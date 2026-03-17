Стихи о войне,ч.7

Читал боец каналы в интернете,

И всё дивился лживым новостям.

Подтёрся бы, коль было б на газете,

Ох, как же там плясали по костям!

Один вещает: дронов у нас море;

И в принципе, нужды ни капли нет,

Из-за таких прибавилось нам горя,

Большой ему от всех от нас привет!

Другой кричит, что всех мы победили,

И справились с врагом одной рукой.

По передку такие не ходили,

Наверное, обнюхался мукой…

Другие пишут: нет у нас убитых;

И раненых, по сути, тоже нет.

И матерей слезами нет убитых;

Без дела скорых тьма стоит карет.

Читал боец каналы в интернете,

И через слёзы, сдерживая мат,

Подтёрся бы, коль было б на газете,

Ох, если б знали вы, какой там ад…

➖➖➖➖➖



©Георгий

"Он был из тех, кто очень любит жизнь..."

Он был из тех, кто очень любит жизнь,

Как у Кипелова в известной песне.

В отряде добровольческом служил,

И храбро каждый день шагал к Победе.

Не мог он оставаться в стороне,

Когда огонь дополз до приграничья.

И дроны полетели по стране,

Верша вокруг разруху и убийства.

В его семье ведь трое пацанов,

А младшему всего ещё два года...

Он проливал за будущее кровь,

За будущее русского народа.

Потомки, чтоб могли спокойно жить

И небо было чистым у детишек.

Героев не должны мы позабыть,

Ведь все они – Защитники Отчизны.

Не смейте их с диванов осуждать,

Что, якобы, сражаются за деньги.

Ведь вы наш мир не будете спасать,

А встанете перед врагами на коленки!

➖➖➖➖➖

Автора не знаю

Художник Валентина Ильиных

БОЙ С БЕЗЭКИПАЖНЫМ КАТЕРОМ

Моему другу капитану 1 ранга Владимиру Шигину



Чёрное море. Чёрная чайка.

Чёрное небо над грозной волной.

Русский корабль, бурю встречай-ка!

–

Бурю морскую и яростный бой.



Вражеский катер – морской беспилотник –

Ловко манёвры ведёт по волне.

Русский – не жертва, русский – охотник:

И в мирной жизни, и на войне!



«К бою корабль!» – команда старпома1),

Рёвмя ревун корабельный ревёт.

Злобно ощерился – по-боевому –

Крупнокалиберный пулемёт.



Вся наша жизнь – в командирском приказе,

Твёрдо блюдём аксиому одну:

Если прохлопаешь дрон-камикадзе,

То после взрыва «отчалишь ко дну».



Выбран назначенный сектор обстрела,

Будем прореживать плотным огнём.

Вроде бы пуля и катер задела?! –

Но он плывёт! – Всё ему нипочём!



Страшную цену заплатим за промах!

Кабельтов2) лишь разделяет врагов.

Молимся в голос морскому Святому:

«Нам помоги, адмирал Ушаков!».



Тут замполит рьяно перекрестился,

Встал к пулемёту на правом борту.

Огненный ливень на катер пролился,

Трассерами разорвав темноту.



Взрыв! И пылает, застыв, беспилотник.

Враг уничтожен. Закончился бой.

И нарисует незримый художник

Белую чайку над сизой волной…

➖➖➖➖➖

1) Старпом – старший помощник командира корабля, подчиняется капитану и является его первым заместителем.

2) Кабельтов – морская мера длины, равная 185,2 м.

➖➖➖➖➖

© Игорь Витюк, секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник в отставке

Не грусти, не свисти во все дырочки,

Новостей не читай и не бзди.

Ты по досточке, по гиперссылочке

Сам зашёл, подписал и прости.

Находился, качаясь, пора бычку

На покой. Но на старости лет

Прикупил арамидную шапочку

И кевларовый стильный жилет.

Ты сорвался из ада, не с прииска -

От долгов, от развода с женой.

Все вдруг встанет, глядишь, на свои места,

И в контракте то отражено.

Не бездомный бродяга, не пьяница

Время лихо зашло с козырей:

От тебя если что-то останется,

Все твое, ну а выплаты ей.

И с такими, как сам, бедолагами,

Что как воск с образов наскребли,

Лесополками, рвами, оврагами

Ты меняешь себя на рубли.

Нахлебаешься родины досыта

Отплюешься песком и землёй.

И по крови твоей, яко по суху.

Твой свезут продавать перегной.

Был мальчишка-задира из мобиков,

Тот смеялся: "Куда же ты дед!

Мы тут сами до цинковых гробиков.

Здесь давно уже не до побед.

Эх, теперь хоть свисти, хоть насвистывай

Хоть читай наградной нам приказ.

Нас сочтете едва ль оптимистами

Потому что здесь не было вас".

