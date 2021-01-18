Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"

"Герои. Камнерезные работы уральских мастеров из коллекции семьи Шмотьевых" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Но там присутствовали работы из еще одной мастерской уральских камнерезов "Святогор". Они тоже хороши и я решила и им посвятить тему.

работы с выставки

Камнерезная мастерская «Святогор» основана в 2011 году, но до этого имеет более чем десятилетнюю предисторию. Она может считаться приемником «Уральской камнерезной мастерской им. Ильи Боровикова», в которой ранее работали многие мастера. В настоящее время небольшой профессиональный коллектив (15 человек) возглавляют художники-камнерезы Григорий Пономарёв, Иван Голубев, а так же Алексей Зефиров — выпускники ХПУ №42 и УралГАХА. Талант, мастерство, внутренняя наполненность рождают шедевры. А шедеврами в камнерезном искусстве Россия может гордиться заслуженно. Урал считается Родиной камнерезного и ювелирного искусства. Этому послужили и добротные залежи драгоценных металлов, и особый уральский дух. Мастера с Урала бережно хранят традиции и совершенствуют своё мастерство. Сегодня мы познакомимся с с современными уральскими камнерезами из студии «Святогор» и их невероятными работами.

Мастера работают преимущественно в технике объемная мозаика. Это наборные фигурки, сложенные из нескольких видов обработанных камней различных пород. Особой популярностью пользуются сказочные и мифологические персонажи, исторические личности. Камнерезы раскрывают потенциал камня в каждой отдельной детали. Вы только посмотрите, как вкрапления на камне придают реалистичность кожным покровам.



Это работа называется «Маниту» — одушевленная сила природы или дух в традиционных представлениях Индейцев. Мастера и авторы: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Шлифовщик: Федор Вагизов и Алексей Клевакин. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Материалы: моховой агат, бразильские агаты, 62 см.



«Ангел». Мастера: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Автор: Григорий Пономарев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Материалы: аметист, моховой агат, хризопраз, пьезокварц, волосатик, пурпурин, золото эмали, 70 см «Ангел». Мастера: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Автор: Григорий Пономарев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Материалы: аметист, моховой агат, хризопраз, пьезокварц, волосатик, пурпурин, золото эмали, 70 см

«Сатир». Мастера: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Автор модели: Иван Голубев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Художник по металлу: Евгений Белан. Фрезеровщик: Сергей Ульянов. Литьё: Дмитрий Брезгин. Обработка металла: Надежда Бесхитрова. Материалы: кремень, агат, моховой агат, халцедон, аметист, яшма, тигровый глаз, цитрин, уваровит, дымчатый кварц, латунь, серебрение, моховой агат, нефрит, серебро, аметист, цитрин, 195 см

«Голлум». Мастера: Алексей Зефиров и Иван Голубев. Автор: Иван Голубев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Дмитрий Бабушкин. Материалы: пьезокварц, кальцит, 34 см. «Слон». Мастера: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Автор модели: Иван Голубев. Шлифовщики: Федор Вагизов и Альберт Клевакин. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Материалы: черный нефрит, зеленый нефрит, белый нефрит, моховой агат, серебро, 32 см Сфинкс Андромеда Диана охотница «Слон». Мастера: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Автор модели: Иван Голубев. Шлифовщики: Федор Вагизов и Альберт Клевакин. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Материалы: черный нефрит, зеленый нефрит, белый нефрит, моховой агат, серебро, 32 смСфинксАндромедаДиана охотница «Баба-Яга». Мастер: Андрей Павлов. Автор: Григорий Пономарёв. Шлифовщики: Алексей Атемасов и Сергей Цыганков. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: кремень, моховой агат, хризопраз, окаменелое дерево, нефрит, халцедон, серебро, 42 см «Молодая Баба-Яга». Автор и мастер: Иван Голубев. Шлифовщики: Федор Вагизов и Роман Вагизов. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: 3 блока кремня, 48 см «Молодая Баба-Яга». Автор и мастер: Иван Голубев. Шлифовщики: Федор Вагизов и Роман Вагизов. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: 3 блока кремня, 48 см «Пан». По мотивам картины М. Врубеля «Пан». Автор и мастер: Иван Голубев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Данил Пивоваров. Материалы: 4 блока бразильского агата, серебро, 26 см «Пан». По мотивам картины М. Врубеля «Пан». Автор и мастер: Иван Голубев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Данил Пивоваров. Материалы: 4 блока бразильского агата, серебро, 26 см

