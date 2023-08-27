Итальянский подвиг советского партизана

По разным оценкам, от 70 до 500 тысяч советских солдат бежали из фашистского плена во время войны. Кому удавалось совершить побег в Европе, те вливались в состав местных отрядов Сопротивления или партизан. Так и произошло с красноармейцем Форе Мосулишвили, пополнившим ряды итальянских партизан. Форе Николаевич Мосулишвили родился в 1916 году. Уроженца Грузинской ССР в 1939 году призвали в армию, о его ранних годах жизни практически ничего неизвестно.

Мосулишвили служил в Прибалтике, предположительно там же попал в плен в начале войны. Красноармейца отправили в лагерь для военнопленных на северо-западе Италии.

В 1944 году Форе установил связь с местными партизанами. Италия была одной из немногих стран в Западной Европе, где существовало серьезное антифашистское подполье. Пытаясь не допустить краха своего главного союзника, нацистская Германия осенью 1943 года ввела войска в Северную и Центральную часть Италии. Форе Мосулишвили (1916-1944).

Оккупанты жгли деревни и жестоко расправлялись с бойцами Сопротивления. В ответ на зверства фашистов десятки тысяч итальянцев ушли в партизаны и принялись уничтожать гитлеровцев и их пособников. Среди итальянских партизан были и идеологически близкие советским людям бойцы-коммунисты, прозванные «гарибальдийцами».

В рядах гарибальдийцев сражались не только итальянцы, но и бежавшие из плена советские солдаты. Около 5 тысяч освобожденных красноармейцев примкнули к партизанам, ушли в горы и мстили фашистам на итальянской земле. Так поступил и Форе Мосулишвили. 7 сентября 1944 года он организовал побег из лагеря для военнопленных и освободил еще около 70 человек.

Все они пополняли ряды 118-й бригады партизан-гарибальдийцев, а смелого и находчивого старшину Мосулишвили назначили помощником командира партизанского отряда. В декабре 1944 года немцы решили зачистить горные районы Пьемонта, где действовали партизаны-гарибальдийцы.

Чтобы лучше противостоять превосходящим силам, партизаны разделились на несколько небольших групп. Но 3 декабря фрицы выследили гарибальдийцев и окружили отряд Форе Мосулишвили. Боеприпасы походили к концу, в отряде было много раненых и шансов на спасение не оставалось. Итальянские партизаны.

Фашисты приказали командиру отряда сдастся, обещая сохранить жизнь партизанам. Командир отряда Эдо Дель Гратта колебался, прекрасно осознавая свою незавидную участь в руках гитлеровских карателей. Тогда навстречу врагу вышел Форе. Чтобы спасти своих товарищей, Мосулишвили выполнил требование противника и бросил оружие партизан к ногам немцев.

А следом крикнул в лицо фашистам: «Командир — я, но плену у вас предпочитаю смерть!». Он тут же приставил пистолет к виску и выстрелил. Самопожертвование советского солдата спасло жизнь его товарищам. Через несколько месяцев партизаны освободили пленных бойцов отряда Мосулишвили.

Итальянцы чтят память советского воина, павшего за свободу мира от фашизма. Форе похоронили в городке Арона на севере Италии, в 1970 году президент республики посмертно наградил партизана медалью «За воинскую доблесть». В 1990 году Форе Мосулишвили было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.