Но на днях в Новогродовке кажется,

Ты с БЗ воротился что пьян.

Вы нашли, где поляки куражились,

Отступая от "братьев-славян".

Там нага, в глянце вражьего семени

Чья-то мать, без лица, без кистей,

Это тени поднялись из темени

И во тьме надругались над ней.

Было разного вам наобещано,

Кто по совести, кто за рублём.

Только оба над телом той женщины

Поклялись: Сколь увидим - убьем!

А увидим от Львова до Грыфино,

От Карпат до эстляндских болот.

Наплевать, кто родил вас, чем выкормил.

Нам известно, кто всех вас убьет.

И течет вместо крови, по венам месть,

Чтобы в Гданьске с тобой обнялись

Твоя чистопородная ненависть,

И лишь ей сохраненная жизнь.

➖➖➖➖➖

© Даниэль Орлов, писатель и издатель. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Президент фонда «РУССКИЙ ТЕКСТ», Председатель оргкомитета Большого Фестиваля Малой Прозы (БФМП), член русского ПЕН-центра

Люди из стали

Особый вид людей - людей из стали,

(Недавно и не знали мы про них)

За Родину стеною молча встали,

И держат небо на плечах своих!

Здесь каждый - из особого металла,

В огне уже не раз был закалён,

Здесь каждый повидал уже немало,

И точно твёрд, отважен и силён.

В боях тяжёлых жгли их и ломали,

Горело небо, плавилась земля,

Не все вернулись, и не всех достали -

Им стали снежным саваном поля.

А тот, кто выжил в этой адской пЕчи -

Прошёл крещение огнями и мечом,

Чьи раны даже время не залечит -

Печатью память в сердце сургучом.

Я вижу каждый день таких мальчишек,

Не каждому есть даже двадцать пять!

Ещё не каждому Бог дал детишек.

Им надо жить! Им рано умирать!

И это каждый день даёт нам силы

С утра вставать и снова помогать!

Чтобы нигде по всей большой России

Не хоронила сына больше мать!

Чтоб каждый, незнакомый и знакомый,

Тихонько утром дверь открыв домой,

Сказал с улыбкой: «Всем привет! Я дома,

Я дома! Я вернулся! Я живой!»

И, может, вспомнит нас когда-то добрым словом,

А если и не вспомнит - не беда!

Лишь бы живым вернулся и здоровым -

Их ждут по всей России города!

И внукам через много лет расскажет,

(Хотя о многом точно промолчит!)

Как быть тогда всем вместе было важно,

Как фронту тыл ковал и меч, и щит.

А, может быть, когда-то в интернете,

Случайно прочитав вот этот стих,

Поймут и наши внуки, и их дети,

Что это всё мы делали ДЛЯ НИХ!

➖➖➖➖➖

Таня Витязь

В его жизни, к 40-ка неустроенной,

Много крови, патронов и тьмы.

Выбрав Путь одинокого Воина,

Не боится тюрьмы и сумы.

В его действиях святости минимум,

И пророчат ему только ад.

Позывной, мол, кровавым стал именем,

А он новому выезду рад.

Китель есть и награды красивые,

Но ни разу ещё не надел.

Вот такая судьба у служивого,

Кто с Присягой, всегда не у дел.

Когда он в темноту возвращается,

2-3 месяца вычеркнув вон,

Его взгляд в пустоту утыкается

И на звёзды обмытых погон.

Дожидаться смогла бы не каждая.

Те, кто пробовали, не смогли.

Им, томимым деньгами, как жаждою,

Интересны за цифрой нули.

А он что-то опять про Родину -

Где набраться успел этих слов?

Доставалась неслабо ведь, вроде бы,

Но на всё для России готов.

И живёт он, никем не отмоленный,

Посреди боевой кутерьмы.

В его жизни, к 40-ка неустроенной,

Много крови, патронов и тьмы.

➖➖➖➖➖

©️ Сергей Ефимов

Художник Алекперова Ирина

Когда с войны очистится вся сажа,

И к нам вернутся прежние манеры,

Мой друг, найдутся те, кто нам расскажут,

Что мы с тобой теперь миллионеры.

Ведь те, кто строят из себя Мессию, -

Они когда-то громче всех вопили.

Они нам объяснят, что мы Россию

Неправильно, не искренне любили.

Нам скажут, что вполсилы воевали

И не дошли до Киева с тобою.

Мне вспомнят за стихи и фестивали,

Тебе - что целым вышел с поля боя.

А про медали... Скажут про медали:

"Да мало ли, за что их вам давали..."

Захочется ответить им красиво,

Мол, ты не знаешь, тыловая курва,

О том, как сладко, как невыносимо

Тошнит посадку кровью после штурма.

О том, как люто холодеют ноги,

Когда в "буханке" мчишь по мёртвой трассе,

И минами покрытые дороги

Жгутуют раны на полях Донбасса.

