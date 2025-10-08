В этот день освобождение Кавказа было завершено!

9 октября 1943 года, завершилась битва за Кавказ — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

Военная операция продолжалась 442 дня и стала одной из самых длительных по времени и протяжённости в географическом отношении — свыше 1000 км по границе региона и более 800 км в его глубину.

Гитлер считал Кавказ важным стратегическим регионом, так как его захват должен был лишить СССР кубанского и ставропольского зерна, а также нефтяных запасов Грозного и Баку.

Именно поэтому военная операция на Кавказе была для противника принципиально важной.

Освобождению Кавказа предшествовали успешные контрнаступления наших войск, главным из которых стала операция «Уран», завершившаяся победой в Сталинградской битве. Разгром немцев под Сталинградом принёс им колоссальные потери, сыграл значительную роль в уничтожении их боевого духа и, главное, — оказал влияние на коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

В масштабной битве за Кавказ принимали участие войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, Черноморский флот, Азовская и Каспийская военные флотилии. Художник И. Тоидзе. «Отстоим Кавказ!» 1942 г. Москва

БИТВА ЗА КАВКАЗ

В летнем наступлении 1942 года Гитлер и его генералы, несмотря на своё поражение в битве под Москвой, рассчитывали разгромить весь южный фланг советского фронта и обеспечить себе выход к Волге и Кавказу. Немецкая армия нуждалась в природных ресурсах южных районов СССР — хлебе, нефти, различных полезных ископаемых. Выполнив эту задачу, Гитлер надеялся нанести решающее поражение Красной Армии и обеспечить себе успешное ведение войны в мировом масштабе на долгие годы. Немецко-фашистские захватчики рассчитывали на природные ресурсы южных регионов СССР.

НЕМЕЦКИЕ ПЛАНЫ ПО ЗАХВАТУ КАВКАЗА

Битва за Кавказ разделяется на два этапа: оборонительный — с 25 июля по 31 декабря 1942 года и наступательный — с 1 января по 9 октября 1943 года. С советской стороны в ней участвовали Южный (командующий Родион Малиновский), Северо-Кавказский (командующий Семён Будённый) и Закавказский (командующий Иван Тюленев) фронты. Группировкой вермахта и сателлитов рейха (Румыния, Словакия, Италия), нацеленной на Кавказ, командовал генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист, позже его сменил генерал Эвальд фон Клейст. Сил у врага на этом направлении изначально было значительно больше, чем у Красной Армии.

СООТНОШЕНИЕ СИЛ КРАСНАЯ АРМИЯ СИЛЫ ВЕРХМАТА И ЕГО СОЮЗНИКОВ ЧЕЛОВЕК 112 ТЫС. 167 ТЫС. ТАНКОВ 120 1,13 ТЫС. САМОЛЁТОВ 130 1 ТЫС.

Германское командование намеревалось обойти Главный Кавказский хребет с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, и с востока — ворвавшись в Грозный и Баку. Советскую группировку предполагалось расчленить и уничтожить, нефтяные месторождения забрать в свои руки, а базы Черноморского флота уничтожить или парализовать их деятельность. Дальнейшее продвижение немцы и их союзники планировали в сторону турецкой границы для установления связи с турецкими войсками и последующего прорыва на Ближний и Средний Восток.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА КАВКАЗА

Немецкие соединения и их союзники вначале продвигались очень быстро. Советские войска с тяжёлыми потерями отходили к нижнему течению реки Дон и к реке Кубань. В августе 1942 года немцы захватили Ставрополь, Майкоп (накануне отхода Красной Армии удалось вывести из строя основные мощности нефтедобычи в районе Майкопа), Краснодар. В конце августа части вермахта ворвались в Моздок, возникла угроза Грозному — его нефтяным месторождениям и перерабатывающим предприятиям.

В середине августа завязались бои за Новороссийск и Анапу. Нашим войскам пришлось оставить Тамань и большую часть Новороссийска. Однако немцам не удалось взять Туапсе — здесь героически дралась с противником Черноморская группа Закавказского фронта. Морские пехотинцы в боях под Туапсе. Сентябрь 1942 года. А. Межуев / РИА Новости

Враг попытался прорваться через центральную часть Кавказского хребта — у немцев и итальянцев были подготовленные альпинисты. Но мужество наших войск сорвало и эти планы.

Постепенно вражеские части начали терять свой боевой пыл. Отчаянное сопротивление советских войск у Орджоникидзе (Владикавказ), через который противник пытался пробиться к Грозному, заставило немцев откатиться назад. Советские контрудары становились всё более мощными.

В ЕДИНОМ СТРОЮ НАРОДОВ

Важно отметить, что в обороне Кавказа участвовали практически все народы нашей многонациональной страны. Уроженцы Кавказа жертвовали своими жизнями, чтобы остановить врага, проявляли массовый героизм, вступали добровольцами в боевые соединения, участвовали в строительстве оборонительных сооружений.

«Кроме инженерных частей, на строительстве оборонительных рубежей использовались подходившие с Северного Кавказа стрелковые соединения и местное население. 16 сентября Государственный комитет обороны принял специальное решение о мобилизации 90 тысяч человек местного населения на строительство Махачкалинского, Дербентского и Бакинского оборонительных рубежей… На заводах, МТС, в колхозных кузницах днём и ночью ковались кирки, ломы, лопаты, из стальных рельсов варили противотанковые ежи». Из воспоминаний Маршала Советского Союза А. А. Гречко. Фото: А. Попелянский / РИА Новости

Враг так и не прорвался в Закавказье. К концу 1942 года наступательный потенциал противника был исчерпаны. Богатые нефтяные районы Кавказа остались в руках Советского Союза. Красная Армия заплатила за этот оборонительный успех большую цену — только безвозвратные потери советских войск при защите Кавказа составили более 190 тысяч человек.

