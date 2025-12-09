Рыцари в Европе. Часть 1

Средневековье. От этой Эпохи нас отделяет не одна сотня лет. Несомненно, одно из самых значительных явлений в средневековье - система рыцарства, вобравшая в себя всю суть древних традиций. Итак, читайте первую часть статьи.

История зарождения рыцарства

Рыцарь - средневековый дворянский почётный титул в Европе. Рыцарство как военное и землевладельческое сословие возникло у франков в связи с переходом в VIII веке от народного пешего войска к конному войску вассалов.

Рыцарство - братство, привилегированное военно-землевладельческое сословие в Западной Европе в средние века. Посвящение в рыцари расценивалось как королевская награда за государственную службу. В средние века в Европе братства рыцарей делились на религиозные и светские.

К первому классу можно отнести рыцарей, принявших религиозный обет, например, членов ордена тамплиеров и рыцарей Св. Иоанна (госпитальеры), рыцарские ордены, воевавшие против сарацинов (арабов) и других нехристиан.

Второй класс возник из рыцарей, бывших на королевской службе или служивших высокой знати. Рыцарство происходит из средневековой Франции и Испании. Впоследствии рыцарство распространилось на всю Европу и достигло наибольшего расцвета в XII-XIII веках.

Также рыцарство можно рассматривать, как кодекс поведения и чести, соблюдение которого предписывалось средневековым рыцарям.

Фактически этот кодекс соблюдался редко, но благодаря литературе в массовом сознании сформировался романтический образ галантного рыцаря, а само слово «рыцарь» со временем стало синонимом человека благородных нравов.

Кто такие рыцари

Военное дело представляло собой главную социальную функцию рыцарства. Так же рыцарство влияло и на политические процессы эпохи. Принципиальными ценностями рыцарства были: вера, честь, доблесть, благородство, целомудрие и верность. В то время общество было разделено по ранжиру на сословия. Каждое из них выполняло свою функцию. Духовенству надлежало обеспечивать всем общение с Богом. Крестьяне должны были работать на всех. Рыцарство - за всех воевать и всем править.

Рыцари были натренированными всадниками. Они играли важную роль в крестовых походах и других средневековых войнах. За военную служба рыцари получали в награду земельные наделы, власть и должны были иметь крепких лошадей, доспехи и слуг.

Детство рыцарей продолжалось примерно до 7 - 8 лет. Пока мальчик не становился пажом рыцаря, после начиналось обучение и подготовка к военной службе. В 14 лет юноша уже становился слугой для господина, помогал ему облачится в доспехи и сопровождал его в бою. Около 21 года, если юноша хорошо справлялся с обязанностями оруженосца, его посвящали в рыцари, после чего он считался совершеннолетним.

Девизом всех рыцарей было: «Бог, женщина, король». Этот девиз сиял на роскошных празднествах рыцарей, воинских играх и на великолепных турнирах. Ложь и вероломство считались у рыцарей самыми ужасными поступками, их за это презирали. А вот блестящими подвигами они заслуживали самые почетные звания. Им давали разные титулы, и рыцари имели право восседать за одним столом с королем.

Рыцарей узнавали издалека по его вооружению. Признательность и энтузиазм воодушевляли храбрых воинов, и они смело шли наказывать тех, кто грабил и занимался разбоем, сеял всюду бедствие и несчастья, проливал кровь невинных. Духовные лица, видя в рыцарях защитников веры и покровительства несчастных и обездоленных, смотрели на них, как на воинов, достойных небесной награды в будущей загробной жизни.

Рыцарские идеалы и девизы

Мужество - это означало, что он готов поступать правильно, и способен сражаться даже против превосходящих сил врага;

Защита церкви, лордов, их семей, а также сирот и вдов;

Вера в Бога, которая поможет избежать искушений и вынести жертвы;

Смирение - признания силы и героизма других, но не хвастовство своими подвигами;

Справедливость;

Щедрость, которая позволила бы ему быть милостивым к врагу и противостоять слабости и жадности;

Умеренность, что означало делать все в меру, даже при наличии у него богатства;

Благородство, которое является принципом вежливости. Рыцари должны быть вежливыми, честными, щедрыми и быть образцом для подражания.

Важным атрибутом рыцаря был его девиз. Это краткое изречение, выражающее важную сторону характера рыцаря, его жизненные принципы и устремления. Часто девизы изображались на гербах рыцарей, их печатях, доспехах. Многие рыцари имели девизы, подчеркивавшие их смелость, решительность, особенно полную самодостаточность и независимость от кого бы то ни было.

