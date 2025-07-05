Гитлер - рагуль

На украине новый глава «Института Нацпамяти» (а что случилось со старым? бггг), человек с чисто украинским именем (и семитской внешностью) Александр Алфёров.

И уже успел заявить, что «Гитлер имел чудесное немецкое образование, был художником, воспитанным на великой немецкой культуре. Как его можно сравнивать с каким-то Путиным?

Во-первых, искренне не понимаю, как может человек с ярко выраженной семитской внешностью восхищаться тем, кто убил миллионы евреев… но это пусть он со своими предками объясняется, когда перед ними в аду предстанет (наша задача ускорить эту встречу, мвухахахаха).

Во-вторых, и это самое интересное, про «прекрасное немецкое образование Гитлера».

Начнём с того, что оно австрийское. Бггг

Фамилия «Хютлер», кстати, происходит от «Хютте», то есть «хижина». И неиллюзорно намекает на нищее происхождение. Но это так, к слову…

Образование Гитлера

Но мы про образование. Итак, Адик Шекельгрубер родился в занюханном австрийском ПГТ Браунау-ам-Инн (Браунау на Инне, Инн – это такая австрийская горная речушка). Современное население этого ПГТ порядка 17 тысяч человек, а сто сорок лет назад он был ещё более занюханным.

Образование в этой горной жопе мира Адик получил ужасное. Что подтверждается дальнейшими фактами. Цитирую первоисточник «в сентябре 1900 года отец отправил его в первый класс государственного реального училища в Линце, куда одиннадцатилетний Адольф ходил пешком из Леондинга (дорога занимала час в одну сторону). Учёба не привлекала его, он получал выговоры по поведению и после первого класса остался на второй год, получив «неудовлетворительно» по математике и естественной истории».

Чудесное образование! Будущий гений (нет)!

Линц, кстати, тоже тот ещё горный Мухосранск (население около 200к), у меня там бабушка в концлагере сидела, но горным йододефицитным вуйкам наверняка зашёл бы.

Едем дальше.

Материальное положение Гитлеров оставляло желать лучшего: в 1902-1903 учебном году Адольф был единственным из класса освобождён от платы за обучение. Алоис стал злоупотреблять алкоголем и нередко бил сына.

«Великая немецкая культура» в семье абьюзера-алкаша, наглядно.

В сентябре 1904 года (после смерти отца) Гитлер по настоянию матери начал посещать училище в Штайре (ещё одна дыра с современным населением в 38к).

Сохранилось его свидетельство об оценках после первого полугодия: «Отлично» были оценены только его успехи в рисовании и физкультуре. По немецкому, французскому, математике, стенографии он получил «неудовлетворительно», по остальным предметам – удовлетворительно.

Четыре двойки за семестр! Чудесное образование! Бггг

По окончании выпускного класса Гитлер получил три «неудовлетворительно» (по немецкому, математике и стенографии) и должен был остаться на второй год. Будущий «фюрер немецкой нации» плохо знал немецкий, вот же оказия!

Но ему сделали справку про больные лёгкие и с этой справкой им как-то удалось выдурить сертификат о среднем образовании.

Убогий двоечник, который даже не смог честно сдать выпускные экзамены в средней школе.

Уточнять, что учиться дальше этот дегенерат не стал и высшего образования у него не было, нужно?

*У какого-то Роджерса восемь похвальных листов в школе и два высших образования, если что

Гитлер художник (от слова «худо»)

В Линце Гитлеры жили скромно на деньги от продажи дома, но Адольф, оставшийся единственным мужчиной в семье (после замужества Ангелы под одной крышей остались жить Клара, Адольф, Паула и тётя Иоганна), после окончания школы нигде не учился и не работал. Два года он сидел на шее у матери, тунеядствовал, бездельничал, рисовал и ходил в театры (покупая билеты на стоячие места).

В сентябре 1907 года 18-летний Гитлер поехал на вступительные экзамены в Академиню изобразительных искусств в Вене. Где получил «неудовлетворительно» на экзамене по рисунку.

Двоечник и тут оказался двоечником.

В сентябре 1908 года он повторно пытался сдать экзамен в Академию, но в этот раз выбыл в первом туре, не получив даже допуск к экзамену.

После чего год бомжевал по ночлежкам.

На этом повествование о «Гитлере-художнике» заканчивается.

Гитлер в армии (бонус-трэк, бггг)

29 декабря 1913 года австрийская полиция попросила мюнхенских коллег установить адрес уклониста Гитлера.

Ваш Адик – трусливый ухылянт! Бггг

19 января 1914 года мюнхенская уголовная полиция доставила его в австрийское консульство. 5 февраля 1914 года Гитлер прошёл в Зальцбурге призывную медкомиссию, которая признала его непригодным к военной службе.

