийся единственным мужчиной в семье (после замужества Ангелы под одной крышей остались жить Клара, Адольф, Паула и тётя Иоганна), после окончания школы нигде не учился и не работал. Два года он сидел на шее у матери, тунеядствовал, бездельничал, рисовал и ходил в театры (покупая билеты на стоячие места).
В сентябре 1907 года 18-летний Гитлер поехал на вступительные экзамены в Академиню изобразительных искусств в Вене. Где получил «неудовлетворительно» на экзамене по рисунку.
Двоечник и тут оказался двоечником.
В сентябре 1908 года он повторно пытался сдать экзамен в Академию, но в этот раз выбыл в первом туре, не получив даже допуск к экзамену.
После чего год бомжевал по ночлежкам.
На этом повествование о «Гитлере-художнике» заканчивается.
Гитлер в армии (бонус-трэк, бггг)
29 декабря 1913 года австрийская полиция попросила мюнхенских коллег установить адрес уклониста Гитлера.
Ваш Адик – трусливый ухылянт! Бггг
19 января 1914 года мюнхенская уголовная полиция доставила его в австрийское консульство. 5 февраля 1914 года Гитлер прошёл в Зальцбурге призывную медкомиссию, которая признала его непригодным к военной службе.
Позднее он утверждал, что «не хотел служить в одной армии с чехами и евреями, сражаться за габсбургское государство, но был готов умереть за германский рейх». Но мы-то понимаем, что это гнилая отмазка…
16 августа 1914 года Гитлер был зачислен во 2-й пехотный полк баварской армии и прошёл там базовую подготовку. 1 сентября его перевели во вновь сформированный 16-й резервный пехотный полк, который 8 октября 1914 года присягнул на верность королю Баварии и был тут же отправлен на Западный фронт.
То есть за родную Австрию он воевать не хотел, а сбежал служить в Баварию, дав клятву верности королю другой страны.
И кто он после этого? Зраднык!
Бггг
1 ноября 1914 года Гитлер получил звание ефрейтора (лучше дочь-проститутка, чем сын-ефрейтор, бггг).
9 ноября переведён посыльным в штаб полка.
В штабе околачивался…
Если судить только по поздним сочинениям Гитлера и пропаганды национал-социалистов, он был одним из самых храбрых героев на передовой Первой мировой войны. Однако Гитлер отнюдь не был той «фронтовой свиньёй», какой он себя изображал.
В качестве посыльного его в основном использовали в тылу, за многие километры от передовой. Хотя артиллерийские снаряды иногда попадали и в тыловые штабы, по сравнению со смертельной опасностью в окопах Гитлер пережил войну на относительно безопасной территории. Один из его товарищей сразу заметил разницу после перевода с фронта в штаб. В апреле 1915 года он писал, как хорошо ему там служится с «кружкой пива под тенистым ореховым деревом».
С 4 декабря 1918 года по 25 января 1919 года он и ещё 15 солдат охраняли около тысячи французских и русских военнопленных в лагере близ Траунштайна.
То есть был вертухаем в концлагере.
Теперь понятно, почему он так нравится бандеровским дегенератам – родство подлых натур.
Внимательно смотрел, военного гения не нашёл, извините.
Гитлер левак (тоже бонус-трэк)
12 февраля Гитлера перевели во 2-ю демобилизационную роту в Мюнхене, а 15 февраля избрали одним из уполномоченных полка. В качестве уполномоченного он сотрудничал с отделом пропаганды нового правительства Баварии и должен был «обучать своих товарищей демократии».
16 февраля он вместе со своим полком принял участие в демонстрации «Революционного рабочего совета» в Мюнхене, а 26 февраля 1919 года сопровождал похоронную процессию Эйснера (главы баварской соцпартии), убитого пятью днями ранее.
16 апреля 1919 года Гитлер был избран в солдатский совет батальона после провозглашения 7 апреля Баварской Советской Республики.
После насильственного подавления республики в начале мая 1919 года перед военным трибуналом мюнхенского управления рейхсвера он охарактеризовал других членов совета батальона как «худших и самых радикальных агитаторов Советской республики» и тем самым способствовал их осуждению, вызвав благосклонность новых властей.
Ещё и предатель и стукач…
Позже он скрывал своё сотрудничество с социалистическими солдатскими советами. Обычно это рассматривается как оппортунизм…
Гитлер правитель
Об успешности государственных деятелей судят по последствиям.
Гитлер проиграл войну, из-за него Германия потеряла десятки миллионов немцев убитыми, экономика была разрушена, страна в руинах, а американские оккупационные войска остаются в Германии до сих пор, и спустя 80 лет после его гибели.
Так что Адольф Гитлер - лузер, равного которому трудно найти в истории.
И да, он не умер в бою, как подобает детям Одина, а позорно и трусливо самоубился. И Вальгалла для него закрыта.
Побейтесь в истерике от этого факта.
Итого
Немецкая культура, безусловно, великая. Но при чём к ней Гитлер, запрещавший Гёте и Гейне и сжигавший их книги?!
И пан Александр Алфёров, между прочим, директор не немецкого «Института памяти», а украинского. Но почему-то ничего не рассказал про великую украинскую культуру – оперу, балет, театр, литературу, живопись, скульптуру или героический эпос.
Видимо, о несуществующем как-то сложно рассказывать…
Куда уж этим русским гоблинам с их Большим Театром, Третьяковкой и Эрмитажем…
…с их Васнецовым, Репиным, Суриковым, Серовым, Айвазовским, Верещагиным…
…с их Чайковским, Римским-Корсаковым, Бородиным, Мусоргским, Глинкой…
…с их Петипа, Павловой, Плисецкой, Вагановой…
…с их Пушкиным, Лермонтовым, Фетом, Гумилёвым и Ахматовой…
… с их Толстым, Достоевским, Чеховым, Гиляровским и Горьким…
…с их Невским, Донским, Суворовым, Кутузовым, Ушаковым и Нахимовым…
…с их Рюриком, Иваном Грозным, Петром Великим, Екатериной Великой…
… до чубатых надлюдын с их… кем?
И в ответ только бессильное «Нэнавыджу!» от безродных манкуртов
P.S. Там ещё была реплика про "потужный протестантизм по сравнению с этим их русским... православием". Но это уже для отдельного разбора
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