«Завтра будет бой, ройте себе окопы. Они будут для вас могилой или крепостью», - сказал командир взвода своим бойцам

Алексей Болмосов

В ночь на 11 июля 1943 года, накануне решающего наступления Брянского фронта под Прохоровкой, бойцы 95-ой Гвардейской дивизии вгрызались в курскую землю. Уж если встречать немца, так в полный рост.

Слова ротного: «Завтра будет бой, ройте себе окопы. Они будут для вас могилой или крепостью» с одной стороны, воодушевляли бойцов, а с другой…

Ни комсорг Алексей Болмосов, ни его сослуживцы толком не знали, что там происходило на переднем крае обороны. То ли наши громили немцев, то ли немцы громили наших.

А то, что началось утром, не шло ни в какое сравнение даже со Сталинградом

Сначала полетели самолеты (кто-то из бойцов определил, что они были итальянские), и стали сбрасывать на окопы противопехотные мины. Мины летели в футлярах, а перед самой землей футляры раскрывались, и мины, разлетаясь в разные стороны, косили всех, кто попадался у них на пути.

Не успели самолеты проутюжить наши окопы, как за дело взялась вражеская артиллерия. Били долго, прицельно и методично. Казалось, что конца и края этому не будет.

Но это, как говорится, были еще цветочки.

Казалось, что последний снаряд еще только-только поднял клубы земли, а на окопы наших бойцов уже поползли немецкие танки. Выстроившись в цепь, они черной массой двинулись вперед. Курская битва

Алексей Болмосов насчитал около сорока единиц. Для одного батальона больше, чем предостаточно.

Ни артиллерии, ни авиации у наших не было. Только ПТР, пулеметы и автоматы.

Делать нечего, надо отбиваться тем, что есть.

Когда до наших окопов оставалось около 300 метров, может, чуть больше, танки остановились. Что там у немцев было на уме, не известно. А когда они открыли по нашим окопам ураганный огонь, все поняли, что на уме у них не было ничего хорошего. Немецкие танки на Курской дуге

К счастью, поступил приказ на отход. Пока отходили, убило комвзвода Воронова. Его слова про окопы оказались, чуть ли не пророческими.

В том бою батальон из 600 человек потерял убитыми и ранеными 330.

После кто-то из выживших пошутил:

Котелок - на двоих, а танк - на одного.

Комсорг Алексей Болмосов выжил в том бою. Участвовал в освобождении Украины, дошел до Польши.

Именно там впервые за всю войну он был тяжело ранен. Ранение оказалось настолько серьезным, что пришлось ампутировать руку.

На этом война для него закончилась. Демобилизовался. Хоть и без руки, но на радость родным вернулся домой живым.

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