Позднее он утверждал, что «не хотел служить в одной армии с чехами и евреями, сражаться за габсбургское государство, но был готов умереть за германский рейх». Но мы-то понимаем, что это гнилая отмазка…

16 августа 1914 года Гитлер был зачислен во 2-й пехотный полк баварской армии и прошёл там базовую подготовку. 1 сентября его перевели во вновь сформированный 16-й резервный пехотный полк, который 8 октября 1914 года присягнул на верность королю Баварии и был тут же отправлен на Западный фронт.

То есть за родную Австрию он воевать не хотел, а сбежал служить в Баварию, дав клятву верности королю другой страны.

И кто он после этого? Зраднык!

Бггг

1 ноября 1914 года Гитлер получил звание ефрейтора (лучше дочь-проститутка, чем сын-ефрейтор, бггг).

9 ноября переведён посыльным в штаб полка.

В штабе околачивался…

Если судить только по поздним сочинениям Гитлера и пропаганды национал-социалистов, он был одним из самых храбрых героев на передовой Первой мировой войны. Однако Гитлер отнюдь не был той «фронтовой свиньёй», какой он себя изображал.

В качестве посыльного его в основном использовали в тылу, за многие километры от передовой. Хотя артиллерийские снаряды иногда попадали и в тыловые штабы, по сравнению со смертельной опасностью в окопах Гитлер пережил войну на относительно безопасной территории. Один из его товарищей сразу заметил разницу после перевода с фронта в штаб. В апреле 1915 года он писал, как хорошо ему там служится с «кружкой пива под тенистым ореховым деревом».

С 4 декабря 1918 года по 25 января 1919 года он и ещё 15 солдат охраняли около тысячи французских и русских военнопленных в лагере близ Траунштайна.

То есть был вертухаем в концлагере.

Теперь понятно, почему он так нравится бандеровским дегенератам – родство подлых натур.

Внимательно смотрел, военного гения не нашёл, извините.

Гитлер левак (тоже бонус-трэк)

12 февраля Гитлера перевели во 2-ю демобилизационную роту в Мюнхене, а 15 февраля избрали одним из уполномоченных полка. В качестве уполномоченного он сотрудничал с отделом пропаганды нового правительства Баварии и должен был «обучать своих товарищей демократии».

16 февраля он вместе со своим полком принял участие в демонстрации «Революционного рабочего совета» в Мюнхене, а 26 февраля 1919 года сопровождал похоронную процессию Эйснера (главы баварской соцпартии), убитого пятью днями ранее.

16 апреля 1919 года Гитлер был избран в солдатский совет батальона после провозглашения 7 апреля Баварской Советской Республики.

После насильственного подавления республики в начале мая 1919 года перед военным трибуналом мюнхенского управления рейхсвера он охарактеризовал других членов совета батальона как «худших и самых радикальных агитаторов Советской республики» и тем самым способствовал их осуждению, вызвав благосклонность новых властей.

Ещё и предатель и стукач…

Позже он скрывал своё сотрудничество с социалистическими солдатскими советами. Обычно это рассматривается как оппортунизм…

Гитлер правитель

Об успешности государственных деятелей судят по последствиям.

Гитлер проиграл войну, из-за него Германия потеряла десятки миллионов немцев убитыми, экономика была разрушена, страна в руинах, а американские оккупационные войска остаются в Германии до сих пор, и спустя 80 лет после его гибели.

Так что Адольф Гитлер - лузер, равного которому трудно найти в истории.

И да, он не умер в бою, как подобает детям Одина, а позорно и трусливо самоубился. И Вальгалла для него закрыта.

Побейтесь в истерике от этого факта.

Итого

Немецкая культура, безусловно, великая. Но при чём к ней Гитлер, запрещавший Гёте и Гейне и сжигавший их книги?!

И пан Александр Алфёров, между прочим, директор не немецкого «Института памяти», а украинского. Но почему-то ничего не рассказал про великую украинскую культуру – оперу, балет, театр, литературу, живопись, скульптуру или героический эпос.

Видимо, о несуществующем как-то сложно рассказывать…

Куда уж этим русским гоблинам с их Большим Театром, Третьяковкой и Эрмитажем…

…с их Васнецовым, Репиным, Суриковым, Серовым, Айвазовским, Верещагиным…

…с их Чайковским, Римским-Корсаковым, Бородиным, Мусоргским, Глинкой…

…с их Петипа, Павловой, Плисецкой, Вагановой…

…с их Пушкиным, Лермонтовым, Фетом, Гумилёвым и Ахматовой…

… с их Толстым, Достоевским, Чеховым, Гиляровским и Горьким…

…с их Невским, Донским, Суворовым, Кутузовым, Ушаковым и Нахимовым…

…с их Рюриком, Иваном Грозным, Петром Великим, Екатериной Великой…

… до чубатых надлюдын с их… кем?

И в ответ только бессильное «Нэнавыджу!» от безродных манкуртов

P.S. Там ещё была реплика про "потужный протестантизм по сравнению с этим их русским... православием". Но это уже для отдельного разбора

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1878633.html