«Русалка». Автор и мастер: Григорий Пономарёв. Шлифовщики: Алексей Атемасов и Сергей Цыганков. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: агат, хризопраз, сердолик, нефрит, кремень, кварц, дымчатый кварц, моховой агат, серебро, бронза, золочение, серебрение, палладирование, чернение, 37 см

«Царевна-Лебедь». Мастера: Станислав Ширяев и Григорий Пономарёв. Автор модели: Григорий Пономарёв. Шлифовщики: Алексей Атемасов и Константин Котков. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: хризопраз, яшма, мрамор, моховой агат, кальцит, кварц, топазы, аквамарины, бриллианты, серебро, палладирование, родирование, 34 см «Царевна-Лебедь». Мастера: Станислав Ширяев и Григорий Пономарёв. Автор модели: Григорий Пономарёв. Шлифовщики: Алексей Атемасов и Константин Котков. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: хризопраз, яшма, мрамор, моховой агат, кальцит, кварц, топазы, аквамарины, бриллианты, серебро, палладирование, родирование, 34 см

«Алконост». Мастера: Алексей Зефиров и Иван Голубев. Автор: Иван Голубев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: агат, аметист, бронза, 42 см «Алконост». Мастера: Алексей Зефиров и Иван Голубев. Автор: Иван Голубев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: агат, аметист, бронза, 42 см

«Иван Царевич на сером волке». Мастер: Андрей Павлов. Автор модели: Григорий Пономарёв. Шлифовщики: Игорь Мантуровский и Роман Бахтин. Ювелир:Виктор Соболев и Дмитрий Бабушкин. Материалы: хризопраз, халцедон, тигровый глаз, сердолик, кремень, перламутр, агат, яшма, моховой агат, мрамор, сапфирин, хрусталь, фианиты, топазы, бронза, серебрение, золочение, серебро, чернение, 43 см «Гусляр» Руси. Авторы и мастера: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Шлифовщик: Фёдор Вагизов. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Материалы: агат, нефрит, серебро, 43 см

Голубев Иван Владимирович — екатеринбургский художник-камнерез, мастер камнерезного искусства, коммерческий директор камнерезной мастерской «Святогор». Голубев Иван Владимирович — екатеринбургский художник-камнерез, мастер камнерезного искусства, коммерческий директор камнерезной мастерской «Святогор». Ермак

«Суворов». Автор и мастер: Григорий Пономарёв (на фото). Шлифовщик: Алексей Атемасов. Ювелир: Дмитрий Бабушкин. Материалы: белорусский кремень, нефрит, кварцит, долерит, халцедон, серебро, окаменелое дерево, 53 см

Это лишь малая часть работ, которые поместились в публикацию. Но этого достаточно, чтобы насладиться волшебным искусством — оживление камня. А теперь хочу приоткрыть вам завесу перевоплощения и показать насколько этот процесс трудоёмок. На одну работу у мастеров уходит до 10 месяцев.

Перво-наперво рождается идея, по которой автор делает карандашный набросок, эскиз, прорисовывает образ и детали композиции.

Следующий этап — визуализация. Мастера лепят скульптуру из пластилина в полном размере, чтобы просмотреть все детали и откорректировать задумку. После приступают к отливке модели из современного полимерного материала — пластикрита, который заменяет гипс.

Следующий шаг — подбор материалов для будущей скульптуры. Этот этап очень важен. Мастер должен хорошо знать свойства каждого камня, чтобы правильно подобрать текстуру и оттенок. Должна быть немаленькая коллекция камней, чтобы подобрать нужные для определенной скульптуры. Модель готова, минералы выбраны и мастера приступают к резьбе. Для придания первичной формы будущей скульптуре камнерезы пользуются крупными пилами, а для проработки мелких деталей — специализированными отрезными станками с алмазными дисками. На этом этапе мастера полностью прорабатывают все детали, складочки, придают задуманную форму отдельным деталям. Следующей в работу включается бормашина. С помощью алмазных боров камнерез прорисовывает волоски, шерсть животных, морщинки.



А шлифовка и полировка до зеркального блеска выявляют истинный цвет и рисунок камня.

Финишная прямая — сборка и склейка деталей в каменную скульптуру. Для большей реалистичности глаза вставляются отдельно через затылок.