Интересные и познавательные исторические факты

История – довольно обширный предмет, и его невозможно полностью изучить, особенно в мельчайших деталях.
Иногда эти с первого взгляда незначительные детали могут стать самой интересной ее частью.
Вот несколько интересных фактов из истории, о которых не расскажут на уроках.
1. Альберт Эйнштейн мог стать президентом. В 1952 году ему предложили пост второго президента Израиля, но он отказался.
2. Ким Чен Ир был неплохим композитором и за всю жизнь корейский руководитель сочинил 6 опер.
3. Пизанская башня всегда была наклонной. В 1173 году, команда строителей Пизанской башни заметили, что основание искривлено. Строительство было остановлено почти на 100 лет, но структура никогда не была прямой.
4. Арабские цифры были изобретены не арабами, а индийскими математиками.
5. До изобретения будильников существовала профессия, заключающаяся в том, чтобы будить других людей по утрам. Так, например, человек должен был стрелять сушеным горохом в окна других людей, чтобы разбудить их на работу.
6. Григорий Распутин за один день пережил множество попыток покушения. Его пытались отравить, застрелить и заколоть, но ему удалось выжить. В конце концов, Распутин умер в холодной реке.
7.Самая короткая война в истории длилась меньше часа.Англо-занзибарская война продлилась 38 минут.
8. Самая продолжительная война в истории произошла между Нидерландами и архипелагом Силли. Война длилась 335 лет с 1651 по 1989 год и не понесла никаких потерь.
9. Этот удивительный вид, известный как "Величественная аргентинская птица", чей размах крыльев достигал 7-ми метров, является самой большой летающей птицей в истории. Она жила около 6 миллионов лет назад в открытых равнинах Аргентины и в Андах. Птица является родственником современных грифов и аистов, а ее перья достигали размера самурайского меча.
10. С помощью гидролокатора исследователи обнаружили на глубине 1,8 км две странные пирамиды. Ученые определили, что они сделаны из своего рода толстого стекла и достигают огромных размеров (больше, чем пирамиды Хеопса в Египте).
11. Эти двое мужчин с одинаковыми именами были приговорены к заключению в одной тюрьме и выглядят очень похожими. Однако они никогда не встречались, не являются родственниками и являются причиной, по которой отпечатки пальцев начали использовать в судебной системе.
12. Бинтование ног – древняя китайская традиция, когда девочкам привязывали к ступням пальцы ног. Идея состояла в том, что чем меньше была ступня, тем красивее и женственнее считалась девушка.
13. Самыми странными и пугающими мумиями считаются мумии Гуанахуато. Их искривленные лица заставляют поверить в то, что их хоронили заживо.
14. Героин когда-то использовали в качестве замены морфина и применяли для облегчения кашля у детей.
15. Кутузов не пират, ему повязка на глазу не нужна!
В последние годы стали массово тиражироваться изображения главнокомандующего русской армией в 1812 г. генерал-фельдмаршала светлейшего князя М.И.Голенищева-Кутузова с повязкой на правом глазу. «Одноглазого» Кутузова можно увидеть на обложках книг и журналов, на картинах современных художников и на различных сувенирных изделиях, а также на бюстах и памятниках.
Подобные изображения не соответствуют исторической достоверности, поскольку Кутузов никогда не носил повязок на глазу. Нет ни одного мемуарного или эпистолярного свидетельства современников Кутузова, описывающего фельдмаршала с повязкой на правом глазу. Более того, Кутузову незачем было прятать глаз под повязку, поскольку он видел этим глазом, хоть и не так хорошо, как левым.
«Судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому» – с изумлением сказал главный хирург русской армии Массо, обследовавший в 1788 г. под Очаковым «смертельное ранение» Кутузова в голову. Пуля прошла навылет из виска в висок позади обоих глаз. Приговор врачей был однозначен – смерть, однако Кутузов не только не умер, но даже не потерял зрение, хотя правый глаз немного перекосило. Удивление врачей и всего света тем, что Кутузов остался жить и уже через 6 месяцев вновь оказался в строю, было безграничным, как и 14 лет до этого, когда он был впервые «смертельно ранен». В 1774 г. под Алуштой, так же как и под Очаковым, Кутузов был ранен в голову, причем пуля прошла практически в том же месте. Тогда врачи всей Европы считали выздоровление Кутузова чудом, а многие полагали, что весть о ранении и излечении генерала – это сказка, т.к. выжить после такой раны было нельзя. Вообще-то, в начале XIX в. носить повязку на глазу после заживления раны было не принято (даже если глаз совсем отсутствовал). Впервые же «одноглазый» Кутузов появился в 1944 г. в художественном фильме «Кутузов». Затем повязку на правый глаз Кутузова надели режиссеры-постановщики музыкального фильма-комедии «Гусарская баллада» (1962 г.) и одноименных спектакля (1964 г.) и балета (1979 г.).
Гениально сыгранный Игорем Ильинским образ Кутузова породил устойчивую легенду, что Кутузов носил повязку на поврежденном глазу. Тиражирование этой легенды в последние годы приняло столь массовый характер, что стало приводить к искажению исторической реальности.
16. Последние анализы ДНК подтвердили, что родители древнеегипетского фараона Тутанхамона были братом и сестрой. Это объясняет многие его болезни и дефекты.
17. Парламент Исландии считается старейшим действующим парламентом в мире. Он был основан в 930 году.
18. В течение многих лет шахтеры в ЮАР раскапывали загадочные шары диаметром около 2,5 см с тремя параллельными бороздами. Камень, из которого они сделаны, относится к докембрийскому периоду, то есть их возраст - около 2,8 миллиардов лет.
19. Считается, что католические святые не разлагаются. Старейшей из "неразлагающихся" является Цецилия Римская, которая была предана мученической смерти в 177 г. Н.э. Ее тело остается практически таким же, каким было 1700 лет назад, когда было обнаружено.
20. Шифровка из Шаборо в Великобритании является одной из неразгаданных до сих пор тайн. Если присмотреться, то на памятнике можно увидеть надпись в форме букв: DOUOSVAVVM. Никто не знает, кто высек эту надпись, но многие считают, что это является ключом к нахождению Святого Грааля.
21. Тайский национальный гимн был написан в 1902 году русским композитором Петром Щуровским.
22.Петр I и караульные
Зимой на Неве ставились рогатки, чтобы после наступления темноты не пропускать никого ни в город, ни из города. Однажды император Петр I решил сам проверить караулы. Подъехал он к одному часовому, прикинулся подгулявшим купцом и попросил пропустить его, предлагая за пропуск деньги. Часовой отказывался пропускать его, хотя Петр дошел уже до 10 рублей, суммы по тем временам очень значительной. Часовой же, видя такое упорство, пригрозил, что будет вынужден застрелить его.
Петр уехал и направился к другому часовому. Тот же пропустил Петра за 2 рубля.
На следующий день был объявлен приказ по полку: продажного часового повесить, а полученные им рубли просверлить и подвесить ему на шею.
Добросовестного же часового произвести в капралы и пожаловать его десятью рублями.
23. Шуты императрицы Анны Иоанновны
Племянница Петра I правила Российской Империей 10 лет. Суровый нрав русской помещицы не мешал ей веселиться.
