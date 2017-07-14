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Кто наживается на гастарбайтерах в России?

Кто наживается на гастарбайтерах в России?То что россияне не хотят работать на грубых работах и для этого привлекают мигрантов, — чистая ложь. Кто и каким образом сколачивает на мигрантах состояние? Кому выгодны слухи, что российская экономика погибнет без трудовых мигрантов? «Вечерняя Москва» провела расследование и выяснила, что эти слухи распускают те, кто делает на них бизнес. Благодаря мигрантам руку в строительный бюджет запускают трижды, сетевые гипермаркеты уходят от налогов. Каждый дворник обогащает работодателя на 35 тысяч рублей. А вообще, быть мигрантом — накладно.

* * *

Пожар в ресторане Il Pittore, унесший три жизни, в очередной раз показал, какие вопиющие нарушения царят в местах, где используется дешевый труд гастарбайтеров. Хозяева заведения экономили не только на зарплатах, но и на элементарном кухонном оборудовании.

— Также есть подозрение, что большая часть приезжих работали там без разрешительных документов, — сказал «Вечёрке» источник. — Именно поэтому более полутора суток не могли установить личность погибшей уроженки Киргизии Айымкан Кулукеевой. У большинства находящихся сейчас в больницах «ближних» иностранцев также нет никаких документов. Это сильно тормозит расследование.

А действительно ли Россия не может без трудовых мигрантов?

БЫТЬ ЛЕГАЛЬНЫМ МИГРАНТОМ НАКЛАДНОКто наживается на гастарбайтерах в России?

Как выяснила «ВМ», наживаться на мигрантах начинают уже в самом Таджикистане. Агитаторы, сулящие денежную работу в России, ездят по селам и берут по 300 долларов за гарантированное трудоустройство в России. За то, чтобы попасть в квоту, нужно заплатить отдельно — 350 долларов. Потом привезенных из Азии и брошенных на произвол судьбы людей начинает обрабатывать ФМС. Официальная регистрация стоит две тысячи рублей.

Но госслужащие отсылают иностранца в частную фирму, где он выкладывает за полный пакет документов (регистрацию, право на работу, медицинскую справку) двадцать тысяч рублей. Если мигрант регистрируется на постоянное жительство — на 5 лет, он платит до 50 тыс. рублей. Зарегистрировавшись так, мигрант имеет право впоследствии претендовать на пенсию наравне с россиянином.

Однако основная часть приезжих из Азии по причине своей бедности нигде не регистрируются. Они ищут работу самостоятельно.Кто наживается на гастарбайтерах в России?Каждый дворник обогащает работодателя на 35 тыс. рублей. Чтобы понять, почему россиян не берут работать дворниками, следует пояснить, что движение финансов из городского бюджета в префектуры и ДЕЗы «на благоустройство» — самая мутная статья расходов. Ни в мэрии, ни в Мосгордуме не смогли назвать точной суммы, которая ежемесячно выделяется по этой статье из столичного бюджета.

— Отдельной статьи по оплате труда дворников нет, — рассказывает «Вечёрке» пресс-секретарь департамента ЖКХ Марина Орлова. — В зависимости от средств, которые поступают из бюджета на благоустройство, управы и ДЕЗы сами решают, сколько им иметь дворников на район, и какая у них должна быть зарплата.

«До недавнего времени я официально числился дворником в одном московском ЖЭУ, — откровенничает на форуме «Клерк.ру» некий Дмитрий. — Туда меня оформила тетя. Раз в месяц я приходил за зарплатой. В ведомости расписывался за 60 тыс. рублей, а мне на руки давали только 25. Остальное шло в карман руководству ДЕЗа. Впрочем, нет. 12 тысяч наличкой отчисляли гастарбайтеру, который за меня работал. У нас в конторе не было ни одного мигранта-дворника, который работал бы официально».

Схема воровства средств с помощью мигрантов понятна и в комментариях не нуждается. Деньги из бюджета перечисляются, улицы подметаются, в платежках полнейший порядок.Кто наживается на гастарбайтерах в России?БЛАГОДАРЯ МИГРАНТАМ РУКУ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ЗАПУСКАЮТ ТРИЖДЫ

Точно так же неофициальный труд мигрантов используется и на стройках, и даже на государственных работах по реставрации исторических памятников.

— В 2005 году я работала в центре Москвы на реставрации дома Пашкова, — рассказала «ВМ» гражданка Белоруссии художник-декоратор Ирина Кудласевич. — В ведомости я расписывалась за 45 тысяч рублей, однако на руки мне выдавали только 15 тысяч. Остальное отдавала руководителю — такой был уговор.

