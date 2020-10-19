Наталья Искандер-Андросова - праправнучка Николая I, мотогонщица и муза поэтов

Многие Романовы покинули Россию после революции 1917 года и расстрела царской семьи. Они и их дети укрылись за границей и живут там до сих пор. Но мало кто знает, что среди прямых потомков императора Николая I были и те, кто остался в СССР и даже пережил его на целое десятилетие.

VATNIKSTAN рассказывает, как сложилась судьба Натальи Искандер, какое экстремальное хобби её увлекло и что она думала о своём отце-белогвардейце.

Наталья Искандер-Андросова в 1930-е годы

Происхождение и юность: «доносить не умею, и учиться не собираюсь»

Дед Натальи — великий князь Николай Константинович (1850—1918), внук Николая I и двоюродный брат Александра III. В молодости Николая уличили в краже бриллиантов, за что после семейного совета его сослали в Ташкент, где он оставался большую часть жизни. В Средней Азии от местных жителей Николай получил прозвище Искандер — «Великий», так здесь называли Александра Македонского. Поскольку Николай состоял в морганатическом браке, это прозвище стало фамилией его детей.

Сын Николая Константиновича и отец Натальи, Александр Искандер (1887–1957), дослужился до офицера и участвовал в Первой мировой войне, где получил ранение. После прихода к власти большевиков он примкнул к белому движению, участвовал в боях в Средней Азии, а потом и в Крыму в армии Врангеля. После поражения Врангеля Александр Искандер вместе с остатками его армии бежал за границу и последние годы прожил во Франции.

Отец Натальи Александр Искандер

Однако в России у него осталась жена Ольга с двумя малолетними детьми — Кириллом, родившимся в 1915 году, и Натальей, родившейся 23 февраля 1917 года. Оба они не только проживут в СССР всю жизнь, но и даже переживут его.

Брат и сестра Кирилл и Наталья Искандер, 1919 год, Ташкент

В начале 1920-х годов семья оказалась в крайней бедности. Вместе с детьми Ольга переезжает в Москву, где вскоре удачно выходит замуж за финансового служащего Николая Андросова, который усыновляет её детей. Так Наталья получила новую фамилию и отчество. Уже в преклонные годы она вспоминала о детстве и юности:

«Быть внучкой великого князя и праправнучкой Николая I — это же смертный приговор! Моя мама была очень осторожным человеком — жизнь научила. Она никогда даже полусловом не намекала на родственную связь с царской семьёй. Но некоторые семейные фотографии всегда стояли у нас в доме, их никогда не прятали. Я их рассматривала, знала, что это предки, родственники, не более… Я никогда об этом направо-налево не болтала, но мои друзья знали, кто я по происхождению. К этому относились нормально, без восторгов или презрения. Чтобы кто-то прекратил дружбу из-за моего происхождения — такого не было».

В 1930-е годы на происхождение Натальи неоднократно обращали внимание спецслужбы. В одном из интервью она вспоминала:

«Мною периодически интересовались „серые люди“ из КГБ. Много раз возили на Лубянку, предлагали сотрудничество, я сказала, что доносить не умею и учиться этому не собираюсь».

Однажды после предупреждения знакомого она даже сожгла документы о своей родословной, включая свидетельство о рождении, которое смогла восстановить лишь спустя много лет.

Экстремальное увлечение и героизм на войне

Окончив семь классов, Наталья сменила несколько профессий, пока в конце 1930-х годов не увлеклась мотогонками. Она записалась в мотоциклетный клуб и начала выполнять смертельно опасные трюки на вертикальной стене.

В годы войны Наталья водила «полуторку» (грузовой автомобиль ГАЗ-АА) и доставляла хлеб на передовую. В перерывах между поездками неоднократно помогала тушить пожары после немецких бомбёжек.

