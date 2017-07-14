Кто наживается на гастарбайтерах в России?

То что россияне не хотят работать на грубых работах и для этого привлекают мигрантов, — чистая ложь. Кто и каким образом сколачивает на мигрантах состояние? Кому выгодны слухи, что российская экономика погибнет без трудовых мигрантов? «Вечерняя Москва» провела расследование и выяснила, что эти слухи распускают те, кто делает на них бизнес. Благодаря мигрантам руку в строительный бюджет запускают трижды, сетевые гипермаркеты уходят от налогов. Каждый дворник обогащает работодателя на 35 тысяч рублей. А вообще, быть мигрантом — накладно.

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Пожар в ресторане Il Pittore, унесший три жизни, в очередной раз показал, какие вопиющие нарушения царят в местах, где используется дешевый труд гастарбайтеров. Хозяева заведения экономили не только на зарплатах, но и на элементарном кухонном оборудовании.

— Также есть подозрение, что большая часть приезжих работали там без разрешительных документов, — сказал «Вечёрке» источник. — Именно поэтому более полутора суток не могли установить личность погибшей уроженки Киргизии Айымкан Кулукеевой. У большинства находящихся сейчас в больницах «ближних» иностранцев также нет никаких документов. Это сильно тормозит расследование.

А действительно ли Россия не может без трудовых мигрантов?

БЫТЬ ЛЕГАЛЬНЫМ МИГРАНТОМ НАКЛАДНО

Как выяснила «ВМ», наживаться на мигрантах начинают уже в самом Таджикистане. Агитаторы, сулящие денежную работу в России, ездят по селам и берут по 300 долларов за гарантированное трудоустройство в России. За то, чтобы попасть в квоту, нужно заплатить отдельно — 350 долларов. Потом привезенных из Азии и брошенных на произвол судьбы людей начинает обрабатывать ФМС. Официальная регистрация стоит две тысячи рублей.

Но госслужащие отсылают иностранца в частную фирму, где он выкладывает за полный пакет документов (регистрацию, право на работу, медицинскую справку) двадцать тысяч рублей. Если мигрант регистрируется на постоянное жительство — на 5 лет, он платит до 50 тыс. рублей. Зарегистрировавшись так, мигрант имеет право впоследствии претендовать на пенсию наравне с россиянином.

Однако основная часть приезжих из Азии по причине своей бедности нигде не регистрируются. Они ищут работу самостоятельно. Каждый дворник обогащает работодателя на 35 тыс. рублей. Чтобы понять, почему россиян не берут работать дворниками, следует пояснить, что движение финансов из городского бюджета в префектуры и ДЕЗы «на благоустройство» — самая мутная статья расходов. Ни в мэрии, ни в Мосгордуме не смогли назвать точной суммы, которая ежемесячно выделяется по этой статье из столичного бюджета.

— Отдельной статьи по оплате труда дворников нет, — рассказывает «Вечёрке» пресс-секретарь департамента ЖКХ Марина Орлова. — В зависимости от средств, которые поступают из бюджета на благоустройство, управы и ДЕЗы сами решают, сколько им иметь дворников на район, и какая у них должна быть зарплата.

«До недавнего времени я официально числился дворником в одном московском ЖЭУ, — откровенничает на форуме «Клерк.ру» некий Дмитрий. — Туда меня оформила тетя. Раз в месяц я приходил за зарплатой. В ведомости расписывался за 60 тыс. рублей, а мне на руки давали только 25. Остальное шло в карман руководству ДЕЗа. Впрочем, нет. 12 тысяч наличкой отчисляли гастарбайтеру, который за меня работал. У нас в конторе не было ни одного мигранта-дворника, который работал бы официально».

Схема воровства средств с помощью мигрантов понятна и в комментариях не нуждается. Деньги из бюджета перечисляются, улицы подметаются, в платежках полнейший порядок. БЛАГОДАРЯ МИГРАНТАМ РУКУ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ЗАПУСКАЮТ ТРИЖДЫ

Точно так же неофициальный труд мигрантов используется и на стройках, и даже на государственных работах по реставрации исторических памятников.

— В 2005 году я работала в центре Москвы на реставрации дома Пашкова, — рассказала «ВМ» гражданка Белоруссии художник-декоратор Ирина Кудласевич. — В ведомости я расписывалась за 45 тысяч рублей, однако на руки мне выдавали только 15 тысяч. Остальное отдавала руководителю — такой был уговор.