О том, как каменеют чувства, мысли,

И хочется пожить ещё немножко,

Когда в ночи над блиндажем зависнет

Беременная смертью Бабка Ёжка.

Но мы им ничего в ответ не скажем,

И не вспылим, и виду не покажем,

Что в их словах зияет тьма и бездна

И льётся мрак: стозевно и обильно...

Мы жили честно, воевали честно.

Об остальном пускай снимают фильмы.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

"Замёрзшим мальчикам..."

В столице холодно, но здесь легко согреться,

Залезть под тёплый плед с горячей чашкой чая.

А я всё думаю, куда мальчишкам деться,

В окопах там, родную землю защищая.

В окопах там... Куда от холода им скрыться,

Порой в пыли, в воде и в грязи по колено.

Замёрзшим мальчикам уют домашний снится,

Молитвы матерей, как кровь бегут по венам.

В окопах там... где столько жизней наизнанку,

Где атеистов нет и каждый верит в Бога.

Замëрзшим мальчикам везут гуманитарку,

В ней люди делятся теплом сердец из дома.

Ну как сейчас остаться можно равнодушным,

Не замечать, не знать, не видеть и не слышать.

О тех, кто перед смертью напрочь безоружен,

О тех героях, кто мечтает просто выжить.

Прошу скажите это мальчикам замëрзшим,

Кто дарит вам сегодня мирные рассветы.

И без кого у вас не будет небо звёздным,

Скажите им в глаза, что вы тепло одеты.

В окопах там... где очень ждут гуманитарку,

Сражаясь каждый день за то, что бились деды,

Поймите ж, Люди! Эти жизни наизнанку,

Во имя нашей с вами завтрашней Победы!

➖➖➖➖➖

Автора стихов не знаю

Художник Валентина Ильиных

Там, на «нуле» – усталость от войны,

а у меня – усталость от вины.

Она, как язва в левом подреберье,

саднит, дробится тысячами игл

от игр в войнушку – чьих-то подлых игр,

в каком-то европейском интерьере,

американском ли – итог один:

«за ленточкой» распятый взрывом сын,

уже не человеческий, но Божий,

глядит в меня с укором: «Что же ты?

Фронт тылом жив, но прогнивает тыл,

он от войны комфортом отгорожен.

Под тихим небом уж четвёртый год

для вас спецоперация идёт,

и грезится победа баламутам.

У нас – война, и в небе вьётся смерть,

лишь Бог решает – жить ли, умереть,

на всё и у Него порой – минута…

Вы ходите в музеи и в кино,

решаете в кафешках под вино,

куда слетать неделей новогодней.

У нас вода простая – дар небес,

над головой тяжёлых туч навес -

почти что знак, что выживешь сегодня.

Что – СВО – для тех, кто там, в тылу,

рисует «сделку мира» по стеклу

телеэфиров – классно и эпично?

А мы – для смерти лакомый кусок,

кого-то в грудь она, кого – в висок

целует горячо и безразлично.

Здесь правда в том, что русская земля

от берегов Камчатки до Кремля,

Калининграда, Крыма и Одессы –

кость в горле тех, кто развалил Союз,

и русские для них – не ошибусь! –

«пока еще невскрытые абсцессы,

враги, нечеловеки, третий сорт,

на карте мира шлак, зола и сор,

коптящий зря планеты часть восьмую».

Но я-то знаю, дедовская кровь -

Иванов, Михаилов и Петров -

навеки здесь скрепила твердь земную.

Пусть тысячи бойцов – таких, как я –

идут вперёд, и Родина моя

гордится, как и прежде, сыновьями…

Прости, быть может, я – про тыл – не то…

Мой позывной «Апостол», если что…

Ты вспомни про меня, коль будешь в храме»…

… Четвёртый год неназванной войны,

саднит в груди осколок от вины,

и «на нуле» горяч от взрывов воздух.

Ползёт чумой Европа на восток,

Но с нами – Бог!

За нас – Небесный Полк,

где вечно жив, идёт вперёд

«Апостол».

➖➖➖➖➖

© Марина Лопатина

ГЕРОЮ СВО ОТ ВЕТЕРАНА ЧЕЧЕНСКИЙ.

Я не смог допеть и порвал струну.

Я давно не видел его лица.

И не я, а он ушёл на войну –

тот соседский парнишка, почти пацан.

Вот и гроб поставили на крыльцо.

Слёзы матери. Слепые глаза отца.

И лежал с обожжённым войной лицом –

тот соседский парнишка, почти пацан.

Получилось так, что никто не спас.

До конца стоял, прикрывал десант.

И про смерть теперь знает лучше нас

этот храбрый парнишка, почти пацан.

Я не смог допеть и порвал струну.

Горько мне, отведавшему свинца,

что не я, а он ушёл на войну –

тот соседский парнишка, почти пацан.