Примерный перевод рыцарских девизов:

Служу Отечеству, отвечаю Богу. Достоинство и благородство. Совесть и дисциплина. Быть, а не казаться. Честь, но не почести. Честь дороже жизни. Честная смерть, но не позорная жизнь. Побеждаю, но не мщу. Скуп в потребностях, щедр на отдачу. Великодушие и справедливость. Учтивость и миролюбие. Блаженство в верности. Достоинство в служении. Служить, но не прислуживаться. Должен - значит можешь. Соперничаю, но не завидую. Любовью ведом, добротой очищаюсь. Злу - возмездие, добру - награда. Слово крепче камня. Ударом на удар. Победа или смерть. Верой и правдой. Биться шумно, говорить тихо. Один за всех, все за одного. Слово - серебро, молчание – золото. Иду своей дорогой. Другим не стану. Вспоминай меня часто. Я осилю.

Ритуалы посвящения в рыцари

Молодой юноша должен искупаться в ванне. Потом на него надевают кольчугу и шлем. Рыцарь (иногда отец посвящаемого), но чаще, кормивший его господин, надевает на пояс юноши меч. С этой минуты юноша будет носить его постоянно. Это главная часть церемонии называется «аdouber». После этого рыцарь ударяет ладошкой по шее юношу. Затем новый рыцарь садится на коня, ему дают копьё, и он на всем скаку должен поразить заранее приготовленное чучело. Такова процедура посвящения в рыцари в XII веке.

Позже духовенство ввело свои обряды на посвящение в рыцари. Например, такой: Молодой человек после поста проводил ночь перед посвящением в молитве. Утром он присутствовал при обедне. Шпагу клали на алтарь, священник благословлял ее, говоря: «Услышь Господи, молитвы мои и благослови всемогущей десницей этот меч, которым хочет препоясаться раб твой». Затем священник читал проповедь, в которой обращался к рыцарю, говоря о том, чтобы тот не забывал об обязанностях по отношению к церкви, вдовам и сиротам.

Для церемонии обычно выбирали дни, когда были большие праздники: Пасха или Троица, церемония бракосочетания или крещение принца, а также во время сражений.

Рыцарские ордены

Возникновение рыцарских монашеских орденов относят ко времени первых крестовых походов. Было создано несколько десяток различных орденов. Одними из первых появились три ордена, со временем, ставшие самыми могущественными: госпитальеры (иоанниты), тамплиеры и тевтонский орден.

Рыцари тевтонского ордена, ордена тамплиеров и ордена иоаннитов

У истоков появления братств стояли монахи и безземельные рыцари. В Израиле эти люди образовывали сообщества для помощи раненым солдатам и паломникам. Постепенно эти сообщества и превратились в рыцарские ордена.

Внутри братства была строгая иерархия, которая напоминала одновременно и армию, и монастырь. Во главе ордена стоял Верховный магистр. Далее шли командоры и маршалы, которые занимались военным делом и финансами. Следом шли братья воины и капелланы. На самой низкой ступени были неофиты, они не считались полноправными участниками, пока не прошли обряд посвящения.

Орден Госпитальеров (Иоаннитов)

Орден Госпитальеров был создан одним из первых и существует по сей день. Официальное название: «Орден всадника госпиталя святого Иоанна Иерусалимского». Этот орден представлял собой огромную материальную и военную силу на востоке.

Во второй половине XII века, орден превратился в настоящее суверенное государство. Цель ордена заключалась в следующем: забота о малоимущих, больных и раненых. Одевались братья в черные одеяния с вышитым на груди особым белым крестом.

По своим боевым качествам и воинской доблести иоанниты по праву считались лучшими воинами Европы. Сейчас подобный крест называют мальтийским.

Орден Тамплиеров (Храмовников)

Орден Тамплиеров считается одним из популярных рыцарских орденов средневековья. Образ храмовников полностью ассоциируют в наше время с образом крестоносцев. Первоначально послушники ухаживали за больными.

Госпитали тамплиеров напоминали постоялые дворы, где усталый путник мог найти себе приют, передохнуть и залечить раны. Так как первая штаб-квартира братства расположилась в замке, возведенном на руинах храма Соломона, то членов ордена называли храмовниками или тамплиерами.

Тамплиеры возводили на трон и свергали с трона целые династии, завоевывали целые страны и контролировали солидную часть финансовых потоков. Но, в конце концов, орден был обвинён Церковью в ереси и был уничтожен.

Тевтонский орден

Тевтонский орден берет свое начало из госпиталя Святой Марии Иерусалимской для крестоносцев. Их устав был схож с уставом тамплиеров. Братья носили белые одеяния с вышитыми черными крестами.

Тевтонцы вели крестовые походы против местных языческих племен. Также сражались с новгородцами. Тевтонцы стали известны в России по битве на Чудском озере против войска Александра Невского.

Герб Тевтонского ордена

Их цели: защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами католической Церкви. Закат ордена начался после поражения в Грюнвальдской битве в 1410 г.

