Боты, «косящие» под россиян - это реальность

Я читаю украинскую группу «Антимайдан» в соц сети ВКонтакте практически с самого ее появления. Интересные статьи, интересные материалы. Количество комментариев под постами нередко переваливает за несколько сотен. И встречается в комментариях всякое. Время от времени появляются среди комментаторов такие «россияне», которые активно поддерживают вооруженные силы Украины и одобряют бомбежки городов ЛДНР. Ко всему прочему, они восхищаются госпереворотом на Украине и призывают подобное совершить в России, а если не получится, то… отделить от России, например, Сибирь…

Слово «россияне» я специально взял в кавычки, потому что, как оказалось, зачастую, никакие это не граждане России. Расскажу на конкретном своем примере.

18 января 2017 года, я, как обычно, просматривал новостную ленту «Антимайдана». Мое внимание привлек один персонаж, некто «Алексей Ханин». На его страничке было указано, что он из сибирского города Барнаул, даже имелись фото реального человека. Призывал этот Алексей к вооруженному майдану в России, отделению Сибири, одобрял преступления ВСУ, говорил, что нужно вернуть Крым Украине. Это если очень коротко и мягко. Кто-то скажет, ну мало ли в сети сумасшедших, не стоит обращать на них внимания. Но я обратил внимание на эти комменты, т.к. слишком уж топорно они выглядели, складывалось ощущение, что человек пишет штампами, акцентируя внимание на ключевых фразах типа - в России майдан, украинцы - молодцы, нужно отделяться от Москвы. И сам ак этого Алексея был явно фейковый, что тоже указывало на то, что создавался он именно с целью тролинга, причем сделан был примитивно и как говорят в России, "на отстань". Поэтому я решил написать заявление в МВД, чтобы данного персонажа проверили на экстремистскую деятельность. Приложил скан из переписки в комментариях, ссылку на аккаунт, описал свои предположения, опасения и попросил компетентные органы разобраться.

И вот вчера мне пришел официальный ответ из Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Почему именно оттуда? Потому что штаб-квартира социальной сети «ВКонтакте» находится в Питере.

Оказалось, что фото и имя принадлежат реальному барнаульцу, однако были взяты злоумышленником из его настоящей страницы в «Одноклассниках». Используя его фото и реквизиты, злочинцы создали фейковую страницу «ВКонтакте» и от имени якобы россиянина занимались тем, что распространяли в комментариях в сети ВКонтакте «правильное» мнение. Помните это: «я сама крымчанка, дочь офицера, у нас не все так однозначно, никто не хочет отделения»? И вот, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, фейковый аккаунт был создан и администрировался из… США (скан письменного ответа МВД прилагаю). Нас давно предупреждали, что в сети существует тенденция, инспирированная из третьих стран, при которой создаются фейковые аки, администрируемые из этих самых третьих стран, которые под видом россиян и украинцев пытаются создавать свою повестку дня в соц сетях. Мол, посмотрите, «настоящие» граждане России за Украину, против Путина и вообще за развал государства! А еще они любят нагнетать и разжигать национальную рознь и часто используют в своем лексиконе термины типа «русня», «кацапье», «хохлы», «жиды», «хачи», «чурки» и т.д. Предупреждали нас обо всем этом давно, но теперь я убедился в этом лично. +

Алексей Новиков

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