➖➖➖➖➖

Олег Воропаев 30.12.2023.

Герои России, шагнувшие в вечность!...

Вглядитесь в их лица, глаза, имена...

Такие потери ничто не залечит,

Лишь мир на планете на все времена.

Лишь мир, за который так храбро сражались,

За наших потомков, что будут здесь жить.

Защитники Родины не умирают,

Защитников Родины нам не забыть!...

Года пролетят... и в поблекшем альбоме

Найдёт фотографию маленький внук.

И дочка любимого папочку вспомнит,

Поправив рукой на висках седину.

Расскажет о том, как ковалась Победа!...

Мальчишка, заслушавшись, пустит слезу...

И в доме уже не уснут до рассвета,

Из шкафа достав золотую звезду...

И китель знакомый накинут на плечи

Героя России жена или мать.

Героя России, шагнувшего в вечность

Нельзя НИКОГДА... НИКОГДА забывать!

Защитники Родины не умирают!

Защитники Родины в наших сердцах!

За правду стоят и всегда побеждают -

Однажды, мы встретимся... на небесах!

➖➖➖➖➖

Автора не знаю

ХРАНИТЕ, ПАРНИ, СВОшек

Храните, парни, СВОшек -

Они свидетели всего.

Они служили вам надёжно

На всех дорогах СВО.

Они всё видели глазами

И тоже ничего не скажут,

Как вместе с вами замерзали,

Как покрывались боя сажей.

Они хранят своё молчанье

О том, как на земле Донбасса

Сражались с мглою вместе с вами.

Историю не преукрасят.

Храните парни СВОшек,

Отдайте их своим детишкам.

Пусть знают и тепло ладошек

От ваших дочек и сынишек.

Храните их, не потеряйте.

Пусть с ними внуки поиграют.

Вы только их не оставляйте

Убитыми на поле брани...

➖➖➖➖➖

17.10.2025 ПлюшевыйОРК

Рисунок Маши Циколиной

ПИСЬМО К СЫНУ

➖➖➖➖➖

Юлии Пылковой-Рыбиной, чей сын Артем погиб в 2024 году на СВО, а также всем матерям, потерявшим своих детей на этой войне

➖➖➖➖➖

"Привет, сынок! Сегодня ровно год,

Как твое сердце перестало биться...

А боль в душе и в сердце не дает

Хоть на минутку отдохнуть, забыться...

Проходят дни в горячечном бреду,

В молитвах, в разговорах со Вселенной...

Я знаю, что когда-нибудь приду

Туда, к тебе, где всё уже нетленно.

Уж год не слышу: "Мама, как дела?

Я - хорошо! Люблю вас тоже, очень..."

И комната становится мала,

Зажатая в тисках бессонной ночи...

И давит тишина из всех углов,

Нутро взрывая памятью о прошлом...

Мой славный сын! Ты был всегда готов

Героем стать. Любимый мой, хороший...

Перешагнув рубеж в Бессмертный полк,

Стал ангелом-хранителем. Я знаю!

Пусть голос навсегда живой

умолк -

Его я сердцем слышу! Ощущаю

На коже трепет от твоих ресниц,

Когда случалось крепко обнимала...

И падаю в рыданьях к Богу ниц,

Виня себя за все, что было мало...

Мне говорят, что надо отпустить,

Что время лечит... Нет! Они не правы!

Но ты б хотел, чтоб я училась жить

За нас двоих. Я постараюсь".

Мама.

➖➖➖➖➖

© Алла Баскакова

Художник Валентина Ильиных

Штурмовики.

Короткие часы у окопной свечи,

Обнимая руками горячую жесть,

В своих мыслях мы дома у тёплой печи.

Но, хлебнув кипяток, понимаем, что здесь.

Зажимаем весь страх и тревогу в тиски.

Обжигаем последнею каплей нутро.

Мы живее живых. Мы – штурмовики -

Основное ударное нынче ядро.

А за пологом ночь укрывает блиндаж.

А за ночью рассвет и орудий раскат.

А снарядам не важно, пейзаж, не пейзаж.

Важно то, что сегодня нам снова в накат.

➖➖➖➖➖

©Дмитрий Рязанов.

Окопная свеча ручной работы,

Она – свеча окопная пехоты,

Её небесный и земной портрет –

Победы нашей негасимый свет!

В Начале было Слово. Слово Бог.

Всё остальное – после... Свет глубок,

Первична – тьма, вторичен – свет нетленный,

Он – путь сквозь тьму, свеча окопная Вселенной,

Свеча окопная пехоты, где в ночи –

Сквозь тьму сияют звёздные лучи

В окопах, чьи небесные высоты –

Нетленная Вселенная пехоты,

Её небесный и земной портрет –

Победы нашей негасимый свет,

Где не в окопах – наши танки, самолёты,

Когда свеча окопная пехоты

Идёт сквозь тьму!.. Окопная свеча

Идёт путём победного луча, –

И на вопрос, откуда ты, и кто ты,

Я говорю: свеча окопная пехоты,

Свеча окопная пехоты – мой пароль,

И это – не концертная гастроль!