Наталья на мотоцикле, 1940 год

После войны вновь Наталья вернулась к трюкам на мотоцикле. Экстремальное хобби не всегда давалось ей легко, она неоднократно получала опасные травмы. Спустя много лет Наталья вспоминала:

«Не раз падала, разбивалась так, что врачи прочили мне костыли на всю оставшуюся жизнь, а я снова садилась на мотоцикл. Никогда я не позволяла себе плакать и жаловаться. Тогда, в 1940-е годы, я потеряла колено: с высоты вместе с мотоциклом рухнула вниз. Смотрю, а из коленки кости торчат. „Ну что, — говорю, — везите меня в больницу“. Но через год я снова гоняла по стенке. До 1967 года».

Короткий брак и отношения с родственниками

В 1950-е годы Наталья вышла замуж за известного кинорежиссёра Николая Досталя и усыновила его детей, Вову и Колю, тоже будущих режиссёров. Брак был недолгим: в 1959 году её муж погиб во время съёмок фильма «Всё начинается с дороги». Ещё раз замуж Наталья так и не вышла, а родных детей у неё не было.

В те же годы, когда о спортивных достижениях Натальи начали писать советские газеты, о ней узнала вдова умершего во Франции Александра Искандера и связалась с ней. От неё Наталья и узнала о недавней смерти отца. Она вспоминала:

«В период „оттепели“ его вторая жена, к тому времени уже вдова, жившая в Париже, разузнала обо мне через вереницу знакомых, написала письмо, мне передали его в Москве. Она сообщила, что отец умер в 1957 году. Некоторое время мы с ней переписывались. Очень славная, добрая русская женщина. Позднее она прислала несколько отцовских рассказов. Я их читала и будто бы с ним, живым, разговаривала».

Однако остальные родственники общения с Натальей избегали. Далее она говорит:

«Родственников-то за границей много, только узнаю о них из средств массовой информации. Мы не общаемся. То ли все гордые очень, то ли каждый таит мысли о праве на наследство, то ли попросту думают, что бедная русская родственница станет просить у них денег или убежища. Во всяком случае мне было бы любопытно повстречаться с ними, поговорить».

Однако с большинством из них Наталья так и не встретится.

Наталья в 1950-е годы

Муза писателей и поэтов

В отличие от кровных родственников, представители советской творческой интеллигенции общением с Натальей не пренебрегали и считали её очень интересным человеком. В 1950–60 годы Наталья была знакома с Александром Галичем, Юрием Нагибиным, Евгением Евтушенко, Александром Межировым, Андреем Вознесенским, Юрием Никулиным и многими другими. Некоторые из них посвящали ей стихи и прозу. Андрей Вознесенский, например, посвятил ей стихотворение «Отступление в виде мотогонок по вертикальной стене», где есть такие строки:

Заворачивая, манежа,

Свищет женщина по манежу!

Краги — красные, как клешни.

Губы крашеные — грешны.

Мчит торпедой горизонтальною,

Хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!

Щёки вдавлены, как воронка.

Мотоцикл над головой

Электрическою пилой.

Последние годы. Исполнение заветной мечты

Мотоциклетными гонками Наталья занималась вплоть до 50 лет, когда многочисленные травмы всё же дали о себе знать. Ещё некоторое время она выступала судьёй на соревнованиях, а после вышла на пенсию.

В 1992 году умер её брат Кирилл. Наталья осталась единственным прямым потомком Романовых в России.

На вопрос журналиста, мечтает ли она о чём-то, Наталья Александровна ответила:

«Только об одном — побывать на могиле отца в Ницце. Как она выглядит, знаю по фотографиям, присланным мне его второй женой. Но это лишь глянцевые листки бумаги… Поехать во Францию мешает не здоровье — я по-прежнему легка на подъём, несмотря на костыли, — а отсутствие средств».

Свою заветную мечту Наталья всё же исполнила в 80 лет, с деньгами помогли знакомые. Умерла она в июле 1999 года в Москве и похоронена на Ваганьковском кладбище, рядом с матерью и братом.

Автор: Андрей Сарматов

https://www.vatnikstan.ru/history/natalia-iskander/