Известно, что императрица Анна Иоанновна очень любила шутов и карликов. Их при ее дворе было шестеро. Трое из них были разжалованными аристократами. Так, насильно исполнять роль шута она заставляла князей Михаила Голицына и Никиту Волконского, а также графа Алексея Апраксина. Сиятельные клоуны должны были в присутствии императрицы кривляться, садиться друг на друга верхом и бить кулаками до крови или изображать кур-наседок и кудахтать. В последний год своего царствования императрица устроила свадьбу своих шутов — 50-летнего князя Голицына и уродливой калмычки Анны Бужениновой, получившей свою фамилию в честь любимого блюда императрицы. Для участия в свадебных торжествах со всех концов страны были выписаны представители разных национальностей обоих полов: русские, татары, мордвины, чуваши и т.д. Им полагалось нарядиться в свои национальные одежды и иметь музыкальные инструменты. Дело было зимой. По приказу Анны Иоанновны на Неве выстроили ледяной Дом, в котором все — стены, двери, окна, мебель, посуда — было сделано из льда. Здесь и справляли свадебное торжество. Горело множество свечей в ледяных подсвечниках, и даже брачное ложе для «молодых» было устроено на ледяной кровати.
24. Самый крупный музей
Эрмитаж – один из самых крупных и старинных мировых музеев. В нём три миллиона произведений искусства от каменного века до современности. Если уделить каждому из этих произведений одну минуту, то потребуется больше 25 лет ходить в Эрмитаж, как на работу, и осматривать экспонаты по 8 часов в день, чтобы увидеть их все.
Директорами Эрмитажа как музея, конечно, всегда были мужчины. Но первым «автором» будущего музея, собирателем коллекции, была женщина. И еще какая! Императрица Екатерина Вторая сделала для Эрмитажа едва ли не больше всех своих венценосных потомков вместе взятых. Ее покупки были иногда чисто женскими – из желания быть первой, из полуслепого следования моде, – но всегда с государственным прицелом. И именно эти прихоти привели в Петербург то, что станет красой и гордостью собрания старых мастеров Эрмитажа: от Рембрандта до Мурильо, от Тициана до Пуссена, от Рубенса до Ван Дейка.
25. Самый большой университет в мире
Высотка МГУ – самое большое в мире здание университета. В Москве — это одно из самых знаковых зданий. Недаром на знамени Москвы на обороте в четырех углах вышиты Кремль, храм Христа Спасителя, Собор Василия Блаженного и МГУ.
Примечательно, что торжественная церемония закладки первого камня высотки состоялась 12 апреля 1949 года – за 12 лет до полета Гагарина.
До постройки в 1990 году небоскреба «Мессетурм» во Франкфурте-на-Майне (256 метров) Главное здание МГУ было самым высоким зданием в Европе.
26. Трезвенник Иван Грозный
При Иване Грозном в России содержание алкоголя в различных хмельных напитках составляло от 1 до 6%. Вино, по греческому обычаю, разбавляли водой. Пили по праздникам не чаще двух раз в месяц.
Когда вино из-за границы хлынуло, пить его позволялось не всем. За этим лично следил царь Иван Грозный. Сам он слыл трезвенником. В наставлениях иноземным послам тех времен указывалось, что «русский царь — трезвенник, неприятно умен, пьяных не выносит категорически и даже запретил распитие алкоголя в Москве». Дозволялось спиртное и то в небольших количествах лишь его верным опричникам. Видимо, для поддержки боевого духа.
Инициативу Ивана Грозного в ХУ111 веке поддержал Петр Первый. Ровно 300 лет назад, в 1714 году, он учредил специальный орден «За пьянство». Вес «награды» составлял 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. Вешалась она на шею в полицейском участке в наказание за чрезмерное употребление алкогольных напитков и крепилась цепью так, чтобы нельзя было снять. По некоторым данным, орден должен был носиться неделю.
27. Рекорды комсомолки
В мае 1990-го года газета «Комсомольская правда» установила абсолютный и теперь уже, видимо, вечный рекорд тиража бумажной газеты в 22 миллиона экземпляров.
28. Русский каркас Статуи Свободы
Кровельным железом, произведённым в Екатеринбурге, в своё время покрыли крышу здания Британского Парламента, кроме того Каркас американской Статуи Свободы сделан из металла, произведённого здесь же.
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