➖➖➖➖➖

Юнна Мориц

Художник Валентина Ильиных

Пройдись по кладбищам России,

Пройдись, подумай в тишине

О тех, кто спит под небом синим,

Жизнь подарив своей стране.

О тех, чьи свежие могилы

Под флагами теперь навек.

О чьих-то дорогих, любимых

Подумай просто, человек.

Они вставали ровным строем

И уходили за рассвет.

Мужчины, мальчики, Герои -

Мой брат, твой муж, твой сын и дед.

Им было больно, было страшно,

Обидно, горько, тяжело.

Юнцы так рано стали старше.

Как жаль, что им не повезло...

К ним смерть рвалась, рвались снаряды,

Рвались все ужасы войны.

Родным их выдадут награды.

Мы просто помнить всех должны -

Светловолосого Никиту,

Дениса с "Йети" позывным,

Олега с позывным "Комета".

Мы каждого благодарим..

Григория - "Медведя", Сашу,

И Азамата вспоминай.

Перевелись солдаты наши

На службу к Богу в светлый Рай.

Им не обнять семью и близких,

Детишек на руки не взять.

По всей России обелиски

Им в память будут лишь стоять.

Пройдись по кладбищам России,

Пройдись, подумай в тишине

О тех, кто спит под небом синим,

Жизнь подарив тебе и мне.

➖➖➖➖➖

Татьяна Яшина

Осенний лист нашкодившим лисёнком

Играет с ветром в прятки, сорванец.

Как на ладони, мы по лысым лесополкам

Всё тащим свой верёвочки конец.

Октябрь жжёт. В разы опасней стало.

Здесь пуля уже знает наперёд:

Кого вчера она в зелёнке не прибрала,

Сегодня в голой осени возьмёт.

Сползают в пенополиуретанах

На пятки захудалые носки.

Бранимся, терпим, чавкаем по этому "гуано",

Считаем до ротации шаги...

Порывы стихли. Лист остановился

У бывшего когда-то блиндажа.

- Помянем тишиной, - старлей перекрестился.

Стоим, молчим, на осень не дыша.

Так и идём от наших и до наших...

Поклонимся, покурим в тишине...

И шлёпаем упорно дальше, дальше, дальше

В пока что нескончаемой войне...

"Лисёнок" скачет рядом, провожает;

Отстанет скоро, влипнет в чернозём.

А нам ещё пятьсот и... И опять лишь пуля знает:

Другой конец найдём ли мы? Найдём.

➖➖➖➖➖

Автор Дмитрий Рязанов

Художник Скетчъ ДэйлИ

ИГРА В ВОЙНУШКУ



Когда ж вы наиграетесь в «войнушку»,

Вы, кто в погонах звездно-золотых?

Не слышно вам, как воет мать в подушку,

Узнав, что сына больше нет в живых.



Как почернел отец от страшной вести,

Как хрустнул в кулаке стакан с вином —

Им за столом уж не собраться вместе,

Не посадить рябину под окном.



Вы, кто в чинах немеряно высоких,

Своих детей попрятав за кордон,

Людьми, как пешками, играете жестоко,

При этом свой не нарушая сон,



Иль вы не все ещё погоны получили?

Не все развесили на грУди ордена?

Не вдоволь кровушки народной вы пролили,

Прикрывшись фразой, что страна для всех одна?



Страна одна. И если бы в единый

Сыны чиновников собрались батальон,

Нашли б возможность стать ему непобедимым,

И все бои б закончились давно.



Ну, а пока война для вас игрушка,

Не скоро, видимо, придет боям конец.

Не видно вам, как воет мать в подушку,

И, как стена, застыв, стоит отец.

➖➖➖➖➖

Е. Пляскина, волонтёр БАНО Сообщество Голубка

"Хроники боевых будней"5

Позывной "НЕКИЙ"

Памяти братьев

Боль, непереходящая боль!

На себя от бессилия злость!

Скольких смерть увела за собой,

С кем сродниться в боях довелось!

Покосила война бойцов...

Только помню я каждый бой,

Только каждого помню в лицо,

Только каждый навеки со мной!

Парамон, Москва, Соловей,

Шифу, Куба, Стриж и Ведьмак...

Прикипели к жизни моей,

И без них теперь мне никак!

Кайзер, Феникс, Боцман, Моряк,

Рыба, Ленин, Савва, Манзур...

Не смогу забыть вас никак!

Резеда, Кормилец и Зубр...

Осетин, Чуваш и Маляр,

Риф, Берёза, Череп и Бус...

Барракуда, Палыч и Мавр,

Гайер, Ваха, Луна... И Француз!

