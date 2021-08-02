Интересные и познавательные исторические факты

История – довольно обширный предмет, и его невозможно полностью изучить, особенно в мельчайших деталях.

Иногда эти с первого взгляда незначительные детали могут стать самой интересной ее частью.

Вот несколько интересных фактов из истории, о которых не расскажут на уроках.



1. Альберт Эйнштейн мог стать президентом. В 1952 году ему предложили пост второго президента Израиля, но он отказался.

2. Ким Чен Ир был неплохим композитором и за всю жизнь корейский руководитель сочинил 6 опер.

3. Пизанская башня всегда была наклонной. В 1173 году, команда строителей Пизанской башни заметили, что основание искривлено. Строительство было остановлено почти на 100 лет, но структура никогда не была прямой.

4. Арабские цифры были изобретены не арабами, а индийскими математиками.

5. До изобретения будильников существовала профессия, заключающаяся в том, чтобы будить других людей по утрам. Так, например, человек должен был стрелять сушеным горохом в окна других людей, чтобы разбудить их на работу.

6. Григорий Распутин за один день пережил множество попыток покушения. Его пытались отравить, застрелить и заколоть, но ему удалось выжить. В конце концов, Распутин умер в холодной реке.

7.Самая короткая война в истории длилась меньше часа.

Англо-занзибарская война продлилась 38 минут.

8. Самая продолжительная война в истории произошла между Нидерландами и архипелагом Силли. Война длилась 335 лет с 1651 по 1989 год и не понесла никаких потерь.

9. Этот удивительный вид, известный как "Величественная аргентинская птица", чей размах крыльев достигал 7-ми метров, является самой большой летающей птицей в истории. Она жила около 6 миллионов лет назад в открытых равнинах Аргентины и в Андах. Птица является родственником современных грифов и аистов, а ее перья достигали размера самурайского меча.

10. С помощью гидролокатора исследователи обнаружили на глубине 1,8 км две странные пирамиды. Ученые определили, что они сделаны из своего рода толстого стекла и достигают огромных размеров (больше, чем пирамиды Хеопса в Египте).

11. Эти двое мужчин с одинаковыми именами были приговорены к заключению в одной тюрьме и выглядят очень похожими. Однако они никогда не встречались, не являются родственниками и являются причиной, по которой отпечатки пальцев начали использовать в судебной системе.

12. Бинтование ног – древняя китайская традиция, когда девочкам привязывали к ступням пальцы ног. Идея состояла в том, что чем меньше была ступня, тем красивее и женственнее считалась девушка.

13. Самыми странными и пугающими мумиями считаются мумии Гуанахуато. Их искривленные лица заставляют поверить в то, что их хоронили заживо.

14. Героин когда-то использовали в качестве замены морфина и применяли для облегчения кашля у детей.

15. Кутузов не пират, ему повязка на глазу не нужна!

В последние годы стали массово тиражироваться изображения главнокомандующего русской армией в 1812 г. генерал-фельдмаршала светлейшего князя М.И.Голенищева-Кутузова с повязкой на правом глазу. «Одноглазого» Кутузова можно увидеть на обложках книг и журналов, на картинах современных художников и на различных сувенирных изделиях, а также на бюстах и памятниках.

Подобные изображения не соответствуют исторической достоверности, поскольку Кутузов никогда не носил повязок на глазу. Нет ни одного мемуарного или эпистолярного свидетельства современников Кутузова, описывающего фельдмаршала с повязкой на правом глазу. Более того, Кутузову незачем было прятать глаз под повязку, поскольку он видел этим глазом, хоть и не так хорошо, как левым.

«Судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому» – с изумлением сказал главный хирург русской армии Массо, обследовавший в 1788 г. под Очаковым «смертельное ранение» Кутузова в голову. Пуля прошла навылет из виска в висок позади обоих глаз. Приговор врачей был однозначен – смерть, однако Кутузов не только не умер, но даже не потерял зрение, хотя правый глаз немного перекосило. Удивление врачей и всего света тем, что Кутузов остался жить и уже через 6 месяцев вновь оказался в строю, было безграничным, как и 14 лет до этого, когда он был впервые «смертельно ранен». В 1774 г. под Алуштой, так же как и под Очаковым, Кутузов был ранен в голову, причем пуля прошла практически в том же месте. Тогда врачи всей Европы считали выздоровление Кутузова чудом, а многие полагали, что весть о ранении и излечении генерала – это сказка, т.к. выжить после такой раны было нельзя. Вообще-то, в начале XIX в. носить повязку на глазу после заживления раны было не принято (даже если глаз совсем отсутствовал). Впервые же «одноглазый» Кутузов появился в 1944 г. в художественном фильме «Кутузов». Затем повязку на правый глаз Кутузова надели режиссеры-постановщики музыкального фильма-комедии «Гусарская баллада» (1962 г.) и одноименных спектакля (1964 г.) и балета (1979 г.).

Гениально сыгранный Игорем Ильинским образ Кутузова породил устойчивую легенду, что Кутузов носил повязку на поврежденном глазу. Тиражирование этой легенды в последние годы приняло столь массовый характер, что стало приводить к искажению исторической реальности.



16. Последние анализы ДНК подтвердили, что родители древнеегипетского фараона Тутанхамона были братом и сестрой. Это объясняет многие его болезни и дефекты.

17. Парламент Исландии считается старейшим действующим парламентом в мире. Он был основан в 930 году.

18. В течение многих лет шахтеры в ЮАР раскапывали загадочные шары диаметром около 2,5 см с тремя параллельными бороздами. Камень, из которого они сделаны, относится к докембрийскому периоду, то есть их возраст - около 2,8 миллиардов лет.

19. Считается, что католические святые не разлагаются. Старейшей из "неразлагающихся" является Цецилия Римская, которая была предана мученической смерти в 177 г. Н.э. Ее тело остается практически таким же, каким было 1700 лет назад, когда было обнаружено.

20. Шифровка из Шаборо в Великобритании является одной из неразгаданных до сих пор тайн. Если присмотреться, то на памятнике можно увидеть надпись в форме букв: DOUOSVAVVM. Никто не знает, кто высек эту надпись, но многие считают, что это является ключом к нахождению Святого Грааля.