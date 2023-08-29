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Как математик Суровикин стал "Генералом Армагедоном"

Как математик Суровикин стал "Генералом Армагедоном"С именем талантливого военачальника ассоциируются массированные ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины и печальное принятие "непростых решений" о выводе войск из Херсона. Эти явления носят противоположный характер: в первом случае мы активно громили противника, во втором – отступали. Будущий маршал Победы – "генерал-армагеддон" Сергей Суровикин – это страшный сон бандеровской хунты. 

Во всех ситуациях командующий "Южной" группировкой войск проявлял одно из важнейших генеральских качеств: умение действовать жёстко и не бояться брать на себя ответственность.

Первая награда

Свою первую медаль "За боевые заслуги" вчерашний выпускник Омского высшего общевойскового командного училища, 23-летний капитан Сергей Суровикин получил в 1989 году. Шли учения, стреляли боевыми. Внезапно под завязку набитая боекомплектом БМП вспыхнула как факел. Был нарушен температурный режим двигателя. Срочник, сидевший за рычагами, с перепугу заглушил мотор и словно оцепенел.

Первым сориентировался командир Сергей Суровикин. Прекрасно понимая, что может погибнуть в любую секунду, молодой офицер бросился в горящую БМП, вытолкнул механика с места и каким-то чудом завел мотор пылающей машины.

Нужно было срочно отвести "горящую пороховую бочку" подальше от скопления солдат. В противном случае взорвется БК и погибнет не только экипаж, но и множество их товарищей. В ту же минуту в голове будущего генерала родился отчаянный план.

Суровикин проехал на горящей машине два километра до ближайшего водоема. Он направил БМП в воду с обрыва высотой 2,5 метра и вместе с ней влетел туда. Боезапас не взорвался, – рассказал начальник военного университета МО России Валерий Марченков.

Надо отметить решительность действий молодого офицера: он бескомпромиссно пошел на смертельный риск.

Умение стратегически мыслить и блестяще анализировать ситуацию связано с отличным знанием математики. Суровикин окончил с золотой медалью новосибирскую физико-математическую школу, а когда учился в Омском военном училище, то всех профильных олимпиадах обыгрывал студентов-технарей, приводя в ужас жюри: курсант военного училища знал физику и математику лучше отличников политеха.

Арест и полное оправдание

Во время событий 1991 года, которые принято называть "августовским путчем", Суровикин командовал 1-м мотострелковым батальоном, состоявшим из пары десятков БМП и одного БРДМ. В это время в Москве гудела толпа, городя баррикады. В толпе появлялись ящики водки, а рядом с американским посольством молодчики разливали по бутылкам "коктейли Молотова".Как математик Суровикин стал "Генералом Армагедоном""Августовский путч" поставил многих военнослужащих перед нелегким выбором – за кого они выступают и кого защищают. Фото: Aleksandr Schemlyaev/Glоballооkprеss

В задачу Суровикина входила организация блок-постов на Садовом кольце. В районе тоннеля под Калининским проспектом несколько БМП оказались заблокированы баррикадами. На них бросилась пьяная толпа, которая подожгла одну бронемашину.

Водитель потерял ориентировку, машину остановил. Когда открыл, гражданские облили его бензином и подожгли. Загорелась и БМП. Экипаж начал высаживаться из машины. Толпа набросилась на них, – описывал эти события "Военно-исторический журнал" в 1991 году.

Солдаты начали стрелять в воздух. В хаосе двое из толпы были убиты, а один насмерть раздавлен БМП во время маневров вслепую. Суровкин не пытался выгородить себя, хотя непосредственного участия в драме на Калининском проспекте не принимал. Как командира его арестовали и продержали 7 месяцев под стражей.

Но даже при Ельцине было понятно, что он выполнял приказ и выполнил его достойно: оружие не было захвачено, многочисленных жертв при нападении на колонну БМП удалось избежать. В результате обвинения с Суровикина сняли и даже повысили его до майора.

Чечня и Таджикистан

После этого были горячие точки. Во время войны в Таджикистане, Суровикин командовал 201-м полком и нередко брал на себя функции МЧС. Например, во время наводнения он организовывал спасательную операцию, и под его контролем удалось спасти около ста взрослых и детей.

В Чечне, уже будучи генералом, Суровикин пережил несколько покушений, получил контузию. Большую известность приобрела история, когда после атаки боевиков обрушилось здание, погребя под обломками девять солдат 42-й мотострелковой дивизии. Вскоре после этого генерал сказал в интервью:
За каждого погибшего солдата мы уничтожим трёх боевиков минимум.

Надо сказать, что обещание генерал перевыполнил – через две недели ликвидировали 36 бандитов.Как математик Суровикин стал "Генералом Армагедоном"Война с экстремистами в Чечне стала серьезным испытанием для армии. Фото: Northfoto/shutterstосk.соm

Суровикин в Сирии

Особое место в военной карьере Суровикина занимает Сирия. Он командовал группировкой войск в Арабской республике в 2017 году. К тому времени нередки были случаи, когда исламисты занимали города, которые ранее мы освободили. Приход "генерала-армагеддона" изменил ситуацию.

Под его руководством Россия освободила большую часть страны и, по сути, поставила точку в истории грандиозного проекта западных спецслужб – ИГИЛ*.

Позже Суровикин стал командующим ВКС – уникальная практика в нашей армии. С 1920-х годов русской авиацией всегда командовали военачальники, имеющие отношение к авиации. Суровикин стал исключением – такое доверие к нему проявил Верховный главнокомандующий.

Украина

Поскольку в Сирии Суровикину удалось распутать целый клубок проблем и выполнить поставленную задачу (большую роль сыграли аналитические способности генерала), то и его назначение командующим группировкой в рамках СВО многие восприняли именно так: в Новороссию едет пожарная бригада. Его способности подтверждали даже западные военные эксперты.

Вероятно, это самый компетентный командир, которого до сих пор ставила Россия, – заявила старший исследователь американского аналитического центра по вопросам безопасности Дара Массикот.

Суровикин начал с последовательного уничтожения критической инфраструктуры Украины, заслужив своё специфическое прозвище "генерал-армагеддон". Далее от него ожидали действий в этом же духе, но он вдруг анонсировал "непростые решения", и наши войска начали отступление.Как математик Суровикин стал "Генералом Армагедоном"Один из лучших стратегов ВС России Суровикин порой вынужден принимать сложные решения, смысл которых не всегда открывается сразу. Фото: The Kremlin Moscow/Glоballооkprеss

Суровикин – опытный стратег, а не волшебник и не мошенник. Многие отмечают его кристальную честность в быту и на службе. Скорее всего, со своим сугубо математическим подходом генерал просчитал все риски и взял на себя непростую миссию выступить со знаменитым анонсом.

Вывод наших войск из Херсона – ювелирная операция. Солдаты сумели частично провести технику по Антоновскому мосту, изуродованному "хаймарсами", а после этого взорвали его, не дав ВСУ атаковать.

Впрочем, как и в случае с Харьковской областью, оставление Херсона – дело временное, и русские вскоре туда снова вернутся.

Наука и жизнь

Надо отметить, что у "генерала-армагеддона" есть учёная степень. Научные статьи Суровикина, попавшие в открытый доступ, раскрывают проблематику межвидового взаимодействия войск.

То есть, генерал, успевший покомандовать и ВКС, теоретически и практически занимается одним из главных вопросов современной войны – как сложить разные виды войск в единый кулак и разбить им врага. Нет сомнений, что при помощи Суровикина армия России освоит эти процессы.
https://tsargrad.tv/articles/dva-kilometra-v-gorjashhej-bmp-...

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