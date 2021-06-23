Мы из Советского Союза

13 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    А кто Вы собственно такой, чтоб фамилии значимых людей нашей страны уничижительно писать с маленькой буквы? Зато себя...Приехали. Казахст...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Очень трогательно, прямо до слёз. Спасибо!"Козёл"
  • Владимир Негода
    нашей власти вообще до бывших республик дела не от слова - совсем , им - бы газ с нефтью пропедалить , вот и вся заб...Приехали. Казахст...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3

1917-20-е... Ч.1     1917-20-е... Ч.2
Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...
________
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Петроград в 1920 году, июнь. Группа работников Петроградского Совета, добровольная работа по субботам
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Польские войска в Киеве, май 1920
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Петроград в 1920 году. III Коммунистический Интернационал в Смольном, июль.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Петроград в 1920 году. Входные ворота Смольного института, 17 июля.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Петроград в 1920 году. Путиловский завод, митинг рабочих. Июль.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Петроград в 1920 году. Шествие на Марсовом поле, 17 июля.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Агитационно-инструкторский поезд «Красный Казак»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Агитационно-инструкторский поезд «Красный Казак»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Агитационно-инструкторский поезд «Красный Казак» под командованием члена президиума ВЦИК казака станицы Елизаветинской Дмитрия Полуяна курсировал по Дону и Кубани с апреля по июль 1920 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Генерал Врангель, войсковые атаманы, члены Правительства Юга России и войсковых казачьих правительств. 22 июля 1920. Крым. г. Севастополь.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Генерал Врангель, войсковые атаманы, члены Правительства Юга России и войсковых казачьих правительств. 22 июля 1920. Крым. г. Севастополь. колоризирован
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3

Выставка трофеев Гражданской войны на Красной площади, 1920
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Жены и близкие родственники 26 бакинских комиссаров (1920 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Зиновьев и Радек на конгрессе народов Дальнего Востока. 1920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Иван Симаков, "Разгрузка баржи. Принудительный труд", 1920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.31920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.31920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.31920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Манифестация в Москве. 1920 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Ночлежка. Фотограф Семён Фридлянд. 1920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Нудисты из революционного движения «Долой стыд!» купаются в Москва-реке у стен Кремля.

1920-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Отдел народного просвещения Московского Совета Рабочих Депутатов. Москва, 1920 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Открытка с репродукцией плаката «Накануне всемирной революции» художника Дмитрия Моора. Около 1920 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Плакат, 1920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Продажа велосипедов на Сухаревке. 1920 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Разрушение ограды Зимнего дворца на коммунистическом субботнике. Петроград. 1 мая 1920 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Танцы на полевом стане. 1920 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Петроград в 1920 году. Митинг на Марсовом Поле. На переднем плане Г.Зиновьев.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Петроград в 1920 году. Массовое представление «Штурм Зимнего».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Петроград в 1920 году. На Площади Восстания.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Петроград в 1920 году. Отправка мобилизованных петроградских коммунистов на польский фронт.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Петроград в 1920 году. Проводы коммунаров на польский фронт.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3

Трепещите польские паны, питерские коммунисты отправляются на польский фронт. 1920г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Сотрудники Русского музея вскрывают ящики с картинами, вернувшимися из Москвы после эвакуации во время Гражданской войны. Петроград. 1920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Чешский бронепоезд следует из Енисейской губернии в Иркутск. Гражданская война в России, 1920 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Член Реввоенсовета Юж.фронта С. И. Гусев, главком Юж.фронта М. В. Фрунзе и нач.упр.военно-полевых строительств Юж.фронта Д. М. Карбышев (сидят сл-напр) на танке «Сфинкс». Снигирёвка, УНР, 1920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Эскиз плаката неизвестного художника к Первому Восточному съезду в Баку. 1920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.31920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.31920 год

Дом-самолёт в Лосином острове. Такую форму имеет здание ЦНИИ туберкулёза... Построено в 1920-х годах:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3В 20-е с Великобританией тоже скандалили
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Фотографии, сделанные иностранными корреспондентами в Советской России в период 1921-1923
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Девочка на Саратовском вокзале, собирающая драгоценные зерна пшеницы. 1921 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.328 февраля 1921 года в Кронштадте началось восстание против диктатуры большевиков:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Артиллерия Красной армии ведет огонь по Кронштадту
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Кавалерия по льду Финского залива идет на штурм Кронштадта
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Красноармейцы перед штурмом Кронштадт
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Наступление красноармейцев на Кронштадт по льду Финского залива
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Корабли в Кронштадте после подавления восстания
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Разрушения Кронштадта в результате подавления восстания. 1921 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Эскизы плакатов из серии «Борьба с разрухой». 1921 год (из коллекции Музея современной истории):

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3«Клоун на Аничковом мосту». Фотография неизвестного автора. Петроград. 1 мая 1921 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Участники костюмированного парада 1 мая. Петроград, 1921 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Изъятие церковных ценностей в Набилковской богадельне. Москва, 1921 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Солдат Красной армии рядом с агитационным плакатом,1921 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Третий конгресс Коммунистического интернационала. Дирижабль над городом во время парада на Красной площади. Москва, 1921 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Фотосессия донских чекистов на память. Донская губерния, 1921 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Ликвидация безграмотности, Ташкент, 1921 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Уличная парикмахерская в Москве, 1921 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Мототакси. Терийоки, (ныне Зеленогорск). 1921 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Листовка белорусских националистов, изображающая раздел Белоруссии между Россией и Польшей по Рижскому мирному договору, подписанному по результатам Польско-советской войны  (1921 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Уличный фотограф, Пётр Бучкин, 1921 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Автор: Плотник Грав.. 1921
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Плакат 1921 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Художник В.И. Козлинский. 1921 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Освобождённая женщина Востока, 1921 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3Плакат. 1921 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.3М. Черемных. РСФСР. 1921 год.
_______
На этом пока остановимся... продолжение следует

историяЧёшевафотоностальгия
Обсудить

Картина дня

наверх