Как он в рацию громко кричал!

Надрывался, спасая ребят!

Скольких он живыми достал,

Спас! Но сам не пришёл назад...

Как в засаду Ваха попал...

Как летели гранаты... Потом

Окружил их враг и взорвал...

Стал могилой рухнувший дом..

Как Испанец израненный полз

И на вражеский выполз укреп...

Смерть ребят наших душит до слёз,

С кем делил и патроны, и хлеб!

Руха, Райдер, Испанец, Закут,

Чавес, Ярик, Балу и Ока...

По ночам за собою зовут,

Только здесь мы нужнее пока.

Шут, Малой, Тичер, Байд, Инженер,

Горец, Гоги, Емеля, Маркел,

Беня, Тихий, Оринко, Мелмен,

Мага... Капа и Форс...- не предел!

Я запомню Лиман и Волчанск,

Курск и Сватово, злые штурма...

И погибших однополчан,

Всех, кого там земля приняла!

Кто во время наката погиб,

Кто под танком иль мина нашла...

Кого дрон на излёте настиг,

Или баба яга взорвала...

Пусть навеки запомнится каждый!

Чтоб из памяти не ушло,

Кто, страну защищая, однажды,

С журавлями встал на крыло!

➖➖➖➖➖

Надежда Трусова Тишкова

Позывной "ТТ"

САПЁРЫ

(Фениксу)

Накрыл под утро дождик скупо.

Мы - два сапёра впереди.

За нами прёт поклажу группа

На двадцать метров позади.

Четвёртый день накат на промку,

Там парни бьются - знай держись!

—Сапёр, не спи! Зацепишь ПОМку* -

И оборвется наша жизнь.

Овраг. Тропинка через поле,

Полкилометра по прямой.

Молюсь, в кулак сжимая волю,

И где-то мины под травой...

Как по канату, осторожно,

Ступаем ровно, не скользя.

С погодой ошибаться можно,

А нам с тобой - никак нельзя.

Мой щуп землёй отполирован,

И лоб морщинами изрыт.

Я верю в то, что заколдован.

Всё. Сняли мины. Путь открыт!

ПОМ* - противопехотная осколочная мина

➖➖➖➖➖

©Кирилл Хаустов, поэт, прозаик, волонтёр

Художник – Алекперова Ирина

Прости, Господь, ребят

Прости, Господь, грехи ты пацана,

Ведь он в окопах, разгребая жижу,

На теле мира вырезает грыжу,

С известным всем названием "война".

Прости бойцу, ведь он не виноват,

Что в пекле неминуемого боя,

Ежеминутно жертвуя собою,

Вставляет в фразы грубый жёсткий мат.

Прости за то, что, не жалея жил,

Без состраданья к называвшемуся братом

В укрытые в посадках блиндажи

Закидывает мины и гранаты.

За безрассудность, коя в каждом есть...

На время вырвавшись из адского что круга,

Не позабыв про выручку и честь,

Пьёт без закуски, поминая друга.

Прости не ради денег и наград

Лишившихся привычного покоя...

Прости, Господь, прости, Господь, ребят,

Кто вышел и не вышел кто из боя.

➖➖➖➖➖

Юрий Фурсов (Фурсов Юн)

ЖУРАВЛЬ

Упал в атаке - подкосило,

Проклятый Дрон его настиг!

Как жаль, что сразу не убило -

Фашиста лик пред ним возник..

Вот пыль осела, рядом елки,

Нога в «осколки», грудь горит!

Сейчас у этой лесополки,

Его Господь приговорит….

Враг надвигался, словно туча,

Нес АКээМ наперевес.

«Да было бы гораздо лучше,

Я отползи хотя бы в лес.

Обидно под палящим солнцем,

Тут будет долго мне лежать.

Эх! Был бы в жизни марафонцем,

То смог от птички убежать!»

Вот слышен лязг железа сброи,

Шаги все ближе… Подошел…

- Эй, русский захлебнешься кровью,

На смерть твою «Азов» пришел!

- Да я, дружище, понимаю!

Нет вариантов у меня,

Уж сильно кровью истекаю

И смерть с собой зовет, маня!

Но есть последнее желанье-

Тебя хочу я попросить -

Не мог бы ты, Друг, на прощанье

Мне сигаретку закурить…

Я не опасен - сам же видишь,

Да и осталось только чуть!

Ты ж человек и не обидишь,

Того, кто свой закончил путь…

Детина, нехотя сигарку

Своей рукою подкурил,

Но так, не сделавши подарка,

На грудь «Малому» наступил…

Щелчок затвора, громкий выстрел

Лишь только эхом прогремел!

И наш боец бледнеет быстро,

Да так что вскрикнуть не успел…

Когда упырь убрал ботинок

С груди убитого бойца!

Нательный крест из половинок

Огонь впечатал в мертвеца!