— Мигрантов из Азии обычно используют на самых простых работах, — рассказывает «ВМ» руководитель одной из столичных строительных фирм. — Для замешивания бетона, например. Никто из них официально не оформлен.

Схема воровства в прошлые годы была такова. Мэрия проводила конкурс среди подрядчиков на строительство объекта. Конкурс, разумеется, выигрывали «свои». Сумма по смете, которая выделялась из бюджета, к примеру, на заливку бетона, — 3600 руб. за кубометр. Подрядчик оставлял себе примерно 2800 рублей, а остальное откатывал чиновнику. Но подрядчик сам не строит, он, в свою очередь, ищет субподрядчика, который будет реально работать. И получать за заливку кубометра уже 2000 руб. В качестве субподрядчика выступали чаще всего фирмы-однодневки, в которых и по сей день работают нелегалы. Эти фирмы не платят никаких налогов и отчислений. На одном-двух объектах отработали — и закрылись. И снова возникли под другим названием.

Рабочие в таких фирмах, если они с Украины, из Белоруссии или Молдавии, получали тысячу руб. за кубометр, а нелегалы из Азии — 300–500 руб. То есть руку в выделенный на строительство бюджет запускали трижды: чиновник, подрядчик и субподрядчик. И хотя ситуация с конкурсами сейчас кардинально меняется, отголоски той «системы» еще долго будут звучать…

БЛАГОДАРЯ МИГРАНТАМ СЕТЕВЫЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ УХОДЯТ ОТ НАЛОГОВ В последние два года труд мигрантов из Азии стал широко использоваться и в торговле, в том числе и в известных сетевых гипермаркетах. Одна из крупнейших фирм в России по поставке кадров в торговые сети — компания «Чистый свет сервис».

Корреспондент «ВМ» позвонил в эту фирму и, представившись директором только что открывшегося магазина, попросил решить проблему с персоналом.

— Без проблем, — ответили на том конце. — Мы заключим с вами договор.

Вы будете перечислять нам за работников деньги, а они будут приезжать к вам на работу. Числиться в штате они будут у нас, так что проблем у вас с налоговой не будет.

Как оказалось, у кадровых агентств огромный выбор персонала. Есть даже россияне.

Но они стоят дороже. Молдаване, украинцы и белорусы дешевле в полтора раза, а продавцы из Азии — втрое. Получается, что магазинам такая система очень выгодна. Руководство супермаркетов избавляется от «регистрационного геморроя» персонала, а сам магазин освобождается от социальных выплат и налогов.

Кроме того, торговую сеть нельзя наказать за незаконное использование нелегалов, поскольку нелегалы числятся за другой организацией. Если в маркет нагрянут с проверкой, то получается, что он тут ни при чем, а кадровую фирму — ищи-свищи. Полиции ничего не останется, как отыграться на нелегалах.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕЙДЫ – ТЕАТР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ Впрочем, отыграться — громко сказано. Уже ни для кого не секрет, что показательные рейды полиции по извлечению мигрантов из подвалов - не более чем дешевый спектакль для телекамер. Гастарбайтеров грузят на автобусы, довозят до ближайшего районного отделения, переписывают и выпроваживают на улицу. Депортации никого не подвергают по причине вечного отсутствия денег. Такое положение дел доходит до анекдота.

— К нам толпами приходят китайцы, — рассказал «ВМ» сотрудник одной из районных миграционных служб, просивший не называть фамилии. — Они хитрые! Привезут, к примеру, партию товара, а потом приходят к нам и требуют, чтобы мы их депортировали. Так они пытаются сэкономить на обратном билете. Разумеется, мы их выпроваживаем на улицу. Не депортировать же! Откуда у нас такие деньги?

ЗА МИГРАНТОВ ПОПЛАТИМСЯ ПЕНСИЯМИ

Делаем вывод. То, что россияне не хотят работать на грубых работах и для этого привлекают мигрантов, — чистая ложь, которую распространяют чиновники, делающие на мигрантах деньги. Эта ложь унижает нас как нацию и уничтожает веру в справедливость, поскольку в России более 5 миллионов официально числящихся безработных и около 3 миллионов скрытых — работающих по неполному рабочему графику или находящихся в неоплачиваемых отпусках по решению работодателя. С каждым годом расширяются сферы, в которых россиян становится все более невыгодно брать на работу. Через пару десятков лет прижившимся в стране нелегалам мы будем вынуждены платить пенсии и пособия по безработице, которых и без того не хватает россиянам.

На сегодняшний день пенсии и пособия по безработице в России одни из самых низких в мире.

Источник http://migrant.ferghana.ru/new...