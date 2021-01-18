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Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"

Попались мне по ходу поиска прошлой темы: На создание этих резных каменных чудес требуются годы,
работы с выставки "Герои. Камнерезные работы уральских мастеров из коллекции семьи Шмотьевых" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Но там присутствовали работы из еще одной мастерской уральских камнерезов "Святогор". Они тоже хороши и я решила и им посвятить тему.

Камнерезная мастерская «Святогор» основана в 2011 году, но до этого имеет более чем десятилетнюю предисторию. Она может считаться приемником «Уральской камнерезной мастерской им. Ильи Боровикова», в которой ранее работали многие мастера. В настоящее время небольшой профессиональный коллектив (15 человек) возглавляют художники-камнерезы Григорий Пономарёв, Иван Голубев, а так же Алексей Зефиров — выпускники ХПУ №42 и УралГАХА.На создание этих резных каменных чудес требуются годыТалант, мастерство, внутренняя наполненность рождают шедевры. А шедеврами в камнерезном искусстве Россия может гордиться заслуженно. Урал считается Родиной камнерезного и ювелирного искусства. Этому послужили и добротные залежи драгоценных металлов, и особый уральский дух. Мастера с Урала бережно хранят традиции и совершенствуют своё мастерство. Сегодня мы познакомимся с с современными уральскими камнерезами из студии «Святогор» и их невероятными работами.

Мастера работают преимущественно в технике объемная мозаика. Это наборные фигурки, сложенные из нескольких видов обработанных камней различных пород. Особой популярностью пользуются сказочные и мифологические персонажи, исторические личности. Камнерезы раскрывают потенциал камня в каждой отдельной детали. Вы только посмотрите, как вкрапления на камне придают реалистичность кожным покровам.Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"

Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"

Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Это работа называется «Маниту» — одушевленная сила природы или дух в традиционных представлениях Индейцев. Мастера и авторы: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Шлифовщик: Федор Вагизов и Алексей Клевакин. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Материалы: моховой агат, бразильские агаты, 62 см.На создание этих резных каменных чудес требуются годы
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"На создание этих резных каменных чудес требуются годы
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"«Ангел». Мастера: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Автор: Григорий Пономарев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Материалы: аметист, моховой агат, хризопраз, пьезокварц, волосатик, пурпурин, золото эмали, 70 смКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
«Сатир». Мастера: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Автор модели: Иван Голубев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Художник по металлу: Евгений Белан. Фрезеровщик: Сергей Ульянов. Литьё: Дмитрий Брезгин. Обработка металла: Надежда Бесхитрова. Материалы: кремень, агат, моховой агат, халцедон, аметист, яшма, тигровый глаз, цитрин, уваровит, дымчатый кварц, латунь, серебрение, моховой агат, нефрит, серебро, аметист, цитрин, 195 см
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
«Голлум». Мастера: Алексей Зефиров и Иван Голубев. Автор: Иван Голубев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Дмитрий Бабушкин. Материалы: пьезокварц, кальцит, 34 см.
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"«Слон». Мастера: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Автор модели: Иван Голубев. Шлифовщики: Федор Вагизов и Альберт Клевакин. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Материалы: черный нефрит, зеленый нефрит, белый нефрит, моховой агат, серебро, 32 смКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"СфинксКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"АндромедаКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Диана охотница
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
«Баба-Яга». Мастер: Андрей Павлов. Автор: Григорий Пономарёв. Шлифовщики: Алексей Атемасов и Сергей Цыганков. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: кремень, моховой агат, хризопраз, окаменелое дерево, нефрит, халцедон, серебро, 42 см
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"«Молодая Баба-Яга». Автор и мастер: Иван Голубев. Шлифовщики: Федор Вагизов и Роман Вагизов. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: 3 блока кремня, 48 см
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"«Пан». По мотивам картины М. Врубеля «Пан». Автор и мастер: Иван Голубев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Данил Пивоваров. Материалы: 4 блока бразильского агата, серебро, 26 см
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
«Русалка». Автор и мастер: Григорий Пономарёв. Шлифовщики: Алексей Атемасов и Сергей Цыганков. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: агат, хризопраз, сердолик, нефрит, кремень, кварц, дымчатый кварц, моховой агат, серебро, бронза, золочение, серебрение, палладирование, чернение, 37 см
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"На создание этих резных каменных чудес требуются годы«Царевна-Лебедь». Мастера: Станислав Ширяев и Григорий Пономарёв. Автор модели: Григорий Пономарёв. Шлифовщики: Алексей Атемасов и Константин Котков. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: хризопраз, яшма, мрамор, моховой агат, кальцит, кварц, топазы, аквамарины, бриллианты, серебро, палладирование, родирование, 34 см
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"«Алконост». Мастера: Алексей Зефиров и Иван Голубев. Автор: Иван Голубев. Шлифовщик: Альберт Клевакин. Ювелир: Виктор Соболев. Материалы: агат, аметист, бронза, 42 см
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
«Иван Царевич на сером волке». Мастер: Андрей Павлов. Автор модели: Григорий Пономарёв. Шлифовщики: Игорь Мантуровский и Роман Бахтин. Ювелир:Виктор Соболев и Дмитрий Бабушкин. Материалы: хризопраз, халцедон, тигровый глаз, сердолик, кремень, перламутр, агат, яшма, моховой агат, мрамор, сапфирин,
 хрусталь, фианиты, топазы, бронза, серебрение, золочение, серебро, чернение, 43 см
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
«Гусляр» Руси. Авторы и мастера: Иван Голубев и Алексей Зефиров. Шлифовщик: Фёдор Вагизов. Ювелир: Дмитрий Евдокимов. Материалы: агат, нефрит, серебро, 43 смКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
На создание этих резных каменных чудес требуются годы