И в тот же миг в родной сторонке

Мать увидала в небесах -

Клин журавлей по неба кромке

К ней приближался на глазах.

Один журавлик малый самый

От клина чуточку отстал.

И прям с небес на руки Мамы

В объятья крепкие упал…

Мать вскрикнула и зарыдала

И в ту секунду поняла -

Ее кровиночку, что ждАла

Уж не вернет теперь Война.

Вот журавля она обнЯла,

Тепло с него все приняла!

А на груди у птицы палой,

Крестом чернели два пера!

➖➖➖➖➖

© Янин Николай / НЕПОЭТ [Челябинск]

Мужицкий крест упал на грудь

Осколком с хищными краями.

А память не даëт вздохнуть,

Всë обжигая сны боями.

Но главное - не ордена,

Мы шли в огонь не за награды:

Отчизна, Родина, страна

Со мной шагала в жерло ада.

А ведома награды суть,

Лишь тем, кто выл от боли волком.

Мужицкий крест упал на грудь

Тяжелым пламенным осколком...

➖➖➖➖➖

© Виктор Пикалов, участник СВО

Художник – Дмитрий Север

Мы не в списках пленных на обмен,

Нас домой отправить не под силу

Даже в «цинке» и под вой сирен,

Мы легли здесь в братскую могилу.

Вместе с грязью и потоком рек

Смешаны теперь останки наши,

Сколько уже тысяч человек…

С черной меткой «без вести пропавший».

Не достать нас из сырой земли,

Вновь мешают вражеские «птички»,

Мы здесь всей душою проросли…

С позывными вставьте хоть табличку.

Не дождутся нас жена и сын,

Дочка, мама, папа… и другие.

Возглас сердца только лишь один:

Навсегда для них мы все живые.

Шансов выжить не было, увы,

Штурмовая рота — словно участь,

Не жалея ног и головЫ,

Идти вперед, молясь на всякий случай.

Нас нет в списках мертвых и живых,

Не кисель мы точно тут хлебавши,

Останемся живые для своих,

В табелях — лишь «без вести пропавший».

➖➖➖➖➖

Автор: Юлия Орешкина

Над облаками.

На обочине дорожной,

Где ветра несут покой,

Лист лежит неосторожный,

Смятый чьей-нибудь ногой.

Так и сердце мамы сжалось

От тяжёлых, горьких дум.

Прошлое в нём прощалось —

Боль потерь и мыслей шум.

Сын её, отважный, славный,

Был опорой и стеной.

Вечной памяти достойный,

Не придёт уже домой.

Он ушёл, забрав надежды,

И оставив лишь печаль.

Вдаль глядят глаза на звёзды:

«Где теперь его искать?»

Не ищи его глазами

В суете бегущих дней.

Он теперь над облаками,

Он теперь в душе твоей.

Он ушёл в сиянье света,

Что рождается с зарёй.

Стал он частью ветра, лета,

Неразлучною с тобой.

Лишь трава у ног ложится,

Исцеляя раны лет.

Только сын во снах приснится,

Посылая свой привет!

➖➖➖➖➖

Автор: Рушана Лопушанская.

Художник Валентина Ильиных

«На небо лучшие уходят…»

На небо лучшие уходят,

Там все полкИ давно сверх штата.

Себе покой они находят,

О, как вы молоды, ребята!

В строю Герой там на Герое,

Все, на кого нам тут равняться.

Вновь увеличен штат был втрое,

Как тяжело же расставаться…

С земли уйти вы не спешите,

Здесь тоже лучшие нужны.

На день хоть больше проживите,

Нам Божьи замыслы сложны.

И не понять, но почему же

Уходят лучшие на небо?

Мы тут плетёмся неуклюже,

И не вмещает имён треба…

➖➖➖➖➖

Георгий 23.11.2023 https://t.me/Georgiypoems

Художник: Алекперова Ирина

Там иногда бывает в помощь дождь…

Там иногда бывает в помощь дождь…

А град осколков – хуже непогоды.

Ты здесь грустишь и солнца в небе ждёшь,

А там летят снаряды с небосвода.

Враг впереди – но нет пути назад.

За тем леском, быть может – смерть таится…

И не всегда спасают образа,

И в землю хочется червём зарыться.

Но надо дерзкий выполнить приказ,

Иначе можешь подвести другого –

Того, кто спас тебя в минувший раз.

Хоть страха нет, но пульс частит немного.

Кому-то кажется – нет никакой войны,

Слух режет непристойное – «укропы»…

А там бойцы – в Россию влюблены!

Жизнь видится иною из окопа.

То мошкара, то холод, то жара,

В распутицу промозгло аж до дрожи–

Атака начинается с утра,

И нет средь мин асфальтовых дорожек.