Орден Калатравы

Рыцарский орден Калатравы был основан в Испании в 1158 г. монахом Раймондом де Фетеро. Орден получил свое название от завоёванной у арабов крепости Калатрава. Отличительный знак ордена Калатравы - черная и белая одежда с красным крестом. Свое существование орден прекратил в 1873 году.

Орден Сантьяго

Официальное название этого ордена: «Великий орден Меча святого Иакова Компостельского». Основан орден в Испании около 1160 г. Орден Сантьяго участвовал в крестовых походах и в войнах с мусульманами. Рыцарский орден действует по сей день, как гражданский рыцарский орден под покровительством короля Испании.

Орден Алькантара

Орден Алькантара был основан в 1156 году в Испании. Первоначально это было военное религиозное братство рыцарей под названием «Сан-Хулиана де Перейро». В 1217 г. рыцари ордена Калатравы с разрешения короля передали город Алькантара и все владения ордена Калатравы ордену Сан-Хулиана де Перейро. После чего этот орден был переименован в рыцарский орден Алькантара.

Орден Алькантара принимал участие в Реконкисте (отвоевывание земель на Пиренейском полуострове, занятый маврийскими эмиратами). В 1830-х годах орден Алькантара был национализирован и прекратил свое существование.

Ависский орден

Ависский орден - Орден Святого Беннета Ависского (по другим источникам: Авишский орден Святого Бенедикта). Орден был создан в 1147 (1146) году для защиты города Эворы отбитого у мавров. В 1223 году штаб-квартира ордена была перенесена в Португалию в город Авис, подаренный королем.

Орден Ависский участвовал в португальской части Реконкисты и колонизации побережья Африки. Он дал своё название и гербу дома Авис, который правил Португалией с 1385 по 1580 год. Король-основатель династии Авис, Жуан I Португальский, был незаконнорождённым сыном предыдущего короля и, таким образом, не принадлежал к португальской Бургундской династии своего отца. Однако Жуан был великим магистром ордена Авис, поэтому его называли «Жуан Ависский». В 1910 году орден был распущен, но в 1917 году восстановлен в качестве сугубо гражданского во главе с президентом Португалии.

Ависский Военный орден

Орден Меченосцев

Орден меченосцев - немецкий католический рыцарский орден, официально был назван «Братья Христова воинства». Он был создан в 1202 году по инициативе бременского каноника Альберта. Цель ордена меченосцев был захват Восточной Прибалтики, осуществление крестовых походов, против прибалтийского народа. При этом треть захваченных земель закреплялись за орденом. После целого ряда поражений от русских князей и Литвы, остатки ордена были присоединены к Тевтонскому ордену в 1237 году.

Орден Христа (Томарский)

Орден Христа - духовно-рыцарский орден. Он правопреемник тамплиеров на территории Португалии. В 1318 году орден был учрежден португальским королем Динишем для продолжения начатой борьбы тамплиеров с мусульманами. Папа Иоан XXII позволил передать ордену Христа все владения тамплиеров, включая замок Томар.

Этот замок в 1347 году стал резиденцией великого магистра. Отсюда и второе название ордена - Томарский. Томарские рыцари принимали активное участие в заморских путешествиях португальских мореплавателей, как их ависские собратья. Орден Христа был распущен в 1910 году и как Ависский был восстановлен в качестве сугубо гражданского во главе с президентом Португалии.

Орден Святого Лазаря

Официальное название этого ордена: «Военный и Госпитальерский орден Святого Лазаря Иерусалимского». Основан крестоносцами в 1098 году на базе больницы для прокаженных, которая существовала под юрисдикцией Греческой патриархии. В то время орден Святого Лазаря принимал в свои ряды рыцарей больных проказой. Символом этого ордена был зелёный крест на белом одеянии. Орден участвовал в боевых действиях, в частности, в Третьем крестовом походе. В битве при Форбии в 1244 году орден Святого Лазаря потерял весь свой состав, и здоровых и прокаженных рыцарей вместе с магистром.

После того, как изгнали крестоносцев из Палестины, орден обосновался во Франции, где стал продолжать свою госпитальную деятельность. Современный орден Святого Лазаря имеет на данный момент отделения в 24 странах по всему миру и продолжает свою благотворительную деятельность.

Орден Дракона

Рыцарский Орден Дракона был основан в 1408 году королем Венгрии Сигизмундом I Люксембург для защиты венгерского королевского дома от внутренних и внешних врагов, а также для того, чтобы охранял «Крест Господень» и боролся с язычниками, которыми чаще всего были турки. Главой ордена стал Милос Облич. Кроме него в ордене было ещё 12 рыцарей, отличительной чертой которых было изображения дракона на шлеме. Также они носили на шее подвески и медальоны с изображением дракона.