«Имеются документальные доказательства, что действиями на Главном Кавказском хребте немецкое командование рассчитывало привлечь на свою сторону горские народности и вызвать среди них восстание против советской власти (объявление священной войны). Эта ставка немцев была бита. Известно, что горцы объявили «газават» против А. Гитлера, а не против советской власти». Из описания боевых действий штаба Закавказского фронта за август 1942 года — январь 1943 года. Фото: М. Альперт / РИА Новости

ГЕРОИ

Политрук Александр Кириченко 9 ноября 1942 года оборонял со своей ротой важную в тактическом плане высоту 249,6. Силы были неравные, советские бойцы несли большие потери. В этот момент вражеские солдаты решили обойти наше подразделение с фланга и уничтожить защитников с помощью пулемётного огня. В этот критический момент политрук бросился на огневую точку противника и заставил её замолчать. Александр Кириченко погиб, но обеспечил неприступность наших позиций. За проявленное мужество он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Замполит А. В. Палавандишвили на позиции в горах Кавказа

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

«…После поражения под Орджоникидзе и очередных неудач в районе Туапсе гитлеровцы по всему Кавказскому фронту глубоко зарылись в землю, рассчитывая на тихую зимовку. При штурме города Малгобека мы захватили секретные документы, в том числе приказ А. Гитлера, датированный декабрём 1942 года. Этот приказ гласил: «Берега Терека, изобилующие населёнными пунктами, — наиболее благоприятный зимний рубеж, который нужно во что бы то ни стало отстоять для покорения Кавказа весной». Из воспоминаний генерала армии И. В. Тюленева. Фото: М. Альперт / РИА Новости

В начале 1943 года для войск противника, прорвавшихся к Главному Кавказскому хребту, наступило время расплаты. Одновременно с окружением 300-тысячной группировки врага под Сталинградом создались благоприятные условия для начала нашего широкого наступления и освобождения республик Северного Кавказа, Ставрополья, Кубани, Ростовской области. Южный фронт (командующий Андрей Ерёменко) перешёл в наступление на Ростов-на-Дону и Тихорецк, Черноморская группа войск Закавказского фронта — на Краснодар. На Моздок продвигалась Северная группа войск (с 24 января 1943 года — Северо-Кавказский фронт).

Советские войска прошли с боями до 600 километров, освободив огромную территорию своей страны. С вершины Эльбруса был сброшен фашистский флаг. Но весной 1943 года советские ударные соединения вышли к Таманскому полуострову, где столкнулись с заранее оборудованной немецкой обороной — так называемой «Голубой линией». Бои за Новороссийск и прорыв немецкой обороны продолжались до осени 1943 года. Однако теперь соотношение сил было в нашу пользу.

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

Ещё в начале февраля 1943 года советские войска высадили небольшой десант на берегу Цемесской бухты на окраине Новороссийска и удерживали плацдарм до середины сентября. Успех сопутствовал десантникам отряда майора Цезаря Куникова, которые проявили невиданную дерзость и самоотверженность. Немцы постоянно пытались сбросить в море наших десантников. Буквально каждый метр Малой земли был пропитан кровью и нашпигован осколками снарядов. За мужество, проявленное на этом плацдарме, 21 советский воин был удостоен звания Героя Советского Союза. Малая земля сыграла важную роль в освобождении Новороссийска и всего Таманского полуострова. Десант морской пехоты готовится к высадке в районе Новороссийска. Февраль 1943 года. А. Соколенко / РИА Новости

К 9 октября 1943 года территория Кавказского региона была освобождена. Создались предпосылки для высадки десанта на Керченском полуострове и освобождения Крыма.

«К началу октября 1943 года закончилась оперативная пауза, в течение которой наши войска готовились к продолжению наступления и подтягивали тылы. Наступательные бои вновь развернулись на многих участках тысячекилометрового советско-германского фронта. Началось очищение Таманского полуострова — последний акт длительной и ожесточённой борьбы за Кубань». Из воспоминаний Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко. Фото: М. Альперт / РИА Новости

«ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА»

Победа Красной Армии в битве за Кавказ имела огромное значение для всего хода Великой Отечественной войны. Нацистским войскам не удалось захватить главные советские нефтяные месторождения, враг не получил ресурсов, необходимых ему для ведения дальнейшей наступательной войны. Победы под Сталинградом и в битве за Кавказ наглядно показали, что в войне произошёл решительный перелом.

Подвиг советских воинов должен служить постоянным напоминанием современному поколению россиян, что мы победили вместе. От единения всех народов Советского Союза зависела тогда судьба всей нашей страны.

Общие потери Красной Армии в битве за Кавказ составили более 593 тысяч человек, в том числе безвозвратные — свыше 276 тысяч. Вермахт и его союзники потеряли более 420 тысяч воинов.

Медаль «За оборону Кавказа», учреждённую в 1944 году, получили около 870 тысяч человек. Медаль «За оборону Кавказа». Е. Биятов / РИА Новости