Гремит прифронтовая полоса,

Растяжек минных – в темноте не видно,

Как осы – дроны кружат в небесах,

Выискивая цель, жужжат ехидно –

Ужалить поточнее норовят.

Там каждый – брат, и дружбы нет дороже…

А раны застарелые кровят,

И дорог каждый миг, который прожит.

Всем хочется, чтоб кончилась война,

Братоубийство – будь оно не ладно–

Но против нас воюет Сатана,

Грозя нам сокрушением нещадно.

Мы бьёмся, и цена Победы – жизнь,

Мы бьёмся – наших предков вспоминая…

Кто той Победою не дорожит,

Тот и сейчас России не внимает.

Звериный лик войны бросает в дрожь,

К смертям – живым привыкнуть невозможно.

Там иногда бывает в помощь дождь…

А здесь его порой клянут безбожно.

➖➖➖➖➖

©Андрей Халтурин

А я в душе, всё так же, молодой)

И наплевать, что кости ноют и суставы!

Хотя, быть может, где-то вы и правы,

И стоит прекратить играть с судьбой.

И стоит прекратить свой нервный бег,

Переходить на шаг, степенный, благородный.

И натянув на жбан кепарик модный,

Тихонько доживать свой скучный век...

По вечерам, на кухне, за столом

Доказывать друзьям, что все не правы,

Что всё не так и я не жаждал славы,

И совесть каждый день вязать узлом!

Вы, в принципе, всё верно говорите:

«Не двадцать лет!» «дорогу молодым!»

Но ноздри мне уже щекочет дым,

Я побежал. До встречи. Извините!)

И снова на работу прёт Спецназ,

Уходим, как в кино-в лучах заката)

В руках стальная тяжесть автомата.

А возраст..? Возраст-это не про нас!)

➖➖➖➖➖

Автор: Морт, 16.03.2025.

Художник Валентина Ильиных

БУРЕВЕСТНИК

Словно улей, мир гудит, не умолкает

и кричат каналы новостные:

"Буревестник на дежурство заступает!

Безустанные России часовые!"

Буревестник заступает на дежурство.

А ведь кто-то в "мультики" не верил.

Дед, я крепко знаю это чувство -

вспомнят сорок пятый в Бундесвере.

Головы на Западе ломают,

но в ответ безмолвствуют науки. -

Буревестник на дежурство заступает.

Он и не такие может штуки.

Самый главный спросит: "Сколько, сколько

между Вашингтоном и Европой?"

ЭнГэШа доложит: "Важно только

где прикажут выстроить некрополь!"

Ты, войны безжалостной ровесник,

по оружью брат того столетья,

на дежурство заступает Буревестник,

с вами он дежурный по планете.

➖➖➖➖➖

© Василий Борисов

Памяти друга, польского добровольца Ежи Тыца, погибшего в войне с бандеровцами летом 2025 года

Уже и колос вызрел,

Но нет средь сотен лиц

Фамилии — как выстрел —

Тыц.

Не найден, не опознан...

Науке побеждать

Одно лишь ясно — поздно

Ждать.

...Неслись проклятья с Вислы:

«Охлынь! Остановись!»

Но смело мчатся мысли

Ввысь:

«Плевать на передряги,

Лишь взгляд свой не замыль.

Пойми, не все поляки —

Гниль.

Пусть будет нелегко нам,

Пусть бесится „Фейсбук“,

Но станет Рубиконом

Буг!»

Гордились домочадцы —

Ни грамма седины!

Цветные, верно, снятся

Сны.

Но явь была ненастна

Без шансов изменить.

Теперь уже напрасно

Мнить,

Что завтрашние выси

Виски посеребрят...

Вся жизнь была как выстрел,

Брат.

➖➖➖➖➖

© Андрей Выползов

Художник Ильиных Валентина

Невидимки...

Вы не верьте, что уходим в никуда!!!

Не уходим, никуда не пропадаем...

Просто улетаем в Небеса,

Там живём, по облакам гуляем...

К Солнцу ближе нашему теперь!!!

И к Луне с её голубоватой

Дымкой.

Не пишите нас в войны потери,

Мы живые, просто - Невидимки...

К вам вернёмся утренней

Росой!!!

Дождиком из дали Поднебесной,

Что б могли вы пробежаться

Босиком...

Землю ощутить нашу чудесную...

Иль пшеничным полем

В весь простор!!!

Иль деревьями поднимемся

До неба...

И в снежинке мы...

В её узоре...

На столе мы, в каравае хлеба...

Вы не верьте, что уходим в никуда!!!

С вами, здесь мы,

На пороге дома!!!

Нас увидишь, если встанешь

У креста,

Если в храм знакома вам дорога.

Мы живые!!!Но приходим

К вам во сне,

Только помните о нас

И знайте...

Не погибнем никогда,

Нигде...

Лишь из памяти , вы нас

Не удаляйте....

➖➖➖➖➖

©Наталья Гончарова