Одной из главных задач, которые ставили перед собой Орден Дракона - убийства Мурада I, султана Османской империи. В 1389 году состоялась битва в Косово. В этой битве Милос сумел пробраться в лагерь противника и убить султана. Об этом узнал сын султана Баязид I и тут же приказал убить своего брата Якуба, так как брат составлял ему конкуренцию для восхождения на трон. Как только Якуб был убит и Баязид I взошел на трон, то он сразу же приказал казнить Милоса вместе с остальными сербами - пленниками.

Орден продолжал поддерживать свое могущество вплоть до смерти Сигизмунда в 1437 году. Оставшись без сильного покровителя, орден Дракона быстро распался.

Орден Святого Гроба Господня

Рыцарский Орден Святого Гроба Господня Иерусалимского был создан в 1099 году. Этот могущественный орден был создан во времени Первого Крестового похода, а также появления Иерусалимского королевства. Его король стоял во главе ордена. Целью ордена была в защита «Гроба Господня» и других святых мест в Палестине.

Долгое время Великими магистрами ордена были Папы Римские и только в 1949 году титул передали членам Курии Ватикана. Орден существует и сегодня. Его членами по всему миру становятся королевские семьи, влиятельные бизнесмены, политическая и научная элита.

Экипировка и вооружение рыцаря

Ни один рыцарь не мог появиться на поле боя без своих доспехов. Доспехи должны быть сделаны на заказ. Их делали из металла и других негнущихся материалов. Мнение о том, что ношение лат сильно ограничивало движение воина, не соответствует истине. Снаряжение лат было сделано из отдельных элементов для каждой конечности и соединялось заклёпками и кожаными ремнями. Это позволяло воину совершать любые движение.

Изначально доспехи состояли из обычной одежды и кольчуги. Со временем облачение становилось все прочнее. Добавлялись бронированные элементы. Доспехи были тяжёлыми и весили около 50 фунтов. Качество и мощь брони служила не только для войны в защитных целях, но и выступала символом статуса. Главным условием для того, чтобы стать рыцарем - приобрести вооружение и экипировку за свой счёт.

Голову рыцарей изначально в XI веке защищал «нормандский» шлем, дополненный наносником,

Нормандский шлем с наносником

а затем и полумаской.

Нормандский шлем - полумаска

В XIII веке их заменит закрытый «горшковый» шлем «топфхельм».

Горшковый шлем «топфхельм»

Во второй половине XIV века появится шлем цельнокованый «бацинет».

Цельнокованый шлем «бацинет»

А затем, в первой половине XV века распространились более практичные «слады».

Шлем «слады»

И в конце XVI столетия конные рыцари сменили «слады» на закрытые шлемы «бургиньоты» с подвижным забралом.

Закрытый шлем «бургиньот»

Наступательным оружием у рыцарей был меч, широкий и короткий, с плоской рукояткой

и копьё с длинным и тонким древком из ясеня, с железным наконечником в виде ромба.

До конца IX столетия рыцарь был одет в броню, тунику из кожи или материи, покрытой металлическими бляхами или кольцами. Позже броню вытеснит кольчуга - рубашка из металлических колец, рукавицами и капюшоном.

Вначале кольчуга доходила до ступней. Позже ее укоротили и ноги для защиты стали закрывать чулками из колец. Что бы отражать удары рыцарь носил щит из дерева и кожи, обитый металлическими полосами и украшенный бляхой. Сначала был круглый щит, потом продолговатый и удлиненный, чтобы закрывать рыцаря от плеч до пят. Рыцари вешали его на шею на широком ремне.

Экипировка лошадей

Рыцарский конь - не просто сильная лошадь, способная везти всадника в полной амуниции. Это была боевая единица, которая давила врага и не отступала в бою. Впервые лошади были использованы на войне свыше 5000 лет тому назад. Тип используемых лошадей зависел от способа ведения военных действий.

Например, рыцари приезжали на поле битвы на выносливых и быстрых лошадях, а потом для участия в сражении пересаживались на более тяжелых, способных выдержать вес рыцаря в доспехах.

Главной задачей была подготовка лошадей к бою. Преодоления естественного инстинкта лошадей обратится в бегство от шума сражения и запаха крови. Кроме того, лошадей обучали не пугаться резких движений вооруженного человека, избегать оружия, кусаться, отбиваться крупом и копытами.

Броня коня состояла из:

Шанфрон - защита морды.

Критнет - защита шеи.

Пейтраль - защита груди.

Круппер - защита крупа.

Фланшард - защита боков.

Броню для лошадей использовали далеко не все. В первую очередь нужно было обеспечить амуницией рыцаря и только потом, если позволяли финансы, можно было прикрыть и коня. Но поскольку размеры коня были велики, то в основном прикрывали только переднюю часть коня.