На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1 миллиона долларов Резьба по камню, Мастерство, Красота, Длиннопост, Искусство, Скульптура

Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Голубев Иван Владимирович — екатеринбургский художник-камнерез, мастер камнерезного искусства, коммерческий директор камнерезной мастерской «Святогор».
Ермак
На создание этих резных каменных чудес требуются годы
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
«Суворов». Автор и мастер: Григорий Пономарёв (на фото). Шлифовщик: Алексей Атемасов. Ювелир: Дмитрий Бабушкин. Материалы: белорусский кремень, нефрит, кварцит, долерит, халцедон, серебро, окаменелое дерево, 53 см

Это лишь малая часть работ, которые поместились в публикацию. Но этого достаточно, чтобы насладиться волшебным искусством — оживление камня. А теперь хочу приоткрыть вам завесу перевоплощения и показать насколько этот процесс трудоёмок. На одну работу у мастеров уходит до 10 месяцев.

Перво-наперво рождается идея, по которой автор делает карандашный набросок, эскиз, прорисовывает образ и детали композиции.

Следующий этап — визуализация. Мастера лепят скульптуру из пластилина в полном размере, чтобы просмотреть все детали и откорректировать задумку.Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"После приступают к отливке модели из современного полимерного материала — пластикрита, который заменяет гипс.

Следующий шаг — подбор материалов для будущей скульптуры. Этот этап очень важен. Мастер должен хорошо знать свойства каждого камня, чтобы правильно подобрать текстуру и оттенок. Должна быть немаленькая коллекция камней, чтобы подобрать нужные для определенной скульптуры.Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Модель готова, минералы выбраны и мастера приступают к резьбе. Для придания первичной формы будущей скульптуре камнерезы пользуются крупными пилами, а для проработки мелких деталей — специализированными отрезными станками с алмазными дисками. На этом этапе мастера полностью прорабатывают все детали, складочки, придают задуманную форму отдельным деталям. Следующей в работу включается бормашина. С помощью алмазных боров камнерез прорисовывает волоски, шерсть животных, морщинки.Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"

Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
А шлифовка и полировка до зеркального блеска выявляют истинный цвет и рисунок камня.
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Финишная прямая — сборка и склейка деталей в каменную скульптуру. Для большей реалистичности глаза вставляются отдельно через затылок.
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
 
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Я человек весьма сентиментальный, и у меня мурашки от некоторых работ, от наивысшего мастерства.Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"ЛельКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"КупаваКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Кентавр стрелецКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Соколиная охотаНа создание этих резных каменных чудес требуются годыСоколиная охотаНа создание этих резных каменных чудес требуются годы
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"БахусКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"ДжокерКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Дама пикКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"ГренадерКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"СвятославКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
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На создание этих резных каменных чудес требуются годыПиратКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Петр I и МеньшиковКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Раненный комбатКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Солдат на перекуреКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"СолдатКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Маршал ПобедыКамнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"Камнерезные работы уральских мастеров студии "Святогор"
Сайт студии "Святогор"  https://svyatogor-ural.ru/boyar
Светлана Митленкоискусство
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