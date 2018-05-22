Озеро вместо Москвы и пустырь вместо Киева - британские СМИ опубликовали «шокирующие планы Гитлера»

«Адольф был уверен в победе и составил ужасные планы для будущего оккупированной нацистами России», - говорится в тексте британского издания.

Британское издание Daily Star опубликовало материал, в котором, как утверждается, раскрываются «тайные планы Гитлера» в отношении «побежденного» в Великой Отечественной войне СССР. Материал получил заголовок «Шокирующие нацистские планы Гитлера на Россию».

«Территории Советского Союза должны были быть захвачены в операции "Барбаросса" почти четырьмя миллионами нацистских солдат. Это была самая большая ошибка Гитлера. Открытие войны на втором фронте означало, что нацисты не смогли покорить Великобританию. Однако Адольф был уверен в победе и составил ужасные планы для будущего оккупированной нацистами России», - говорится в тексте материала.

Среди перечисленных авторами статьи фактов множество известных, однако встречаются и малоизвестные. Сам факт публикации материала был приурочен к празднованию 73-й годовщины Победы Советского Союза над немецким рейхом.

Как утверждается в тексте, вместо Москвы Адольф Гитлер планировал сделать огромное искусственное озеро, как следует из дневников генерала Франца Хадлера. После полного уничтожения многомиллионного города Гитлер рассчитывал раскрыть шлюзы канала «Москва - Волга», чтобы затопить столицу страны.

Озеро стало бы памятником победы над СССР. С другими крупными городами Союза, в том числе Киевом и Ленинградом, вождь рейха рассчитывал обойтись «проще», сровняв их территорию с землей.

Большинство жителей страны должны были быть уничтожены, так как согласно нацистской идеологии Гитлера якобы были «расово неполноценны». Территорию Советского Союза предполагалось разделить на шесть рейхкомиссариатов и заселить немецкими колонистами, оставив небольшое количество аборигенов для самой тяжелой работы, утверждается в материале британского издания.

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