— Мигрантов из Азии обычно используют на самых простых работах, — рассказывает «ВМ» руководитель одной из столичных строительных фирм. — Для замешивания бетона, например. Никто из них официально не оформлен.

Схема воровства в прошлые годы была такова. Мэрия проводила конкурс среди подрядчиков на строительство объекта. Конкурс, разумеется, выигрывали «свои». Сумма по смете, которая выделялась из бюджета, к примеру, на заливку бетона, — 3600 руб. за кубометр. Подрядчик оставлял себе примерно 2800 рублей, а остальное откатывал чиновнику. Но подрядчик сам не строит, он, в свою очередь, ищет субподрядчика, который будет реально работать. И получать за заливку кубометра уже 2000 руб. В качестве субподрядчика выступали чаще всего фирмы-однодневки, в которых и по сей день работают нелегалы. Эти фирмы не платят никаких налогов и отчислений. На одном-двух объектах отработали — и закрылись. И снова возникли под другим названием.

Рабочие в таких фирмах, если они с Украины, из Белоруссии или Молдавии, получали тысячу руб. за кубометр, а нелегалы из Азии — 300–500 руб. То есть руку в выделенный на строительство бюджет запускали трижды: чиновник, подрядчик и субподрядчик. И хотя ситуация с конкурсами сейчас кардинально меняется, отголоски той «системы» еще долго будут звучать…

БЛАГОДАРЯ МИГРАНТАМ СЕТЕВЫЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ УХОДЯТ ОТ НАЛОГОВКто наживается на гастарбайтерах в России?В последние два года труд мигрантов из Азии стал широко использоваться и в торговле, в том числе и в известных сетевых гипермаркетах. Одна из крупнейших фирм в России по поставке кадров в торговые сети — компания «Чистый свет сервис».

Корреспондент «ВМ» позвонил в эту фирму и, представившись директором только что открывшегося магазина, попросил решить проблему с персоналом.

— Без проблем, — ответили на том конце. — Мы заключим с вами договор.

Вы будете перечислять нам за работников деньги, а они будут приезжать к вам на работу. Числиться в штате они будут у нас, так что проблем у вас с налоговой не будет.

Как оказалось, у кадровых агентств огромный выбор персонала. Есть даже россияне.

Но они стоят дороже. Молдаване, украинцы и белорусы дешевле в полтора раза, а продавцы из Азии — втрое. Получается, что магазинам такая система очень выгодна. Руководство супермаркетов избавляется от «регистрационного геморроя» персонала, а сам магазин освобождается от социальных выплат и налогов.

Кроме того, торговую сеть нельзя наказать за незаконное использование нелегалов, поскольку нелегалы числятся за другой организацией. Если в маркет нагрянут с проверкой, то получается, что он тут ни при чем, а кадровую фирму — ищи-свищи. Полиции ничего не останется, как отыграться на нелегалах.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕЙДЫ – ТЕАТР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВКто наживается на гастарбайтерах в России?Впрочем, отыграться — громко сказано. Уже ни для кого не секрет, что показательные рейды полиции по извлечению мигрантов из подвалов - не более чем дешевый спектакль для телекамер. Гастарбайтеров грузят на автобусы, довозят до ближайшего районного отделения, переписывают и выпроваживают на улицу. Депортации никого не подвергают по причине вечного отсутствия денег. Такое положение дел доходит до анекдота.

— К нам толпами приходят китайцы, — рассказал «ВМ» сотрудник одной из районных миграционных служб, просивший не называть фамилии. — Они хитрые! Привезут, к примеру, партию товара, а потом приходят к нам и требуют, чтобы мы их депортировали. Так они пытаются сэкономить на обратном билете. Разумеется, мы их выпроваживаем на улицу. Не депортировать же! Откуда у нас такие деньги?

ЗА МИГРАНТОВ ПОПЛАТИМСЯ ПЕНСИЯМИ

Делаем вывод. То, что россияне не хотят работать на грубых работах и для этого привлекают мигрантов, — чистая ложь, которую распространяют чиновники, делающие на мигрантах деньги. Эта ложь унижает нас как нацию и уничтожает веру в справедливость, поскольку в России более 5 миллионов официально числящихся безработных и около 3 миллионов скрытых — работающих по неполному рабочему графику или находящихся в неоплачиваемых отпусках по решению работодателя. С каждым годом расширяются сферы, в которых россиян становится все более невыгодно брать на работу. Через пару десятков лет прижившимся в стране нелегалам мы будем вынуждены платить пенсии и пособия по безработице, которых и без того не хватает россиянам.

На сегодняшний день пенсии и пособия по безработице в России одни из самых низких в мире.

Источник http://migrant.ferghana.ru/new...

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