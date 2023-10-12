Акербатский котел

Как штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» зачищали укрепрайон ИГ

К лету 2017 года война в Сирийской Арабской Республике постепенно приближалась к своей кульминации. После того, как силы «Исламского государства»* были выбиты из Пальмиры, а конгломерат группировок во главе с «Джебхат ан-Нусрой»* («Джебхат Фатх аш-Шам»*, «Хайят Тахрир аш-Шам»*) потерпел поражение в битве за Алеппо, союзным подразделениям Сирии, России, Ирана и ливанского движения «Хезболла» удалось добиться перелома в войне.

Вместе с тем, вскоре выяснилось, что боевики ИГ, потерпев поражение в Центральной Сирии и на пороге пустыни Бадия, сохраняют значительные силы и боеспособность и могут наносить крайне болезненные удары по территории, подконтрольной правительству САР. Отход основных сил боевиков с юга Пальмиры вскрыл крайне опасную ситуацию на северном фланге пальмирского выступа. Пока проиранские формирования занимали горные массивы в районе Хнейфиса и бодались с американцами под Эт-Танфом, многочисленные силы ИГ создали мощный укрепрайон в восточной части провинции Хама, с которого вели подрывную и рейдерскую деятельность в Центральной Сирии.

В результате, к июню 2017 года Сирия столкнулась с тяжелой ситуацией на фронте, в ходе которой необходимо было ликвидировать значительные силы боевиков для продолжения наступления на Дейр эз-Зор. Центром укрепрайона ИГ в Восточной Хаме стал населенный пункт Акербат – и его освобождение оказалось жизненно необходимым для дальнейшего продвижения борцов с терроризмом на восток.

К годовщине освобождения укрепрайона Акербата силами ЧВК «Вагнер» руководитель Telegram-канала Astra Militarum вспоминает ход битвы за восточную часть провинции Хама, от успеха которой зависела победа в войне против боевиков «Исламского государства»*.

На стыке двух провинций

Спустя три месяца после окончательного освобождения Пальмиры силами ЧВК «Вагнер», вопрос о полной зачистке провинции Хомс встал как никогда более остро. Боевики «Исламского государства», неся огромные потери, затаились в горных массивах и внутренних районах сирийской пустыни, отведя значительные силы к столице своего квазиобразования – Ракке.

Основной вектор боёв с ИГ к маю-июню 2017 года начал плавно перемещаться из центральных районов Сирии на восток. Однако оставалась главная проблема – под контролем боевиков оставался крупный регион в Центральной Сирии, на стыке провинций Хомс и Хама. Присутствие ИГ в этом регионе существенно осложняло армейскую логистику и не позволяло провести значительную войсковую операцию по зачистке всего региона от боевиков.